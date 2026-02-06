Nový magazín právě vychází!

Kauza e-shopu Mamut. Majetek mizí, dluhy zůstávají

Kauza e-shopu Mamut. Majetek mizí, dluhy zůstávají
Změna názvu, přesuny firem a miliardové dluhy. V kauze zkrachovalého eshopu Mamutu se rozjíždí boj o majetek. Insolvenční správce řeší, kam mizí majetek firem napojených na skupinu Unicorn Vladimíra Koláře. Věřitelé zbystřili.

Společnost Plus4U, která vlastní zkrachovalý e-shop Mamut, převedla podle insolvenčního správce některé své obchodní podíly ve společnostech náležejících do koncernu Unicorn na jiné vlastníky. Plus4U, která stejně jako Unicorn patří podnikateli Vladimíru Kovářovi, se zároveň přejmenovala na Fedcba. Insolvenční správce Pavel Fabian na to upozornil věřitelský výbor Mamutu. Vůči převodům učinil výhrady. Vyplývá to ze zápisu z jednání výboru v insolvenčním rejstříku. Podle mluvčího Plus4U Jana Charváta mají restrukturalizační změny ve skupině organizační charakter a přesunem společností nejsou poškozována práva věřitelů.

E-shop Mamut je od roku 2023 v insolvenci. Věřitelé přihlásili pohledávky v aktuální výši přibližně 5,7 miliardy korun. Podle policie z e-shopu zmizelo zhruba 400 tisíc kusů mobilních telefonů a dalších zařízení značky Apple, za které odběratelé nezaplatili.

V souvislosti s případem policie obvinila tři osoby spojené s Mamutem z podvodu se škodou přes 4,1 miliardy korun. Jejich jména nezveřejnila, podle informací ČTK je mezi nimi Břetislav Janoušek, do jehož firem J.A.E. a SBJ Trade zařízení směřovala. V minulosti působil také jako manažer Plus4U nebo člen poradního orgánu skupiny Unicorn.

Poškozenými mají být zejména dodavatelé T-Mobile, J&T Leasing a Z+M servis.

Převody podílů uvnitř skupiny Unicorn

Podle zápisu z insolvenčního rejstříku Plus4U převedla své stoprocentní obchodní podíly ve společnostech Plus4U Net, EDOOKIT, Plus4U Data a Plus4U Base na firmu Calm Sea, jejímž jediným akcionářem je Jan Jareš ze skupiny Unicorn.

Další společnost ze skupiny Plus4U, DATA-PLAN Bohemia, byla převedena na Vladislava Hampla a Pavla Svobodu. Firma Vigour ze skupiny Unicorn následně převedla svůj stoprocentní podíl ve společnosti Vigour Kappa na Fox Properties. Stejný subjekt získal i 80 procent ve firmě VIG Majordomus, které na něj převedla společnost Synserv.

Plus4U: Jde o běžné restrukturalizační změny

Podle Charváta je ve skupině Plus4U řada firem, jejichž podnikatelské zaměření se postupně vyvíjí, a tomu je třeba přizpůsobovat i organizační strukturu.

„Nastavování struktury společností je dlouhodobý a standardní proces. Formální změny jsou plánovány průběžně po celou dobu působení skupiny Plus4U. Důvody pro majetkové přesuny jsou nicméně předmětem obchodního tajemství, a proto je nelze detailně komentovat,“ uvedl Charvát.

Dodal, že společnost Fedcba (dříve Plus4U) není subjektem insolvenčního řízení, a insolvenční správce proto nemá pravomoc schvalovat její běžná korporátní rozhodnutí ani transakce.

Insolvenční správce varuje věřitele

Insolvenční správce Pavel Fabian však upozorňuje, že převody nemusí být vůči věřitelům účinné. „Věřitele jsem upozornil na to, že se na tyto převody může nahlížet tak, jako by vůči nim nenabyly účinku. To znamená, že i když firma svůj majetek převedla jinam, věřitelé na něj mohou mít právní nárok i nadále,“ uvedl Fabian.

Podezření na Ponziho schéma

Podle insolvenčního správce Mamut pravděpodobně fungoval na principu Ponziho schématu. Společnost měla uměle navyšovat objem elektroniky deklarované k pronájmu, přičemž zařízení byla následně nelegálně rozprodávána prostřednictvím Janouškových firem.

