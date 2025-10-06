Nový magazín právě vychází!

Japonský vlastník Plzeňského Prazdroje obnovil výrobu po kyberútoku

Největší japonský producent piva Asahi obnovil provoz ve všech svých šesti pivovarech v Japonsku, ve kterých musel na začátku minulého týdne přerušit výrobu v důsledku kybernetického útoku. Někteří významní japonští maloobchodníci minulý týden varovali, že jim začínají docházet zásoby piva. Společnost Asahi je mimo jiné vlastníkem českého Plzeňského Prazdroje, kybernetický útok měl ale dopad pouze na její japonské aktivity.

Útok zasáhl systém firmy Asahi pro zpracovávání objednávek a expedici zboží v Japonsku. Podle agentury Kjódó nyní pracovníci podniku přijímají objednávky telefonicky a zpracovávají je ručně. Dodávky piva jsou zatím výrazně nižší než před kybernetickým útokem, uvedla podle listu The Wall Street Journal mluvčí firmy.

Společnost Asahi, známá pivem Super Dry, obnovuje provoz i v dalších japonských závodech, kde vyrábí různé nealkoholické nápoje a potraviny, píše server BBC. Podnik má podle agentury Kjódo v Japonsku celkově zhruba tři desítky závodů.

Asahi je majitelem Plzeňského Prazdroje od roku 2017, firmu vlastní přes svou součást Asahi Europe & International. Ve světě Asahi vlastní například značky Peroni, Grolsch nebo Fullers. Japonsko má na tržbách firmy téměř poloviční podíl.

Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu

Pivo je fajn, ale svět by měl Česko znát díky letadlům a výcviku pilotů, říká šéf letecké asociace

Zkušenosti a znalosti, které český letecký průmysl rozvíjel od první republiky nebo ještě dřívější doby, se neztratily. „Vše se podařilo znovu nastartovat, české firmy oživily své schopnosti,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu. „Někdy jsme šli cestou, která dál nevedla, ale dokázali jsme změnit směr,“ dodává.

Sázka na Okamuru nevyšla. Neúspěch SPD stál tipující 3,8 milionu

Tomio Okamura
ČTK
Michal Nosek
nos

U skupiny Tipsport si sázkaři vsadili na české parlamentní volby celkem 91,5 milionu korun – z toho 68 milionů před začátkem hlasování a 23,5 milionu v jeho průběhu. To je zhruba o 10 milionů méně než v předchozích sněmovních volbách.

Lidé rádi sázejí na vítěze, ten však byl u letošních parlamentních voleb podle predikcí a průzkumů jasný. Proto byl objem sázek menší než v minulých volbách. „Náběry sázek ovlivnil fakt, že vítězství hnutí ANO bylo předem prakticky jisté (kurz na výhru ANO se dlouhodobě držel na minimální úrovni 1,01 : 1), stejně jako to, kdo skončí na druhém místě – koalice Spolu. Předvolebnímu období jednoduše chyběl dramatický souboj o vítězství ve volbách, prvek, který měly poslední prezidentské volby Pavel–Babiš, nebo sportovní terminologií řečeno náboj derby Sparta–Slavia,“ říká vedoucí bookmaker Tipsportu a specialista na politické sázky Pavol Boško.

Vítězství hnutí ANO 2011 bylo sice nejsázenější příležitostí u Tipsportu s téměř 5,7 milionu korun, podle Pavla Boška však také proto, že tato příležitost byla v nabídce dlouho a sázkaři často využívali kurz 1,01 : 1 jako „bonus jednoho procenta“ do svých tiketů. Navzdory nižšímu zájmu o sázky je zajímavé, že o volby byl jinak mimořádný zájem. „Sázky na hranice volební účasti byly pro naše klienty velmi úspěšné. Měli jsme vypsáno osm hranic od 60 procent výše a nevyšla vlastně jediná, a to přes 70 procent,“ dodává Boško.

První reakce trhů na vítězství Babiše: dluhové náklady Česka klesají, akcie ČEZ výrazně posilují

Názory

Cena dluhopisů České republiky roste. Akcie ČEZ též. Ty dokonce poskočily do blízkosti 17letého maxima. Taková je dosavadní reakce trhů na proběhlé sněmovní volby v Česku.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Prohra za statisíce

Velkým překvapením voleb se stal výsledek hnutí Stačilo! pod hranicí pěti procent, stejně jako slabý výsledek SPD. Protože se u těchto pseudokoalic očekával vyšší počet hlasů, sázkaři vkládali i velké částky – a často prohrávali. Neúspěch SPD, která se neumístila do třetího místa (kurz 2,25 : 1), stál sázkaře 3,8 milionu korun. Výsledek Stačilo! pod pěti procenty znamenal pro sázkaře Tipsportu ztrátu celkem 1,6 milionu korun.

Nejvyšší prohru letošních voleb na jednom tiketu přinesla sázka jednoho z klientů ve výši 400 tisíc korun na umístění SPD do třetího místa. Stejně dopadla i sázka za 200 tisíc korun na volební zisk SPD ve výši 11 procent a více.

„Stačilo! mělo velké ambice na vstup do Sněmovny a vystupovalo patřičně sebevědomě. Dokonce mělo podle sázkařů získat více hlasů než Motoristé. Ale jak rozpačitě začalo, tak i skončilo,“ soudí Boško. Slabší výsledek SPD dokládá mimo jiné i jejich prohraný duel se Starosty – ti získali více hlasů než SPD s poměrně vysokým kurzem 2,84 : 1.

