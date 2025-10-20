Zdravotnické impérium Penty se rozrůstá. Kupuje Mediterra nemocnice i školu
Nejnovější akvizice Penty Hospitals zahrnuje známou kliniku Malvazinky, nemocnici v Mělníku i školu pro zdravotní sestry. Transakce je dalším krokem k vytvoření největší soukromé zdravotnické sítě ve střední Evropě.
Společnost Penta Hospitals koupila šest nemocnic, agenturu domácí péče a zdravotnickou školu, které v ČR provozuje zdravotnická skupina Group Mediterra. Firma to v pondělí uvedla na facebooku. Hodnotu akvizice, kterou ještě musí posoudit Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), neuvedla. Penta Hospitals provozuje 11 nemocnic, další poskytovatele domácí péče a domovy pro seniory nebo nemocné s demencemi.
Penta Hospitals CZ je součástí největšího středoevropského zdravotnického holdingu Penta Hospitals International. Investiční skupinu Penta vedle Penty Hospitals tvoří také řetězec lékáren Dr.Max, banky nebo developerské projekty. Loni jí podle dubnové tiskové zprávy meziročně stoupl čistý zisk o půl miliardy na 12,1 miliardy korun. Hlavními spolumajiteli jsou podnikatel Marek Dospiva a rodina Jaroslava Haščáka.
Group Mediterra provozuje v Česku Centrum léčby pohybového aparátu a Rehabilitační kliniku Malvazinky v Praze s detašovaným pracovištěm v pražské Poliklinice Palackého, nemocnice v Mělníce, Tanvaldu, Sedlčanech a Nemocnici Svaté Zdislavy ve Velkém Meziříčí-Mostišti, která se zaměřuje na robotickou chirurgii. Pod skupinu spadá rovněž střední zdravotnická škola v Mělníce.
„Přebíráme pracoviště s vysokou odbornou úrovní a proklientským přístupem. Naším cílem je na jejich kvalitu navázat a dál ji rozvíjet,“ uvedla k nové akvizici skupiny Penta Hospitals CZ její ředitelka Barbora Vaculíková.
„Vstup silného a renomovaného partnera, jakým Penta Hospitals bezpochyby je, představuje garanci dalšího rozvoje, dlouhodobé stability a kontinuálního zvyšování kvality poskytovaných služeb,“ doplnil k transakci v tiskové zprávě předseda představenstva Group Mediterra Jochen Sagadin.
Group Mediterra poskytuje následnou intenzivní a lůžkovou péči, ortopedické operace a rehabilitaci, součástí mělnické nemocnice je i porodnice s více než 1000 porodů za rok. Na mělnické zdravotnické škole studuje ročně přes 250 praktických sester.
Penta Hospitals CZ v Česku provozuje například nemocnice v Sokolově, Vrchlabí či Roudnici nad Labem, domovy se zvláštním režimem Alzheimer Home, domovy pro seniory, ambulance různého typu a poskytovatele domácí péče. V roce 2023 měla skupina s více než 5000 zaměstnanci obrat ve výši téměř šesti miliard korun.
Zdravotnická skupina Penta Hospitals představuje novou značku Senevida, pod kterou sjednocuje zařízení dosud fungující pod názvy ALZHEIMER HOME a SeneCura. Rebranding navazuje na loňské převzetí společnosti SeneCura a posiluje pozici Penta Hospitals jako největšího soukromého poskytovatele sociální a zdravotní péče v Česku.
