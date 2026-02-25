Tvrdý zásah do památkové ochrany? Akademici i Kutná Hora varují před rizikem vyškrtnutí z UNESCO
Může Česko přijít o své památky na seznamu UNESCO? Akademici v čele s Richardem Biegelem mluví o bezprecedentním oslabení ochrany kulturního dědictví. Teď se přidává i Kutná Hora a varuje před scénářem, který by mohl skončit mezinárodní ostudou i zásahem do nejcennějších historických lokalit země.
Debata o novele stavebního zákona se posouvá z technické roviny do strategické. Zatímco vláda argumentuje zjednodušením a centralizací stavební správy, část odborné veřejnosti mluví o systémovém oslabení ochrany kulturního dědictví.
Otevřený dopis premiérovi iniciovala skupina akademiků a představitelů kulturních institucí v čele s historikem umění Richardem Biegelem, předsedou Klubu Za starou Prahu. Novela podle kritiků mechanicky ruší ochranná pásma památkových rezervací a zón, omezuje závazná stanoviska orgánů památkové péče a přesouvá klíčové rozhodování na stavební úřady. Zároveň oslabuje možnost průběžného odborného dohledu nad zásahy do historických objektů, což může v praxi znamenat menší kontrolu nad podobou úprav v památkově chráněných územích.
Rekonstrukce funkcionalistické Zelenkovy vily v Kutné Hoře se do konce roku nestihne, hotová by měla být v březnu příštího roku. Zpoždění vzniklo kvůli velké vlhkosti zdiva, problémům se střešní konstrukcí a dalším nedostatkům, s nimiž projekt nepočítal. Náklady jsou zhruba 41 milionů korun, původně měly být o šest až sedm milionů nižší. Většinu by měla pokrýt dotace, řekl novinářům starosta Lukáš Seifert (ODS). V opravené budově má vzniknout zázemí pro pečovatelskou službu.
Podle signatářů může mít přijetí novely v této podobě i mezinárodní důsledky. U lokalit zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO by teoreticky mohlo dojít k jejich zařazení na seznam památek v ohrožení, a v krajním případě i k vyškrtnutí.
Česká republika byla přitom nedávno zvolena do Výboru pro světové dědictví, což zvyšuje citlivost celé otázky z hlediska reputace země.
Kutná Hora: Praktické dopady v terénu
K odborné kritice se nyní přidává i samotná Kutná Hora. Vedení města vyzvalo ministra kultury Ota Klempíře k jednání a žádá standardní připomínkové řízení. Podle radnice by zrušení ochranných pásem oslabilo ochranu panoramat, dálkových pohledů a urbanistických vztahů, které jsou pro autenticitu historického jádra klíčové. Město zároveň upozorňuje na rostoucí tlak investorů, kteří podle jeho představitelů vyčkávají na případné uvolnění regulace.
Od další úpravy stavebního zákona si vláda slibuje výrazné zrychlení povolovacích procesů a podporu bytové výstavby i infrastruktury. Odborníci z realitního a stavebního trhu novelu většinou vítají, upozorňují ale i na body, které vyvolávají rozpaky.
Specifickou obavou je i návrh, aby se památkáři vyjadřovali pouze v rané fázi řízení. V praxi by to mohlo znamenat omezenou možnost reagovat na konkrétní podobu zásahů do fasád, střech či architektonických detailů v památkových zónách.
Novela má mimo jiné zefektivnit procesy, zavést centralizovanou stavební správu a deklarovat stavby hromadného bydlení jako veřejný zájem. Kritici však upozorňují, že ochrana kulturního dědictví je rovněž veřejným zájmem a podle nich by neměla být oslabena ve prospěch rychlosti řízení.
Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.
Český trh s historickými sídly se v posledních letech výrazně proměnil. Investoři dnes pečlivě zvažují nejen kupní cenu, ale především náklady na rekonstrukci, budoucí provoz a možnosti využití objektu. Zámek už dávno není impulzivní koupi, ale dlouhodobým projektem.
