Křetínský kupuje od Kellnerové podíl v provozovateli sítě Planeo

Společnost EP Group Daniela Křetínského odkoupí od skupiny PPF Renáty Kellnerové s rodinou poloviční podíl ve firmě Fast ČR, pod kterou patří řetězec s elektronikou Planeo a značka spotřební elektroniky Sencor. EP Group se tak stane stoprocentním vlastníkem Fast ČR. Výši transakce, kterou ještě musí posoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se EP Group a PPF rozhodly po vzájemné dohodě nezveřejnit.

„Tato transakce je v souladu s dlouhodobou strategií a vizí firmy EP Group rozšiřovat svou přítomnost v sektoru maloobchodní distribuce, kde společnost Fast zaujímá druhé místo na českém a slovenském omnichannel trhu (strategie propojující všechny prodejní kanály, pozn.red.) se spotřební elektronikou,“ sdělila EP Group, která podíl ve Fast ČR odkoupí prostřednictvím své dceřiné firmy EC Investments.

Společnost Fast ČR loni meziročně zvýšila čistý zisk o 42,4 procenta zhruba na 158,6 milionu korun. Celkové tržby činily 12,3 miliardy korun, což bylo o 14,6 procenta více než v roce 2023.

Společnost Fast ČR, dříve Sluggeria, koupily PPF a EC Investments společně se skupinou Rockaway Capital Jakuba Havrlanta v roce 2021. Svůj podíl ve Fast ČR následně Rockaway Capital v roce 2023 PPF a EC Investments prodala. Společnost zboží distribuuje i do dalších zemí, převážně v Evropě. Značku Sencor, která vznikla v roce 1969 v Japonsku, firma vlastní od 90. let.

Český trh s elektronikou v posledních letech prochází změnami. Řetězec Okay zkrachoval, prodejny Electro World převzala a následně přejmenovala na stejný název síť Datart ze zlínské skupiny HP Tronic a e-shopy Mall.cz a CZC.cz nyní fungují pouze na on-line tržišti polské matky Allegro, která je koupila na přelomu let 2021 a 2022.

Největším prodejcem elektroniky v Česku je společnost Alza.cz. Předloni její čistý zisk meziročně vzrostl téměř o 75 procent zhruba na 1,1 miliardy korun. Celkové tržby činily přibližně 45,9 miliardy korun, oproti roku 2022 stouply asi o 12 procent. Na českém trhu s elektronikou působí ještě e-shop Mironet či síť Expert Elektro.

Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století

Názory

Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.

Karel Pučelík

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s projektem o dětské duši a projekt Click and Feed

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s projektem o dětské duši a projekt Click and Feed
Newstream
nst
nst

Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu – ať už v oblasti médií, byznysu, životního prostředí či sociální pomoci.

Letos vynikly dva projekty, které oslovily porotu i veřejnost svou hloubkou, kreativitou a dopadem. V kategorii Byznys a média zvítězila Česká televize společně s Nadačním fondem Kapka naděje za dokument „Co je ti? Nic.“ o dětské duši. V kategorii Nezisk a byznys si hlavní ocenění odnesl projekt Click and Feed, který ve spolupráci se značkou Brit pomáhá zvířatům v útulcích po celé České republice. 

Silné příběhy dětské duše

Dokument „Co je ti? Nic.“ vznikl ve spolupráci České televize a Kapky naděje a byl poprvé odvysílán na Světový den duševního zdraví, 10. října 2023. Režisér Jiří Podlipný a scenáristka Zuzana Kinclová v něm zkoumají, co se skrývá za větou, kterou děti často používají, když se trápí, ale nedokážou své pocity vyjádřit.

Vendula Pizingerová, prezidentka nadačního fondu Kapka naděje, k ocenění uvedla: „Dětská duše je velmi křehká, stejně jako je křehká duše dospělých. Buďme na sebe hodní.“

Pomocí autentických výpovědí dětí, rodičů, terapeutů a pedagogů film ukazuje zranitelnost mladých lidí a zároveň dává naději – že změna je možná, pokud si dovolíme naslouchat. Vizuální jazyk dokumentu využívá i umělou inteligenci, která pomáhá „zobrazit“ emoce a stavy, jež se slovy popsat nedají. Film tak dokáže přiblížit divákům svět dětské duše s nebývalou empatií.

