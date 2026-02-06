Komerční banka láká vysokou dividendou. Zisk roste, výhled banky je ale opatrnější
Komerční banka loni zvýšila čistý zisk o 4,7 procenta na 18,1 miliardy korun a akcionářům chce vyplatit celý loňský zisk. Akcie tak zůstává atraktivní především pro dividendové investory. Současně však vedení banky signalizuje opatrnější dividendovou politiku do dalších let, což omezuje růstový příběh titulu.
Komerční banka zakončila loňský rok s čistým ziskem připadajícím akcionářům ve výši 18,1 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 4,7 procenta. Celkové výnosy banky vzrostly pouze o 0,2 procenta na 36,9 miliardy korun, hospodářský výsledek se však zlepšil díky výraznému poklesu nákladů, uvedla banka ve zprávě na svém webu.
Provozní náklady se meziročně snížily o 4,2 procenta na 17 miliard korun. Banka zároveň pokračovala v růstu obchodních objemů – objem poskytnutých úvěrů vzrostl o 6,8 procenta na 905,8 miliardy korun a klientské vklady o 5,8 procenta na 1,089 bilionu korun. Počet klientů skupiny se zvýšil o 42 tisíc na 2,268 milionu.
Celý zisk akcionářům
Z pohledu investorů je klíčovým sdělením návrh představenstva vyplatit dividendu ve výši 95,60 Kč na akcii, tedy v objemu celého loňského čistého zisku. O výplatě rozhodne valná hromada 23. dubna. Oproti předchozímu roku, kdy dividenda činila 91,30 Kč na akcii, jde o další navýšení.
Komerční banka si tak udržuje pozici jedné z nejštědřejších bank na domácím trhu. Pro investory orientované na pravidelný výnos zůstává titul atraktivní zejména díky stabilnímu podnikatelskému modelu a silné kapitálové pozici.
Digitalizace bez ztráty tempa
Podle generálního ředitele Jana Juchelky se bance podařilo dosáhnout růstu i v období, kdy dokončovala rozsáhlý strategický program zaměřený na modernizaci IT infrastruktury a digitalizaci služeb. To podle vedení umožnilo nejen udržet, ale i dále rozšířit klientskou základnu a objemy obchodů.
Z hlediska investorů je důležité, že investice do digitalizace zatím nezatížily nákladovou bázi banky a naopak přispěly k lepší provozní efektivitě.
Slabší závěr roku a opatrný výhled
Samotné čtvrté čtvrtletí však ukázalo určité zpomalení. Čistý zisk připadající akcionářům v tomto období meziročně klesl o 4,9 procenta na 4,5 miliardy korun, především kvůli nižším výnosům. Výsledky nicméně zahrnovaly i rozpouštění opravných položek na úvěrová rizika, což svědčí o dobré kvalitě úvěrového portfolia.
Do budoucna banka naznačuje opatrnější přístup k rozdělování zisku. Vedení uvedlo, že od roku 2026 hodlá navrhovat výplatu dividend ve výši 80 procent konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům. Pro investory to znamená, že letošní dividenda může patřit k mimořádně vysokým, zatímco v dalších letech lze očekávat spíše stabilní, ale nižší výplatní poměr.
Defenzivní titul v bankovním sektoru
Ve srovnání s konkurencí působí Komerční banka jako defenzivní investice. Zatímco například Raiffeisenbank nebo Moneta Money Bank v posledním roce vykázaly dynamičtější růst ziskovosti, KB sází především na stabilitu, silnou bilanci a vysoký dividendový výnos.
Pro investory tak zůstává Komerční banka spíše sázkou na jistotu než na rychlý růst. V prostředí zvýšené nejistoty to však může být právě ta vlastnost, která činí akcii dlouhodobě atraktivní.
