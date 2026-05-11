Kyberútok nové generace: Umělá inteligence pomohla hackerům najít slabinu v softwaru

Hackeři z významné skupiny organizovaného kyberzločinu podle Googlu využili umělou inteligenci k nalezení dosud neznámé softwarové chyby. Slabinu se pokusili zneužít při útoku na rozšířený nástroj pro správu systémů, operace však byla zastavena dříve, než mohla způsobit rozsáhlé škody.

Americká společnost Google, která patří do technologické skupiny Alphabet, oznámila, že zaznamenala dosud výjimečný případ zneužití umělé inteligence v kybernetickém útoku. Hackeři z významné skupiny organizovaného kybernetického zločinu podle ní použili AI k odhalení dosud neznámé softwarové slabiny a následně se ji pokusili jako první využít k útoku.

Cílem plánované operace byl rozšířený nástroj pro správu systémů. Podle zprávy Google Threat Intelligence Group se však útok podařilo zablokovat ještě předtím, než mohl přerůst v masivní zneužití. Google zároveň informoval dotčenou firmu i orgány činné v trestním řízení.

„Špička ledovce“

Společnost uvedla, že jde o první případ, kdy identifikovala útočníky, kteří s pomocí AI objevili dosud neznámou slabinu a pokusili se ji využít ve velkém měřítku. Operaci se podařilo zastavit dříve, než způsobila škody.

Podle Johna Hultquista, hlavního analytika Google Threat Intelligence Group, je tento incident jen „špičkou ledovce“. Ukazuje podle něj, jak rychle kybernetičtí zločinci i hackeři podporovaní státy, například Severní Koreou nebo Čínou, začínají inovovat s využitím umělé inteligence. V tomto konkrétním případě však Google nepodezřívá skupinu napojenou na některou vládu. Název uskupení firma nezveřejnila.

Miliardáři mají lepší přístup k informacím i zdrojům než obyčejní smrtelníci, a před případnou apokalypsou by se tak dokázali lépe zachránit. Počítačový umělec z Los Angeles proto soudí, že pohyb soukromých letadel by měli mít možnost sledovat i ostatní.

Útočníci podle výzkumníků stále častěji svěřují část kybernetických operací umělé inteligenci. Využívají ji nejen k vyhledávání softwarových chyb, ale také k tvorbě škodlivého softwaru, tedy malwaru. Tento vývoj podle nich naznačuje posun k autonomnějším kybernetickým útokům.

AI tak už nemusí sloužit jen jako pomocný výzkumný nástroj. V rukou útočníků se může stát aktivní součástí operace: analyzovat cíle, generovat škodlivý kód a pod omezeným lidským dohledem pomáhat rozhodovat o dalším postupu.

Google při sledování stop hackerů našel důkazy, že k odhalení slabiny použili velký jazykový model, tedy technologii známou pod zkratkou LLM. Stejný typ technologie stojí i za populárními chatboty. Společnost však neuvedla, který konkrétní model útočníci použili. Podle dostupných informací to s největší pravděpodobností nebyl model Gemini od Googlu ani Claude Mythos společnosti Anthropic.

Zastavte slovní útoky Motoristů, vyzvaly ekologické organizace Babiše. Macinka si rýpl

Asociace ekologických organizací Zelený kruh vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby zastavil slovní útoky Motoristů na nevládní sektor a státní úředníky. Zelený kruh varuje před narůstající agresivitou a nenávistnou rétorikou, ministr zahraničí Petr Macinka ale kritiku odmítl a místo toho zpochybnil veřejné financování ekologických neziskových organizací.

Asociace v dopise připomněla výroky Macinky, který ekologické organizace označil za zelené teroristy a Hnutí Duha za teroristickou organizaci. Zelenému kruhu se nelíbily ani výroky poslance Motoristů a vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka, který nazval úředníky státních institucí parazity, chátrou a škodnou, jež mají Motoristé v plánu postupně deratizovat. Hnutí Duha následně zaslalo Macinkovi i Turkovi předžalobní výzvu.

„Spíše než slovní útoky Motoristů by mělo být zastaveno jakékoli státní či veřejné financování kterékoli 'neziskovky' sdružené v nátlakové organizaci Zelený kruh,“ reagoval Macinka na otevřený dopis organizace.