Podívejte se na fotogalerii z konference

61 fotografií v galerii

Ocenění za společenský dopad

Porota GCC Awards ocenila projekt především pro jeho autenticitu, odvahu a schopnost vyvolat veřejnou diskusi. Dokument se po premiéře stal impulsem k debatám na školách, ve zdravotnických institucích i mezi rodiči. Kapka naděje na něj navázala dalšími aktivitami v oblasti dětské psychiatrie, které zahrnují podporu odborných center i osvětové kampaně.

Podle organizátorů ocenění se film „Co je ti? Nic.“ stal symbolem společenské zodpovědnosti médií – ukázal, že veřejnoprávní televize může nejen informovat, ale i uzdravovat společnost tím, že otevírá citlivá témata s respektem a lidskostí, uvedl moderátor akce Libor Bouček.

Další inspirativní projekty

Mezi desítkou nominovaných se objevila řada iniciativ, které dokazují, že média mohou být silným nástrojem dobra:

  • BurdaMedia Extra a STEM s projektem Pravda proti dezinformacím vzdělávají veřejnost v rozpoznávání lží a manipulací.
  • VLMedia a Nadace Dobrý anděl otevřely veřejnosti oči příběhy rodin, které procházejí těžkými životními zkouškami.
  • Seznam.cz svým programem Seznam Grant každoročně podporuje desítky neziskových organizací reklamním kreditem.
  • TV Nova a Diakonie spojují diváky s projekty Psaní od srdce a Krabice od bot, které pomáhají tisícům dětí a seniorů.
  • Deník N a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dávají prostor lidem s hendikepem, kteří inspirují svým příběhem.
  • Aktuálně.cz a Nadace České spořitelny propojují novináře a odborníky v projektu Chytré Česko, který podporuje vzdělávání a mediální gramotnost.
  • Český rozhlas Radiožurnál projektem Dobrý den Radiožurnálu propojil dárce, nadace a veřejnost v unikátním 24hodinovém vysílání.

Spojení byznysu a hodnot

V kategorii Nezisk a byznys si vítězství odnesl projekt Click and Feed, který ve spolupráci s českou značkou Brit pomáhá zvířatům v útulcích po celé zemi. Jeho princip je geniálně jednoduchý – každý uživatel může jediným kliknutím zdarma darovat krmivo zvířatům v nouzi. 

Iniciativu Click and Feed při předávání ceny zastoupila Martina Nováková a za spolupracující značku Brit přišla Elena Hadjieva (Chadzieva). „Jsme strašně mile překvapeni. Pro náš projekt tato cena znamená ohromnou motivaci a motor jít dál, protože často to není jednoduchá cesta. A společnost Brit nám už na této cestě skoro 10 let pomáhá opuštěným a týraným zvířatům dělat jim trošku lepší život. Společně jsme tak už naplnili 32 milionů misek, což je skoro tisíc tun krmení. A strašně moc doufám, že tato spolupráce bude pokračovat a že se zkusíme dostat i do sekce osvěty, která je za mne úplně nejdůležitější,“ poznamenala Martina Nováková a dodala, že by si přála, aby se osvěta dostala, když už ne do každé rodiny, alespoň do každé školy.

„Chceme, aby děti už od malička věděli, že zvířata nejsou otroci lidí, ale naši parťáci. A že v životě je potřeba balanc, aby věci správně fungovaly a když už si od zvířat něco bereme, tak jim to musíme zase také vracet, a to minimálně alespoň tou péčí, kterou si zaslouží,“ poznamenala na závěr svého děkovné řeči Nováková.

Newstream

Za každé kliknutí se díky partnerství se značkou Brit naplní jedna miska v některém z útulků. Projekt propojuje technologie, empatii a komunitní sílu – a přináší konkrétní, měřitelnou pomoc.

