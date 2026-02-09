Kauza e-shopu Mamut. Miliardy v trapu a nová tvrzení v případu

Policie rozplétá jeden z největších e-shopových krachů v Česku. Kdo skutečně řídil kauzu Mamut? Veřejnost sleduje střet dvou verzí příběhu.
Společnost Mammoth, která provozovala zkrachovalý e-shop Mamut, podle vyjádření svého vlastníka Plus4U nevěděla o dodávkách tisíců kusů elektroniky Apple, které měly obchodem projít a za které dodavatelé nedostali zaplaceno. Obchodní model, v rámci kterého vznikla policií vyčíslená škoda 4,1 miliardy korun, podle Plus4U koordinovali manažeři dodavatelských firem J&T Leasing a T-Mobile společně s majitelem odběratelských společností J.A.E. a SBJ Trade Břetislavem Janouškem. Plus4U to uvedla v dnešním prohlášení pro tisk. T-Mobile i J&T to s odkazem na dosavadní směr vyšetřování shodně odmítly. Vrchní soud v prosinci označil J&T Leasing za poškozenou stranu, což minulý týden potvrdila policie i u T-Mobile.
Plus4U podle mluvčího Jana Charváta předpokládá, že vyšetřovatelé již disponují informacemi o tom, kde prostředky za zařízení Apple skončily a kdo se na úkor ostatních obohatil. „Plus4U v této souvislosti opětovně připomíná závěry své analýzy prezentované na říjnové tiskové konferenci. Z ní vyplývá, že celý obchodní model byl koordinován manažery společností J&T Leasing a T-Mobile společně s Břetislavem Janouškem, a to mimo oficiální distribuční kanály a zcela mimo vědomí společnosti Mammoth. Právě na tyto nestandardní vazby a masivní duplicity v dodavatelském řetězci Plus4U vyšetřovatele opakovaně upozorňovala,“ uvedl Charvát.
T-Mobile: Interní analýza nemůže nahrazovat vyšetřování
T-Mobile považuje podle mluvčí Patricie Šedivé za zcela absurdní a nepřijatelné, že Plus4U staví závěry své interní analýzy na úroveň závěrů orgánů činných v trestním řízení. „Interní materiál jedné ze stran sporu nemůže nahrazovat ani relativizovat tříleté vyšetřování Policie ČR. Z veřejně dostupných informací k trestnímu řízení vyplývá, že policie stíhá organizovanou skupinu a identifikovala, že jde o manažery dosazené skupinou Unicorn ovládanou Vladimírem Kovářem,“ řeklamluvčí T-Mobile Patricie Šedivá. Kovář ovládá Unicorn i Plus4U.
Policie minulý týden obvinila tři lidi v souvislosti s Mamutem z podvodu se škodou přes čtyři miliardy. Zmizet mělo na 100 tisíc iPhonů a dalších asi 300 tisíc zařízení od Apple. Jejich jména neuvedla, ale podle informací z několika zdrojů jde vedle Janouška, který v minulosti vystupoval jako manažer Plus4U nebo člen poradního orgánu skupiny Unicorn, o další dva bývalé manažery ze skupin Plus4U, respektive Unicorn. Naopak z dodavatelských firem J&T Leasing a T-Mobilu policie nikoho neobvinila. „K aktuálně obviněným fyzickým osobám nemá Plus4U žádné oficiální informace a nemůže se k nim tedy vyjádřit,“ uvedl Charvát.
Postoj J&T Leasing a rozhodnutí soudu
„J&T Leasing je v kauze Mamut poškozenou stranou a v insolvenčním řízení má uznané pohledávky přes 1,6 miliardy korun. Podle veřejně dostupných informací policie obvinila osoby spojené se skupinou Vladimíra Kováře. K dalším nepodloženým tvrzením Plus4U se proto nebudeme vyjadřovat,“ uvedl advokát J&T Leasing Petr Sprinz.
