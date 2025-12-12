Nový magazín právě vychází!

Lepší úrok. Olomouc investuje 100 milionů do dluhopisů Penty

Olomoucká radnice investuje 100 milionů korun do ročních dluhopisů investiční skupiny Penta. Cenné papíry Penty mají roční úročení 5,4 procenta, které je zhruba o dva procentní body vyšší než u termínovaného vkladu měst a obcí u banky. Pořízení dluhopisů schválila městská rada a transakci odsouhlasilo zastupitelstvo.

Magistrát bude roční dluhopisy kupovat z peněz určených na opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury. Město má podle plánu obnovy příští rok investovat do vodovodů a kanalizací 177,7 milionu korun, k této částce bude připočtena stomilionová rezerva z letoška. Rozpočet je v tuto chvíli připravený na projekty za 108 milionů korun, takže radnice může část volných peněz výhodně investovat.

Penta je středoevropská investiční skupina. Zaměřuje se na dlouhodobé investice do maloobchodu, zdravotnictví, realitního developmentu, finančních služeb, výroby a médií. Skupina zaměstnává přes 50 tisíc lidí. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě, Varšavě a na Kypru. U zrodu skupiny v září 1994 stáli Marek Dospiva a Jaroslav Haščák.

Loni skupině Penta stoupl čistý zisk meziročně o 29 procent na 15,6 miliardy korun. Je to dosud nejlepší výsledek Penty od jejího založení v roce 1994. Na zisku skupiny se loni nejvíce podílel řetězec lékáren Dr. Max.

Zdravotnické impérium Penty se rozrůstá. Kupuje Mediterra nemocnice i školu

Nejnovější akvizice Penty Hospitals zahrnuje známou kliniku Malvazinky, nemocnici v Mělníku i školu pro zdravotní sestry. Transakce je dalším krokem k vytvoření největší soukromé zdravotnické sítě ve střední Evropě.

OBRAZEM: Česko září. Získalo rekordní počet ocenění i jednu dvouhvězdu

Papilio Jana Knedly získalo hned dvě michelinské hvězdy.
Stanislav Šulc/Newstream
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Česko má novou dvouhvězdu, šest čerstvých hvězd v regionech a nejrozsáhlejší výběr v historii. Michelin Guide 2025 přepisuje mapu tuzemské gastronomie.

Česká gastronomie si připisuje historický milník. Průvodce Michelin letos poprvé zveřejnil celonárodní výběr nejlepších restaurací napříč republikou a výsledek potvrzuje, že Česko patří mezi nejzajímavější kulinární destinace v Evropě. Součástí výběru je 79 podniků, které inspektoři doporučují pro jejich kvalitu, originalitu a práci s lokálními surovinami. 

„Naši inspektoři procestovali Česko křížem krážem, aby našli nejlepší restaurace v zemi. Navštívili nejen velká města, ale i menší obce, a zvláště je zaujaly vynikající vinařské oblasti. Velmi si rovněž cenili výjimečné pohostinnosti, se kterou se setkali po celé zemi,” říká Gwendal Poullennec, mezinárodní ředitel průvodce Michelin.

Jedna dvouhvězda a osm jednohvězdových podniků

Nejvyšší ocenění letošního ročníku získala restaurace Papilio ve Vysokém Újezdu, která se stala jediným podnikem v zemi se dvěma michelinskými hvězdami. Šéfkuchař Jan Knedla zde nabízí moderní degustační menu inspirované vzpomínkami na dětství, zpracované s respektem k lokálním surovinám.

10 fotografií v galerii

„Je to něco neuvěřitelného pro mě. Je to něco, o čem celý život člověk sní a teď, když to je, tak tomu nemůžu uvěřit. Takže je to nádhera. Je to jako kdybych byl v nějakém snu,“ řekl po vyhlášení držitel dvou hvězd šéfkuchař restaurace Papilio Jan Knedla. Má i bohaté zkušenosti s michelinskými restauracemi v zahraničí. 

Vedle Papilia letos září také osm jednohvězdičkových restaurací, z toho hned šest nově oceněných. Na prestižní seznam se zařadily Essens v Hlohovci u Břeclavi, olomoucké Entrée, zlínská La Villa a pražské Levitate. Tyto novinky doplňují dvě dlouhodobé pražské stálice, Field a La Degustation Bohême Bourgeoise, které své michelinské hvězdy úspěšně obhájily. Česko tak má celkem devět restaurací oceněných hvězdou, z nichž hned čtyři leží mimo Prahu, což potvrzuje rostoucí gastronomickou kvalitu regionů.

Matteo De Carli a jeho manželka Lenka Hermanová provozují svou restauraci od roku 2012 po několika zastávkách po celém světě. Krásný interiér je jednoduchý a moderní, s otevřenou kuchyní s ukázkami, vinotékou a stěnou s vinotékou, které stojí za zhlédnutí. Michelinští inspektoři je ocenili jednou hvězdou. „Chutná kuchyně má jemný severoitalský nádech a chleby, těstoviny a zmrzlina jsou domácí výroby. Nezapomeňte zvážit denní speciality – například kambala v listovém těstě je lahůdkou,“ píše průvodce. Jeho rukopis poznáte na první pohled i sousto. Martin Štangl, jeden z nejvýraznějších českých šéfkuchařů, vybudoval v pražském Karlíně restauraci, která redefinuje pojem lokální gastronomie. 14 fotografií v galerii

Bib Gourmand pro 18 podniků

Michelin také udělil 18 ocenění Bib Gourmand, udělovaných za skvělý poměr ceny a kvality. Z toho 15 restaurací se letos objevilo v seznamu poprvé. Mezi nimi jsou například třeboňské podniky Šupina a Šupinka, brněnský Bar ATELIER & bistro, olomoucké Long Story Short Eatery & Bakery, čeladenská Miura či pražský Výčep. Ocenění Bib Gourmand tak znovu potvrzuje, že kvalitní gastronomie nemusí být jen doménou fine diningu. 