Fabian dosud podal 27 odpůrčích žalob, jejichž cílem je navýšit majetkovou podstatu Mamutu o 2,034 miliardy korun. Největší částku – 1,252 miliardy korun – požaduje po společnosti T-Mobile. Vůči firmám ze skupiny Unicorn a Plus4U uplatňuje nárok zhruba 400 milionů korun a dalších 339 milionů korun chce získat od společnosti J&T Leasing. Peníze mají sloužit k úhradě již přiznaných pohledávek věřitelů.

Dalibor Martínek: Češi se mají čím dál lépe. Přesto si přiživují svou blbou náladu

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Minulá vláda prohrály volby také proto, že nedokázala prodat své úspěchy. Naopak si nechala nasadit punc vlády bez ekonomické expertizy. Čísla za ekonomiku přitom paradoxně vypovídají o velmi dobré kondici země.

Čerstvá dávka statistických údajů tento fakt potvrzuje. Za rok 2025 vykázala obchodní bilance přebytek 216,5 miliard korun. To je jedno z nejlepších čísel v historii vůbec. České podniky se dokáží se svou produkcí uplatnit na mezinárodních trzích.

Například tahoun českého průmyslu, automobilka Škoda Auto, loni celosvětově vyrobila přes 925 tisíc vozů, meziročně o 4,2 procenta víc. Škoda není jenom montovna, je lídrem v nových technologiích. Loni například vyrobila v Mladé Boleslavi 227 tisíc akumulátorů pro elektromobily, které využívají i další značky koncernu.

Populistické recepty nefungují. Osekání imigrace na minimum by ekonomiku poškodilo

Politika

Krajní pravice a populisté napříč Evropou brojí proti migraci. Pravdou však je, že migrace je pro evropské ekonomiky velmi důležitá. Pokud by ji státy omezily na minimum, výrazně zpomalí růst a zatíží už tak zatížené rozpočty, což by dost možná vyústilo ve zvyšování daní. „Lidová“ politika by tak dopadla hlavně na „obyčejné“ lidi, kterými se populisté ohání.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Průmyslová produkce v prosinci v zemi meziročně vzrostla o silných 3,8 procenta, podobně jako v listopadu. „Konec roku 2025 byl v průmyslu ve znamení růstu,“ uvedl Radek Matějka ze statistického úřadu. Například v listopadu rostl průmyslu v Evropě o 2,2 procenta, v Česku o 5,7 procenta. Německý o pouhé jedno procento.

A do třetice stavebnictví. Přestože se v Česku kvůli notoricky známým problémům se stavebním řízením staví nedostatečné množství nových bytů, celkově celý segment stavebnictví také solidně roste. V prosinci o 5,3 procenta. Produkce v pozemním stavitelství se zvýšila o 2,3 procenta a inženýrské stavitelství vzrostlo o téměř jedenáct procent.

S Hřibem je těžká dohoda. Do pražských voleb chci jít jako Spolu, říká místopředseda ODS Portlík

Politika

Politika

V polovině ledna se Tomáš Portlík stal prvním místopředsedou ODS. V podzimních komunálních volbách se chce stát primátorem Prahy. Spojenectví s TOP 09 a lidovci nechce rušit, dobře prý fungovalo. Vládnutí s Piráty je podle něj poněkud obtížné. „Když jsme se měli na něčem dohodnout, tak Zdeněk Hřib přišel s tím, že to bude takto, nebo nijak,“ říká Portlík.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Celkově loni česká ekonomika vzrostla o 2,5 procenta, hospodářský růst byl nejrychlejší od roku 2022. Podobný vývoj se očekává i letos. Platy a mzdy rostou o sedm až deset procent. Lidé mají na účtech asi čtyři biliony korun, hypoteční trh loni rekordně rostl, i přes neustálé zdražování nových bytů.

Čísla říkají, že Češi se mají ve skutečnosti stále lépe. Není jasné, kde se v zemi neustále bere „blbá nálada.“ Která na podzim znamenala pád vlády, hledání nového směru. Andrej Babiš nyní prohlašuje, že jeho jediným zájmem je, aby se v Česku dobře žilo. Je to pouhý marketing, Češi se totiž i bez úsilí nového premiéra mají čím dál lépe. Jen si to nechtějí přiznat.

Cortina 2026. Poraženými jsou hlavně daňoví poplatníci

Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Olympijské hry tradičně slibují rozvoj, růst a turistický boom. Akademické studie však mluví jinak. Skutečný ekonomický přínos bývá minimální, zato dluhy zůstávají. Cortina 2026 nebude výjimkou.

Zatímco se sportovní svět upíná k italským vrcholkům, ekonomové už teď sčítají účty. Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo 2026 slibují velkolepou podívanou, ale historická data a akademické studie naznačují, že pro italského daňového poplatníka může jít o další velmi hořkou pilulku.