J&T Leasing poukázala na to, že Vrchní soud v Praze loni v prosinci zamítl žádost společnosti Plus4U na vyloučení bývalého ředitele společnosti J&T Leasing Vlastimila Nešetřila z výkonu funkce člena statutárního orgánu kvůli údajnému porušení péče řádného hospodáře, což mělo přispět ke krachu e-shopu Mamut.cz. Za poškozenou stranu naopak označil soud právě společnost J&T Leasing. Důvodem je to, že společnost Mammoth neuhradila J&T dodávky elektroniky. Mammoth podle soudu neměl nastavené kontrolní mechanismy k tomu, aby věděl, kolik zboží má odebrat a dodat zákazníkům.
Mamut je od roku 2023 v insolvenci, věřitelé přihlásili pohledávky v aktuální výši okolo 5,7 miliardy korun. Z e-shopu podle policie zmizelo zhruba 400 tisíc kusů mobilních telefonů a dalších zařízení značky Apple, za které odběratelé nezaplatili.
Cestovní kancelář Join UP! vstoupila na český trh teprve nedávno, přesto už plánuje výrazný růst. Pomoci jí má spolupráce s agenturami, vlastní letecké kapacity i cenová konkurenceschopnost. Právě cena zůstává pro české klienty klíčovým rozhodovacím faktorem. „Pro letošní sezonu se není potřeba obávat výrazného růstu cen. Silná konkurence a nasmlouvané kapacity budou ceny spíše stabilizovat,“ říká manažer rozvoje Stanislav Mrázek.
Jaká je historie Join UP! v regionu? Kde jste začali a jaké byly hlavní milníky expanze do střední a východní Evropy?
Společnost Join UP! založili její současní majitelé, kteří začínali doslova „od píky“ jako prodejci letenek. Postupně vybudovali cestovní agenturu a díky tomu velmi dobře poznali prostředí cestovního ruchu. V roce 2010 vznikla na Ukrajině cestovní kancelář Join UP! a v roce 2017 se skupina rozšířila o vlastní leteckou společnost SkyUp, která dnes představuje jednu z jejích klíčových konkurenčních výhod. První zahraniční zastoupení mimo Ukrajinu otevřela společnost v Moldavsku. Po vypuknutí války byla nucena část aktivit přesunout a urychlit mezinárodní expanzi.
Od roku 2022 se Join UP! začal systematicky rozšiřovat do střední a východní Evropy a zároveň do Pobaltí, postupně vstoupil na trhy v Rumunsku, Polsku a pobaltských státech. Na český trh společnost vstoupila v roce 2024, přičemž první zájezdy se zde začaly prodávat v roce 2025. Join UP! má tak v Česku za sebou první, zatím ještě ne zcela uzavřenou sezonu.
Z hlediska objemu prodejů patří český trh zatím mezi ty menší?
Český trh je zatím na začátku. Pro představu: v loňském roce jsme v Česku obsloužili zhruba 11 tisíc klientů, zatímco celkově napříč přibližně deseti zeměmi skupina loni překročila 1,1–1,2 milionu klientů. Zkušenosti z ostatních trhů ale ukazují, že růst může být velmi rychlý. Například v Polsku jsme v prvním roce působení (rok 2023) začínali zhruba na 17 tisících klientech, během krátké doby jsme se dostali na téměř 100 tisíc a dnes se objem pohybuje kolem 300 tisíc klientů ročně. Podobnou vývojovou trajektorii bychom chtěli postupně dosáhnout i v Česku.
Jak je dnes český cestovní trh strukturovaný, když většina velkých hráčů patří zahraničním skupinám?
Český cestovní trh prošel v posledních letech výraznou transformací. Dnes na něm působí zhruba čtyři opravdu velcí hráči, kteří dohromady ovládají významnou část trhu. Vedle klasických tour operátorů mají velmi silnou pozici také online agentury, které sice nejsou typickými cestovkami, ale díky rozsáhlé distribuční síti a silné značce přes ně často nakupuje dovolené velká část klientů. Těm dnes v zásadě nevadí, že i takzvaně tradiční české cestovní kanceláře či agentury jsou vlastněny zahraničními investory.
Na český trh se v minulosti pokoušely vstoupit i další zahraniční značky, většina z nich se však zatím prosadila jen částečně a některé se dokonce postupně vytratily. Zároveň zde skončila řada tradičních českých cestovních kanceláří. Výsledkem je určitá mezera mezi několika dominantními hráči a menšími, úzce specializovanými cestovkami.
