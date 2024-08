Akcie GoPro jsou prohraná hra. Od svého vrcholu ztrácejí 95 procent

Byly časy, kdy si akční kamery GoPro podmanily svět. Staly se běžnou výbavou adrenalinových sportovců, influencerů i prostých dovolenkářů, kteří s nimi natáčeli třeba podmořský svět při bezpečném šnorchlování. Ke spokojeným uživatelům se při vstupu firmy na burzu v roce 2014 přidali také spokojení investoři. Dnes je všemu jinak. Společnost je ztrátová, cestu k trvalým ziskům hledá jen obtížně a akcie od svého historického maxima ztrácejí už 95 procent.

Reklama

Z garáže na burzu a zpět

Seskok z vesmíru, rozbřesk slunce pozorovaný z Mont Everestu, sjezd vlny o výšce rodinného domu na surfu i průlet sněhovou lavinou na snowboardu. To všechno spojuje malá, nenápadná kamerka připevněná na helmě adrenalin vyhledávajících šílenců, mezi které se hrdě staví také vášnivý surfař Nick Woodman, zakladatel společnosti GoPro. Firmu založil v roce 2002 v garáži svých rodičů, kteří mu poskytli kapitál do začátku.

O 12 let později GoPro s velkou pompou vstupuje na newyorskou burzu a Nick se dostává do společnosti nejlépe placených manažerů. Zrodil se druhý Steve Jobs? Ne tak úplně.

GoPro, v té době firma s miliardovými obraty a stamilionovými zisky (samozřejmě v dolarech), čeká série přešlapů, které se společnosti krutě vymstí. Řada nepovedených investic do dronů, virtuální reality a přílišné soustředění na 3D video odvedlo pozornost od jejího hlavního produktu – GoPro kamery. Od tučných let 2014 a 2015 to s firmou jde o desíti k pěti.

Společnost GoPro, jejíž miniaturní kamery jsou už 20 let spolehlivým společníkem dobrodruhů, se ocitá v troskách. žstvím. iStock

GoPro si prošlo několika sériemi propouštění a pokusů o restrukturalizaci a nalezení nových zdrojů příjmů. Spustilo třeba cloudové služby s předplatným, ale bez velkého úspěchu.

Reklama

V noci z úterý na středu firma zveřejnila své výsledky za letošní druhé čtvrtletí. Ačkoliv tržby byly vyšší, než analytici očekávali, i tak firma skončila ve ztrátě třikrát vyšší než ve stejném období loni. Je minus 47,8 milionu dolarů (1,1 miliardy korun).

Dobrý produkt je špatný pro byznys

V roce 2024 se akcie obchodují za 1,5 dolaru a firma je ve vážných problémech. Jen letos akcie společnosti odepsaly 55 procent. Od svého vrcholu v roce 2015 pakl přišly o 95 procent hodnoty.

Zásadním problémem pro GoPro je, že poptávka po jeho produktech klesá. Podle Garyho Alexandera z investičního webu Seeking Alpha se GoPro stalo obětí své vlastní kvality a pokračujících inovací. „Zákazníci odkládají nákup nových kamer, protože ty stávající jim vydrží déle,“ říká Alexander.

A pak je tu konkurence. „GoPro se potýká také s velkou konkurencí, která se výrazně podepsala pod neúspěch akcií,“ říká Tomáš Cverna, analytik společnosti XTB. Roky si z dílu koláče připadajícímu společnosti GoPro ukusuje čínský výrobce kamer a dronů – společnost DJI. Konkurenti se ale množí. „A nejsou to jen výrobci kamer, ale také chytrých telefonů,“ dodává Cverna. Dá se tedy očekávat, že dalším zlepšováním technologie a odolnosti smartphonů bude jen zesilovat tlak na GoPro.

Prostor pro spekulace?

Analytici se shodují, že akcie GoPro jsou sice levné, když se obchodují poblíž účetní hodnoty, ale výhled není pro firmu optimistický. Takže se nedá očekávat jejich zásadní růst. GoPro je ztrátovou firmu, která se do zisku zvládne dostat pouze během letního čtvrtletí. Cestu k jistým a trvalým ziskům ale bude hledat obtížně, dokonce se zdá, že je to dopředu prohraná hra.

„Vzhledem k tržní kapitalizaci společnosti se ale otevírá prostor pro spekulaci na odkoupení jinou firmou,“ zmiňuje Cverna a dodává: „Na druhou stranu by potenciální kupec musel být nějaký aktivistický fond, který by byl připravený provést kompletní restrukturalizaci firmy.“

Nepropadejte panice. Při propadu trhů jsou klíčové informace a rozvážnost Trhy Stále více lidí v Česku investuje. Napomáhají tomu aplikace pro mobilní telefony, které zpřístupňují i možnosti přímých nákupů cenných papírů, zejména akcií či ETF fondů. Nezkušení investoři pak mohou při propadech trhů, k jakému došlo například v pondělí 5. srpna, napáchat ve svých portfoliích více škod než užitku. Jak se chovat při padajících trzích? Zde jsou klíčové poučky. Stanislav Šulc Přečíst článek

Tragická výsledková sezona stahuje peníze z burzy. Zlé časy doléhají hlavně na hvězdy minulých měsíců Trhy Nejhorší chvíle za poslední rok prožívají americké burzy. Výsledky velkých společností téměř bez výjimky nabízejí špatná čísla, případně očekávají negativní, nebo značně nejistý vývoj. A nedaří se napříč sektory. Špatné časy dolehly na luxus, výrobce, ale hlavně na technologické firmy, které v posledním roce patřily k superhvězdám. Výsledek? Propadají se indexy i akcie konkrétních firem. A to pořádně. Stanislav Šulc Přečíst článek