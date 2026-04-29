Koalice svolává mimořádnou schůzi kvůli rozpočtovým pravidlům. Opozice varuje před rozvolněním disciplíny
Vládní koalice chce 13. května svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny kvůli finálnímu schvalování novely upravující veřejné rozpočty a tvorbu státního rozpočtu. Důvodem jsou obavy z obstrukcí opozice, která ostře kritizuje změny v pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Vládní koalice sbírá podpisy pod žádost o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, na níž by poslanci projednali ve třetím čtení vládní návrh měnící zákony související s veřejnými rozpočty a sestavováním státního rozpočtu.
Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé je hlavním důvodem obava, že opozice bude projednávání zákona blokovat. Žádost chce koalice podat v nejbližších dnech, schůze by měla podle plánu začít 13. května. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) ji podle jednacího řádu musí svolat do deseti dnů od podání žádosti.
Spor o rozpočtovou odpovědnost
Napětí vyvolávají zejména pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), které opozice označuje za rizikové pro stabilitu veřejných financí.
Vláda si stanovila ambiciózní cíl: v příštím roce stlačit schodek státního rozpočtu pod 190 miliard korun. Znamenalo by to meziročně snížit deficit o 154 miliard korun – a právě to podle expertů představuje mimořádně náročný úkol.
Vláda si stanovila ambiciózní cíl: v příštím roce stlačit schodek státního rozpočtu pod 190 miliard korun. Znamenalo by to meziročně snížit deficit o 154 miliard korun – a právě to podle expertů představuje mimořádně náročný úkol.
Jedním z nejspornějších bodů je návrh prodloužit o další tři roky možnost vlády navyšovat výdaje na obranu nad hranici dvou procent hrubého domácího produktu, aniž by se tyto prostředky započítávaly do výdajových rámců rozpočtu.
Podobný režim má podle návrhu platit také pro investice do strategické infrastruktury podle liniového zákona. Kabinet argumentuje potřebou flexibility při financování klíčových priorit státu.
Opozice varuje před rozvolněním pravidel
Právě tyto návrhy se staly terčem kritiky opozice, podle níž mohou znamenat nebezpečné oslabení pravidel rozpočtové odpovědnosti a otevřít cestu k vyšším deficitům.
Opoziční poslanci už při předchozích debatách upozorňovali, že navrhované změny představují precedent, který může dlouhodobě narušit udržitelnost veřejných financí.
Klíčové hlasování v květnu
Mimořádná schůze tak může rozhodnout nejen o osudu samotné novely, ale i o dalším politickém střetu mezi koalicí a opozicí nad podobou fiskálních pravidel v době rostoucích bezpečnostních a infrastrukturních výdajů.
Květnové hlasování bude testem, zda vláda dokáže prosadit větší rozpočtovou flexibilitu, aniž by přesvědčila kritiky, že tím neoslabuje disciplínu veřejných financí.