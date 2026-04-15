Škrty v BBC. O práci přijde 2000 lidí
Britská BBC chystá největší propouštění za posledních 15 let. Až 2000 lidí přijde o práci v rámci úspor za stovky milionů liber, zatímco stanice řeší odliv diváků ke streamovacím službám.
Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců. BBC o tom informovala ve středu na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení pracovních míst v BBC za posledních 15 let.
Stanice svůj záměr zveřejnila nedlouho předtím, než se v květnu do jejího čela postaví bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin.
Úspory za stovky milionů liber
Chystané propouštění oznámila BBC zaměstnancům na dnešním shromáždění, uvedla televize Sky News. Redukce pracovních míst je součástí úsporného plánu, o němž dnes mluvil prozatímní ředitel Rhodri Talfan Davies. Cílem je ušetřit až 500 milionů liber (14 miliard korun) v příštích dvou letech.
„Musíme se rozhlédnout všude, a při částce 500 milionů budeme nevyhnutelně stát před některými zásadními a obtížnými volbami,“ řekl Davies v narážce na chystané propouštění.
Bývalý šéf BBC Tim Davie v únoru řekl, že své roční provozní náklady, odhadované na šest miliard liber, musí stanice v příštích třech letech snížit zhruba o desetinu.
BBC loni získala 3,8 miliardy liber z poplatků od domácností, jejichž roční výše se letos zvedla o inflaci ze 174,50 na 180 liber. Další zhruba dvě miliardy liber má z komerčních příjmů a grantů, uvedl list The Guardian.
Stanice se potýká s poklesem počtu platících domácností. Část lidí se placení poplatků vyhýbá, jiní ruší odběr veřejnoprávní televize a přecházejí ke komerčním stanicím nebo streamovacím službám.
Změní se financování BBC?
Britská vláda loni kvůli úbytku plátců zahájila debatu o změně financování BBC. Ve hře je například zavedení předplatného nebo vysílání reklamy.
Další návrh počítá s hybridním modelem: zpravodajství, publicistika, dokumenty a dětské pořady by zůstaly financované z poplatků a dostupné zdarma, zatímco komerčně atraktivnější obsah, například dramatická tvorba, by byl zpoplatněn.
Novým šéfem BBC se stal dlouholetý manažer firmy Google Matt Brittin. V nové roli ho čeká boj o důvěryhodnost veřejnoprávního média a také miliardový soudní spor s Donaldem Tumpem.