Podle organizátorů GCC Awards je Click and Feed příkladem moderního filantropického modelu: „Spojuje byznys a občanskou společnost způsobem, který je srozumitelný, rychlý a přístupný každému. Každé kliknutí má smysl – a to je poselství, které dnešní doba potřebuje slyšet.“

Projekt již rozdal statisíce porcí krmiva, zapojil tisíce lidí do pomoci zvířatům a dlouhodobě podporuje myšlenku odpovědného chování vůči zvířatům.
Click and Feed zároveň inspiruje další firmy, že i jednoduchý nápad může mít obrovský společenský dopad, pokud je spojen s empatií a důvěryhodným partnerem.

Další nominovaní v kategorii Nezisk a byznys

Vedle vítěze porotu zaujala i celá řada dalších projektů, které ukazují, že firemní úspěch může jít ruku v ruce s odpovědností:

  • L’Oréal – UNESCO – Akademie věd ČR: Věda potřebuje ženy. Dlouhodobý program podporuje české vědkyně finančně i mediálně a inspiruje další generace žen ve vědě.
  • Nadace Tipsport a Sport bez odpadu. Ekologická iniciativa, která pomáhá sportovním klubům omezovat odpad, zavádět vratné kelímky a vzdělávat fanoušky.
  • JRD a Nadace Via: Místa pro život s přírodou. Společný fond podporuje lokální ekologické projekty a rozvíjí komunitní život po celé republice.
  • Quantcom a Cesta z krize. Bezplatná linka psychologické pomoci, která díky technologickému zázemí umožňuje bezpečnou a dostupnou podporu lidem v nouzi.
  • Edenred a Potravinová banka Praha. Spojení firemního dobrovolnictví a boje proti plýtvání potravinami – tisíce balíčků jídla ročně pro potřebné.
  • JTI a Obleč Prahu. Projekt, který motivuje obyvatele metropole k třídění textilu a dává druhou šanci oblečení i lidem v nouzi.
  • Canon – Czech Photo – Světluška: Fotografie, které lze cítit. Díky reliéfnímu tisku umožňuje nevidomým vnímat fotografie hmatem. Umění se stává skutečně inkluzivním.
  • Nadace PPF a Post Bellum: Nezapomeňme 80. Projekt s více než 150 akcemi po celé republice připomněl hrdiny druhé světové války a hodnoty svobody.
  • Elpida a Ambiente: Kavárna, kde obsluhují senioři. Sociální podnik propojuje generace, nabízí práci seniorům a mění pohled na stárnutí.

GCC Awards vznikly s cílem ocenit firmy, podnikatele a média, která prokazují, že úspěch nemusí být v rozporu s empatií. Ocenění letos znovu potvrdilo, že síla byznysu a médií může být nejen ekonomická, ale i společenská a lidská. „Projekty jako Co je ti? Nic. dokazují, že média mají obrovský potenciál ovlivňovat společnost k lepšímu – když dávají hlas těm, které není slyšet,“ uvedli organizátoři ocenění Good Company Circle.

Vendula Pizingerová, Dita Loudilová a Katarína Krajčovičová
video

Podcast dobré společnosti: Snahy o dobré věci provází i neúspěchy, říká zakladatelka Kapky naděje

Filantropie

Michal Nosek

Proč dosluhující vláda nechce poslat nové Sněmovně návrh rozpočtu? Za vším hledej dluhy

Zleva ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a premiér Petr Fiala (ODS) na prvním zasedání vlády po sněmovních volbách
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Proč stávající vláda (ale je to stále vláda; a kdo ví, jak dlouho ještě bude) odmítá poslat návrh rozpočtu do nové Poslanecké sněmovny?

Protože dobře tuší, že pokud by v něm měla najít peníze na všechny připravené dopravní stavby, musela by porušit zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. I proto, že v příštím roce budou chybět mimořádné příjmy z povodní a z daně z neočekávaných zisků, tedy zhruba 40 miliard korun dodatečných prostředků volně uplatnitelných, vyjdeme-li z loňské skutečnosti, jak ji dokumentuje Nejvyšší kontrolní úřad.

