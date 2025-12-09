Nový magazín právě vychází!

Náborový boom na začátku roku. Kde firmy plánují nejvíce posílit?

Výroba automobilů
ČTK
ČTK
ČTK

Zaměstnavatelé plánují v prvním čtvrtletí příštího roku výrazně více nabírat než propouštět zaměstnance, jde v tomto směru o nejpozitivnější první kvartál od začátku měření v roce 2008. Vyplývá to z průzkumu společnosti ManpowerGroup mezi 518 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v zemi. Nejvíce se chystají nabírat firmy ve financích a pojišťovnictví či automobilovém a technologickém sektoru.

Přijímat nové zaměstnance se podle průzkumu chystá v nadcházejícím čtvrtletí 38 procent firem, ve srovnání s předchozím čtvrtletím o osm procentních bodů více. Podíl firem, které plánují propouštění, se proti čtvrtému kvartálu zvýšil o dva procentní body na 18 procent. Čistý index trhu práce, tedy rozdíl mezi podílem nabíraných a propouštěných zaměstnanců, tak činí 20 procentních bodů. To je o šest bodů více než ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku a o devět bodů více než v letošním prvním čtvrtletí.

„Česká ekonomika prochází transformací a postupně se posouvá od výroby ke službám. Pracovní trh ale nevykazuje známky velkého plošného propouštění, spíše selektivní útlum v odvětvích, která procházejí technologickou a strukturální proměnou, zejména ve zpracovatelském průmyslu. Ti ale našli nová místa v jiných sektorech, kde počet zaměstnanců roste rychleji,“ řekla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.

Vstup do roku 2026 tak bude podle ní charakterizovat kombinace pokračujícího mírného ekonomického růstu, lehce vyšší nezaměstnanosti a přetrvávajícího nedostatku lidí s potřebným profilem. Firmy budou spíše přeskupovat kapacity než snižovat počet zaměstnanců. Tlak na nábor, rekvalifikace i pracovní migraci dál zesílí, dodala.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Rána pro Brusel. Tokio odmítá zapojit ruská aktiva do podpory Ukrajiny

Money

Japonsko odmítlo nabídku Evropské unie, aby se připojilo k jejímu plánu použít zmrazená ruská aktiva k financování Ukrajiny. Tokio tak zmařilo naděje EU, že pro tuto iniciativu získá globální podporu, napsal server Politico.

ČTK

Přečíst článek

Nejsilnějším sektorem jsou finance a pojišťovnictví s indexem 36 bodů, což představuje v mezikvartálním srovnání nárůst o 11 bodů. Následuje odvětví automobilového průmyslu a odborných, vědeckých a technických činnosti s 29 body. Příští čtvrtletí je speciální pro sektor stavebnictví a nemovitosti, který v datech po sezonním očištění vykazuje nejsilnější index od začátku měření od roku 2008. Zaznamenává také nejvyšší mezičtvrtletní a meziroční nárůst indexu. Nejméně optimistickými odvětvími jsou informační a komunikační služby, energetika, veřejné služby a přírodní zdroje a veřejný sektor, zdravotnictví a sociální služby.

Nejvíce optimističtí jsou zaměstnavatelé ve středních podnicích s 250 až 999 zaměstnanci s indexem 33. Tyto organizace posílily proti minulému kvartálu o 15 bodů. Následují malé organizace s 50 až 249 zaměstnanci s indexem 22. Nejméně optimistické jsou velké společnosti s 1000 až 4999 zaměstnanci s indexem 8.

Ohledně zvýšení počtu zaměstnanců jsou nejoptimističtější podniky na Moravě s indexem 25, což je nejvyšší hodnota od začátku měření v roce 2008. Následují Čechy s indexem 18, na posledním místě je s indexem 16 Praha, která byla do roku 2024 nejoptimističtější.

Premiér v demisi Petr Fiala s končícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS)

Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům

Trhy

Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.

sta

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Filip Turek chybí v ministerských nominacích Andreje Babiše

Prezident Petr Pavel (vpravo) jmenoval Andreje Babiše (ANO) předsedou vlády
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda ANO Andrej Babiš předal po svém dnešním jmenováním premiérem prezidentu Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů. Chybí mezi nimi ze zdravotních důvodů jméno poslance Motoristů Filipa Turka, řekl Babiš novinářům. Předpokládá, že Turek se po svém uzdravení setká s Pavlem. Termín jmenování celého kabinetu podle Babiše oznámí Pražský hrad.

Turek čelí kritice za příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“. Pavel dříve označil za málo pravděpodobné, že se ministrem stane, proti jmenování Turka má výhrady.

„V návrhu, který jsem přinesl, na základě rozhodnutí předsedy Motoristů pana Macinky jméno pana Turka nefiguruje,“ řekl Babiš. Kandidát na ministra životního prostředí Turek je hospitalizován s bolestí zad. Omluvil se kvůli tomu i z pondělní schůzky s Pavlem. Babiš předpokládá, že Turek se po svém uzdravení s hlavou státu setká. Motoristé dosud uváděli, že na nominacích trvají a nic se na nich nemění.

Termín jmenování kabinetu podle Babiše později oznámí prezidentská kancelář. Jmenování spěchá mimo jiné kvůli summitu Evropské unie, který se koná koncem příštího pracovního týdne, řekl Babiš. „V prosinci je aktivita Bruselu velká a my bychom chtěli se už toho zúčastnit,“ uvedl.

Kupka: Rozpočtové provizorium není tragédie

Politika

Vláda v demisi a vznikající koalice se přou o deficit i o to, kdo má rozpočet sestavit. Česko se mezitím řítí do rozpočtového provizoria. „Není to katastrofa,“ říká ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).

ČTK

Přečíst článek

