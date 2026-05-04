Škoda poodhalila interiér chystaného elektromobilu Epiq
Škoda Auto zveřejnila první skici interiéru připravovaného modelu Epiq. Kompaktní SUV crossover má být nejdostupnějším elektromobilem značky a prvním sériovým modelem navrženým od počátku podle designového jazyka Modern Solid. Světová premiéra se uskuteční 19. května 2026 v Curychu.
Chystaný model má rozšířit nabídku bateriových vozů mladoboleslavské automobilky a zároveň naznačit, jak bude vypadat její nová designová éra. Podle firmy půjde o první sériově vyráběný model značky, jehož interiér vznikal od začátku v duchu designového jazyka Modern Solid. Ten klade důraz na jednoduché tvary, přehledné ovládání a praktické využití prostoru.
Zveřejněné skici ukazují kabinu s výrazně horizontálním členěním a jasně definovanými liniemi. Škoda uvádí, že koncept opouští tradiční pojetí přístrojové desky a má posílit dojem prostornosti i vzdušnosti. Interiér je navržen tak, aby řidiči i spolujezdci usnadnil orientaci v ovládacích prvcích.
Udržitelné materiály
Součástí kabiny bude otevřená odkládací schránka a volně stojící středová konzole. Ta má nabídnout mimo jiné prostor pro bezdrátové nabíjení telefonu. Atmosféru uvnitř vozu doplní tlumené osvětlení. Automobilka zmiňuje také použití udržitelných materiálů na vybraných částech interiéru.
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto má za sebou mimořádně silný rok, když celosvětově zvýšila dodávky vozů o více než 12 procent. Klíčovou roli v růstu sehrály plně elektrické modely Enyaq a Elroq, díky nimž se značka v Evropě vyšvihla mezi čtyři největší výrobce elektromobilů. Elektrifikovaná auta pomohla Škodě výrazně posílit pozici na hlavních trzích, zejména v západní Evropě. Podle člena představenstva pro prodej a marketing Martina Jahna je právě rozšiřování elektrické nabídky jedním z hlavních motorů dalšího růstu značky.
Epiq má v nabídce Škody sehrát důležitou roli. Značka jej označuje za svůj nejdostupnější plně elektrický kompaktní crossover a počítá s ním jako s jedním z modelů, které mají přiblížit elektromobilitu širšímu okruhu zákazníků.
Novinka bude součástí evropské rodiny městských elektromobilů vyvíjených v rámci Brand Group Core koncernu Volkswagen. Škoda chce i díky Epiqu v roce 2026 zdvojnásobit portfolio plně elektrických modelů. Světová premiéra modelu Škoda Epiq je naplánována na úterý 19. května 2026, automobilka jej představí v Curychu.