Pokud by nové sněmovně návrh rozpočtu předložila, musela by buď přiznat vlastní rozpočtovou neodpovědnost, nebo národu nalhávat, že na dopravní stavby je v rozpočtu peněz dost, i když už minulý týden přiznala, že tomu tak není.

Elegantním řešením, jak z toho vybruslit, je hodit problém na vládu novou. Tím stávající kabinet může zabít dvě mouchy jednou ranou.

Americká EPA chce zrušit omezení emisí skleníkových plynů

Lukáš Kovanda: Nové emisní povolenky musí „bolet“, jejich zastropování nedává Bruselu smysl

Názory

Pokud měly letošní tuzemské volby své „lithium“, jsou to bezesporu takzvané emisní povolenky pro domácnosti. Leckterá z nejexponovanějších předvolebních debat se kolem chystaného systému povolenek EU ETS 2 točila opravdu notně.

Lukáš Kovanda

Zaprvé, nebude zatížen cejchem rozpočtově neodpovědného. Zadruhé, cejch rozpočtové neodpovědné získá hned při svém nástupu k moci nová vláda, což bude nové opozici hned zpočátku vítanou municí. Novou vládu navíc nová opozice obviní z toho, že je rozpočtově neodpovědná kvůli vlastním přehnaným předvolebním slibům. 

Ty ale přece v současné rozpočtové matematice, kdy manko už vzniklo, jak přiznává sama stávající vláda, nemohou hrát jakoukoli roli, když nová vláda ještě ani není sestavená, natož aby mohla začít uskutečňovat výdaje na své sliby.

Rozpočtová neodpovědnost je ovšem tématem nejen tuzemským, leč mezinárodním. A v rostoucí míře.

Nové ETF na spotový bitcoin přitáhly v prvních dnech téměř dvě miliardy dolarů

Lukáš Kovanda: Trumpova celní odveta srazila bitcoin a spol. Akciové trhy vyhlížejí „sešup“

Názory

Čína zaskočila a rozezlila Donalda Trumpa, ten se mstí zvýšením cla na drakonických 130 procent. Trh kryptoměn kolabuje jako nikdy v historii, v pondělí nelze vyloučit paniku také na světových akciových trzích.

Lukáš Kovanda

Mezinárodní finanční „reset“

Investoři z celého světa se totiž stále sžíravěji obávají, že rozpočtově neukázněné vlády nezvládnou vlastní bobtnající dluhy. Zlato, stříbro i bitcoin proto lámou historické cenové rekordy. Z nezvladatelných dluhů totiž moc cest nevede. Buď pádivá inflace, ba hyperinflace, nebo nějaká obdoba měnové reformy typu té, kterou Československo prožilo roku 1953, i když tato by nutně musela mít mezinárodní rozměr. Šlo by o jakýsi mezinárodní finanční „reset“.

Oboje znamená prudký propad kupní síly běžných peněz typu dolarů a příslušných úspor a pád ceny příslušných aktiv, jako jsou dluhopisy vlády USA. Veteráni finančních trhů, jako je Stephen Miller (ex BlackRock), jsou v údivu z tempa, s jakým se nyní mezinárodní investoři odvrací od tradičních měn a vládních dluhopisů, aby dané prostředky raději vložili do alternativ typu zlata, stříbra nebo bitcoinu. „Za 40 let své kariéry jsem nic podobného nezažil,“ uvedl Miller.

Dokonce i četní centrální bankéři si všímají. Takže podíl dolaru na devizových rezervách celosvětově povážlivě klesá, zatímco podíl zlata stoupá (viz graf Bloombergu níže). Pokud by zlato v rezervách dohnalo dolar, mohla by se cena troyské unce žlutého kovu pohybovat v přepočtu kolem 180 tisíc korun, namísto nynějších zhruba 87 tisíc korun, spočítali stratégové společnost Eurizon SLJ Capital.

