Fiat po sto letech nebyl nejprodávanějším autem v Itálii. Země za to kritizuje Francouze

Automobilový koncern Stellantis čelí další kritice ze strany italské vlády. Ministrovi průmyslu se nelíbí vliv, jaký má na firmu francouzská vláda, a poukazuje i na to, že Fiat v prosinci poprvé téměř po 100 letech nebyl v Itálii nejprodávanější značkou auta. Stellantis úder vrací výčitkami, že vláda v Římě dostatečně nepodporuje výrobu elektromobilů. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Ministr průmyslu Adolfo Urso kritizoval vlastnickou strukturu skupiny Stellantis a řekl také, že podnik má problém se svými modely aut a s marketingem. Jde zřejmě o další eskalaci nevraživých vztahů mezi italskou vládou a skupinou, která vznikla kolem italské automobilky Fiat. Značka Fiat už je ale dnes pouze jednou ze 14 značek skupiny Stellantis.

Urso dnes v severoitalském Trentu řekl, že Stellantis má mezi svými francouzskými a italskými akcionáři „nevyváženou, absolutně nerovnou“ akcionářskou strukturu. Stellantis na tato slova bezprostředně nereagoval. Ministr už ve čtvrtek řekl, že Itálie je otevřena nákupu podílu ve Stellantisu, aby se vyrovnala francouzské vládě. Ta prostřednictvím státem vlastněné banky vlastní ve Stellantisu přibližně šestiprocentní podíl.

Správní rada Stellantisu má 11 členů, z nichž pět si vybral největší akcionář, společnost Exor. Ta je investičním nástrojem italské rodiny Agnelli-Elkann. Vlivná dynastie Agnelliů stála u zrodu automobilky Fiat. Dalších pět členů správní rady zastupuje francouzské akcionáře včetně vlády v Paříži. Jedenáctým členem rady je výkonný ředitel Stellantisu Portugalec Carlos Tavares.

Složení správní rady bylo takto nastaveno při vzniku skupiny Stellantis v roce 2021. Stellantis je výsledkem fúze italsko-americké automobilky Fiat Chrysler a francouzské automobilové skupiny PSA.

Ministr Urso také reagoval na stížnosti ředitele Tavarese, že Itálie nenabízí dostatek pobídek pro elektromobily, což brzdí domácí poptávku po nich. „Když neposkytujete dotace na nákup elektromobilů, ohrožujete tím italské továrny,“ řekl ve čtvrtek Tavares v rozhovoru s agenturou Bloomberg.

Konec vlády Fiatu

Ministr průmyslu se také pozastavil nad tím, že Fiat poprvé téměř po 100 letech nebyl v prosinci na italském trhu nejprodávanější značkou auta. Na první příčce jej tam vystřídal německý Volkswagen. Podle ministra nelze tvrdit, že za to mohou nedostatečné vládní dotace.

„Problém není ve vládě, ale ve skupině (Stellantis). Je to problém pro firmu, která evidentně potřebuje přezkoumat svou marketingovou politiku i své modely - měla by to udělat,“ řekl Urso. Pod skupinu Stellantis nyní vedle značky Fiat patří i značky Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Ram nebo Jeep.

Itálie jedná se společností Stellantis o dlouhodobém plánu pro svůj automobilový sektor. Součástí tohoto plánu je i cíl zvýšit roční produkci automobilky v Itálii na jeden milion vozů z loňských 750 tisíc.

Spory kvůli vlivu státu ve vlastnické struktuře důležitých firem už se objevily vícekrát. Na začátku roku 2019 se do sporu dostaly vlády Francie a Nizozemska kvůli vlivu na leteckou společnost Air France-KLM. Nizozemská vláda v ní potichu skoupila významný akciový podíl, což vládu v Paříži rozlítilo.