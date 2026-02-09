Dopis čtenáře: Prezident je oslabený král. Měl by mít větší moc

Nový magazín právě vychází!

Zkusme se na přímo voleného prezidenta, když už ho máme, dívat jako na příležitost, mimo jiné k úklidu a reformě  institucí. Anebo se vraťme k volbě nepřímé. Tedy na začátek, do dob, kdy jsme se králů a knížat ještě báli, píše v komentáři Jan Frank.

Česko neví, co s prezidentem. Ví, že byl, je a bude a že si bez něj nelze systém moci u nás představit. Postava, která může být 5 let zcela nenápadná, ale také postava, která – zdá se čím dál více – když si hodně zamane, může nejen vládnout de facto jako kdysi Miloš Zeman, ale je schopna doslova vytvořit vlastní mocenské centrum. To nám zas pro změnu naznačuje rodící se aliance „ulice“ a Petra Pavla. Netřeba dodávat, za vším hledej přímou volbu.

Doba se změnila

Narušení jednoznačnosti výkonu politické moci posílením pozice prezidenta je vcelku znepokojivé od samého počátku. V podstatě jsme se smířili s tím, že si přímo volení prezidenti budou dovolovat určité věci, pro Václava Havla a Václava Klause v jejich éře nepředstavitelné. Až dosud šlo ale o relativní tabu. I přes uplatnění svého výkladu ústavních pravomocí lze od „nových“ prezidentů očekávat brzký návrat do celkově submisivního postavení vůči druhému a podle Ústavy hlavnímu mocenskému centru – vládě.

Časy se ale mění. Za Zemana a vlastně i nyní, v době mandátu Petra Pavla, nebyl a není důvod předpokládat, že by prezident jednal pučisticky. V době Zemana, který je osobnostně schopen něco takového udělat, panoval ve světě i u nás relativní klid. To se nyní hodně změnilo, ale Pavel podle všeho není člověk s mocí zasnoubený. Jen z Turka se bude hodně dlouho léčit. Smutný pohled je i na to, jak moc je veden svými poradci, zvláště jedním. Tedy, sejde-li se doba a typ člověka – obé vcelku pravděpodobné – může nás budoucí český prezident ještě vcelku dost překvapit.

Z milosti Boží

Co je vlastně prezident? Oslabený monarcha. Jeho moc republikánské režimy napříč Evropou redukovaly převážně na symbolického dárce moci lidu, zastoupenému demokraticky zvolenou vládou v čele s premiérem. Původní myšlenka zůstala: prezident jako pokračovatel Bohem garantované tradice. Nikomu odpovědný. Proto milost, vrchní velitel, symboly, rituály, charita, lidská práva a jiné. A vláda jako antagonistický princip – z vůle lidí. Kohabitace vychází z respektu k tradici, připomíná vztah moderního evropského státu a zkrocené církve, někdejší moci duchovní.

Skoncování s konstituční monarchií a s privilegii šlechty podtrhovala v českém kontextu až do roku 2013 nepřímá volba osoby prezidenta. Prezident – zcela záměrně – neměl mít vlastní specifický zdroj moci. V podstatě z obav z restaurace. Vedl cosi jako volební kampaň, ale ta, jak si dobře pamatujeme z dob po roce 1989, mířila prakticky výhradně na zákonodárce. Neznamenalo to, že kandidát musí být nutně partajní odchovanec a zkušený v politice, ale obvykle tomu tak bylo a spíše mělo být. Aby se za nepřímo voleného prezidenta sešla statisícová demonstrace, si šlo představit možná za Václava Havla.

Smlouva vypovězena

To všechno odnesl čas. Mít v zádech statisíce, miliony hlasů voličů, vyřčená kréda, morální závazky a sliby, zaplacenou a oddřenou kampaň, představuje předpoklad k přinejmenším odvážné prezidentuře. Když na to přijde, mohu jako prezidentský kandidát vést kampaň proti stávající – po dvou, třech letech automaticky nepopulární – vládě.  Vyvézt se na jejím odmítání, v podstatě jako opozice. Dosaďme si situace, kdy právě takový prezident například chce a vláda nechce: být, respektive nebýt v EU, podepsat či nepodepsat ústavní zákon, setrvat nebo nebýt v NATO, poslat či neposlat někam armádu.

Až dostanou za dva roky kandidáti na prezidenta v přímém přenosu televize otázku, zda jmenují všechny navržené kandidáty na ministry, ani jediný to už neslíbí. Jeden z nich bude zvolen jako člověk, který nemusí jmenovat zvoleného poslance členem vlády. Na základě vlastního demokratického mandátu k možnosti právě takového jednání. Smlouva o podřízení moci žijící z rodové tradice, symbolické, moci čerpající legitimitu z novověké občanské racionality, je už nyní s nápomocí přímé volby prezidenta vypovězena v klíčovém bodu.