Dá se říct, že obsazujete prostor mezi dominantními cestovními kancelářemi a menšími specializovanými hráči. Jak zásadní konkurenční výhodou jsou pro vás vlastní letadla?
Vlastní letecké zázemí je pro nás bezesporu velkou výhodou, ale jeho rozvoj musí jít ruku v ruce s růstem značky a objemu klientů. Nejprve je potřeba získat důvěru trhu a stabilní poptávku, teprve potom má smysl výrazně navyšovat kapacity, přidávat letadla a otevírat nové linky. Proto jsme v minulosti nabízeli část kapacit i ostatním tour operátorům, zejména v období, kdy na trhu dlouhodobě dominoval jeden hlavní dopravce. Konkurence ale často zvažuje, zda taková spolupráce nepomáhá budovat přímého konkurenta, a ne všechna jednání proto byla úspěšná. Situace se však postupně mění. Například letos už spolupracujeme na některých kapacitách s dalšími touroperátory, a to i prostřednictvím aerolinek konkurenčních vůči SkyUpu. V Polsku tímto způsobem už také spolupracujeme. Z dlouhodobého pohledu navíc vidíme, že klasické cestovní kanceláře se budou stále více specializovat, například na poznávací zájezdy. Klienti si dnes dokážou řadu věcí zařídit sami, pokud vše probíhá bez komplikací. Jakmile ale nastane problém, ať už jazyková bariéra, zdravotní situace, reklamace nebo logistika, ukazuje se, jak zásadní roli hraje cestovní kancelář a kvalitní zázemí v destinaci.
V letní sezoně 2025 jsme nabízeli čtyři destinace: Šarm aš-Šajch, Antalyi, Larnaku na Kypru a Krétu, konkrétně Heraklion. Letos nabídku dál rozšiřujeme. Kromě Prahy přidáváme také odlety z Brna a Ostravy. Zároveň se prostřednictvím českého Join UP! prodávají i zájezdy z Katovic, které jsou atraktivní zejména pro klienty ze severní Moravy nebo severozápadního Slovenska. V zimní sezoně jsme se zaměřili především na Egypt, konkrétně na Šarm aš-Šajch, Marsa Alam a Hurghadu.
Zároveň jsme představili výraznou novinku v podobě celoroční exotické destinace: čínského ostrova Hainan. Na českém trhu jsme v současnosti jediní, kdo tuto destinaci v rámci balíčkových zájezdů nabízí. S destinací Hainan jsme začali v prosinci, kdy odstartoval první let. Už od začátku jsme nasadili velmi atraktivní zaváděcí ceny, zhruba od 20 tisíc korun na osobu za týdenní pobyt včetně kompletního balíčku. Nabídka zahrnuje kvalitní čtyř- až pětihvězdičkové hotely. Let probíhá bez přestupu, pouze s technickým mezipřistáním v Biškeku, celková doba letu je přibližně 13 hodin. Velkou výhodou je také bezvízový vstup. Pokud klient neopustí ostrov Hainan, může zde pobývat až 30 dní bez víza. Od dubna navíc přidáváme druhou rotaci, protože šest nocí může být na takto vzdálenou destinaci krátká doba. Díky dvěma odletům týdně lze kombinovat pobyty na 10 až 11 nocí, což už klientům umožní si destinaci opravdu užít. Hainan je celoroční destinace, a i zde využíváme výhod našeho leteckého zázemí a silného partnera v místě. Některé ceny jsou navíc podpořeny čínským partnerem, proto jsou zaváděcí tarify nastavené velmi příznivě.
Tahle exotická nabídka vám může pomoci odlišit se, protože do tradičních destinací, jako je Řecko nebo Egypt, dnes létá téměř každý. Je to právě to ‚něco navíc‘, na čem chcete stavět?
Přesně tak. Je pro nás klíčové být vidět nejen u koncových klientů, ale i u cestovních agentur, protože náš obchodní model je postavený právě na agenturní spolupráci. Nechceme budovat vlastní pobočkovou síť, ale dlouhodobě spolupracujeme s českými cestovními agenturami. Český trh je přitom poměrně konzervativní, jak ze strany klientů, tak i prodejců. Často je to dané minulými negativními zkušenostmi s cestovními kancelářemi, které na trhu neuspěly nebo ukončily činnost. O to důležitější je pro nás postupně budovat důvěru a dlouhodobé partnerství.
