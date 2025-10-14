Křetínský kupuje od Kellnerové podíl v provozovateli sítě Planeo
Společnost EP Group Daniela Křetínského odkoupí od skupiny PPF Renáty Kellnerové s rodinou poloviční podíl ve firmě Fast ČR, pod kterou patří řetězec s elektronikou Planeo a značka spotřební elektroniky Sencor. EP Group se tak stane stoprocentním vlastníkem Fast ČR. Výši transakce, kterou ještě musí posoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se EP Group a PPF rozhodly po vzájemné dohodě nezveřejnit.
„Tato transakce je v souladu s dlouhodobou strategií a vizí firmy EP Group rozšiřovat svou přítomnost v sektoru maloobchodní distribuce, kde společnost Fast zaujímá druhé místo na českém a slovenském omnichannel trhu (strategie propojující všechny prodejní kanály, pozn.red.) se spotřební elektronikou,“ sdělila EP Group, která podíl ve Fast ČR odkoupí prostřednictvím své dceřiné firmy EC Investments.
Společnost Fast ČR loni meziročně zvýšila čistý zisk o 42,4 procenta zhruba na 158,6 milionu korun. Celkové tržby činily 12,3 miliardy korun, což bylo o 14,6 procenta více než v roce 2023.
Společnost Fast ČR, dříve Sluggeria, koupily PPF a EC Investments společně se skupinou Rockaway Capital Jakuba Havrlanta v roce 2021. Svůj podíl ve Fast ČR následně Rockaway Capital v roce 2023 PPF a EC Investments prodala. Společnost zboží distribuuje i do dalších zemí, převážně v Evropě. Značku Sencor, která vznikla v roce 1969 v Japonsku, firma vlastní od 90. let.
Český trh s elektronikou v posledních letech prochází změnami. Řetězec Okay zkrachoval, prodejny Electro World převzala a následně přejmenovala na stejný název síť Datart ze zlínské skupiny HP Tronic a e-shopy Mall.cz a CZC.cz nyní fungují pouze na on-line tržišti polské matky Allegro, která je koupila na přelomu let 2021 a 2022.
Největším prodejcem elektroniky v Česku je společnost Alza.cz. Předloni její čistý zisk meziročně vzrostl téměř o 75 procent zhruba na 1,1 miliardy korun. Celkové tržby činily přibližně 45,9 miliardy korun, oproti roku 2022 stouply asi o 12 procent. Na českém trhu s elektronikou působí ještě e-shop Mironet či síť Expert Elektro.
