Koalice svolává mimořádnou schůzi kvůli rozpočtovým pravidlům. Opozice varuje před rozvolněním disciplíny

Andrej Babiš a Alena Schillerová
nst
Vládní koalice chce 13. května svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny kvůli finálnímu schvalování novely upravující veřejné rozpočty a tvorbu státního rozpočtu. Důvodem jsou obavy z obstrukcí opozice, která ostře kritizuje změny v pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Vládní koalice sbírá podpisy pod žádost o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, na níž by poslanci projednali ve třetím čtení vládní návrh měnící zákony související s veřejnými rozpočty a sestavováním státního rozpočtu.

Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé je hlavním důvodem obava, že opozice bude projednávání zákona blokovat. Žádost chce koalice podat v nejbližších dnech, schůze by měla podle plánu začít 13. května. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) ji podle jednacího řádu musí svolat do deseti dnů od podání žádosti.

Spor o rozpočtovou odpovědnost

Napětí vyvolávají zejména pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), které opozice označuje za rizikové pro stabilitu veřejných financí.

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO)

Vláda míří se schodkem pod 190 miliard. Ve hře je tvrdý fiskální test

Vláda si stanovila ambiciózní cíl: v příštím roce stlačit schodek státního rozpočtu pod 190 miliard korun. Znamenalo by to meziročně snížit deficit o 154 miliard korun – a právě to podle expertů představuje mimořádně náročný úkol.

Ivana Pečinková

Jedním z nejspornějších bodů je návrh prodloužit o další tři roky možnost vlády navyšovat výdaje na obranu nad hranici dvou procent hrubého domácího produktu, aniž by se tyto prostředky započítávaly do výdajových rámců rozpočtu.

Podobný režim má podle návrhu platit také pro investice do strategické infrastruktury podle liniového zákona. Kabinet argumentuje potřebou flexibility při financování klíčových priorit státu.

Opozice varuje před rozvolněním pravidel

Právě tyto návrhy se staly terčem kritiky opozice, podle níž mohou znamenat nebezpečné oslabení pravidel rozpočtové odpovědnosti a otevřít cestu k vyšším deficitům.

Opoziční poslanci už při předchozích debatách upozorňovali, že navrhované změny představují precedent, který může dlouhodobě narušit udržitelnost veřejných financí.

Klíčové hlasování v květnu

Mimořádná schůze tak může rozhodnout nejen o osudu samotné novely, ale i o dalším politickém střetu mezi koalicí a opozicí nad podobou fiskálních pravidel v době rostoucích bezpečnostních a infrastrukturních výdajů.

Květnové hlasování bude testem, zda vláda dokáže prosadit větší rozpočtovou flexibilitu, aniž by přesvědčila kritiky, že tím neoslabuje disciplínu veřejných financí.

Největší novinky českých hor pro letošní léto. Miliardové investice, nové cesty i atrakce pro rodiny

Pohled na sjezdovku Zahradní
Melida
Michal Nosek
nos

Česká horská střediska letos vstupují do letní sezony s rekordními investicemi přes 1,1 miliardy korun. Nové bike traily, obří wellness na Dolní Moravě, bobová dráha v Krkonoších i desítky rodinných atrakcí ukazují, že hory chtějí být letní destinací první volby.

České hory letos nechtějí být jen kulisou pro turistiku. Zimní resorty dál posilují letní byznys a na sezonu 2026 vytahují dosud největší balík investic. Od Krkonoš po Beskydy přibývají nové traily, lanovky, atrakce i akce, které mají přitáhnout bikery, rodiny i návštěvníky hledající relax.

Miliardové wellness na Dolní Moravě

Jednoznačně největší novinkou roku je MELORI aqua & spa na Dolní Moravě. Nový komplex za miliardu korun nabídne vodní svět s tobogány, saunový svět, wellness i fitness centrum.

Resort tím míří i na hosty, kteří do hor nejezdí jen za sportem, ale i za odpočinkem. Pro české hory jde o posun do nové ligy.

Léto patří cyklistům. Cest dál přibývá

Horská cyklistika zůstává jedním z hlavních motorů letní sezony. Nové traily a skill centra rozšiřují Lipno, Dolní Morava, Benecko i Tanvaldský Špičák.

