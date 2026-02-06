Kauza e-shopu Mamut. Majetek mizí, dluhy zůstávají
Změna názvu, přesuny firem a miliardové dluhy. V kauze zkrachovalého eshopu Mamutu se rozjíždí boj o majetek. Insolvenční správce řeší, kam mizí majetek firem napojených na skupinu Unicorn Vladimíra Koláře. Věřitelé zbystřili.
Společnost Plus4U, která vlastní zkrachovalý e-shop Mamut, převedla podle insolvenčního správce některé své obchodní podíly ve společnostech náležejících do koncernu Unicorn na jiné vlastníky. Plus4U, která stejně jako Unicorn patří podnikateli Vladimíru Kovářovi, se zároveň přejmenovala na Fedcba. Insolvenční správce Pavel Fabian na to upozornil věřitelský výbor Mamutu. Vůči převodům učinil výhrady. Vyplývá to ze zápisu z jednání výboru v insolvenčním rejstříku. Podle mluvčího Plus4U Jana Charváta mají restrukturalizační změny ve skupině organizační charakter a přesunem společností nejsou poškozována práva věřitelů.
E-shop Mamut je od roku 2023 v insolvenci. Věřitelé přihlásili pohledávky v aktuální výši přibližně 5,7 miliardy korun. Podle policie z e-shopu zmizelo zhruba 400 tisíc kusů mobilních telefonů a dalších zařízení značky Apple, za které odběratelé nezaplatili.
V souvislosti s případem policie obvinila tři osoby spojené s Mamutem z podvodu se škodou přes 4,1 miliardy korun. Jejich jména nezveřejnila, podle informací ČTK je mezi nimi Břetislav Janoušek, do jehož firem J.A.E. a SBJ Trade zařízení směřovala. V minulosti působil také jako manažer Plus4U nebo člen poradního orgánu skupiny Unicorn.
Pražská firma Mammoth, provozující e-shop s elektronikou Mamut, dluží asi 1,96 miliardy korun. Podala na sebe insolvenční návrh, ve kterém žádá soud o vyhlášení konkurzu. Vyplývá to z údajů zveřejněných v insolvenčním rejstříku, na které upozornil server HN.cz. Firma uvádí, že se do problémů dostala, když jí přestali hradit závazky odběratelé zboží. Peníze Mammoth dluží hlavně dodavatelům elektroniky, většinu dluhů ale zpochybňuje. Některé zboží podle firmy možná nebylo vůbec dodáno, prověřuje to podle Mammothu policie.
E-shop Mamut dluží skoro dvě miliardy, podal na sebe insolvenční návrh
Zprávy z firem
Pražská firma Mammoth, provozující e-shop s elektronikou Mamut, dluží asi 1,96 miliardy korun. Podala na sebe insolvenční návrh, ve kterém žádá soud o vyhlášení konkurzu. Vyplývá to z údajů zveřejněných v insolvenčním rejstříku, na které upozornil server HN.cz. Firma uvádí, že se do problémů dostala, když jí přestali hradit závazky odběratelé zboží. Peníze Mammoth dluží hlavně dodavatelům elektroniky, většinu dluhů ale zpochybňuje. Některé zboží podle firmy možná nebylo vůbec dodáno, prověřuje to podle Mammothu policie.
Poškozenými mají být zejména dodavatelé T-Mobile, J&T Leasing a Z+M servis.
Převody podílů uvnitř skupiny Unicorn
Podle zápisu z insolvenčního rejstříku Plus4U převedla své stoprocentní obchodní podíly ve společnostech Plus4U Net, EDOOKIT, Plus4U Data a Plus4U Base na firmu Calm Sea, jejímž jediným akcionářem je Jan Jareš ze skupiny Unicorn.
Další společnost ze skupiny Plus4U, DATA-PLAN Bohemia, byla převedena na Vladislava Hampla a Pavla Svobodu. Firma Vigour ze skupiny Unicorn následně převedla svůj stoprocentní podíl ve společnosti Vigour Kappa na Fox Properties. Stejný subjekt získal i 80 procent ve firmě VIG Majordomus, které na něj převedla společnost Synserv.
Dluhy, sankce a smrt zakladatele. Brněnskou 4 Army dostaly do insolvence zpožděné armádní zakázky i nesplacené faktury.
Brněnská 4 Army padá do insolvence. Nezvládla armádní zakázky
Zprávy z firem
Dluhy, sankce a smrt zakladatele. Brněnskou 4 Army dostaly do insolvence zpožděné armádní zakázky i nesplacené faktury.
Plus4U: Jde o běžné restrukturalizační změny
Podle Charváta je ve skupině Plus4U řada firem, jejichž podnikatelské zaměření se postupně vyvíjí, a tomu je třeba přizpůsobovat i organizační strukturu.
„Nastavování struktury společností je dlouhodobý a standardní proces. Formální změny jsou plánovány průběžně po celou dobu působení skupiny Plus4U. Důvody pro majetkové přesuny jsou nicméně předmětem obchodního tajemství, a proto je nelze detailně komentovat,“ uvedl Charvát.
Dodal, že společnost Fedcba (dříve Plus4U) není subjektem insolvenčního řízení, a insolvenční správce proto nemá pravomoc schvalovat její běžná korporátní rozhodnutí ani transakce.
Insolvenční správce varuje věřitele
Insolvenční správce Pavel Fabian však upozorňuje, že převody nemusí být vůči věřitelům účinné. „Věřitele jsem upozornil na to, že se na tyto převody může nahlížet tak, jako by vůči nim nenabyly účinku. To znamená, že i když firma svůj majetek převedla jinam, věřitelé na něj mohou mít právní nárok i nadále,“ uvedl Fabian.
Podezření na Ponziho schéma
Podle insolvenčního správce Mamut pravděpodobně fungoval na principu Ponziho schématu. Společnost měla uměle navyšovat objem elektroniky deklarované k pronájmu, přičemž zařízení byla následně nelegálně rozprodávána prostřednictvím Janouškových firem.
Fabian dosud podal 27 odpůrčích žalob, jejichž cílem je navýšit majetkovou podstatu Mamutu o 2,034 miliardy korun. Největší částku – 1,252 miliardy korun – požaduje po společnosti T-Mobile. Vůči firmám ze skupiny Unicorn a Plus4U uplatňuje nárok zhruba 400 milionů korun a dalších 339 milionů korun chce získat od společnosti J&T Leasing. Peníze mají sloužit k úhradě již přiznaných pohledávek věřitelů.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.