Letecké palivo na příděl? Problémy se zásobováním se prohlubují i kvůli armádám
Již tuto středu by podle agentury Bloomberg mohli zástupci Evropské unie přijít s novým opatřením, které by mělo racionalizovat distribuci leteckého paliva na kontinentu. Kvůli problémům v Hormuzském průlivu totiž hrozí nedostatek této suroviny, jejíž spotřebu navíc v posledních měsících výrazně navýšily ozbrojené složky NATO.
Tikající bomba. Tak by bylo možné označit současnou situaci evropských zásob leteckého paliva. A podle propočtů několika institucí včetně Mezinárodní agentury pro energie (IEA), reálně hrozí rušení letů již v horizontu šesti týdnů. Důvodem je samozřejmě váznoucí dovoz surovin kvůli uzavření Hormuzského průlivu.
Podle agentury Bloomberg země EU dovážejí zhruba 40 procent veškerého leteckého paliva, polovina z toho přitom prochází právě problematickým dopravním uzlem. Doposud se situace odráží zejména v cenách letenek, které strmě rostou, jednotlivé aerolinky pak ruší maximálně desítky spojů. Pokud problémy přetrvají, mohlo by skutečně dojít k zásadním škrtům v letecké dopravě.
I proto podle Bloombergu zástupci Evropské unie připravili opatření, které by mělo distribuci leteckého paliva „optimalizovat“. Cílem by měla být co nejvíce racionální a efektivní distribuce paliva mezi členskými státy. Toto opatření by unie mohla oznámit již tuto středu.
Leteckou dopravu čekají v příštích měsících výrazné komplikace. Aerolinky po celém světě ruší spoje a odstavují letadla, aby se vyrovnaly s prudkým růstem cen leteckého paliva. Uvádí to agentura Bloomberg, podle níž se odvětví dostává do „režimu přežití“.
Leteckou dopravu čekají v příštích měsících výrazné komplikace. Aerolinky po celém světě ruší spoje a odstavují letadla, aby se vyrovnaly s prudkým růstem cen leteckého paliva. Uvádí to agentura Bloomberg, podle níž se odvětví dostává do „režimu přežití“.
Spotřebu navyšuje i NATO
Nepůjde přitom o jediné opatření. Již od května by měla unie umožnit částečné rozvolnění legislativy týkající se letecké přepravy s cílem, aby aerolinky mohly jednat maximálně efektivně a mohly například levněji nakupovat palivo mimo EU. Mezitím by přitom mělo dojít k analýze možností místních rafinérií a distribučních možností, jak získat více paliva z oblastí mimo Blízký východ.
Bloomberg dále upozorňuje, že součástí problémů s nedostatkem leteckého paliva je také zvýšený odběr surovin ze strany ozbrojených složek a také NATO.
„V březnu a dubnu byly do systému ropovodů NATO pro střední Evropu v Rotterdamu dodány dodatečné objemy leteckého paliva vojenské kvality,“ cituje agentura Orkhana Rustamova, zakladatele a generálního ředitele obchodní společnosti Alkagesta. „Tato situace vytlačila část dodávek civilního leteckého paliva, což vedlo ke snížení dodávek na evropská letiště, včetně hlavního leteckého uzlu ve Frankfurtu,“ dodal trader.
Šéf IATA: Je třeba se připravit na přídělový systém
Situace na Blízkém východě se podepisuje na letecké dopravě na celém světě. V Asii podle generálního ředitele Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA) Willieho Walshe již připravují reakce na různé scénáře vývoje.
„V některých částech Asie se nedostatek již projevuje. Kromě toho, že je třeba učinit vše pro zajištění alternativních dodavatelských řetězců, je důležité, aby úřady měly připravené jasně definované a dobře koordinované plány pro případ, že by bylo nutné zavést přídělový systém, a to včetně opatření na zmírnění dopadů na letištní sloty.“
