Škoda poodhalila interiér chystaného elektromobilu Epiq

Škoda Auto zveřejnila první skici interiéru připravovaného modelu Epiq. Kompaktní SUV crossover má být nejdostupnějším elektromobilem značky a prvním sériovým modelem navrženým od počátku podle designového jazyka Modern Solid. Světová premiéra se uskuteční 19. května 2026 v Curychu.

Chystaný model má rozšířit nabídku bateriových vozů mladoboleslavské automobilky a zároveň naznačit, jak bude vypadat její nová designová éra. Podle firmy půjde o první sériově vyráběný model značky, jehož interiér vznikal od začátku v duchu designového jazyka Modern Solid. Ten klade důraz na jednoduché tvary, přehledné ovládání a praktické využití prostoru.

Zveřejněné skici ukazují kabinu s výrazně horizontálním členěním a jasně definovanými liniemi. Škoda uvádí, že koncept opouští tradiční pojetí přístrojové desky a má posílit dojem prostornosti i vzdušnosti. Interiér je navržen tak, aby řidiči i spolujezdci usnadnil orientaci v ovládacích prvcích.

Udržitelné materiály

Součástí kabiny bude otevřená odkládací schránka a volně stojící středová konzole. Ta má nabídnout mimo jiné prostor pro bezdrátové nabíjení telefonu. Atmosféru uvnitř vozu doplní tlumené osvětlení. Automobilka zmiňuje také použití udržitelných materiálů na vybraných částech interiéru.

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto má za sebou mimořádně silný rok, když celosvětově zvýšila dodávky vozů o více než 12 procent. Klíčovou roli v růstu sehrály plně elektrické modely Enyaq a Elroq, díky nimž se značka v Evropě vyšvihla mezi čtyři největší výrobce elektromobilů. Elektrifikovaná auta pomohla Škodě výrazně posílit pozici na hlavních trzích, zejména v západní Evropě. Podle člena představenstva pro prodej a marketing Martina Jahna je právě rozšiřování elektrické nabídky jedním z hlavních motorů dalšího růstu značky.

Epiq má v nabídce Škody sehrát důležitou roli. Značka jej označuje za svůj nejdostupnější plně elektrický kompaktní crossover a počítá s ním jako s jedním z modelů, které mají přiblížit elektromobilitu širšímu okruhu zákazníků.

Novinka bude součástí evropské rodiny městských elektromobilů vyvíjených v rámci Brand Group Core koncernu Volkswagen. Škoda chce i díky Epiqu v roce 2026 zdvojnásobit portfolio plně elektrických modelů. Světová premiéra modelu Škoda Epiq je naplánována na úterý 19. května 2026, automobilka jej představí v Curychu.

Kauza bitcoin má první obviněné. Je mezi nimi i exministr Pavel Blažek

Exministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) by dle informací médií měl figurovat mezi trojicí obviněných v takzvané bitcoinové kauze.

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby, sdělil na webu Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun. Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě. Bližší informace k obviněným VSZ neposkytlo. Média s odvoláním na zdroje uvedla, že jde o exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a brněnského advokáta Kárima Titze.

V případu je již obviněn také Tomáš Jiřikovský, a to kvůli praní špinavých peněz a kvůli provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Od loňského srpna je ve vazbě.

„Stíhaný skutek bezprostředně souvisí s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby spočívá ve výkonu pravomoci úřední osoby způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch,“ uvedl Dragoun.

Jana Nagyová byla odsouzena za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dostala tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun. V kauze Čapí hnízdo tak poprvé padl trest za podvod.

Kauza se vleče skoro dva roky

Blažek (dříve ODS) kvůli bitcoinové kauze rezignoval, tvrdil však, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.

Z auditu také vyplynulo, že za kroky při přijetí miliardového bitcoinového daru nesl přímou odpovědnost ekonomický náměstek ministerstva Daňhel, Blažek měl nicméně o transakci klíčové informace. Brněnský advokát Titz dárce sporných bitcoinů Jiřikovského zastupuje; v březnu na něj podala Česká advokátní komora kárnou žalobu. Podle kontrolní rady komory důsledně nezkontroloval původ bitcoinů, které jeho odsouzený klient daroval státu, a nevyhodnotil tento miliardový dar jako podezřelý obchod podle zákona proti praní špinavých peněz.

Z informací VSZ vyplývá, že všichni tři obvinění pravomoce zneužili dílem dokonaným a částečně ve stadiu pokusu. Dva z obviněných jsou stíháni u tohoto trestného činu jako pachatelé a jeden ve formě účastenství na tomto trestném činu.

Kauza Čapí hnízdo už dávno není jen soudní spis. Je to český politický folklor s účtenkou, rodinným albem a věčnou větou o politickém procesu. Jen čápi se mezitím stihli vystřídat několikrát.

