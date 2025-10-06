Japonský vlastník Plzeňského Prazdroje obnovil výrobu po kyberútoku
Největší japonský producent piva Asahi obnovil provoz ve všech svých šesti pivovarech v Japonsku, ve kterých musel na začátku minulého týdne přerušit výrobu v důsledku kybernetického útoku. Někteří významní japonští maloobchodníci minulý týden varovali, že jim začínají docházet zásoby piva. Společnost Asahi je mimo jiné vlastníkem českého Plzeňského Prazdroje, kybernetický útok měl ale dopad pouze na její japonské aktivity.
Útok zasáhl systém firmy Asahi pro zpracovávání objednávek a expedici zboží v Japonsku. Podle agentury Kjódó nyní pracovníci podniku přijímají objednávky telefonicky a zpracovávají je ručně. Dodávky piva jsou zatím výrazně nižší než před kybernetickým útokem, uvedla podle listu The Wall Street Journal mluvčí firmy.
Společnost Asahi, známá pivem Super Dry, obnovuje provoz i v dalších japonských závodech, kde vyrábí různé nealkoholické nápoje a potraviny, píše server BBC. Podnik má podle agentury Kjódo v Japonsku celkově zhruba tři desítky závodů.
Asahi je majitelem Plzeňského Prazdroje od roku 2017, firmu vlastní přes svou součást Asahi Europe & International. Ve světě Asahi vlastní například značky Peroni, Grolsch nebo Fullers. Japonsko má na tržbách firmy téměř poloviční podíl.
