Metrostav vyplatí akcionářům 435 milionů. Dividenda zůstává stejná jako loni
Akcionáři stavební skupiny Metrostav na valné hromadě schválili dividendu 55 korun na akcii. Celkem si rozdělí 434,9 milionu korun, zatímco zhruba 834 milionů korun skupina ponechá na další investice. Čistý zisk Metrostavu loni mírně klesl na 1,65 miliardy korun.
Stavební skupina Metrostav vyplatí akcionářům stejnou dividendu jako v předchozím roce. Valná hromada schválila výplatu 55 korun na akcii, což při celkovém počtu 7,9 milionu akcií představuje 434,9 milionu korun.
Z celkové částky necelých 1,3 miliardy korun určené k rozdělení tak větší část zůstane ve firmě. Přibližně 834 milionů korun má skupina ponechat na další investice a rozvoj.
Stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a polskou hranicí se posouvá do další klíčové fáze. V tunelu Opevnění je vyraženo přibližně 75 procent obou tubusů. Nový úsek má po dokončení výrazně zrychlit spojení Česka s Polskem, ulevit Trutnovsku od tranzitní dopravy a napojit českou síť na polskou rychlostní silnici S3 směrem k Baltu.
Dálnice k Baltu mizí pod zemí. Tunel Opevnění na D11 je ze tří čtvrtin vyražený
Zprávy z firem
Stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a polskou hranicí se posouvá do další klíčové fáze. V tunelu Opevnění je vyraženo přibližně 75 procent obou tubusů. Nový úsek má po dokončení výrazně zrychlit spojení Česka s Polskem, ulevit Trutnovsku od tranzitní dopravy a napojit českou síť na polskou rychlostní silnici S3 směrem k Baltu.
Akcionáři zároveň schválili účetní závěrku za rok 2025. Podle ní čistý zisk skupiny meziročně klesl o necelá tři procenta na 1,65 miliardy korun. Provozní výnosy se naopak mírně zvýšily, a to o 0,2 procenta, tedy zhruba o 140 milionů korun, na 57,45 miliardy korun.
Čistý zisk připadající na jednu akcii činil za rok 2025 celkem 209 korun. O rok dříve to bylo 215 korun.
Nejvíce získá DDM Group
Hlavním akcionářem Metrostavu je DDM Group, která drží 51 procent akcií. Dalšími významnými vlastníky jsou česká a slovenská společnost DOAS. Tuzemské a zahraniční fyzické osoby vlastní přibližně sedm procent akcií skupiny, ostatní právnické osoby pak 1,5 procenta.
Rozdělení dividend mezi jednotlivé akcionářské skupiny bude stejné jako v minulém roce. DDM Group získá 223,3 milionu korun, slovenský DOAS 100,8 milionu korun a česká větev stejnojmenné firmy 74,1 milionu korun.
Fyzické osoby si mezi sebe před zdaněním rozdělí 30,4 milionu korun. Ostatní právnické osoby získají zhruba 6,3 milionu korun.
V německém Münsteru se přes kanál Dortmund–Ems během dvou dnů přesunul nový most Pleistermühlenweg. Ocelová konstrukce o hmotnosti zhruba 725 tun, vyrobená i v Česku, musela přesně dosednout na ložiska. Pro Metrostav šlo o další důležitou zahraniční referenci. Český stavební gigant se po domácích kauzách a zákazu veřejných zakázek snaží posilovat reputaci hlavně technicky náročnými stavbami doma i v Evropě.
Český mostařský balet v Německu. Metrostav posadil 725 tun oceli na milimetry přesně
Zprávy z firem
V německém Münsteru se přes kanál Dortmund–Ems během dvou dnů přesunul nový most Pleistermühlenweg. Ocelová konstrukce o hmotnosti zhruba 725 tun, vyrobená i v Česku, musela přesně dosednout na ložiska. Pro Metrostav šlo o další důležitou zahraniční referenci. Český stavební gigant se po domácích kauzách a zákazu veřejných zakázek snaží posilovat reputaci hlavně technicky náročnými stavbami doma i v Evropě.
Dividendy vyplácené akciovými společnostmi, které jsou daňovými rezidenty České republiky, podléhají u českých rezidentů a rezidentů zemí se smlouvou o zamezení dvojího zdanění srážkové dani ve výši 15 procent.
Výsledky táhla mateřská společnost
Skupinu Metrostav tvoří zhruba 80 firem působících především ve stavebnictví, developmentu a souvisejících službách. Vedle akciové společnosti Metrostav do ní patří například Subterra nebo Metrostav Development.
Hospodaření skupiny podle výroční zprávy jako každoročně nejvýrazněji ovlivnila mateřská společnost Metrostav. Té v roce 2025 vzrostl zisk před zdaněním o čtyři procenta na 1,5 miliardy korun. Tržby jí však klesly o 15 procent na 12,3 miliardy korun.
Významné tržby podle výroční zprávy vykázaly také společnosti Metrostav CZ, Subterra, BeMo Tunneling a MI Roads.
Kočí míří do čela dozorčí rady
Valná hromada rozhodovala také o změnách ve vedení skupiny. Předsedou dozorčí rady Metrostavu zvolila dosavadního předsedu představenstva Františka Kočího. Ve funkci nahradí Jindřicha Hesse, který je členem správní rady DDM Group a v minulosti působil také jako její předseda.
Akcionáři zároveň schválili změnu stanov. Ta mimo jiné v některých případech posiluje roli dozorčí rady. Další organizační změny ve vedení skupiny mělo představenstvo projednat po skončení valné hromady.
Zákaz veřejných zakázek už skončil
Společnostem Metrostav a Metrostav Infrastructure loni 21. června vypršel tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách. Firmy byly v roce 2022 uznány vinnými v takzvané druhé větvi korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha.
Novou scénu Národního divadla bude rekonstruovat sdružení společností Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Trigema. V tendru uspělo s cenou 1,8 miliardy korun bez DPH. Stavba má trvat dva roky. Národní divadlo předpokládá, že práce začnou do konce aktuální divadelní sezony, tedy v prvním pololetí, informoval mluvčí ND Tomáš Staněk.
Začíná obnova Nové scény. Národní divadlo investuje miliardy
Reality
Novou scénu Národního divadla bude rekonstruovat sdružení společností Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Trigema. V tendru uspělo s cenou 1,8 miliardy korun bez DPH. Stavba má trvat dva roky. Národní divadlo předpokládá, že práce začnou do konce aktuální divadelní sezony, tedy v prvním pololetí, informoval mluvčí ND Tomáš Staněk.
Skupina mezitím vytvořila dceřinou společnost Metrostav DIZ, která v tendrech na projekty veřejné správy pokračovala. Podle Jindřicha Hesse nemá tato firma ve výpisu evidence rejstříku trestů právnických osob žádný záznam.
Metrostav figuruje také v kauze související s rekonstrukcí libereckého kostela z evropských peněz. V hlavní části případu soud nepovažoval za prokázané, že by pracovníci firmy upláceli libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj.
František Kočí uvedl, že společnosti nebyl uložen žádný trest a žalobce se neodvolal. Věc by tak podle něj měla být do roka uzavřena a neměla by skupinu nijak ohrozit.
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