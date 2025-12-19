Nový magazín právě vychází!

Karel Pučelík: Trump žaluje BBC. Nejspíš neuspěje, ale o výsledek mu vlastně nejde

Americký prezident Donald Trump
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Donald Trump chce po BBC deset milionů dolarů. Žaloba amerického prezidenta na britskou veřejnoprávní stanici je nevídanou kapitolou v historii – kdysi – „speciálního“ vztahu. Šance na výhru u soudu jsou poměrně nízké, Trump však vítězství nepotřebuje. Co svým krokem sleduje? A proč by si britský premiér Keir Starmer měl letos pustit Lásku nebeskou?

Když vloni těsně před americkým prezidentskými volbami novináři z BBC natáčeli díl z investigativní dokumentární série Panorama, těžko mohli tušit, jaké domino tím spustí. Dvanáctisekundový klip si letos na podzim vyžádal rezignaci generálního ředitele stanice Tima Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové.

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi jsou trnem v oku záběry událostí z 6. ledna 2021, kter podle něj a jeho příznivců byla sestříhána tak, aby působila dojmem, že prezident přímo vyzval k násilnému útoku na Kapitol. BBC uvedla, že to nebyl záměr, ale i tak se za nedorozumění omluvila a inkriminovaný úsek upravila.

Britská reakce však byla možná až moc vstřícná. Těžko lze uvěřit tomu, že by investigativní pořad určený pro britské diváky (v USA pořad prakticky nelze vysílat) chtěl falšovat záběry a vytvářet alternativní realitu, nebo že by měl ambici ovlivňovat americké volby. Navíc téměř čtyři roky poté, co se událost stala.

Americký prezident Donald Trump

Trump pokračuje v přeměně Bílého domu. Prezidentský chodník slávy opatřil vlastními popisky, Biden nemá ani fotografii

Politika

Americký prezident Donald Trump takzvaný Prezidentský chodník slávy opatřil plaketami se subjektivními popisy svých předchůdců v Bílém domě. Demokrata Joea Bidena popisuje jako nejhoršího prezidenta v dějinách USA, Baracka Obamu jako nejvíce rozdělujícího prezidenta a republikána Ronalda Reagana jako fanouška mladého Trumpa, napsala agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

Ať si o videu myslíme cokoliv, Trump skutečně za vyplenění sídla legislativního sboru velkou odpovědnost nese. I když k přímému násilí posluchače nevyzval, mluvil dost agresivně, a davu týdny masírovanému historkami o ukradených volbách nezbývalo moc, aby v něm bouchly saze. Mnozí z útočníků poté přiznali, že ta učinili s přesvědčením, že přesně to po nich Trump chtěl. Panorama tedy události popsala poměrně věrně, přičemž ono krátké video může být považováno maximálně za drobný novinářský přešlap.

Trumpovi ale formální omluva ani skalpy vedení stanice i zpravodajství nestačí. Tento týden se rozhodl na Floridě (mimo jiné proto, že tam jsou mnozí soudci jeho nominanty) známou vysílací korporaci zažalovat o deset miliard dolarů. Trump tvrdí, že BBC jednala „úmyslně, zlovolně a klamavě“.

Trump jako transatlantický šikanátor

Žaloba však stojí na vratkých nohách. Prvním problémem pro Trumpovy právníky je fakt, že se Panorama na americkém území oficiálně nikdy nevysílala. Televizní produkci BBC totiž nikde jinde než na britských ostrovech sledovat nelze. K jejich streamovací platformě iPlayer je teoreticky možné se dostat přes VPN, čímž ale porušujete pravidla, nebo, jak tvrdí Trumpův tým, přes aplikaci BritBox. Obojí je v každém případě absolutně marginální záležitost. Pokud se tedy Panorama k americkým divákům nedostala, jak by je mohli její tvůrci úmyslně ovlivňovat?

Druhé úskalí tkví v tom, že požadavky k prokázání pomluvy u amerických soudů jsou velmi přísné. Trumpovi nebude stačit, že novináři v udělali chybu, ale jeho právníci budou muset dokázat, že v BBC tak učinili vědomě a s úmyslem Trumpa poškodit. Podle expertů moc šancí na výhru nemá, a musí to vědět i on sám.

O vítězství v tomto případě ale nejspíš vůbec nejde. Donald Trump si v domácí politice počíná velmi autoritativně a nyní chce ukázat, že si umí sjednat pořádek i za hranicemi. Na mušku si vzal zrovna tento evropský etalon veřejnoprávní žurnalistky. Když se to řekne bez obalu, Trump BBC prostě šikanuje pro obdiv svých nohsledů.

