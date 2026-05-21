České studio Amanita Design vydalo očekávanou hru Phonopolis

Stanislav Šulc
Uznávané studio Amanita Design, které vytvořilo globálně úspěšné hity Machinarium, Samorost nebo Chuchel, uvedlo na trh svou dlouho očekávanou adventuru Phonopolis. Hra, která vznikala bezmála dvanáct let, láká na unikátní výtvarný styl inspiračně rozkročený mezi meziválečnou avantgardou a orwellovskou dystopií.

České hry mají ve světě mimořádné renomé. A jedním z důvodů je také studio Amanita Design, které stojí za úspěšnými hity Machinarium nebo Samorost. Po dvanácti letech vývoje nyní studio oficiálně vydává novinku pod názvem Phonopolis, které ve své hratelnosti kombinuje rozmanité puzzle s objevováním tajemného světa.

Za hrou stojí tým pod vedením autorské trojice a bývalých spolužáků z ateliéru Animovaná tvorba UTB ve Zlíně Petr Filipovič, Eva Marková a Oto Dostál.

„Vůdce, diktátor ve městě Phonopolis, který snad kdysi měl i dobré úmysly, chtěl vytvořit dokonale šťastnou společnost. Vynalezl tedy systém amplionů a podprahových povelů, kterými měl společnost vést k dokonalosti,“ uvádí k zápletce hry Petr Filipovič, vedoucí projektu. „Ve výsledku ji ale zotročil. Povely lidi zbavují vlastní vůle a dělají z nich pouhé součástky v uměle vymyšlené společnosti – stroji.“

Ručně vyrobený svět z lepenky

Ideově i vizuálně se Phonopolis odkazuje na meziválečné avantgardní umělecké směry jako konstruktivismus, futurismus, suprematismus a jejich celospolečenský ideologický dopad jakožto nástroje propagandy. „Tyto směry přinesly do společnosti tendenci k odmítání tradice a vzývání nového revolučního myšlení. Obdiv k pokroku a přesvědčení o možnosti nového nastavení společnosti byly velkou inspirací pro námět naší hry,“ vysvětluje výtvarnice Eva Marková.

„Stylizaci propojujeme s humorem a nadsázkou, která byla pro nás prvořadá. Snažíme se vycházet z avantgardního umění a přetvářet jej v groteskní obsah, který je blízko hravosti dětských hraček a papírových skládaček. Hráči chceme předat nadhled a trochu upřímné dětské veselosti,“ dodává autorka grafických návrhů.

Poprvé ve 3D a s hereckým hlasem

S hrou Phonopolis se Amanita Design vůbec poprvé naplno pouštějí do vod 3D grafiky. V odkazu na utopický totalitní model společnosti je město Phonopolis skutečným papírovým modelem z vlnité lepenky.

„Přestože naši hru vyvíjíme ve 3D enginu, snažíme se co největší množství kulis, postaviček a dalších prvků vyrábět ručně. Všechny textury malujeme na karton, který následně vystřihujeme, digitalizujeme a poté umístíme na příslušný 3D model,“ dodává technical artist Oto Dostál. „Chceme, aby na lidi Phonopolis působila nejen jako počítačová hra, ale hlavně jako takový malý, ručně vyrobený svět.“

Český gaming

Hry jako český exportní hit

Od uměleckých adventur Amanity po globální značky jako Kingdom Come, Arma nebo Beat Saber.

Games
Aktuální impuls Phonopolis nová ručně vyráběná adventura studia Amanita Design
Obrat odvětví 7,5+ mld. Kč český herní průmysl patří mezi nejsilnější kulturní exporty
Export 98 %+ většina příjmů českých herních studií pochází ze zahraničí
Studia desítky týmů od malých autorských studií po velké vývojáře
Silné žánry RPG, simulace, VR plus výrazná tradice adventur a autorských her
Český herní průmysl ve čtyřech tvářích od indie estetiky po globální byznys
Autorská tvorba
 
Amanita
Historické RPG
 
Warhorse
Simulace a vojenské hry
 
Bohemia
VR a rytmické hry
 
Beat Saber
Amanita Design Machinarium, Samorost, Phonopolis
Warhorse Studios Kingdom Come: Deliverance
Bohemia Interactive Arma, DayZ
Beat Games Beat Saber
Český gaming stojí na neobvyklé kombinaci: technicky ambiciózních titulů, silného exportu a výrazné autorské estetiky. Amanita Design reprezentuje jeho uměleckou větev – hry, které nejsou jen produktem, ale i výtvarným světem.
Zdroj: Amanita Design, Czech Games Industry Study / GDACZ, Infinite Czech Games. Hodnoty jsou orientační a je vhodné je před publikací aktualizovat podle poslední studie.