Takže hlavním prodejním kanálem jsou pro vás cestovní agentury?
Ano, náš prodej stojí především na agenturní síti. Spolupracujeme zhruba se 400 cestovními agenturami. Zároveň máme i online prodej, takže si klient může zájezd objednat přímo na našem webu, a využíváme také distribuci přes online cestovní agentury. Kombinace těchto kanálů nám umožňuje oslovit široké spektrum klientů, aniž bychom budovali vlastní pobočkovou síť.
Zároveň se dlouhodobě snažíme o vertikální integraci, tedy o větší kontrolu nad celým řetězcem služeb. Například v Turecku máme vlastní DMC společnost, která v destinaci zajišťuje servis a lokální operativu. Díky tomu máme lepší přehled nad kvalitou služeb, náklady i cenotvorbou. A právě objem hraje zásadní roli. Obsluhovat milion klientů je úplně jiná pozice než pracovat s desítkami tisíc. Typickým příkladem je Egypt, který dnes tvoří více než 50 procent našeho celkového objemu, tedy přes půl milionu klientů ročně. Šarm aš-Šajch je pro nás vlajkovou destinací a díky silnému objemu máme velmi dobrou vyjednávací pozici i u prémiových hotelových řetězců, jako je například Rixos. To se následně promítá do přidané hodnoty pro klienty, například v podobě exkluzivních benefitů či vstupu na speciální akce a koncerty přímo v destinaci.
Jaké trendy budou v nejbližší době nejvíc ovlivňovat cestování a jak se jim musí cestovní kanceláře přizpůsobit?
Jedním z nejzásadnějších trendů v cestování je dnes technologie a umělá inteligence, ať už jde o vyhledávání, personalizaci nabídky nebo servis pro klienty. Kdo dokáže inovovat a držet krok s technologickým vývojem, získává výraznou konkurenční výhodu. V Česku sice fungujeme jako relativně malý tým, zhruba o patnácti lidech, ale stojí za námi silné mezinárodní zázemí, centrály například ve Varšavě, v Pobaltí a v Bukurešti celkově více než 1 500 zaměstnanců napříč skupinou. Součástí této strategie je i vlastní mobilní aplikace, kterou označujeme jako „průvodce do kapsy“. Klient je díky ní neustále ve spojení, může komunikovat přes Messenger nebo chat, řešit ubytování, reklamace i organizační záležitosti. Ve spolupráci s našimi DMC partnery v destinacích se tak problémy řeší rychle a efektivně přímo na místě. A tím naše vize nekončí. Dlouhodobě směřujeme k vytvoření komplexního ekosystému, který propojí tvorbu zájezdů, leteckou dopravu, servis v destinaci a do budoucna i vlastní hotely. Cílem je mít maximální kontrolu nad kvalitou služeb a zároveň nabídnout klientům co nejplynulejší a nejpohodlnější cestovatelský zážitek.
Je reálné, že koupíte nějaký hotel?
Jednání o tomto směru probíhají a je to jedna z možných cest do budoucna, zároveň je ale velmi finančně náročná. Než k takovým krokům dojde, je potřeba nejdříve vyrůst a stabilně se etablovat na jednotlivých trzích. V tuto chvíli je pro nás v Česku klíčovým úkolem především budování důvěry jak u cestovních agentur, tak u koncových klientů. Český trh je v tomto ohledu specifický a výrazně konzervativní. Tradiční značky jsou zde dlouhodobě silně zakořeněné a lidé jim důvěřují. Zatímco například v Polsku často rozhoduje především cena a značka hraje menší roli, v Česku klienti pečlivě zvažují, komu svěří dovolenou, zvlášť pokud se jedná o částky v řádu desítek nebo stovek tisíc korun. Právě proto má na českém trhu stále zásadní význam osobní prodej přes cestovní agentury, kde se klienti opakovaně vracejí ke stejnému prodejci, kterému důvěřují.
Na jaké objemy letos v Česku cílíte?