Rodinná politika se redukuje na porodnost a důchody. Co české diskusi uniká?

Karel Pučelík: Rodinná politika se redukuje na porodnost a důchody. Co české diskusi uniká?

Názory

Česká rodinná politika nastavila podivné rovnítko mezi dítětem a budoucím daňovým poplatníkem. Téměř žádá debata o porodnosti se neobejde bez zmínek o důchodech. Pokud tuto mentalitu „chovatelů skotu“ neopustíme, nikam se nedostaneme. Rodinná politika je ve skutečnosti velmi komplexní, promlouvají do ní ekonomické problémy mladých lidí i ekonomické a genderové nerovnosti. V první řadě by se politici měli snažit situaci rodin zlepšit, přepočítávání důchodového účtu nechat na potom.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Bez ohledu na výsledek soudu se Trump už nyní může v Bílém domě spokojeně usmívat. Spokojenost by mu mohlo překazit snad jen jediné – kdyby se Britové začali bránit. Ostatně Trump kope do jejich rodinného stříbra. Jak trefně podotýká komentátorka deníku The Guardian Jane Martinsonová, britský premiér Keir Starmer by se mohl Trumpovi postavit tak, jak to udělá Hugh Grant v závěru vánočního trháku Láska nebeská.

To se ale patrně nestane, protože předseda britské vlády příliš poslušně čeká, jestli z amerického stolu nespadnou nějaké drobky v podobě obchodní nebo AI dohody. Nechme se však překvapit. Ostatně Vánoce jsou časem zázraků...

Lukašenko: V Bělorusku je umístěna ruská raketa Orešnik, schopná nést jaderné zbraně

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko
ČTK / AP
ČTK
ČTK

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně. Píše to agentura AFP.

„Orešnik je od včerejška (od středy) v Bělorusku. A půjde do bojové služby,“ řekl autoritářský běloruský lídr, který je věrným spojencem ruského režimu.

Předloni Minsk a Moskva podepsaly dokumenty ohledně rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku. Tyto zbraně jsou určené k dosažení konkrétních vojenských cílů přímo na bojišti, čemuž odpovídá jejich nižší ničivá síla (zpravidla do 50 kilotun) a omezený dosah nosičů ve srovnání se zbraněmi strategickými, které slouží k odstrašování a ničení rozsáhlých územních celků.

Ruský prezident Vladimir Putin letos v létě oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu orešniků a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku.

V boji ruská armáda Orešnik (v překladu Líska) v nejaderné verzi použila poprvé loni v listopadu k útoku na ukrajinské Dnipro. Rusko válku proti Ukrajině vede od února 2022. Minsk na začátku invaze umožnil ruským ozbrojeným silám, aby na Ukrajinu vpadly i z běloruského území.

Merzova koalice, tvořená konzervativním blokem CDU/CSU a sociálními demokraty (SPD) ministra financí Larse Klingbeila, také zvyšuje investice do dlouhodobě zanedbávaných ozbrojených sil, píše Bloomberg. Merzova vláda tím částečně reaguje na bezpečnostní obavy, které má Evropa po ruské vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022.

Ve středu schválili zákonodárci v Berlíně investice na zbrojení v objemu zhruba 50 miliard eur. Peníze půjdou hlavně na obrněná vozidla, střely protivzdušné obrany a satelity.

Celkový objem vydaných dluhopisů se zvýší ze 425 miliard eur plánovaných na letošní rok. Zároveň překročí rekord z roku 2023, kdy objem dluhopisů vydaných za spolkovou vládu činil zhruba 500 miliard eur.

Tammo Diemer, který je jedním z vedoucích agentury DFA, dnes novinářům řekl, že průměrná splatnost federálních cenných papírů klesne na 7,7 roku. Nicméně zdůraznil, že se tato doba proti současným 7,8 roku prakticky nezměnila. Německo podle něj také poprvé prodá dluhopisy se splatností 20 let.

Dluh německé vlády v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) je hluboko pod 100 procenty, v rámci skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 je tento poměr zdaleka nejnižší. Fiskální pravidla EU nicméně stanovují, že dluh k HDP by neměl překročit 60 procent. V případě Německa to v letošním druhém čtvrtletí bylo 62,4 procenta.

