WhatsApp jen s Meta AI? Evropská komise zasahuje

Evropská komise obvinila společnost Meta Platforms z porušení pravidel hospodářské soutěže. Podle Bruselu firma zvýhodnila vlastní umělou inteligenci na platformě WhatsApp. Tím měla omezit přístup konkurenčních řešení na trh. Meta obvinění odmítá.

Evropská komise (EK) obvinila americkou technologickou společnost Meta Platforms z porušení pravidel hospodářské soutěže. Podle Komise se firma dopustila protiprávního jednání tím, že blokovala konkurenci v oblasti umělé inteligence (AI) na platformě pro zasílání zpráv WhatsApp.

Meta jako vlastník WhatsAppu od 15. ledna umožnila na této platformě využívat pouze vlastního asistenta Meta AI, čímž podle EK omezila přístup konkurenčních poskytovatelů AI k trhu. Evropská komise to uvedla v pondělí v tiskové zprávě. Meta s obviněním nesouhlasí.

Hrozí předběžná opatření

Komise zaslala Metě oficiální oznámení o porušení pravidel EU a dala firmě možnost se k obviněním vyjádřit. Zároveň uvedla, že zvažuje přijetí předběžných opatření, která by zabránila tomu, aby jednání společnosti způsobilo vážnou a nenapravitelnou újmu hospodářské soutěži.

Konečné rozhodnutí bude záviset na odpovědi společnosti Meta.

Meta: Zásah není opodstatněný

Mluvčí společnosti Meta Platforms v reakci na obvinění uvedl, že k zásahu neexistuje důvod. Podle něj mají uživatelé řadu možností, jak využívat nástroje umělé inteligence, a to prostřednictvím aplikací, operačních systémů, zařízení, webových rozhraní i partnerských řešení.

„Komise nesprávně předpokládá, že WhatsApp Business API je klíčovým kanálem pro šíření chatbotů,“ napsal mluvčí společnosti v e-mailu agentuře Reuters.

Francesco Kinský Dal Borgo
video

AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo

Enjoy

Šlechta v 21. století už nemá politickou moc ani někdejší bohatství. Zůstala jí ale odpovědnost, tradice a péče o zděděné hodnoty. Hrabě Francesco Kinský dal Borgo v rozhovoru s Evou Čerešňákovou v pořadu VIP Eva Talks mluví o tom, proč ho moderní technologie zároveň fascinují i děsí, proč dává přednost životu v lese před bydlením na zámku a co považuje za klíčovou hodnotu svého rodu.

Michal Nosek

Přečíst článek

WhatsApp pod přísnějším dohledem EU

Evropská komise se koncem ledna rozhodla zařadit WhatsApp mezi tzv. velmi velké online platformy, které podléhají přísnější regulaci podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA). Přísnější pravidla se však nebudou vztahovat na soukromou komunikaci mezi uživateli.

Své rozhodnutí EK zdůvodnila tím, že funkce WhatsApp Channels, umožňující šířit obsah širokému publiku, překročila v Evropské unii hranici 45 milionů uživatelů.

Společnost Meta Platforms kromě WhatsAppu provozuje také populární sociální sítě Facebook a Instagram, které rovněž čelí zvýšenému regulatornímu dohledu ze strany Evropské unie.

Nový král popu. Bad Bunny vládne globálnímu éteru

Bad Bunny představil show během Super Bowlu
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?

Grammy pro album roku nebylo překvapením, ale spíše opožděné uznání reality, která trvá už celou dekádu. Bad Bunny totiž není novou hvězdou, ale patří k architektům současného popu, který ke své korunovaci nepotřeboval změnit ani jeden přízvuk, ani jedno slovo své rodné španělštiny.