Prezident místo Senátu

A zcela po právu: demokratická povaha zdroje moci je z principu dynamická a progresivní, počítá se závazky a se splněnými cíli. Co víc, s obhajobou mandátu. Trochu hollywoodsky řečeno, máme tu demokratický návrat vzkříšeného monarchy. Monarchy? Kým jiným je podle Ústavy nikomu (kromě voličů) neodpovědná a v době výkonu mandátu fakticky neodvolatelná osoba prezidenta? Nemusí se to nám, přesvědčeným republikánům, líbit. Ale problém není v ohrožení demokracie pseudomonarchismem. Co ji ohrožuje víc? Silnější prezident, nebo masový volební akt bez jakéhokoli obsahu a smyslu?

Přímo volený prezident má v časech, kterými budeme procházet, velkou šanci na růst své mocenské role. Skoro se až zdá, že se hodí právě do těchto časů, aby zosobňoval základní civilizační hodnoty, tradici i možnost rázné akce a zjednodušení. Cosi jako protiváhu důsledků poměrného volebního systému. Má-li mít příští úřad prezidenta smysl, měl by si více přisvojovat úzce národní témata - inspiraci na poli trestní justice, ochranu rodiny, podporu církví a domácí kultury, vyjadřovat se k migraci, týká se ho ale také například zemědělství.

Proč by ostatně nemohl mít vlastní zákonodárnou iniciativu? Do voleb by mohl jít například s programem zrušení Senátu. Není tato český národ sužující instituce ostatně jeho rajón? Nač živit 80 lidí, kteří sem tam vrátí nějaký zákon Poslanecké sněmovně, a jinak jen mudrují v chodbách Valdštejnského paláce? Prezident má právo veta rovněž. Zkusme se na přímo voleného prezidenta, když už ho máme, dívat jako na příležitost, mimo jiné k úklidu a reformě  institucí. Anebo se vraťme k volbě nepřímé. Tedy na začátek, do dob, kdy jsme se králů a knížat ještě báli.

Dalibor Martínek: Vláda nepotřebuje NERV. Má robota Karla

NERV končí, ale skutečná změna to není. Ekonomické rady vládám sloužily hlavně jako marketing. Nová strategie má nahradit staré poradce. Problém je, že slibuje hlavně směr, ne konkrétní kroky.

Vláda oficiálně zrušila Národní ekonomickou radu vlády, ekonomický poradenský orgán. Rušit ho ani nemusela, NERV fakticky skončil činnost už před volbami, svou závěrečnou zprávou. Poté už se nescházel a nebyl aktivní. Takový stav mohl klidně trvat do nekonečna.

Viditelný rozchod s poradci

Vláda se svým rozhodnutím chtěla viditelně a nahlas distancovat od poradců, kteří naposledy radili Petru Fialovi. Fakticky nejde o mstu vůči těmto poradcům, každý z nich má svou práci, většinou prestižní. Poselstvím má být, že vláda si sama sobě vždy nejlépe ví rady. Jak by ne, má přece Karla Havlíčka.

Havlíčkova kuchařka místo poradců

Havlíček už půl roku před volbami pracoval na ekonomické strategii země. Po volbách dílo dokončil, „kuchařku“ nechal vytisknout a vláda bude v jejím duchu pracovat. Nejde o nějaké zásadní dílo. Je to jakýsi souhrn žádaného vývoje v různých oblastech, od školství přes inovace až po energetiku a dopravu.

Obecné teze místo konkrétních kroků

Je to takový sesyp myšlenek, vyzobaných tu i jinde. Většinu z nich by nejspíš vymyslel a podepsal každý člen bývalého NERVu. Jde o obecné fráze ve smyslu, musíme se soustředit na to či ono. Koncepce není nijak závazná, neobsahuje konkrétní výkonné kroky. Naplňování koncepce je neměřitelné, je to pouze ideový záměr. Podobná doporučení chrlil jeden NERV za druhým. V tomto smyslu je NERV skutečně zbytečný.

Marketingový projekt od Topolánka po Fialu

NERV vymyslel Mirek Topolánek v době finanční krize, aby veřejnosti ukázal, že vláda je kompetentní a nelení. Prostě marketingový tah. Úkolem poradců měla být „analýza rizik a případných dopadů světové finanční krize na Českou republiku“. Měla hledat recepty směřující „k udržení a akceleraci ekonomického růstu“. Zadání vágní, stejně jako výsledky.

Také Petr Fiala, který NERV reinkarnoval, chtěl marketingově hasit průšvihy roku 2022 – pád ekonomiky kvůli covidu, válce na Ukrajině či zdražování energií. Bez ohledu na rady chytrých hlav se ekonomika vzpamatovala s poklesem inflace a konci covidových opatření.