„Od Starostů se příliš nečekalo, měli skončit za okamurovci. Průzkumy i sázky přitom upozorňovaly na vzestup SPD. Tenhle předpoklad nám ale nevyšel,“ připouští Boško.

„Před volbami bylo podle sázejících největším favoritem hnutí ANO, které mělo získat přes 30 procent hlasů a šlo o nejhranější příležitost. Na druhém místě očekávali sázející koalici SPOLU s více než 20 procenty. O třetí a čtvrtou příčku pak svádělo vyrovnaný boj SPD a STAN, přičemž 65 procent sázejících věřilo v lepší umístění SPD,“ uvedl za Sazku a Sazkabet manažer kursových sázek Lukáš Nepovím. 

Tři nejsázenější příležitosti u Tipsportu 

  •  ANO 2011 vítěz – celkem 5,7 milionu korun 
  • SPD do 3. místa – celkem 3,8 milionu korun  
  • Motoristi nad 5 procent - celkem 3,4 milionu korun 

Nejvyšší sázku přijal Tipsport za 900 tisíc korun v kurzu 1,01:1 na výhru ANO 2011. Výhra 909 tisíc korun (čistý zisk 9 tisíc korun). Nejvyšší čistá výhra letošních voleb 392 tisíc korun také vyplynula ze sázky na ANO a zisk 33 procent a více. Vsazena byla za 120 tisíc korun v kurzu 4,31:1.

Politika kýče končí, začíná éra kšeftování o každý hlas

Politika kýče končí, začíná éra kšeftování o každý hlas

Názory

Své víkendové volební glosy ukončím tímto krátkým shrnutím. Prohrál Fiala a Rakušan a jejich politika gest a kýče, a zoufalá hospodářská kompetence a absence reformního drajvu. Sami se sice udrželi v politice, ale Babišovi předali zemi na zlatém podnose.

David Ondráčka

Přečíst článek

Okamura chce do vlády s ANO, Babiš chce vládnout sám

Volby 2025

Šéf SPD vidí svou stranu jako součást nové vlády. Nabízí odborníky, mluví o dopravě, obraně i bezpečnosti a žádá podíl na řízení Sněmovny. Hnutí ANO zatím trvá na jednobarevné vládě.

ČTK

Přečíst článek

Cena zlata vystoupala až na 3930 dolarů za unci

Zlato
iStock
ČTK
ČTK

Cena zlata na počátku nového týdne pokračuje v růstu na nové rekordní hodnoty a poprvé překročila hranici 3900 dolarů (80 700 korun) za troyskou unci (31,1 gramu). Zájem o zlato podporuje zvýšená poptávka po bezpečných aktivech v reakci na oslabení jenu, uzavření americké vlády a rostoucí očekávání dalších snížení úrokových sazeb centrální bankou USA (Fed), uvedla agentura Reuters.

Kolem 7:40 středoevropského letního času se cena zlata pohybovala kolem 3930 dolarů za unci a připisovala si více než jedno procento. Od počátku letošního roku cena zlata stoupla o 49 procent. Loni se zvýšila o 27 procent.

Oslabení jenu po volbách v japonské vládní Liberálnědemokratické straně (LDP) připravilo investory o jedno z tradičních bezpečných útočišť. Toho využilo zlato a dále posiluje, uvedl analytik firmy KCM Trade Tim Waterer. Uzavření americké vlády pak znamená, že nad americkou ekonomikou stále visí nejistota a trhy se obávají, jaký dopad to bude mít na hrubý domácí produkt (HDP). Zlato je za těchto okolností pro investory atraktivní aktivum, zejména s ohledem na to, že Fed by tento měsíc měl dále snížit úrokové sazby, dodal Waterer.

Japonský jen vůči americkému dolaru oslabil nejvíce za pět měsíců poté, co do čela vládní LDP byla zvolena Sanae Takaičiová, která se stane novou premiérkou. Považovaná je za zastánkyni uvolněné fiskální politiky, tedy vyšších vládních výdajů a menšího důrazu na snižování státního dluhu.

Zahraniční média o Babišovi: Populista jako Orbán, ale méně charismatický

Volby 2025

Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše sice v České republice s velkým náskokem zvítězilo v parlamentních volbách, jednání o vytvoření vlády však budou obtížná a podoba budoucí vládní koalice je nejistá. Píší to server Politico a list The Economist. Podle serveru Politico by rozhovory o sestavení vlády mohly trvat měsíce.

ČTK

Přečíst článek

Vysoký představitel Bílého domu v neděli uvedl, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájí hromadné propouštění federálních zaměstnanců, pokud Trump rozhodne, že jednání s demokraty v Kongresu o ukončení částečného uzavření vlády „nevedou absolutně nikam“.

K vysokému růstu zlata v letošním roce přispěly silné nákupy centrálními bankami, zvýšená poptávka po burzovně obchodovaných fondech krytých zlatem, slabší dolar a rostoucí zájem drobných investorů, kteří hledají zajištění v době rostoucího geopolitického a obchodního napětí. Růst pak získal novou podporu minulý měsíc poté, co Fed snížil úroky o čtvrt procentního bodu a naznačil, že náklady na půjčky bude postupně snižovat po zbytek roku. Investoři nyní počítají s dalším snížením o čtvrt procentního bodu v říjnu a prosinci.

