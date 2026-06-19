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newstream.cz Zprávy z firem Metrostav vyplatí akcionářům 435 milionů. Dividenda zůstává stejná jako loni

Metrostav vyplatí akcionářům 435 milionů. Dividenda zůstává stejná jako loni

Společnost Metrostav
ČTK
nst
nst

Akcionáři stavební skupiny Metrostav na valné hromadě schválili dividendu 55 korun na akcii. Celkem si rozdělí 434,9 milionu korun, zatímco zhruba 834 milionů korun skupina ponechá na další investice. Čistý zisk Metrostavu loni mírně klesl na 1,65 miliardy korun.

Stavební skupina Metrostav vyplatí akcionářům stejnou dividendu jako v předchozím roce. Valná hromada schválila výplatu 55 korun na akcii, což při celkovém počtu 7,9 milionu akcií představuje 434,9 milionu korun.

Z celkové částky necelých 1,3 miliardy korun určené k rozdělení tak větší část zůstane ve firmě. Přibližně 834 milionů korun má skupina ponechat na další investice a rozvoj.

Výstavba dálnic v Česku pokračuje

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Michal Nosek

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Akcionáři zároveň schválili účetní závěrku za rok 2025. Podle ní čistý zisk skupiny meziročně klesl o necelá tři procenta na 1,65 miliardy korun. Provozní výnosy se naopak mírně zvýšily, a to o 0,2 procenta, tedy zhruba o 140 milionů korun, na 57,45 miliardy korun.

Čistý zisk připadající na jednu akcii činil za rok 2025 celkem 209 korun. O rok dříve to bylo 215 korun.

Nejvíce získá DDM Group

Hlavním akcionářem Metrostavu je DDM Group, která drží 51 procent akcií. Dalšími významnými vlastníky jsou česká a slovenská společnost DOAS. Tuzemské a zahraniční fyzické osoby vlastní přibližně sedm procent akcií skupiny, ostatní právnické osoby pak 1,5 procenta.

Rozdělení dividend mezi jednotlivé akcionářské skupiny bude stejné jako v minulém roce. DDM Group získá 223,3 milionu korun, slovenský DOAS 100,8 milionu korun a česká větev stejnojmenné firmy 74,1 milionu korun.

Fyzické osoby si mezi sebe před zdaněním rozdělí 30,4 milionu korun. Ostatní právnické osoby získají zhruba 6,3 milionu korun.

Ocelová konstrukce nového mostu

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V německém Münsteru se přes kanál Dortmund–Ems během dvou dnů přesunul nový most Pleistermühlenweg. Ocelová konstrukce o hmotnosti zhruba 725 tun, vyrobená i v Česku, musela přesně dosednout na ložiska. Pro Metrostav šlo o další důležitou zahraniční referenci. Český stavební gigant se po domácích kauzách a zákazu veřejných zakázek snaží posilovat reputaci hlavně technicky náročnými stavbami doma i v Evropě.

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Dividendy vyplácené akciovými společnostmi, které jsou daňovými rezidenty České republiky, podléhají u českých rezidentů a rezidentů zemí se smlouvou o zamezení dvojího zdanění srážkové dani ve výši 15 procent.

Výsledky táhla mateřská společnost

Skupinu Metrostav tvoří zhruba 80 firem působících především ve stavebnictví, developmentu a souvisejících službách. Vedle akciové společnosti Metrostav do ní patří například Subterra nebo Metrostav Development.

Hospodaření skupiny podle výroční zprávy jako každoročně nejvýrazněji ovlivnila mateřská společnost Metrostav. Té v roce 2025 vzrostl zisk před zdaněním o čtyři procenta na 1,5 miliardy korun. Tržby jí však klesly o 15 procent na 12,3 miliardy korun.

Významné tržby podle výroční zprávy vykázaly také společnosti Metrostav CZ, Subterra, BeMo Tunneling a MI Roads.