Mluvící hlavy bez dopadu

NERVy vždy působily hlavně jako nástroj pro uklidňování veřejnosti. Podívejte, makáme na vašich problémech. Vždy bylo najato několik renomovaných ekonomů, takzvaných mluvících hlav. Hlavními kritérii výběru bývala popularita, známost a jejich renomé. Musely to být „značky“. Jejich doporučení si byla podobná jako vejce vejci a do reálného života se obvykle nikdy nepropsala.

Proč podobné strategie selhávají

Podobně to patrně dopadne i s Havlíčkovou strategií, která v mnoha částech kopíruje bývalá doporučení NERVů. Problém s naplňováním podobných koncepcí není v tom, že by ty či ony myšlenky byly špatné. To platí i o té Havlíčkově, není špatná. Je fajn si stanovit směr. Jenže společnost se nedá řídit jako firma, prostřednictvím personálních rošád. Dají se vymyslet jednotlivá opatření. Některá rychlá, jiná se projeví po generacích. Společnost jako celek se vyvíjí evolucí, ne revolucí. Tedy, obvykle.

Nový král popu. Bad Bunny vládne globálnímu éteru

Bad Bunny představil show během Super Bowlu
Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?

Grammy pro album roku nebylo překvapením, ale spíše opožděné uznání reality, která trvá už celou dekádu. Bad Bunny totiž není novou hvězdou, ale patří k architektům současného popu, který ke své korunovaci nepotřeboval změnit ani jeden přízvuk, ani jedno slovo své rodné španělštiny.

Příběh Bad Bunnyho se často vypráví jako moderní pohádka: kluk z Portorika, který balil nákupy v supermarketu, nahrával skladby na SoundCloud a během pár let se stal nejstreamovanějším umělcem planety. Jenže tato zkratka opomíjí to nejdůležitější – Bad Bunnyho vzestup nebyl náhodný virální moment. Byla to systematická demontáž pravidel hudebního průmyslu. Zatímco dřívější latinskoamerické hvězdy jako Shakira nebo Ricky Martin musely pro globální úspěch projít „anglickým filtrem“ a přizpůsobit se estetice MTV, Benito Antonio Martínez Ocasio odmítl hrát podle těchto pravidel. A tak si vyrobil vlastní.

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

Názory

Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Poločasová show za miliony

Už v roce 2018, kdy hostoval na hitu I Like It od Cardi B, bylo jasné, že je v něm něco jiného. Tehdejší mainstreamová média ho sice vnímala jen jako „rappera s divným hlasem a nalakovanými nehty“, ale hudební experti už tehdy upozorňovali, že přichází zásadní obrat.

Od roku 2020 do roku 2024 byl nepřetržitě na vrcholu žebříčků Spotify, jeho turné vyprodávala stadiony během minut a jeho tvář zdobila obálky Vogue i Rolling Stone.

Vše ale vyvrcholilo právě až na přelomu roků 2025 a 2026. Nejprve oznámením, že to bude právě Bad Bunny, kdo bude hlavní hvězdou poločasové přestávky šedesátého Super Bowlu, dále ziskem hlavní ceny Grammy a konečně opravdu krásnou poločasovou show, při níž došlo i na svatbu.

Pop a politika

Bad Bunnyho neústupnost v otázce jazyka je hluboce politická. Ve svých textech i veřejných vystoupeních často kritizuje koloniální vztah USA k Portoriku. Když v roce 2024 během prezidentské kampaně vystoupil proti rétorice namířené proti migrantům, nebylo to jen prázdné gesto celebrity. Bunny dlouhodobě hovoří za generaci, která se cítí být součástí globální vesnice, ale odmítá se vzdát své lokální identity. Jeho vítězná řeč na Grammy, kde ostře kritizoval zásahy proti hispánské komunitě, rezonovala ještě dlouho po skončení ceremoniálu.

Bad Bunny ztělesňuje moderní typ celebrity: autenticky artikuluje emoce generace, jejíž je členem. A to králové popu dělali vždycky. Bylo to totéž, když Elvis Presley symbolizoval uvolněnost poválečných baby boomers nebo když Michael Jackson stavěl bolest pouličního života subkultur proti hedonistickému étosu osmdesátých let. Bad Bunny dává hlas pocitu samoty ve světě, kde jsou si zdánlivě všichni nesmírně blízko, ale zároveň si nerozumíme. A balí to do nesmírně čerstvého hudebního hávu.

Bad Bunny dokázal, že k ovládnutí světa nepotřebujete angličtinu, nepotřebujete se vzdát své kultury a nepotřebujete zapadnout do předem připravených škatulek. Stačí být dostatečně hlasitý, dostatečně jiný a dostatečně neústupný. Rok 2026 patří jemu – a je to vítězství, na které jsme se připravovali celou dekádu.