Příběh Bad Bunnyho se často vypráví jako moderní pohádka: kluk z Portorika, který balil nákupy v supermarketu, nahrával skladby na SoundCloud a během pár let se stal nejstreamovanějším umělcem planety. Jenže tato zkratka opomíjí to nejdůležitější – Bad Bunnyho vzestup nebyl náhodný virální moment. Byla to systematická demontáž pravidel hudebního průmyslu. Zatímco dřívější latinskoamerické hvězdy jako Shakira nebo Ricky Martin musely pro globální úspěch projít „anglickým filtrem“ a přizpůsobit se estetice MTV, Benito Antonio Martínez Ocasio odmítl hrát podle těchto pravidel. A tak si vyrobil vlastní.

Poločasová show za miliony

Už v roce 2018, kdy hostoval na hitu I Like It od Cardi B, bylo jasné, že je v něm něco jiného. Tehdejší mainstreamová média ho sice vnímala jen jako „rappera s divným hlasem a nalakovanými nehty“, ale hudební experti už tehdy upozorňovali, že přichází zásadní obrat.

Od roku 2020 do roku 2024 byl nepřetržitě na vrcholu žebříčků Spotify, jeho turné vyprodávala stadiony během minut a jeho tvář zdobila obálky Vogue i Rolling Stone.

Vše ale vyvrcholilo právě až na přelomu roků 2025 a 2026. Nejprve oznámením, že to bude právě Bad Bunny, kdo bude hlavní hvězdou poločasové přestávky šedesátého Super Bowlu, dále ziskem hlavní ceny Grammy a konečně opravdu krásnou poločasovou show, při níž došlo i na svatbu.

Pop a politika

Bad Bunnyho neústupnost v otázce jazyka je hluboce politická. Ve svých textech i veřejných vystoupeních často kritizuje koloniální vztah USA k Portoriku. Když v roce 2024 během prezidentské kampaně vystoupil proti rétorice namířené proti migrantům, nebylo to jen prázdné gesto celebrity. Bunny dlouhodobě hovoří za generaci, která se cítí být součástí globální vesnice, ale odmítá se vzdát své lokální identity. Jeho vítězná řeč na Grammy, kde ostře kritizoval zásahy proti hispánské komunitě, rezonovala ještě dlouho po skončení ceremoniálu.

Bad Bunny ztělesňuje moderní typ celebrity: autenticky artikuluje emoce generace, jejíž je členem. A to králové popu dělali vždycky. Bylo to totéž, když Elvis Presley symbolizoval uvolněnost poválečných baby boomers nebo když Michael Jackson stavěl bolest pouličního života subkultur proti hedonistickému étosu osmdesátých let. Bad Bunny dává hlas pocitu samoty ve světě, kde jsou si zdánlivě všichni nesmírně blízko, ale zároveň si nerozumíme. A balí to do nesmírně čerstvého hudebního hávu.

Bad Bunny dokázal, že k ovládnutí světa nepotřebujete angličtinu, nepotřebujete se vzdát své kultury a nepotřebujete zapadnout do předem připravených škatulek. Stačí být dostatečně hlasitý, dostatečně jiný a dostatečně neústupný. Rok 2026 patří jemu – a je to vítězství, na které jsme se připravovali celou dekádu.

Průmysl propouští, nezaměstnanost vyskočila nad pět procent

Průmysl propouští, nezaměstnanost vyskočila nad pět procent
ČTK
nst
nst

Nezaměstnanost v Česku v lednu nečekaně vzrostla nad pět procent. Jde o nejvyšší hodnotu za posledních devět let. Analytiky zaskočil zejména rozsah nárůstu. Hlavním důvodem je propouštění v průmyslu a změny v podpoře v nezaměstnanosti.

Míra nezaměstnanosti v Česku v lednu vzrostla na 5,13 procenta, což je nejvyšší hodnota od ledna 2017. Oproti prosinci tak vzrostla o zhruba 0,3 procentního bodu a poprvé po devíti letech překročila hranici pěti procent. Vyplývá to z údajů Český statistický úřad a Úřad práce ČR.

Nárůst byl vyšší, než analytici očekávali. Podle průzkumu agentury Bloomberg se odhady pohybovaly v rozmezí 4,8 až pět procent.