Rozpočet na papíře a skutečné náklady

Původní plány jsou jedna věc, realita druhá. Provozní rozpočet her se sice odhaduje na přibližně 2 miliardy dolarů, ale tato částka je pouze špičkou ledovce. Celkové náklady, zahrnující masivní investice do infrastruktury, se podle aktuálních odhadů šplhají k 7 miliardám dolarů, přičemž veřejné finance kryjí zhruba 63 procent těchto výdajů.

Dva měsíce do olympiády. Predazzo už tři roky mění dolomitskou krajinu kvůli skokanským můstkům

Enjoy

Enjoy

Do startu zimních olympijských her zbývají zhruba dva měsíce a dokončovací práce na sportovištích pokračují. Italské dolomity přitom již zasypal první sníh.

Michal Nosek

Přečíst článek

I když se organizátoři chlubí tím, že využijí 92 procent stávajících nebo dočasných sportovišť, historie varuje. Průměrné překročení rozpočtu u zimních her dosahuje závratných 156 procent. Itálie se navíc potýká s inflačními tlaky, které již nyní navyšují náklady na klíčové projekty, jako je rekonstrukce bobové dráhy v Cortině či výstavba hokejových hal.

Zastánci her často operují s takzvanými multiplikačními efekty – vizí, že každé investované euro do infrastruktury vygeneruje další zisk v cestovním ruchu a službách. Podle některých analýz by hry mohly italské ekonomice přinést až 5,3 miliardy eur v dlouhodobém horizontu.

Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König

Enjoy

Enjoy

Sportovní influencer Matěj König začínal se stativem na zahradě a dnes patří k nejvýraznějším tvářím českého sportovního obsahu na sociálních sítích. V pořadu VIP Eva Talks s Evou Čerešňákovou hovoří o tom, jak se rodí nápady, co diváky baví nejvíc, proč nechce stát jen na jedné platformě ani dělat reklamu za každou cenu – a také o okamžiku, kdy mu na olympiádě v Paříži zablokovali Instagram.

Michal Nosek

Přečíst článek

Turín jako varování

Akademické studie však tento optimismus krotí. Upozorňují na „efekt vytěsnění“. Zatímco totiž fanoušci přijíždějí, běžní turisté se předraženým a přelidněným lokalitám vyhýbají. Studie her v Turíně 2006 navíc ukázaly, že ačkoliv se zvýšil turismus, zároveň došlo k výraznému nárůstu městského dluhu na obyvatele, zatímco klíčové ukazatele, jako nezaměstnanost či reálný HDP, se nijak významně nezlepšily. Turín dnes v důsledku před dvaceti lety konaných her představuje jedno z nejzadluženějších italských měst. Komu přijde dvacet let jako dlouhá doba, nechť zví, že takový Řím přitom ještě nedávno splácel své dluhy vzniklé v souvislosti s olympiádou konanou roku 1960.

Verdikt akademiků

Akademický verdikt je zřejmý: většina nezávislých studií potvrzuje, že skutečný ekonomický dopad je buď blízký nule, nebo tvoří jen zlomek předpovědí.

Skutečným vítězem olympiád bývá málokdy hostitelské město. Zatímco Mezinárodní olympijský výbor (MOV) inkasuje miliardy z vysílacích práv a sponzoringu, náklady na údržbu „bílých slonů“ – nevyužitých stadionů – zůstávají na bedrech místních.

Zatímco jinde se omezuje, Jižní Tyrolsko jede i během olympiády

Enjoy

Enjoy

Lyžování v Jižním Tyrolsku letošní olympiáda neomezí. Region slibuje plný provoz všech skiareálů i během zimních her. Jedinou výjimkou je Anterselva, která bude hostit biatlonové závody.

nst

Přečíst článek

Pořádání her je často spíše otázkou národní hrdosti, politického marketingu, stavby pomníčků vládnoucích politiků na účet daňového poplatníka a navíc leckdy ještě jejich přihrávkou veřejných peněz spřáteleným firmám, třeba stavebním. Pro průměrného daňového poplatníka jde o „vstupné“ do prestižního klubu, které se v peněžence pravděpodobně nikdy nevrátí. Skutečným poraženým tak bývají veřejné rozpočty, které se budou s dluhy vyrovnávat ještě roky po zhasnutí olympijského ohně.

Za zlato z Pekingu dá sportovcům nejvíc Singapur, osmkrát tolik, co přislíbilo Česko

Money

Dušan Kütner

Money

Dušan Kütner

Přečíst článek