Kočí míří do čela dozorčí rady

Valná hromada rozhodovala také o změnách ve vedení skupiny. Předsedou dozorčí rady Metrostavu zvolila dosavadního předsedu představenstva Františka Kočího. Ve funkci nahradí Jindřicha Hesse, který je členem správní rady DDM Group a v minulosti působil také jako její předseda.

Akcionáři zároveň schválili změnu stanov. Ta mimo jiné v některých případech posiluje roli dozorčí rady. Další organizační změny ve vedení skupiny mělo představenstvo projednat po skončení valné hromady.

Zákaz veřejných zakázek už skončil

Společnostem Metrostav a Metrostav Infrastructure loni 21. června vypršel tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách. Firmy byly v roce 2022 uznány vinnými v takzvané druhé větvi korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha.

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Začíná obnova Nové scény. Národní divadlo investuje miliardy

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ČTK

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Skupina mezitím vytvořila dceřinou společnost Metrostav DIZ, která v tendrech na projekty veřejné správy pokračovala. Podle Jindřicha Hesse nemá tato firma ve výpisu evidence rejstříku trestů právnických osob žádný záznam.

Metrostav figuruje také v kauze související s rekonstrukcí libereckého kostela z evropských peněz. V hlavní části případu soud nepovažoval za prokázané, že by pracovníci firmy upláceli libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj.

František Kočí uvedl, že společnosti nebyl uložen žádný trest a žalobce se neodvolal. Věc by tak podle něj měla být do roka uzavřena a neměla by skupinu nijak ohrozit.

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Ojetiny zlevňují. Kupující ale za nižší cenu často dostanou starší auto s vyšším nájezdem

Ojetiny zlevňují. Kupující ale za nižší cenu často dostanou starší auto s vyšším nájezdem
iStock
Michal Nosek
nos

Trh s ojetými vozy se v květnu znovu mírně přiklonil na stranu kupujících. TipCars Index klesl na 945,3 bodu, nejnižší hodnotu od loňského listopadu. Deset nejvyhledávanějších modelů sice meziročně většinou zlevnilo o 10 až 18 procent, nižší cena má ale často háček: typické nabízené vozy jsou starší a mají více najeto.

Květnový TipCars Index, který sleduje nabídku deseti nejvyhledávanějších modelů na portálu TipCars, klesl na 945,3 bodu. Oproti dubnu jde o pokles o 4,7 procenta. Podle společnosti to znamená, že podmínky na trhu se o něco zlepšily pro kupující.

„Jedná se o nejnižší hodnotu od listopadu 2025, kdy index dosáhl 935,4 bodu. Tento vývoj naznačuje, že se opět více vyplatí ojeté vozy kupovat, protože čím nižší je hodnota indexu, tím příznivější jsou podmínky pro kupující,“ říká Marek Knieža, ředitel TipCars.

Na nové není, na lepší často taky ne. Češi dál berou staré ojetiny

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Průměrná ojetina stojí už téměř 328 tisíc korun. Jenže český trh dál táhnou hlavně levné vozy, které mají často za sebou čtrnáct až devatenáct let provozu a stovky tisíc kilometrů.

ČTK

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Zároveň ale upozorňuje, že z meziročního pohledu byl trh pro kupující ještě příznivější loni. V květnu 2025 měl index hodnotu 908 bodů a pohyboval se poblíž svých historických minim.

Nabídka roste. Prodejci reagují slevami

Jedním z hlavních důvodů poklesu cen je rostoucí nabídka ojetých vozů. V květnu se počet nabízených aut zvýšil u devíti z deseti sledovaných modelů. Celkově bylo v nabídce 17 457 sledovaných vozů, což je meziměsíčně o 5,2 procenta více.

Ve srovnání se začátkem roku je růst ještě výraznější. V lednu bylo v nabídce 15 823 vozů, do května tedy přibylo více než 1 600 aut.

Elektroauta netáhnou. Jejich počet ve svém portfoliu zredukovala další autopůjčovna

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ČTK

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Největší meziměsíční nárůst nabídky zaznamenala Škoda Kodiaq, u které počet inzerovaných vozů vzrostl o 28,1 procenta. Jedinou výjimkou byl Mercedes-Benz Třídy E, jehož nabídka se snížila o šest kusů.