Další paragrafy

Stíháni jsou i za dva trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti. Jeden trestný čin má podle olomouckého vrchního žalobce souvislost s převedením věci, která je výnosem z trestné činnosti jiné osoby, na jiného. „Druhý trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti pak spočívá v usilování o to, aby bylo podstatně ztíženo zjištění původu věci, která je výnosem z trestné činnosti,“ doplnil Dragoun. Všichni tři obvinění jsou stíháni na svobodě, hrozí jim pět až 12 let vězení.

Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem. VSZ případ Jiřikovského i samotné darování bitcoinů vede pod jednou kauzou. Od konce dubna se zabývá také trestním oznámením, které podal nynější ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) kvůli výsledkům interního auditu k bitcoinové kauze.

Vládu Andreje Babiše rozhodně nelze osočovat z jedné věci: že by neplnila své sliby. Ostatně i nájezd na média veřejné služby dnes činí zejména pod záštitou plnění předvolebních slibů. A k těm hlavním patří EET. Ta se nyní dostává do legislativního procesu a dostává jasnější kontury. EET 2.0 tak lze označit za verzi s „lidskou tváří".

Jana Nagyová byla odsouzena za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dostala tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun. V kauze Čapí hnízdo tak poprvé padl trest za podvod.

Na rozsudku je nejdůležitější právě fakt, že je konečně soudně potvrzeno, že dotace pro Čapí hnízdo byl podvod. Je tedy černé na bílém, že český premiér, který celou operaci vymyslel, v minulosti podváděl. V Česku evidentně tolerovaný trestný čin, který nebrání podvodníkovi stát se třeba i premiérem.

Nagyová v době před osmnácti lety, kdy se celá událost kolem Čapího hnízda odehrávala, pracovala jako Babišova poradkyně pro evropské dotace. Podepsala žádost o padesátimilionovou dotaci pro údajný malý či střední podnik. Farma Čapí hnízdo přitom byla účelově vytvořena z jiné společnosti tehdejšího Babišova Agrofertu a následně z holdingu vyvedena. Jak se Babiš v minulosti prořekl, byl to jeho nejlepší projekt.

Nedobrá vizitka pro českou justici

České justici trvalo víc než deset let, než se k rozsudku dopracovala. To pro ni není dobrá vizitka. Důsledkem je, že mohl být dotační podvod po celou dobu relativizován, popírán či zlehčován. Pro voliče se tím Babišova vina rozplynula v mlze různých výroků, mizejících v čase.

Ve výsledku Babiš vítězí v jedněch volbách za druhými, a asi to bude pokračovat. Voličům nevadí podvádění s dotacemi. Na to se používá „argument“, že to tak přece dělali všichni. Z tohoto náhledu je dovozováno, že Babišovo stíhání je politicky motivované. Babiš podvod popírá, co má také dělat jiného. S rozsudkem nad Nagyovou mu to půjde hůře. Že jde o politický proces, tím se naopak Babiš hájí a hájit bude.

Je také možné, že voliči v Babišovu viny prostě nevěří. Věří jeho slovům, že to celé je politický komplot. V takovém případě je u nás důvěra v systém na bodě nula. Soudy na tom mají svůj díl viny.

Premiér Andrej Babiš si nebral servítky: Motoristé podle něj stále vystupují, jako by byli v opozici, a jejich výroky škodí celé vládě. Po sporných slovech Filipa Turka očekává změnu stylu komunikace i větší odpovědnost za vládní roli.

V Česku se podvody tolerují

Babiš se teď soudu bude vyhýbat, chrání ho poslanecká imunita. Vzhledem k volebním preferencím se dá očekávat, že ho bude chránit i po příštích volbách za tři a půl roku. Kdo si poté vůbec na nějaké Čapí hnízdo vzpomene, už teď vlastně nikoho nezajímá. Babišovi v té době potáhne na osmdesátku, možná se ještě stane prezidentem. V Česku se podvody tolerují a evidentně vyplácejí.

Babišových padesát milionů přitom není žádná banalitka, šlo o podvod velkého rozsahu. Jen pro srovnání, jistý Petr Wolf byl až do roku 2010 poslancem Sněmovny. Byl to takzvaný přeběhlík, zvolen za socialisty podporoval vládu Mirka Topolánka. Jako by náhodou se v té době ukázalo, že na dotačních podvodech okradl ministerstvo životního prostředí o „pouhých“ jedenáct milionů korun. Dostal šest let natvrdo a pokutu pět milionů korun. Utekl, deset let se skrýval v Jižní Americe, nakonec byl vydán do Česka a nyní sedí.