Pod názvem Dejvická 34 je podepsaný Tomáš Černý, spolumajitel a šéfkuchař. Vaří tu italskou i českou kuchyni. Ve Výčepu radí michelinští inspektoři dát si jídla, jako jsou bramborové knedlíky plněné dušeným divočákem, červeným zelím a slaninovou omáčkou. 29 fotografií v galerii

Prestižní ocenění bude mít na gastronomii i pozitivní dopad. Obrovský zájem o rezervace vzbudila michelinská hvězda, kterou získala například zlínská restaurace La Villa. „Byl to neskutečný frmol, jen jsme potvrdili jednu rezervaci, už přišla další. Za jednu hodinu jich bylo tolik, co jindy za celý týden," uvedl manažer restaurace David Kostiha.

Dva ze tří Čechů si připlatí za kvalitní potravinu. Chtějí jídlo ze zdejších polí a příběh

Dva ze tří Čechů si připlatí za kvalitní potravinu. Chtějí jídlo ze zdejších polí a příběh
Regionální potravina, užito se svolením
nst
nst

Češi stále častěji přemýšlejí o tom, co jedí, a čím dál víc lidí při nákupu potravin sleduje jejich původ a kvalitu. Podle průzkumu agentury STEM/MARK patří mezi nejdůvěryhodnější orientační body značka Regionální potravina, kterou zná 64 procent respondentů. Osm z deseti lidí, kteří si během posledního roku koupili výrobek s tímto logem, se pro něj vrátilo znovu.

Ačkoli většina spotřebitelů miluje slevy, dvě třetiny Čechů jsou ochotné připlatit si za kvalitní lokální potraviny s jasným původem. Rostoucí zájem se projevuje i na straně výrobců: o ocenění Regionální potravina se letos ucházelo téměř 500 producentů s více než 1900 produkty, což je nejvíce za celou šestnáctiletou historii projektu.

Jedním z příkladů výrobců, kteří staví na kvalitě i příběhu, je farma Slížany na Kroměřížsku. Její majitel Jiří Červenka obnovil chátrající klášter, zachránil zvířata z velkochovů a letos získal ocenění Regionální potravina Zlínského kraje za svůj větrník. Podobné příběhy podle průzkumu oslovují zejména ženy, lidi ve věku 45 až 55 let a respondenty s maturitou.

Podpora místních producentů

Značku Regionální potravina mohou nést produkty z krajských soutěží v devíti kategoriích, pokud splní přísné požadavky na původ surovin, složení i zpracování. Logo uděluje Ministerstvo zemědělství na čtyři roky a je určeno výhradně malým a středním výrobcům. Podle ředitelky Odboru administrace podpory kvalitních potravin SZIF Kateřiny Ratajové zákazníci oceňují zejména chuť, složení bez zbytečných aditiv a podporu místních producentů.

Lokální výroba má podle odborníků i širší ekonomický a ekologický význam. Místní producenti vytvářejí pracovní místa, podporují komunitní život a jejich výrobky necestují tisíce kilometrů, což snižuje ekologickou zátěž. Vyšší cena regionálních potravin pak obvykle souvisí s šetrnějším způsobem zpracování.

Rostoucí zájem o lokální potraviny potvrzují i studie Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Podle nich si 55 procent domácností pěstuje vlastní ovoce nebo zeleninu a 92 procent Čechů považuje způsob stravování za důležitý. Přes 65 procent lidí je navíc ochotno preferovat místní produkty, i když jsou dražší.

Pivo se z běžného nápoje stává přepychem

Češi omezují cukr i alkohol. Zejména mladí jsou posedlí zdravím

Názory

Nová data ČSÚ ukazují největší životní stylový posun za desítky let. Spotřeba alkoholu i cukru padá na historická minima. Podle ekonoma Lukáše Kovandy za to mohou krize, demografie i nové zdravotní trendy.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

O významu řemeslné výroby se letos návštěvníci přesvědčili i na Dožínkových slavnostech v Praze, kde Státní zemědělský intervenční fond uspořádal expozici „Potraviny k nezaplacení“. Zákazníci zde ochutnávali a sami určovali cenu výrobků regionálních držitelů ocenění — některé produkty podle nich měly dokonce vyšší hodnotu, než jakou uvádějí běžné cenovky.

Značka Regionální potravina funguje od roku 2010 a jejím cílem je zviditelnit kvalitní zemědělské a potravinářské výrobky z jednotlivých krajů. Klíčové jsou regionální původ surovin, tradiční postupy, čerstvost a chuť — hodnoty, za které jsou Češi podle průzkumů čím dál ochotnější si připlatit.