Pro studio je ale Phonopolis i v dalších věcech unikátní, protože je vůbec prvním titulem v historii Amanita Design, ve kterém se objevují srozumitelné dialogy a klasický vypravěč s hlasem britského herce.

O hudební doprovod se postaral dvorní skladatel studia Tomáš Dvořák alias Floex, jehož hudba zaznívá již v Machinariu či Samorostu 3.

Legendární studio sklízí globální úspěchy

Pražské studio Amanita Design, které v roce 2003 založil výtvarník a designér Jakub Dvorský, si na globální herní scéně vybudovalo unikátní postavení. Místo sledování mainstreamových trendů sází na autorskou tvorbu, ruční výtvarné zpracování a poetickou atmosféru.

Mezinárodní průlom studiu přinesla v roce 2009 ikonická adventura Machinarium, která si podmanila hráče i kritiku po celém světě a získala prestižní cenu za vizuální umění na Independent Games Festivalu v San Franciscu. Na tento úspěch Amanita navázala sérií organických adventur Samorost, botanickou hříčkou Botanicula nebo komediálním hitem Chuchel.

Hry od Amanity pravidelně sbírají nominace na prestižní mezinárodní ocenění jako BAFTA Games Awards či D.I.C.E. Awards, vyhrávají hlavní ceny na festivalech nezávislých her a jsou oceňovány nejen pro svou hratelnost, ale také jako svébytná interaktivní umělecká díla s mezinárodním přesahem.

SpaceX míří na burzu s plány jako ze sci-fi. Musk chce AI infrastrukturu ve vesmíru i kolonii na Marsu

Elon Musk chce poslat SpaceX na burzu a investorům ukazuje příběh, který by se dal shrnout jednoduše: internet ze satelitů dnes, AI ve vesmíru zítra, Mars pozítří. Firma ale ve svém prospektu zároveň varuje, že její nejodvážnější plány nemusejí komerčně vyjít.

SpaceX už dávno není jen firma, která vynáší družice a testuje rakety. V dokumentech pro vstup na burzu popisuje mnohem širší ambici: vybudovat infrastrukturu pro umělou inteligenci na oběžné dráze, rozvíjet ekonomiku na Měsíci a jednou vozit lidi i náklad na Měsíc a Mars.

Zní to jako směs technologické prezentace, sci-fi a investorského snu. Jenže právě na takovém příběhu teď může stát jedno z největších IPO v historii. Podle agentury Reuters firma oficiálně podala dokumenty k primární veřejné nabídce akcií a míří na burzu Nasdaq pod tickerem SPCX. Reuters zároveň uvádí, že SpaceX cílí na ocenění kolem 1,75 bilionu dolarů.

Vize a zase jenom vize

SpaceX dnes stojí hlavně na dvou pilířích: přepravě nákladu do vesmíru a satelitním internetu Starlink. Právě Starlink je pro firmu zásadní částí příběhu, protože generuje významnou část příjmů a ukazuje, že vesmírný byznys nemusí být jen o státních zakázkách a drahých experimentech.

V prospektu ale SpaceX popisuje i další směry: vesmírnou turistiku, nákladní a osobní přepravu na Měsíc a Mars, průmyslové kapacity na Měsíci nebo elektrárny mimo Zemi.

Firma zároveň otevřeně připouští, že nejde o hotový byznys plán s jistým výsledkem. Část těchto ambicí počítá s technologiemi, které nejsou otestované nebo ještě vůbec neexistují. „Takové iniciativy by nemusely dosáhnout komerčního úspěchu,“ uvádí společnost v prospektu.

Největší IPO historie?

