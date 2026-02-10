Začíná obnova Nové scény. Národní divadlo investuje miliardy
Novou scénu Národního divadla bude rekonstruovat sdružení společností Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Trigema. V tendru uspělo s cenou 1,8 miliardy korun bez DPH. Stavba má trvat dva roky. Národní divadlo předpokládá, že práce začnou do konce aktuální divadelní sezony, tedy v prvním pololetí, informoval mluvčí ND Tomáš Staněk.
Rozhodnutí o vítězi tendru přišlo den poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl, že ND v soutěži postupovalo správně. Vyloučení sdružení firem Geosan Group a Avers kvůli nesplnění jedné z podmínek bylo podle úřadu v pořádku. Nabídku podle ND podaly celkem tři subjekty.
Rekonstrukce podle ND nezmění vnější vzhled budovy a zachová architektonicky hodnotné prvky interiéru. Při obnově se mají citlivě zrenovovat zejména obklady ze zeleného serpentinu, točité schodiště nebo velkorysý světelný objekt od Pavla Hlavy a Jaroslava Štursy. Stejně mají stavbaři postupovat u pláště budovy, která se skládá ze 4000 skleněných obrazovek. Fasádu ze skleněných tvárnic navrhl Karel Prager spolu s předním českým sklářem a výtvarníkem Stanislavem Libenským.
Propojení budov
Budova dnes technologicky nedostačuje požadavkům provozu, odlišuje se i od původní vize architektů. „Plánovaná přestavba tak naplní sen architekta Karla Pragera a scénografa Josefa Svobody a díky nejnovějším technologiím vytvoří opravdu multifunkční prostor,“ uvedl Staněk.
Přestavba se netýká jen Nové scény, ale také divadelní Provozní budovy B známé jako Themos. Zároveň má v podzemí propojit zázemí Nové scény a historické budovy divadla.
Dvouletá rekonstrukce má při zachování památkově chráněných prvků přinést variabilní uspořádání jeviště i hlediště v multifunkčním sále s kapacitou až 500 míst. Vzniknou také komorní divadelní sál, zkušebny a kavárna v přízemí. Modernizace má přinést energetické úspory, snížit provozní náklady i zátěž pro životní prostředí.
Nová scéna je od roku 2021 památkou. „Jde o výjimečně zachovalou ukázku státní reprezentativní architektury raných 80. let 20. století, která vyniká použitím exkluzivních materiálů a autorských interiérů. Budova se zdařile začleňuje do historického prostředí včetně vytvoření veřejného prostoru v tradičním duchu piazzetty,“ uvádí o její hodnotě památkový katalog Národního památkového ústavu.
Zakázku na rekonstrukci vypsalo pražské Národní divadlo loni v lednu. Předpokládané náklady byly maximálně 2,3 miliardy korun včetně DPH.
