Náborový boom na začátku roku. Kde firmy plánují nejvíce posílit?
Zaměstnavatelé plánují v prvním čtvrtletí příštího roku výrazně více nabírat než propouštět zaměstnance, jde v tomto směru o nejpozitivnější první kvartál od začátku měření v roce 2008. Vyplývá to z průzkumu společnosti ManpowerGroup mezi 518 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v zemi. Nejvíce se chystají nabírat firmy ve financích a pojišťovnictví či automobilovém a technologickém sektoru.
Přijímat nové zaměstnance se podle průzkumu chystá v nadcházejícím čtvrtletí 38 procent firem, ve srovnání s předchozím čtvrtletím o osm procentních bodů více. Podíl firem, které plánují propouštění, se proti čtvrtému kvartálu zvýšil o dva procentní body na 18 procent. Čistý index trhu práce, tedy rozdíl mezi podílem nabíraných a propouštěných zaměstnanců, tak činí 20 procentních bodů. To je o šest bodů více než ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku a o devět bodů více než v letošním prvním čtvrtletí.
„Česká ekonomika prochází transformací a postupně se posouvá od výroby ke službám. Pracovní trh ale nevykazuje známky velkého plošného propouštění, spíše selektivní útlum v odvětvích, která procházejí technologickou a strukturální proměnou, zejména ve zpracovatelském průmyslu. Ti ale našli nová místa v jiných sektorech, kde počet zaměstnanců roste rychleji,“ řekla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.
Vstup do roku 2026 tak bude podle ní charakterizovat kombinace pokračujícího mírného ekonomického růstu, lehce vyšší nezaměstnanosti a přetrvávajícího nedostatku lidí s potřebným profilem. Firmy budou spíše přeskupovat kapacity než snižovat počet zaměstnanců. Tlak na nábor, rekvalifikace i pracovní migraci dál zesílí, dodala.
Nejsilnějším sektorem jsou finance a pojišťovnictví s indexem 36 bodů, což představuje v mezikvartálním srovnání nárůst o 11 bodů. Následuje odvětví automobilového průmyslu a odborných, vědeckých a technických činnosti s 29 body. Příští čtvrtletí je speciální pro sektor stavebnictví a nemovitosti, který v datech po sezonním očištění vykazuje nejsilnější index od začátku měření od roku 2008. Zaznamenává také nejvyšší mezičtvrtletní a meziroční nárůst indexu. Nejméně optimistickými odvětvími jsou informační a komunikační služby, energetika, veřejné služby a přírodní zdroje a veřejný sektor, zdravotnictví a sociální služby.
Nejvíce optimističtí jsou zaměstnavatelé ve středních podnicích s 250 až 999 zaměstnanci s indexem 33. Tyto organizace posílily proti minulému kvartálu o 15 bodů. Následují malé organizace s 50 až 249 zaměstnanci s indexem 22. Nejméně optimistické jsou velké společnosti s 1000 až 4999 zaměstnanci s indexem 8.
Ohledně zvýšení počtu zaměstnanců jsou nejoptimističtější podniky na Moravě s indexem 25, což je nejvyšší hodnota od začátku měření v roce 2008. Následují Čechy s indexem 18, na posledním místě je s indexem 16 Praha, která byla do roku 2024 nejoptimističtější.
