E-shop Mamut dluží skoro dvě miliardy, podal na sebe insolvenční návrh

Pražská firma Mammoth, provozující e-shop s elektronikou Mamut, dluží asi 1,96 miliardy korun. Podala na sebe insolvenční návrh, ve kterém žádá soud o vyhlášení konkurzu. Vyplývá to z údajů zveřejněných v insolvenčním rejstříku, na které upozornil server HN.cz. Firma uvádí, že se do problémů dostala, když jí přestali hradit závazky odběratelé zboží. Peníze Mammoth dluží hlavně dodavatelům elektroniky, většinu dluhů ale zpochybňuje. Některé zboží podle firmy možná nebylo vůbec dodáno, prověřuje to podle Mammothu policie.

Mammoth v insolvenčním návrhu píše, že dluží 50 věřitelům skoro dvě miliardy. Závazky za zhruba 544 milionů jsou už více než 30 dní po splatnosti, z toho 46 milionů dokonce přes tři měsíce po splatnosti. Většinu dluhů má Mammoth vůči společnostem T-Mobile a J&T Leasing, od kterých odebíral elektroniku. Mammoth část zboží prodával či pronajímal dalším firmám, které ale podle provozovatele e-shopu přestaly loni na podzim za zboží platit a od začátku letošního března s Mammothem nekomunikují.

Přestože Mammoth tvrdí, že se do problémů dostal kvůli neplacení firem za zboží, které jim prodal či pronajal, zároveň popírá své dluhy za toto zboží vůči T-Mobile a J&T Leasing celkem za 1,86 miliardy. Tvrdí, že dodávky zboží byly pouze fiktivní, a část pohledávek T-Mobile a J&T Leasing proto bude zpochybněna. „Z dokumentů, které má dlužník (firma Mammoth, pozn. red.) k dispozici, totiž vyplývá, že zboží nemuselo být dlužníkovi vůbec dodáno, a není tak jisté, zda závazky dlužníka tak, jak tvrdí dlužníkovi věřitelé, skutečně existují, nebo jsou jen závazky zdánlivými, nebo zda existují v tvrzené výši,” píše Mammoth v insolvenčním návrhu.

Mluvčí T-Mobile Patricie Šedivá ale serveru HN.cz řekla, že Mammoth plnění dodávek od T-Mobilu průběžně potvrzoval předávacími protokoly, ze kterých nevyplývala žádná pochybnost. „T-Mobile si je svojí pozicí pozicí jednoznačně jistá,” uvedla Šedivá. Podle mluvčí si operátor pohledávku nechal potvrdit renomovanou auditorskou společností. J&T Banka se podle HN.cz k situaci nevyjádřila a mediální zástupkyně firmy Mammoth Aneta Havlová serveru sdělila, že nebude poskytovat informace nad rámec insolvenčního podání.

Firma Mammoth navrhuje Městskému soudu v Praze, aby byl vůči ní vyhlášen konkurz. Jedná se o likvidační řešení úpadku, kdy se rozprodá majetek dlužníka. Přitom však sama společnost Mammoth v insolvenčním návrhu píše, že má movitý majetek pouze za 34 milionů. Zbytek majetku firmy tvoří hlavně závazky jiných společností vůči Mammothu za dodané zboží za 2,1 miliardy. Tyto pohledávky jsou ale podle Mammothu pravděpodobně nedobytné.