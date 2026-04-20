newstream.cz

Letecké palivo na příděl? Problémy se zásobováním se prohlubují i kvůli armádám

Aerolinkám hrozí nedostatek paliva
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Již tuto středu by podle agentury Bloomberg mohli zástupci Evropské unie přijít s novým opatřením, které by mělo racionalizovat distribuci leteckého paliva na kontinentu. Kvůli problémům v Hormuzském průlivu totiž hrozí nedostatek této suroviny, jejíž spotřebu navíc v posledních měsících výrazně navýšily ozbrojené složky NATO.

Tikající bomba. Tak by bylo možné označit současnou situaci evropských zásob leteckého paliva. A podle propočtů několika institucí včetně Mezinárodní agentury pro energie (IEA), reálně hrozí rušení letů již v horizontu šesti týdnů. Důvodem je samozřejmě váznoucí dovoz surovin kvůli uzavření Hormuzského průlivu.

Podle agentury Bloomberg země EU dovážejí zhruba 40 procent veškerého leteckého paliva, polovina z toho přitom prochází právě problematickým dopravním uzlem. Doposud se situace odráží zejména v cenách letenek, které strmě rostou, jednotlivé aerolinky pak ruší maximálně desítky spojů. Pokud problémy přetrvají, mohlo by skutečně dojít k zásadním škrtům v letecké dopravě.

I proto podle Bloombergu zástupci Evropské unie připravili opatření, které by mělo distribuci leteckého paliva „optimalizovat“. Cílem by měla být co nejvíce racionální a efektivní distribuce paliva mezi členskými státy. Toto opatření by unie mohla oznámit již tuto středu.

Aerolinky ruší lety, ropná krize dopadá na miliony cestujících

Komplikace pro letní dovolené. Aerolinky ruší lety, ropná krize dopadá na miliony cestujících

Leteckou dopravu čekají v příštích měsících výrazné komplikace. Aerolinky po celém světě ruší spoje a odstavují letadla, aby se vyrovnaly s prudkým růstem cen leteckého paliva. Uvádí to agentura Bloomberg, podle níž se odvětví dostává do „režimu přežití".

Spotřebu navyšuje i NATO

Nepůjde přitom o jediné opatření. Již od května by měla unie umožnit částečné rozvolnění legislativy týkající se letecké přepravy s cílem, aby aerolinky mohly jednat maximálně efektivně a mohly například levněji nakupovat palivo mimo EU. Mezitím by přitom mělo dojít k analýze možností místních rafinérií a distribučních možností, jak získat více paliva z oblastí mimo Blízký východ.

Bloomberg dále upozorňuje, že součástí problémů s nedostatkem leteckého paliva je také zvýšený odběr surovin ze strany ozbrojených složek a také NATO.

„V březnu a dubnu byly do systému ropovodů NATO pro střední Evropu v Rotterdamu dodány dodatečné objemy leteckého paliva vojenské kvality,“ cituje agentura Orkhana Rustamova, zakladatele a generálního ředitele obchodní společnosti Alkagesta. „Tato situace vytlačila část dodávek civilního leteckého paliva, což vedlo ke snížení dodávek na evropská letiště, včetně hlavního leteckého uzlu ve Frankfurtu,“ dodal trader.

Šéf IATA: Je třeba se připravit na přídělový systém

Situace na Blízkém východě se podepisuje na letecké dopravě na celém světě. V Asii podle generálního ředitele Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA) Willieho Walshe již připravují reakce na různé scénáře vývoje.

„V některých částech Asie se nedostatek již projevuje. Kromě toho, že je třeba učinit vše pro zajištění alternativních dodavatelských řetězců, je důležité, aby úřady měly připravené jasně definované a dobře koordinované plány pro případ, že by bylo nutné zavést přídělový systém, a to včetně opatření na zmírnění dopadů na letištní sloty.

Lukáš Kovanda: Zdražení potravin zatím není vidět, ale už se „vaří“

Lukáš Kovanda: Zdražení potravin zatím není vidět, ale už se „vaří"

V Perském zálivu váznou také suroviny potřebné pro výrobu hnojiv. Maržová inflace, jakou známe v podání čerpadlářů, hrozí také v případě potravin, komentuje ekonom Lukáš Kovanda.

Dalibor Martínek: Lidovci už zase vyplazují jazýček, chtějí vyštípat Motoristy

Za pár dnů si budou lidovci volit nové vedení. Jediný kandidát na předsedu, jihomoravský hejtman Jan Grolich, si dává mediální kolečko. A nečekaně v jednom rozhovoru prohlásil, že si umí představit podporu Babiše v některých tématech. To by od možná budoucího lídra opoziční strany nikdo nečekal. Nebo ano?

