Začíná obnova Nové scény. Národní divadlo investuje miliardy

Začíná obnova Nové scény. Národní divadlo investuje miliardy

Nová scéna Národního divadla
ČTK
ČTK
ČTK

Novou scénu Národního divadla bude rekonstruovat sdružení společností Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Trigema. V tendru uspělo s cenou 1,8 miliardy korun bez DPH. Stavba má trvat dva roky. Národní divadlo předpokládá, že práce začnou do konce aktuální divadelní sezony, tedy v prvním pololetí, informoval mluvčí ND Tomáš Staněk.

Rozhodnutí o vítězi tendru přišlo den poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl, že ND v soutěži postupovalo správně. Vyloučení sdružení firem Geosan Group a Avers kvůli nesplnění jedné z podmínek bylo podle úřadu v pořádku. Nabídku podle ND podaly celkem tři subjekty.

Rekonstrukce podle ND nezmění vnější vzhled budovy a zachová architektonicky hodnotné prvky interiéru. Při obnově se mají citlivě zrenovovat zejména obklady ze zeleného serpentinu, točité schodiště nebo velkorysý světelný objekt od Pavla Hlavy a Jaroslava Štursy. Stejně mají stavbaři postupovat u pláště budovy, která se skládá ze 4000 skleněných obrazovek. Fasádu ze skleněných tvárnic navrhl Karel Prager spolu s předním českým sklářem a výtvarníkem Stanislavem Libenským.

Propojení budov

Budova dnes technologicky nedostačuje požadavkům provozu, odlišuje se i od původní vize architektů. „Plánovaná přestavba tak naplní sen architekta Karla Pragera a scénografa Josefa Svobody a díky nejnovějším technologiím vytvoří opravdu multifunkční prostor,“ uvedl Staněk.

Přestavba se netýká jen Nové scény, ale také divadelní Provozní budovy B známé jako Themos. Zároveň má v podzemí propojit zázemí Nové scény a historické budovy divadla.

Dvouletá rekonstrukce má při zachování památkově chráněných prvků přinést variabilní uspořádání jeviště i hlediště v multifunkčním sále s kapacitou až 500 míst. Vzniknou také komorní divadelní sál, zkušebny a kavárna v přízemí. Modernizace má přinést energetické úspory, snížit provozní náklady i zátěž pro životní prostředí.

Nová scéna je od roku 2021 památkou. „Jde o výjimečně zachovalou ukázku státní reprezentativní architektury raných 80. let 20. století, která vyniká použitím exkluzivních materiálů a autorských interiérů. Budova se zdařile začleňuje do historického prostředí včetně vytvoření veřejného prostoru v tradičním duchu piazzetty,“ uvádí o její hodnotě památkový katalog Národního památkového ústavu.

Zakázku na rekonstrukci vypsalo pražské Národní divadlo loni v lednu. Předpokládané náklady byly maximálně 2,3 miliardy korun včetně DPH.

