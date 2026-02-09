WhatsApp jen s Meta AI? Evropská komise zasahuje
Evropská komise obvinila společnost Meta Platforms z porušení pravidel hospodářské soutěže. Podle Bruselu firma zvýhodnila vlastní umělou inteligenci na platformě WhatsApp. Tím měla omezit přístup konkurenčních řešení na trh. Meta obvinění odmítá.
Evropská komise (EK) obvinila americkou technologickou společnost Meta Platforms z porušení pravidel hospodářské soutěže. Podle Komise se firma dopustila protiprávního jednání tím, že blokovala konkurenci v oblasti umělé inteligence (AI) na platformě pro zasílání zpráv WhatsApp.
Meta jako vlastník WhatsAppu od 15. ledna umožnila na této platformě využívat pouze vlastního asistenta Meta AI, čímž podle EK omezila přístup konkurenčních poskytovatelů AI k trhu. Evropská komise to uvedla v pondělí v tiskové zprávě. Meta s obviněním nesouhlasí.
Hrozí předběžná opatření
Komise zaslala Metě oficiální oznámení o porušení pravidel EU a dala firmě možnost se k obviněním vyjádřit. Zároveň uvedla, že zvažuje přijetí předběžných opatření, která by zabránila tomu, aby jednání společnosti způsobilo vážnou a nenapravitelnou újmu hospodářské soutěži.
Konečné rozhodnutí bude záviset na odpovědi společnosti Meta.
Meta: Zásah není opodstatněný
Mluvčí společnosti Meta Platforms v reakci na obvinění uvedl, že k zásahu neexistuje důvod. Podle něj mají uživatelé řadu možností, jak využívat nástroje umělé inteligence, a to prostřednictvím aplikací, operačních systémů, zařízení, webových rozhraní i partnerských řešení.
„Komise nesprávně předpokládá, že WhatsApp Business API je klíčovým kanálem pro šíření chatbotů,“ napsal mluvčí společnosti v e-mailu agentuře Reuters.
WhatsApp pod přísnějším dohledem EU
Evropská komise se koncem ledna rozhodla zařadit WhatsApp mezi tzv. velmi velké online platformy, které podléhají přísnější regulaci podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA). Přísnější pravidla se však nebudou vztahovat na soukromou komunikaci mezi uživateli.
Své rozhodnutí EK zdůvodnila tím, že funkce WhatsApp Channels, umožňující šířit obsah širokému publiku, překročila v Evropské unii hranici 45 milionů uživatelů.
Společnost Meta Platforms kromě WhatsAppu provozuje také populární sociální sítě Facebook a Instagram, které rovněž čelí zvýšenému regulatornímu dohledu ze strany Evropské unie.