SpaceX v dokumentech podle dodaných informací neuvedla, kolik peněz chce na burze získat. Média ale mluví o částce kolem 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,57 bilionu korun. Pokud by se taková transakce skutečně uskutečnila, šlo by o historicky největší primární nabídku akcií.

Dosavadní rekord drží saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco, která při IPO v roce 2019 získala 25,6 miliardy dolarů, připomíná agentura AFP. Agentura AP také uvádí, že SpaceX by při odhadované částce kolem 75 miliard dolarů mohla dosavadní rekord Saudi Aramco výrazně překonat.

Tak velký vstup na burzu by nebyl jen událostí pro fanoušky Elona Muska. Mohl by ovlivnit celý trh s novými emisemi, protože by na sebe stáhl obrovskou pozornost investorů i kapitál, který by jinak mohl mířit do dalších technologických firem.

SpaceX se chystá na burzu

Burzovní start SpaceX se blíží. Musk se snaží upevnit roli diktátora v nejhodnotnějším startupu světa

Trhy

Může se to stát historickým okamžikem pro vesmírné lety, globální finanční trhy i samotného Elona Muska. Přesto vstup SpaceX na burzu nebudí jen nadšení. Detaily navrhovaného prospektu totiž naznačují hned několik nestandardních ustanovení, které někteří insideři považují za omezující investorská práva.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Čísla ukazují růst i ztrátu

Prospekt zároveň poprvé více otevírá pohled do financí SpaceX. Podle dokumentů zveřejněných regulátory, o nichž informují agentury, firma loni vykázala tržby 18,7 miliardy dolarů a provozní ztrátu 2,6 miliardy dolarů. Velká část příjmů pocházela právě ze Starlinku.

Reuters k tomu uvádí, že v prvním čtvrtletí měla SpaceX tržby 4,69 miliardy dolarů a ztrátu 1,94 miliardy dolarů. Samotný Starlink byl podle Reuters v daném období ziskový, zatímco vysoké náklady souvisely mimo jiné s aktivitami kolem umělé inteligence.

Pro investory tak bude klíčová otázka, co vlastně kupují. Zda firmu s dominantním postavením v kosmické dopravě a satelitním internetu, nebo mnohem riskantnější sázku na budoucí AI infrastrukturu ve vesmíru a kolonizaci Marsu.

Anthropic má valuaci 900 miliard dolarů

Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu

Trhy

AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Muskova odměna až za milion lidí na Marsu

Jednou z nejvýraznějších částí prospektu je i návrh mimořádné prémie pro Elona Muska. Ta by se měla odvíjet od extrémně ambiciózních milníků, včetně vzniku lidské kolonie na Marsu s jedním milionem obyvatel.

Vše zapadá do širšího stylu Muskových firem: investory nelákají jen na aktuální výsledky, ale hlavně na představu, že se podílejí na infrastruktuře budoucnosti. U Tesly to byla elektromobilita a autonomní řízení. U SpaceX to má být kombinace raket, satelitního internetu, AI a meziplanetárních ambicí.

AI na oběžné dráze

Zajímavou novinkou je důraz na umělou inteligenci. SpaceX podle Reuters v dokumentech zmiňuje plány na vesmírná datová centra a infrastrukturu pro AI, což posouvá firmu z kategorie kosmického průmyslu blíž k Big Techu.

Logika je zřejmá: umělá inteligence spotřebovává obrovské množství energie, výpočetního výkonu a chlazení. Muskův příběh pro investory naznačuje, že část této infrastruktury by se jednou mohla přesunout mimo Zemi. Zatím je to ale spíš vize než ověřený komerční model.

Právě tady bude IPO SpaceX jiné než běžné burzovní debuty. Firma prodává investorům nejen čísla za poslední rok, ale i představu, že se může stát páteří nové vesmírné ekonomiky.

Klíčové firmy vyvíjející modely umělé inteligence doposud rostly především díky miliardám z fondů rizikového kapitálu. Letos by se to mělo změnit. Na burzu postupně vstoupí xAI jako součást SpaceX, OpenAI a nejspíš i Anthropic. Právě OpenAI, provozovatel ChatuGPT, by měl již v řádu pouhých dní spustit proces vstupu na některou z amerických burz. A bude to velké z mnoha důvodů.