V loňském roce jsme v Česku obsloužili zhruba 11 tisíc klientů. Pro letošní sezonu cílíme realisticky na dvojnásobek, ideálně v rozmezí 20 až 30 tisíc klientů. Další růst už je přímo navázaný na to, jak se budou rozvíjet všechny tři pilíře našeho byznysu: samotná cestovní kancelář Join UP!, letecká společnost SkyUp a třetí pilíř zaměřený na péči o klienta a servis. Jakmile se tyto tři části dostanou do rovnováhy a dosáhneme potřebného objemu, dává ekonomicky smysl přidávat další letecké kapacity, nové rotace a destinace, což nám umožní v dalších letech růst výrazně rychleji a stabilněji.
Kolik letadel máte k dispozici a kolik z nich obsluhuje české klienty?
Letecká společnost SkyUp má flotilu přibližně 14 letadel, která jsou bázována na Maltě. Pro český trh ale nelétáme pouze s vlastními kapacitami. Využíváme kombinaci více dopravců, mezi které patří SkyUp, HelloJets, SmartWings, Wizz Air a další. Celkově tak spolupracujeme zhruba s pěti až šesti leteckými společnostmi, a proto nelze stanovit jeden konkrétní počet letadel vyčleněných výhradně pro Českou republiku.
Vidíte mezi jednotlivými trhy, kde působíte, výrazné rozdíly v chování klientů například mezi Čechy, Poláky a Rumuny? V čem se liší jejich preference a útrata za dovolenou?
Rozdíly v chování klientů mezi jednotlivými trhy jsou poměrně výrazné a máme je dobře podložené daty z loňského roku. Čeští klienti jsou obecně konzervativní a dovolenou si pečlivě plánují. Průměrná cena dovolené u českých klientů se pohybovala lehce nad 600 eur na osobu, přičemž pobyty byly zpravidla delší než týden. Češi často preferují kvalitní hotel se zajištěnými službami a na místě si spíše organizují program individuálně, například formou pronájmu auta a vlastních výletů.
Polští klienti se chovají odlišně. Mají tendenci více šetřit na samotném ubytování, ale více utrácejí za výlety a doplňkové služby v destinaci. Zároveň jsou zvyklí cestovat častěji během roku, typicky kombinují jednu exotickou dovolenou s další letní cestou.
Rumunští klienti vykazují nejvyšší průměrnou útratu, která se pohybuje kolem 800 eur na osobu, přestože jejich pobyty bývají spíše kratší. Často volí luxusnější hotely a méně řeší poměr ceny a výkonu, důraz kladou především na komfort a celkový zážitek. Tyto rozdíly se promítají nejen do skladby nabídky zájezdů, ale i do práce v destinacích: od výběru hotelů až po nabídku doplňkových služeb a výletů.
Budou letos Češi za dovolenou platit víc, nebo se ceny zájezdů udrží na podobné úrovni jako dosud?
Pro letošní sezonu se podle našeho názoru není potřeba obávat výrazného růstu cen. Silná konkurence a předem nasmlouvané kapacity budou ceny spíše stabilizovat. I v případě, že by v některých destinacích došlo k mírnému zdražení hotelů, cestovní kanceláře budou mezi sebou dál bojovat cenou. Pozitivní roli navíc hrají i makroekonomické faktory, například vývoj kurzu dolaru. Určité nákladové tlaky sice přinášejí debaty o regulacích paliv nebo dalších opatřeních, nicméně v krátkodobém horizontu se neočekává, že by se tyto vlivy výrazně promítly do cen zájezdů. Dlouhodobě se průměrná cena dovolené drží zhruba na úrovni 15 až 20 tisíc korun na osobu, tedy přibližně 600 eur.
Stanislav Mrázek
Je manažerem rozvoje cestovní kanceláře Join UP! pro český trh. Zaměřuje se na expanzi společnosti, spolupráci s cestovními agenturami a rozvoj nabídky zájezdů i leteckých kapacit. V cestovním ruchu působí dlouhodobě a podílí se na budování značky Join UP! ve střední Evropě.
NERV končí, ale skutečná změna to není. Ekonomické rady vládám sloužily hlavně jako marketing. Nová strategie má nahradit staré poradce. Problém je, že slibuje hlavně směr, ne konkrétní kroky.
