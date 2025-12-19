Karel Pučelík: Trump žaluje BBC. Nejspíš neuspěje, ale o výsledek mu vlastně nejde
Donald Trump chce po BBC deset milionů dolarů. Žaloba amerického prezidenta na britskou veřejnoprávní stanici je nevídanou kapitolou v historii – kdysi – „speciálního“ vztahu. Šance na výhru u soudu jsou poměrně nízké, Trump však vítězství nepotřebuje. Co svým krokem sleduje? A proč by si britský premiér Keir Starmer měl letos pustit Lásku nebeskou?
Když vloni těsně před americkým prezidentskými volbami novináři z BBC natáčeli díl z investigativní dokumentární série Panorama, těžko mohli tušit, jaké domino tím spustí. Dvanáctisekundový klip si letos na podzim vyžádal rezignaci generálního ředitele stanice Tima Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové.
Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi jsou trnem v oku záběry událostí z 6. ledna 2021, kter podle něj a jeho příznivců byla sestříhána tak, aby působila dojmem, že prezident přímo vyzval k násilnému útoku na Kapitol. BBC uvedla, že to nebyl záměr, ale i tak se za nedorozumění omluvila a inkriminovaný úsek upravila.
Britská reakce však byla možná až moc vstřícná. Těžko lze uvěřit tomu, že by investigativní pořad určený pro britské diváky (v USA pořad prakticky nelze vysílat) chtěl falšovat záběry a vytvářet alternativní realitu, nebo že by měl ambici ovlivňovat americké volby. Navíc téměř čtyři roky poté, co se událost stala.
Ať si o videu myslíme cokoliv, Trump skutečně za vyplenění sídla legislativního sboru velkou odpovědnost nese. I když k přímému násilí posluchače nevyzval, mluvil dost agresivně, a davu týdny masírovanému historkami o ukradených volbách nezbývalo moc, aby v něm bouchly saze. Mnozí z útočníků poté přiznali, že ta učinili s přesvědčením, že přesně to po nich Trump chtěl. Panorama tedy události popsala poměrně věrně, přičemž ono krátké video může být považováno maximálně za drobný novinářský přešlap.
Trumpovi ale formální omluva ani skalpy vedení stanice i zpravodajství nestačí. Tento týden se rozhodl na Floridě (mimo jiné proto, že tam jsou mnozí soudci jeho nominanty) známou vysílací korporaci zažalovat o deset miliard dolarů. Trump tvrdí, že BBC jednala „úmyslně, zlovolně a klamavě“.
Trump jako transatlantický šikanátor
Žaloba však stojí na vratkých nohách. Prvním problémem pro Trumpovy právníky je fakt, že se Panorama na americkém území oficiálně nikdy nevysílala. Televizní produkci BBC totiž nikde jinde než na britských ostrovech sledovat nelze. K jejich streamovací platformě iPlayer je teoreticky možné se dostat přes VPN, čímž ale porušujete pravidla, nebo, jak tvrdí Trumpův tým, přes aplikaci BritBox. Obojí je v každém případě absolutně marginální záležitost. Pokud se tedy Panorama k americkým divákům nedostala, jak by je mohli její tvůrci úmyslně ovlivňovat?
Druhé úskalí tkví v tom, že požadavky k prokázání pomluvy u amerických soudů jsou velmi přísné. Trumpovi nebude stačit, že novináři v udělali chybu, ale jeho právníci budou muset dokázat, že v BBC tak učinili vědomě a s úmyslem Trumpa poškodit. Podle expertů moc šancí na výhru nemá, a musí to vědět i on sám.
O vítězství v tomto případě ale nejspíš vůbec nejde. Donald Trump si v domácí politice počíná velmi autoritativně a nyní chce ukázat, že si umí sjednat pořádek i za hranicemi. Na mušku si vzal zrovna tento evropský etalon veřejnoprávní žurnalistky. Když se to řekne bez obalu, Trump BBC prostě šikanuje pro obdiv svých nohsledů.
Bez ohledu na výsledek soudu se Trump už nyní může v Bílém domě spokojeně usmívat. Spokojenost by mu mohlo překazit snad jen jediné – kdyby se Britové začali bránit. Ostatně Trump kope do jejich rodinného stříbra. Jak trefně podotýká komentátorka deníku The Guardian Jane Martinsonová, britský premiér Keir Starmer by se mohl Trumpovi postavit tak, jak to udělá Hugh Grant v závěru vánočního trháku Láska nebeská.
To se ale patrně nestane, protože předseda britské vlády příliš poslušně čeká, jestli z amerického stolu nespadnou nějaké drobky v podobě obchodní nebo AI dohody. Nechme se však překvapit. Ostatně Vánoce jsou časem zázraků...