Podle Knieži větší výběr vytváří tlak na ceny. „Kupující mají dnes na výběr z většího množství aut než před rokem, což vytváří tlak na ceny. Neznamená to však, že stejné vozy lze koupit výrazně výhodněji. Často jde o auta s vyšším nájezdem nebo stářím, než jaká se v obdobném cenovém rozpětí objevovala před rokem,“ vysvětluje.

Focus zdražil, Passat je na minimu

V meziměsíčním srovnání se ceny u šesti z deseti sledovaných modelů zvýšily, u čtyř naopak klesly. Změny ale byly většinou jen mírné.

Nejvýraznější zdražení zaznamenal Ford Focus. Jeho mediánová cena vzrostla o pět procent na 199 895 korun. Na opačné straně žebříčku stojí Volkswagen Passat, který už druhý měsíc po sobě zůstává na nejnižší hodnotě od začátku sledování. V květnu jeho cena meziměsíčně klesla o 2,7 procenta na 328 437 korun.

Levnější auta mají často vyšší nájezd

Z meziročního srovnání deseti nejvyhledávanějších modelů vyplývá, že většina z nich zlevnila. Pokles se nejčastěji pohyboval mezi 10 a 18 procenty. Výjimkou byl Ford Focus, jehož typická cena se proti loňsku prakticky nezměnila.

Nižší ceny ale neznamenají automaticky výhodnější nákup stejného typu vozu. U všech sledovaných modelů vzrostl mediánový nájezd a ve většině případů také stáří vozidel.

„Ačkoli jsou dnes mnohé modely dostupnější než před rokem, často jde o starší vozy s vyšším počtem najetých kilometrů. Nejvýrazněji je to patrné u Volkswagenu Passat. Jeho cena meziročně klesla o 18 procent na historické minimum, zároveň však typický vůz zestárl z pěti na osm let a jeho nájezd vzrostl přibližně o 30 tisíc kilometrů,“ říká Knieža.

Superb i Mercedes třídy E zlevnily, ale zestárly

Podobný vývoj je vidět i u dalších oblíbených modelů. Škoda Superb meziročně zlevnila o více než 16 procent, nájezd typického vozu se ale zvýšil téměř o 40 tisíc kilometrů.

Ještě výraznější rozdíl ukazuje Mercedes-Benz Třídy E. Jeho cena klesla meziročně o více než 120 tisíc korun, zatímco počet najetých kilometrů se oproti loňsku zvýšil o více než polovinu.

Skladba paliv se naopak u většiny modelů příliš nezměnila. Výraznější posun nastal u Volkswagenu Golf, kde podíl benzinových verzí vzrostl na 60 procent, zatímco zastoupení dieselů kleslo na 37 procent.

Nižší poptávka brzdí prodeje

Na vývoj cen podle TipCars nepůsobí jen rostoucí nabídka, ale také mírně slabší poptávka. Ojeté vozy se prodávají pomaleji než dříve, a prodejci proto častěji přistupují ke slevám.

„Vozy se tak prodávají pomaleji než dříve. Prodejci na tuto situaci reagují slevami, které mají podpořit poptávku a rozpohybovat trh,“ uzavírá Knieža.

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Už i BBC? Osekávání a propouštění čeká i vzor veřejnoprávního vysílání

Už i BBC? Osekávání a propouštění čeká i vzor veřejnoprávního vysílání
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

BBC je instituce, kterou mohou Britům v zahraničí závidět. Má skvělé zpravodajství, zahraniční redakce a zpravodaje i silné regionální pokrytí. K tomu divákům servíruje seriály a filmy světové kvality prakticky zadarmo. Nové vedení však chce šetřit, čímž ohrožuje toto všechno. Nejvíce bude tratit divák, zvláště ten méně majetný.