Vláda oficiálně zrušila Národní ekonomickou radu vlády, ekonomický poradenský orgán. Rušit ho ani nemusela, NERV fakticky skončil činnost už před volbami, svou závěrečnou zprávou. Poté už se nescházel a nebyl aktivní. Takový stav mohl klidně trvat do nekonečna.
Viditelný rozchod s poradci
Vláda se svým rozhodnutím chtěla viditelně a nahlas distancovat od poradců, kteří naposledy radili Petru Fialovi. Fakticky nejde o mstu vůči těmto poradcům, každý z nich má svou práci, většinou prestižní. Poselstvím má být, že vláda si sama sobě vždy nejlépe ví rady. Jak by ne, má přece Karla Havlíčka.
Vláda zrušila svou Národní ekonomickou radu. Poradní orgán končí po letech fungování
Kabinet rozhodl o ukončení činnosti Národní ekonomické rady vlády (NERV), která v minulých letech připravovala doporučení k zásadním hospodářským reformám. Podle ministryně financí Aleny Schillerové už vláda její další fungování nepovažuje za potřebné.
Havlíček už půl roku před volbami pracoval na ekonomické strategii země. Po volbách dílo dokončil, „kuchařku“ nechal vytisknout a vláda bude v jejím duchu pracovat. Nejde o nějaké zásadní dílo. Je to jakýsi souhrn žádaného vývoje v různých oblastech, od školství přes inovace až po energetiku a dopravu.
Obecné teze místo konkrétních kroků
Je to takový sesyp myšlenek, vyzobaných tu i jinde. Většinu z nich by nejspíš vymyslel a podepsal každý člen bývalého NERVu. Jde o obecné fráze ve smyslu, musíme se soustředit na to či ono. Koncepce není nijak závazná, neobsahuje konkrétní výkonné kroky. Naplňování koncepce je neměřitelné, je to pouze ideový záměr. Podobná doporučení chrlil jeden NERV za druhým. V tomto smyslu je NERV skutečně zbytečný.
Průmysl propouští, nezaměstnanost vyskočila nad pět procent
Nezaměstnanost v Česku v lednu nečekaně vzrostla nad pět procent. Jde o nejvyšší hodnotu za posledních devět let. Analytiky zaskočil zejména rozsah nárůstu. Hlavním důvodem je propouštění v průmyslu a změny v podpoře v nezaměstnanosti.
NERV vymyslel Mirek Topolánek v době finanční krize, aby veřejnosti ukázal, že vláda je kompetentní a nelení. Prostě marketingový tah. Úkolem poradců měla být „analýza rizik a případných dopadů světové finanční krize na Českou republiku“. Měla hledat recepty směřující „k udržení a akceleraci ekonomického růstu“. Zadání vágní, stejně jako výsledky.
Také Petr Fiala, který NERV reinkarnoval, chtěl marketingově hasit průšvihy roku 2022 – pád ekonomiky kvůli covidu, válce na Ukrajině či zdražování energií. Bez ohledu na rady chytrých hlav se ekonomika vzpamatovala s poklesem inflace a konci covidových opatření.
Mluvící hlavy bez dopadu
NERVy vždy působily hlavně jako nástroj pro uklidňování veřejnosti. Podívejte, makáme na vašich problémech. Vždy bylo najato několik renomovaných ekonomů, takzvaných mluvících hlav. Hlavními kritérii výběru bývala popularita, známost a jejich renomé. Musely to být „značky“. Jejich doporučení si byla podobná jako vejce vejci a do reálného života se obvykle nikdy nepropsala.
Proč podobné strategie selhávají
Podobně to patrně dopadne i s Havlíčkovou strategií, která v mnoha částech kopíruje bývalá doporučení NERVů. Problém s naplňováním podobných koncepcí není v tom, že by ty či ony myšlenky byly špatné. To platí i o té Havlíčkově, není špatná. Je fajn si stanovit směr. Jenže společnost se nedá řídit jako firma, prostřednictvím personálních rošád. Dají se vymyslet jednotlivá opatření. Některá rychlá, jiná se projeví po generacích. Společnost jako celek se vyvíjí evolucí, ne revolucí. Tedy, obvykle.