Předražený ČEZ. Analytici věští pád akcie až o čtvrtinu

Předražený ČEZ. Analytici věští pád akcie až o čtvrtinu
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Akcie ČEZ jsou třetí nejvíce nadhodnocené v celé Evropě, soudí analytici. Do roka čekají jejich propad o 24 procent. Raději se jich rychle zbavte, radí takřka unisono.

Kombinovaný očekávaný poměr ceny a zisku na akcii ČEZ (blended forward P/E) činí nyní 19,0. To je stále nadprůměrné číslo v porovnání s průměrem srovnatelných evropských energetik, který činí 15,6.

Dále, podle konsensu analytiků je nyní ČEZ třetí nejvíce nadhodnocenou ze 410 největších burzovně obchodovaných firem Evropy. Analytici i po lednovém propadu v konsensu očekávají ve zhruba ročním horizontu pokles akcií ČEZ o dalších zhruba 24 procent. Více nadhodnocené jsou ze 410 velkých evropských firem (kategorie „mega cap“ a „large cap“), s jejichž akciemi se burzovně obchoduje, už jen dvě rumunské většinově státní energetické podniky (viz tabulka níže).

 
Je ovšem možné, že analytici do svých modelů nezahrnují dostatečně politické aspekty chystaného postátnění alespoň části ČEZ a hledí spíše jen na vlastní ekonomický a finanční fundament tohoto podniku.

Nicméně i tak takřka všichni analytici doporučují se akcií ČEZ rychle zbavovat. Pokles jejich ceny pod psychologickou úroveň 1000 korun očekávají ve zhruba ročním horizontu analytici UBS, Morgan Stanley, Citi či Wood & Company. Prodávat akcie ČEZ nyní radí ale i analytici Komerční banky a Erste Bank.

Propad, ale stále špička: ČEZ je třetí nejvíc nadhodnocenou firmou v Evropě

Akcie ČEZ se dál hroutí. Podnik během týdne přišel o takřka 100 miliard své hodnoty

Lukáš Kovanda: Zdražení potravin zatím není vidět, ale už se „vaří"

Lukáš Kovanda: Zdražení potravin zatím není vidět, ale už se „vaří“
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

V Perském zálivu váznou také suroviny potřebné pro výrobu hnojiv. Maržová inflace, jakou známe v podání čerpadlářů, hrozí také v případě potravin, komentuje ekonom Lukáš Kovanda.

Přes Hormuzský průliv prochází významná část světových dodávek surovin potřebných k výrobě hnojiv, jako je močovina, čpavek nebo síra. Jakmile se tato logistika zkomplikuje, ceny těchto vstupů na světových trzích rostou. Zároveň platí, že výroba hnojiv je silně závislá i na zemním plynu, takže jakékoli napětí, které žene nahoru ceny energií, situaci dál zhoršuje.

Zásoby tlumí dopad jen dočasně

Zemědělci zatím nejsou zasaženi naplno, protože ještě využívají zásoby nakoupené dříve za nižší ceny. To je ale jen dočasný efekt. Nové nákupy už probíhají za výrazně vyšší ceny, podle dostupných dat klidně o desítky procent. To znamená, že tlak na náklady v zemědělství bude v dalších měsících sílit.

Konflikt v Íránu může zdražit potraviny

Konflikt v Íránu tak může poměrně výrazně poznamenat i trh s potravinami. Průmyslová hnojiva jsou dnes klíčová pro udržení současné úrovně zemědělské produkce. Pokud by konflikt dlouhodobě udržoval vysoké ceny plynu a surovin potřebných k výrobě hnojiv, zemědělci by na nich začali šetřit. To by se postupně promítlo do nižších výnosů a v globálním měřítku i do vyšší potravinové nejistoty.

Pšenice zatím roste jen mírně

Například cena pšenice na burze od začátku konfliktu mírně roste, ale zdaleka nedosahuje úrovně roku 2022. S určitým zpožděním se dostaví zdražení, právě třeba i pšenice, pokud konflikt v Íránu neustane. Zatímco ceny pohonných hmot se do trhu propisují okamžitě, u zemědělských komodit se vyšší náklady projeví až v horizontu několika měsíců.

Nejprve zdraží ovoce a zelenina

Nejprve se růst cen projeví u ovoce a zeleniny. S odstupem pak i u živočišných výrobků, protože dražší hnojiva zdražují krmiva, a tím i chov hospodářských zvířat.

Opatrnost je u zákazníků na místě, i při nákupu potravin. V obdobích zvýšené nejistoty mají některé firmy tendenci promítat do cen i náklady, které jim reálně ještě nevznikly, a zvyšovat si tak marže.