Macinka Turkovu narážku na parazity vysvětlil tak, že tím mínil ukončovaní podle jeho názoru „prapodivných spoluprací státních úřadů s pochybnými aktivisty“, kteří se situují do rolí odborníků. Ve skutečnosti jsou ale součástí organizovaných struktur, které v duchu svého subjektivního vidění světa častokrát působí proti zájmům Česka, míní šéf české diplomacie. Babiš i ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už dříve označili Turkovy výroky za nepřijatelné.

Asociace jako další příklad uvedla Turkův nedávný příspěvek na sociálních sítích, ve kterém obvinil Hnutí Duha z toho, že blokovalo výstavbu přehrady Nové Heřminovy, kvůli čemuž při povodních zemřeli lidé. Toto tvrzení je podle Duhy nepravdivé. Zelený kruh se ohradil také proti výroku ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé), který v rozhovoru pro CNN Prima News označil odmítače jaderné energetiky za zlo, které se musí vymýtit.

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a bavorský premiér Markus Söder se příští týden chystají do Brna na sjezd sudetských Němců. Podle českého ministra zahraničí Petra Macinky si ale akci neužijí. Šéf české diplomacie to řekl v rozhovoru pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„Když jsme vás na podzim 2025 upozorňovali na rizika spojená s tím, že za MŽP budou odpovídat Motoristé, reagoval jste ujištěním, že budete na jejich fungování dohlížet a v případě potřeby jej korigovat. Realita je však taková, že útoky na ekologické organizace jsou na denním pořádku,“ napsal Zelený kruh premiérovi.

Otevřený dopis podepsali účastníci říjnového setkání zástupců ekologických organizací s Babišem. Patří k nim například ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican, programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh či environmentální influencerka Rozárie Haškovcová. Žádají, aby premiér z opakovaného používání nenávistného slovníku vyvodil důsledky.

„Nenávistnými výroky na adresu konkrétních organizací, jejich zaměstnanců a státních úředníků překročili představitelé Motoristů hranice demokratické debaty. Je odpovědností premiéra, který Motoristy do vlády pozval, aby jejich slovní agresi ukončil,“ shrnula Kolínská.

Drony, armáda i rozpočet. EU chystá první platbu z půjčky pro Ukrajinu

Evropská unie pošle Ukrajině první část obří půjčky nejpozději na začátku června. Kyjev má z celkových 90 miliard eur dostat zhruba 9,1 miliardy eur, přičemž většina peněz půjde na vojenské účely. První prostředky z obranné části mají podle Evropské komise zamířit na drony.

Nové informace o půjčce potvrdil mluvčí Evropské komise Balazs Ujvari. Poskytnutí půjčky pro Kyjev na roky 2026 a 2027 schválili prezidenti a premiéři členských států EU poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá EU, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámily, že se na zárukách podílet nebudou.

Půjčku následně zablokovalo Maďarsko kvůli sporu s Ukrajinou ohledně ropovodu Družba, kterým do země proudí ruská ropa. Ropovod byl od ledna mimo provoz, protože ho podle Kyjeva poškodil ruský útok. Budapešť v následujících týdnech a měsících Ukrajinu obviňovala, že s opravami otálí z politických důvodů. Na konci dubna byl ale provoz ropovodu obnoven a Maďarsko a Slovensko půjčku odblokovaly.

Evropská unie připravuje další sankční balík proti Rusku. Podle serveru Politico se Brusel chce zaměřit především na takzvanou stínovou flotilu, tedy volnou síť starších a neprůhledně vlastněných tankerů, které Moskva využívá k přepravě ropy po světě.

Vojenské výdaje i podpora rozpočtu

Unijní půjčka pomůže Ukrajině řešit naléhavé finanční potřeby v době, kdy již více než čtyři roky čelí ruské invazi. Dvě třetiny financí, tedy 60 miliard eur, mají pokrýt obranné a vojenské výdaje Ukrajiny a 30 miliard eur má podpořit ukrajinský rozpočet tak, aby země mohla pokročit v reformách a postupovat v modernizaci. Letos navrhuje Evropská komise poskytnutí 45 miliard eur, druhá polovina půjčky je plánována na příští rok.

„Nejpozději v červnu uvolníme přibližně devět miliard eur,“ řekl novinářům mluvčí Evropské komise. Unijní exekutiva již dříve uvedla, že Kyjev finance dostane nejpozději ve druhém čtvrtletí letošního roku. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová rovněž oznámila, že první finance z vojenské části půjčky budou určeny na drony.

