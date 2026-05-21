České studio Amanita Design vydalo očekávanou hru Phonopolis
Uznávané studio Amanita Design, které vytvořilo globálně úspěšné hity Machinarium, Samorost nebo Chuchel, uvedlo na trh svou dlouho očekávanou adventuru Phonopolis. Hra, která vznikala bezmála dvanáct let, láká na unikátní výtvarný styl inspiračně rozkročený mezi meziválečnou avantgardou a orwellovskou dystopií.
Za hrou stojí tým pod vedením autorské trojice a bývalých spolužáků z ateliéru Animovaná tvorba UTB ve Zlíně Petr Filipovič, Eva Marková a Oto Dostál.
„Vůdce, diktátor ve městě Phonopolis, který snad kdysi měl i dobré úmysly, chtěl vytvořit dokonale šťastnou společnost. Vynalezl tedy systém amplionů a podprahových povelů, kterými měl společnost vést k dokonalosti,“ uvádí k zápletce hry Petr Filipovič, vedoucí projektu. „Ve výsledku ji ale zotročil. Povely lidi zbavují vlastní vůle a dělají z nich pouhé součástky v uměle vymyšlené společnosti – stroji.“
Ručně vyrobený svět z lepenky
Ideově i vizuálně se Phonopolis odkazuje na meziválečné avantgardní umělecké směry jako konstruktivismus, futurismus, suprematismus a jejich celospolečenský ideologický dopad jakožto nástroje propagandy. „Tyto směry přinesly do společnosti tendenci k odmítání tradice a vzývání nového revolučního myšlení. Obdiv k pokroku a přesvědčení o možnosti nového nastavení společnosti byly velkou inspirací pro námět naší hry,“ vysvětluje výtvarnice Eva Marková.
„Stylizaci propojujeme s humorem a nadsázkou, která byla pro nás prvořadá. Snažíme se vycházet z avantgardního umění a přetvářet jej v groteskní obsah, který je blízko hravosti dětských hraček a papírových skládaček. Hráči chceme předat nadhled a trochu upřímné dětské veselosti,“ dodává autorka grafických návrhů.
Poprvé ve 3D a s hereckým hlasem
S hrou Phonopolis se Amanita Design vůbec poprvé naplno pouštějí do vod 3D grafiky. V odkazu na utopický totalitní model společnosti je město Phonopolis skutečným papírovým modelem z vlnité lepenky.
„Přestože naši hru vyvíjíme ve 3D enginu, snažíme se co největší množství kulis, postaviček a dalších prvků vyrábět ručně. Všechny textury malujeme na karton, který následně vystřihujeme, digitalizujeme a poté umístíme na příslušný 3D model,“ dodává technical artist Oto Dostál. „Chceme, aby na lidi Phonopolis působila nejen jako počítačová hra, ale hlavně jako takový malý, ručně vyrobený svět.“
Pro studio je ale Phonopolis i v dalších věcech unikátní, protože je vůbec prvním titulem v historii Amanita Design, ve kterém se objevují srozumitelné dialogy a klasický vypravěč s hlasem britského herce.
O hudební doprovod se postaral dvorní skladatel studia Tomáš Dvořák alias Floex, jehož hudba zaznívá již v Machinariu či Samorostu 3.
Legendární studio sklízí globální úspěchy
Pražské studio Amanita Design, které v roce 2003 založil výtvarník a designér Jakub Dvorský, si na globální herní scéně vybudovalo unikátní postavení. Místo sledování mainstreamových trendů sází na autorskou tvorbu, ruční výtvarné zpracování a poetickou atmosféru.
Mezinárodní průlom studiu přinesla v roce 2009 ikonická adventura Machinarium, která si podmanila hráče i kritiku po celém světě a získala prestižní cenu za vizuální umění na Independent Games Festivalu v San Franciscu. Na tento úspěch Amanita navázala sérií organických adventur Samorost, botanickou hříčkou Botanicula nebo komediálním hitem Chuchel.
Hry od Amanity pravidelně sbírají nominace na prestižní mezinárodní ocenění jako BAFTA Games Awards či D.I.C.E. Awards, vyhrávají hlavní ceny na festivalech nezávislých her a jsou oceňovány nejen pro svou hratelnost, ale také jako svébytná interaktivní umělecká díla s mezinárodním přesahem.