Fenomén umělé inteligence se dostává do nové fáze. Po desetiletém vývoji a několikaleté fázi experimentálních aplikací, se blížíme k masivní adopci na globální úrovni, a to ze strany koncových uživatelů, ale především firemní, a nejspíš i vládní klientely. To s sebou nese potřebu dalších masivních investic, a to v řádu desítek, častěji i stovek miliard dolarů. A na to firmy potřebují spoustu kapitálu. I proto se trojice klíčových firem, které provozují největší AI modely, chystá na burzu.

Postupně by se pro nový kapitál měly vydat společnosti xAI provozující model Grok, která se letos stala součástí nejhodnotnějšího startupu světa SpaceX, dále OpenAI (model GPT) a Anthropic (model Claude). Zatímco SpaceX by na burzu mohl vstoupit již příští měsíc a mělo by jít o největší burzovní start historie, podle agentury Bloomberg či listu The Financial Times již v nejbližších dnech spustí proces IPO společnost OpenAI. Její aktuální nacenění činí 852 miliard dolarů a patří k trojici nejhodnotnějších startupů světa.

Private markets · AI

Jak rostla hodnota OpenAI

Od tvůrce ChatGPT k firmě, která může při IPO mířit na bilion dolarů.

IPO watch
Spekulovaný IPO scénář $1 bilion možné nacenění při vstupu na burzu
2023
Microsoft investice / private round
$29 mld.
2024
Sekundární transakce
$80–86 mld.
10/2024
Velké investiční kolo
$157 mld.
2025
SoftBank-led funding round
$300 mld.
10/2025
Employee share sale
$500 mld.
2026
Poslední reportovaná valuace
$852 mld.
IPO?
Možné nacenění při vstupu na burzu
$1 bil.
OpenAI není veřejně obchodovaná firma. Uvedené hodnoty vycházejí z reportovaných investičních kol, sekundárních prodejů akcií a spekulací o IPO.

Problémy přetrvávají

Pokud by vše šlo podle plánů, které média ve středu zveřejnila, skutečný burzovní start by mohl nastat již v září. Tím by OpenAI časově předčila svého nejbližšího konkurenta: Anthropic. Ten se sice po aktuálním kole financování stal hodnotnějším než OpenAI (valuace činí 900 miliard), ale na burzu pravděpodobně vstoupí až v poslední fázi roku. Tím tak hrozí, že investoři budou mít menší zájem o jeho akcie, například pokud IPO OpenAI dopadne špatně.

To přitom nelze zcela vyloučit. OpenAI v posledních týdnech čelí hned několika problémům a reputační rizika nejsou nulová. První problém se jí podařilo překonat. Vyhrála totiž soud s Elonem Muskem, a může tedy nadále fungovat jako obchodní společnost, v níž má původní neziskovka jen podíl. Musk, který před 11 lety stál u zrodu OpenAI, totiž firmu zažaloval kvůli tomu, že se z neziskovky proměnila ve firmu s ambicí generovat zisk.

Jenomže další problémy zatím OpenAI nevyřešilo. Klíčová je zejména přetrvávající neschopnost navyšovat počet pravidelných uživatelů, dostatečně rychle neroste ani kmen platících klientů, což se odráží na tržbách společnosti, která neustále masivně investuje do inovací a dalšího vývoje. Kombinace enormní konkurence a masivních výdajů může být pro potenciální investory problematická.

Dosáhne OpenAI na bilion dolarů?

Firma si vědoma toho, že jde o hodně. Nacenění trhem totiž může přinést potvrzení toho, že AI není bublina, ale skutečně nejdůležitější technologický zlom posledních dekád. Naopak pokažené IPO by mohla spustit masivní odliv kapitálu z AI firem, který by mohl být v řádu stovek miliard dolarů. I proto OpenAI spolupracuje na IPO s Goldman Sachs a Morgan Stanley.

Kolik by tedy mohlo IPO OpenAI vynést? Detaily zatím nejsou známy. Již vloni v říjnu uvedla agentura Reuters, že by IPO mohlo společnost nacenit na bilion dolarů, což by ji okamžitě zařadilo mezi nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti světa. Připomeňme, že trh čeká burzovní nacenění SpaceX na 1,75 bilionu dolarů.