Bez práce je téměř 380 tisíc lidí

Prostřednictvím úřadů práce si v lednu hledalo zaměstnání 378 547 lidí, což je o více než 24 tisíc více než v předchozím měsíci. Počet volných pracovních míst naopak klesl na 86 431, tedy zhruba o tisíc méně než v prosinci.

Pro srovnání: loni v lednu činila nezaměstnanost 4,3 procenta, bez práce bylo 320 516 lidí.

Stanislav Šulc: Co bude Babiš nebo Trump dělat, až o práci přijdou naši lidi?

Názory

Umělá inteligence je příjemný společník. Škoda, že nám již zanedlouho sebere většinu práce. A spása v podobě nových povolání rozhodně nepřijde tak brzy, jak všichni doufají. Svět čekají pohyby, proti kterým jsou půtky o Grónsko nebo takzvaná migrační krize v podstatě banální.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Průmysl propouští, ztrácí konkurenceschopnost

Podle ekonomů stojí za nečekaně silným nárůstem především pokračující snižování stavů v průmyslu.

„Míra nezaměstnanosti nečekaně a nepříjemně narůstá na devítileté maximum. Důvodem je zejména propouštění v průmyslu, který ztrácí konkurenceschopnost kvůli drahým energiím, emisním povolenkám, přeregulovanosti či prosazování nákladné zelené agendy,“ uvedl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Podle něj je sice lednový růst nezaměstnanosti částečně sezonní, letošní skok je ale výraznější než obvykle.

Úřad práce

Nezaměstnanost v zimě roste. Vrchol má ještě přijít

Zprávy z firem

Prosincové zvýšení nezaměstnanosti na 4,8 procenta nebylo pro ekonomy překvapením. Za nárůstem stojí hlavně sezonní vlivy, konec stavební sezony a utlumené nábory během svátků. Analytici čekají, že nezaměstnanost krátce vystoupá až k pěti procentům, poté by se měla s příchodem jara znovu snižovat.

ČTK

Přečíst článek

Vyšší podpora mění chování lidí bez práce

Na vývoj má podle analytiků vliv také změna pravidel podpory v nezaměstnanosti, která platí od letošního ledna. V prvních měsících se podpora zvýšila ze 65 na 80 procent předchozího výdělku, maximálně na zhruba 38 500 korun.

„Vyšší podpora v úvodu nezaměstnanosti umožňuje části lidí hledat práci déle a nebýt nuceni přijmout první dostupnou nabídku. Krátkodobě to může nezaměstnanost zvyšovat,“ upozornil Petr Dufek, hlavní ekonom skupiny Creditas.

Hypotéky zlevňují. Kosmeticky, ale přece

Money

Rozdíl pár desetin procentního bodu se může zdát zanedbatelný. Ve splátkách ale znamená tisíce korun měsíčně. Zvlášť u vyšších hypoték se vyplatí pečlivé srovnání. Špatná volba může stát statisíce.

ČTK

Přečíst článek

Služby část lidí zachrání, ale ne všechny

Část pracovníků propuštěných z průmyslu nachází nové uplatnění ve službách, podle Kovandy však tato možnost není neomezená.

„Sektor služeb sice část pracovníků absorbuje, ale jeho kapacita není bezedná. Navíc obsazování pozic lidmi z průmyslu zužuje prostor pro sezonní zaměstnávání, které je v posledních letech slabší,“ uvedl Kovanda.

To se podle něj projevilo už loni v prosinci, kdy nezaměstnanost vzrostla z 4,6 na 4,8 procenta, mimo jiné kvůli slabšímu najímání sezonních pracovníků v logistice a gastronomii.

Podle Kovandy by nezaměstnanost měla kulminovat v únoru kolem 5,2 procenta, poté s příchodem jara klesnout přibližně na pět procent. „Je ale pravděpodobné, že se letos už pod hranici pěti procent nedostane,“ dodal.