Právě Špičák spouští novou lanovku s držáky na kola a potvrzuje trend, který v českých horách sílí — biková infrastruktura se stává stejně důležitou jako ta zimní.

Nová bobová dráha v Rokytnici

Velkým adrenalinem letoška má být moderní bobová dráha v Rokytnici nad Jizerou. S délkou 1,6 kilometru a převýšením 270 metrů má patřit k největším novým atrakcím. Otevření je plánované na červenec.

Hory dál sází na rodiny s dětmi

Rodiny zůstávají klíčovou cílovou skupinou a resorty tomu přizpůsobují nabídku. Na Lipně se rozšiřuje Království lesa, na Benecku vzniká kuličková dráha, Dolní Morava přidává nové dětské prvky a Špičák chystá bikové kempy pro děti. Trend je jasný: hory chtějí být celodenním výletem, ne jen lanovkou na vrchol.

Lanovky a letní karty mění způsob, jak se po horách cestuje

Lanovky už dávno nejsou jen zimní záležitost. V bike resortech je v létě využívá až 85 procent cyklistů a jejich role dál roste. Spolu s tím sílí i nabídka letních karet. SkiResort Černá hora – Pec rozšiřuje VýLETNÍ sezónku, Špindlerův Mlýn přidává do karty aquapark a podobné balíčky dnes nabízí většina velkých středisek. Pro návštěvníky méně plánování, často i nižší náklady.

Hory budou i festivalovou destinací

Léto nebude jen o sportu. Do hor míří i velké akce. Na Lipno se vrací ČEZ Lipno Sport Festival i Indian Riders Fest, v Deštném proběhnou Svátky skla, chystají se běžecké závody, cyklo poháry, koncerty i gastro akce. Střediska čím dál víc fungují jako celosezonní eventové destinace.

České hory chtějí být letní destinací první volby

Možná největší změna není jedna atrakce, ale celý posun horských areálů. Zimní resorty už dávno nestojí jen na lyžování. Letní sezona se pro mnohé stává stejně důležitá jako ta zimní. 

Za cenu pražského bytu kus architektonické historie. U UNESCO zahrady v Kroměříži se prodává výjimečná vila

Vila U Kovářů v Kroměříži je na prodej.
Century 21, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Secesní vila vedle kroměřížské Květné zahrady není jen luxusní adresa. Je to autenticky dochovaná rezidence s příběhem, architektonickým rodokmenem a cenovkou 16,5 milionu korun. Na trhu, kde podobné domy běžně stojí násobně víc, působí skoro jako anomálie.

Na realitním trhu se občas objeví dům, který se vymyká běžným kategoriím. Nejde ho poměřovat jen cenou za metr čtvereční ani standardy luxusního bydlení. Taková je i vila U Kovářů v Kroměříži.

Rezidence z roku 1909 stojící v bezprostředním sousedství Květné zahrady, památky UNESCO, se nově prodává za 16,5 milionu korun. A v segmentu historických vil jde o nabídku, která budí pozornost.

39 fotografií v galerii

Secesní dům s rukopisem architekta i duší doby

Samostatně stojící vila na pozemku o rozloze 1 287 metrů čtverečních spojuje secesi s ranou modernou a nese podpis Jaroslava Kováře staršího, jedné z výrazných osobností moravské architektury první poloviny 20. století.

Uvnitř se dochovaly původní kazetové dveře, parkety, štukové stropy i historická kachlová kamna. Vysoké stropy a velká okna dávají domu noblesu, kterou dnešní novostavby často jen napodobují. U podobných rezidencí nebývá rozhodující jen samotný dům, ale i adresa. „Bezprostřední sousedství Květné zahrady znamená nejen prestiž, ale i urbanistickou stabilitu místa,“ říká makléřka Veronika Kalousková z Century 21 Style Happy. A právě to dělá z domu spíš sběratelskou nemovitost než běžné luxusní bydlení.

V kontextu trhu je 16,5 milionu téměř překvapivě nízká částka. Prvorepublikové vily v pražské Ořechovce či Střešovicích běžně startují na desítkách milionů. Výjimečné funkcionalistické domy v Brně nebo památkově cenné rezidence poblíž ikonických lokalit se prodávají i za více než 100 milionů. Kroměříž tak historickou vilu s výjimečným příběhem za cenu luxusního městského bytu.

