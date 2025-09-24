Šmejc koupil za víc než miliardu většinu v maďarském větrném parku
Energetická skupina Premier Energy, kterou prostřednictvím investičního fondu Emma Capital kontroluje český podnikatel Jiří Šmejc, koupila od španělské energetické společnosti Iberdrola 51procentní podíl ve velkém větrném parku v Maďarsku. Zbývajících 49 procent podílu získá maďarská investiční skupina iG TECH CC, její vlastník nebyl zveřejněn. Transakce dosáhla celkové hodnoty 128 milionů eur (3,1 miliardy korun) a představuje první větší investici Premier Energy do výroby elektřiny mimo trhy v Rumunsku a Moldavsku. Dnes o tom píše server Seznam Zprávy s odkazem na informace od Premier Energy.
Získané větrné elektrárny s 79 turbínami Gamesa ročně vyrobí přibližně 300 tisíc megawatthodin elektřiny a nachází se v severozápadním Maďarsku na jedné z nejvíce větrných lokalit ve střední Evropě. Podle generálního ředitele Premier Energy Josého Garzy představuje maďarský větrný park „přibližně polovinu celkové provozní větrné kapacity“ země a asi čtvrtinu kapacity v regionu zahrnujícím Maďarsko, Slovensko a Česko. S touto akvizicí překročí Premier Energy hranici 500 megawattů vlastní obnovitelné kapacity napříč svými trhy.
Premier Energy, která se v květnu 2024 stala největším úpisem (IPO) na bukurešťské burze za posledních sedm let, systematicky buduje integrovanou energetickou skupinu v jihovýchodní Evropě. Společnost již dříve získala od Iberdrola 80megawattový větrný park v Rumunsku.
Premier Energy dodává elektřinu pro zhruba 2,3 milionu odběrných míst v Rumunsku a Moldavsku a patří k největším energetikám střední a jihovýchodní Evropy. Po vstupu na burzu BVB je společnost Premier Energy Group z 71 procent vlastněna českým investičním fondem Emma Capital, který založil český podnikatel Jiří Šmejc.
„Tato investice dále podtrhuje naši strategii selektivního získávání vysoce kvalitních zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v celém regionu,“ uvedl k transakci partner fondu Emma Capital a finanční ředitel Premier Energy Group Petr Stohr. Premier Energy financuje nákup prostřednictvím 90milionového eurového úvěru od Vista Bank a řecké Optima Bank.
Vyplatí se Čechům počkat s fixací cen energií? Cena elektřiny v Německu v pondělí spadla nejníže v letošním roce. Němci vyrábějí rekordní množství energie z větru.
Názory
Někdejší uhlobaron Petr Otava nyní šlape do zelené energetiky. Spolu s Němci postaví obří větrný a solární park ve Španělsku. Investice to jsou v řádech desítek miliard korun.
Miliardář Otava staví ve Španělsku soláry a větrníky za miliardu eur
Výstavbu větrného parku o celkovém instalovaném výkonu až 115 megawattů (MW) připravuje společnost ČEZ PV & Wind v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku. Projekt, který je v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), by se tak stal největším větrným parkem v zemi, uvedly dnešní Hospodářské noviny (HN). V Česku byly na konci loňského roku větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 352 MW.
Místo tanků větrníky. ČEZ chystá u Ralska větrný megaprojekt