Britskou veřejnoprávní stanici BBC čekají obrovské škrty. Vedení si dalo za cíl v příštích dvou letech ušetřit 500 milionů liber, tedy zhruba 14 miliard korun. Největší omezení za nejméně patnáct let se dotkne tvorby i zaměstnanců.

Už brzy by mělo začít masivní propouštění. V první fázi o práci přijde přes 500 lidí, později ale číslo může vystoupat až na dva tisíce, tedy deset procent z celkového počtu zaměstnanců. Bude se prý propouštět i mezi manažery a korporátními zaměstnanci, ale většina ohrožených míst je ve zpravodajství a vlastní tvorbě.

Škrty pak zasáhnou televizní i rozhlasové stanice, což se začíná projevovat na složení programu. První velkou obětí je každodenní zpravodajský pořad BBC Radio 4 The World Tonight, který se vysílal půl století. Ve velkých zpravodajských relacích se budou omezovat počty moderátorů. Pořady, které se vysílají denně, se už dost možná denně vysílat nebudou. Například ranní vysílání vlajkové BBC One bude v neděli omezeno.

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Karel Pučelík

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Bude to bolet

Reakce zaměstnanců a dalších britských médií jsou vesměs kritické. Obávají se, že bude ohrožena nezávislost a poklesne kvalita. Například někdejší výrazná tvář BBC Emily Maitlisová, která dělala například přelomový rozhovor s bývalým princem Andrewem Mountbattenem-Windsorem, tvrdí, že osekávání přinese chyby a přešlapy.

Kdo na škrty doplatí nejvíc, jsou obyčejní diváci a posluchači. Vedení často argumentuje tím, že se obecenstvo přesouvá od televizí a rádií na web. To je sice pravda, ale ne každý má měsíčně několik stovek až tisíc korun na předplatné různých vydavatelů, médií a kanálů.

Zrovna BBC je přitom známá velkým pokrytím. Má silné regionální mutace, skotské a velšské jazykové varianty, jejichž vysílání snížené rozpočty nepochybně také ovlivní. A to jsou položky, které nikdo nebude nahrazovat, protože se na nich moc vydělat nedá.

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Nejde přitom jen o zpravodajství. BBC má také silné a dlouhodobě velmi kvalitní zastoupení v seriálové a filmové tvorbě, která se rovněž má šetřením omezit. Britové mají tu výhodu, že si v rámci aplikace BBC iPlayer mohou zdarma pouštět skvělé a oceňované kousky. Vedení uvažuje o tom, že za ty nejúspěšnější pořady si budou muset diváci platit. Takže za stejné poplatky dostanou méně obsahu. Pro spotřebitele „skvělá“ zpráva.

BBC také v neposlední řadě funguje jako hledač nových talentů, přičemž mnoho nadějných tvůrců debutovalo právě tady, než se přesunulo ke zcela komerčním společnostem. I případná ztráta této funkce britskou i světovou kulturu zabolí.

Veřejnoprávní rodinné stříbro

Britská BBC stojí před podobnou výzvou jako veřejnoprávní média v dalších zemích. I za kanálem La Manche politici přemítají o tom, zda třeba nezrušit koncesionářské poplatky. Ovšem do placení z daní se moc nehrnou, možná se vydají cestou reklam a větší komercializace. Těžko říct, jestli by to bylo lepší.

Každopádně dnes není příliš politicky výhodné se veřejnoprávních médií zastávat. Populisté a krajní pravice na nich nenechávají nit suchou, každou malou chybu beze zbytku využijí. BBC si jako obětního beránka zvolil i Donald Trump.

Přesto všechno nelze ztrácet ze zřetele, že veřejnoprávní média jsou tím nejlepším, co mezi vydavateli máme. Podobně jako v Česku se i v Británii těší i v konkurenci komerčních médií největší důvěře. I když se chyby stávají a mnohé v jejich fungování by si zasloužilo reformu, pravdou je, že veřejnoprávní média jako BBC nebo Česká televize a Český rozhlas jsou rodinným stříbrem. Proč máme potřebu se ho zbavovat?

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