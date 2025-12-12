Lepší úrok. Olomouc investuje 100 milionů do dluhopisů Penty
Olomoucká radnice investuje 100 milionů korun do ročních dluhopisů investiční skupiny Penta. Cenné papíry Penty mají roční úročení 5,4 procenta, které je zhruba o dva procentní body vyšší než u termínovaného vkladu měst a obcí u banky. Pořízení dluhopisů schválila městská rada a transakci odsouhlasilo zastupitelstvo.
Magistrát bude roční dluhopisy kupovat z peněz určených na opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury. Město má podle plánu obnovy příští rok investovat do vodovodů a kanalizací 177,7 milionu korun, k této částce bude připočtena stomilionová rezerva z letoška. Rozpočet je v tuto chvíli připravený na projekty za 108 milionů korun, takže radnice může část volných peněz výhodně investovat.
Penta je středoevropská investiční skupina. Zaměřuje se na dlouhodobé investice do maloobchodu, zdravotnictví, realitního developmentu, finančních služeb, výroby a médií. Skupina zaměstnává přes 50 tisíc lidí. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě, Varšavě a na Kypru. U zrodu skupiny v září 1994 stáli Marek Dospiva a Jaroslav Haščák.
Loni skupině Penta stoupl čistý zisk meziročně o 29 procent na 15,6 miliardy korun. Je to dosud nejlepší výsledek Penty od jejího založení v roce 1994. Na zisku skupiny se loni nejvíce podílel řetězec lékáren Dr. Max.
Nejnovější akvizice Penty Hospitals zahrnuje známou kliniku Malvazinky, nemocnici v Mělníku i školu pro zdravotní sestry. Transakce je dalším krokem k vytvoření největší soukromé zdravotnické sítě ve střední Evropě.
