Doba je zlá. Pivo zase zdraží
České pivaře čeká další průvan v jejich peněženkách. Pivovar Plzeňský Prazdroj totiž od 1. října podraží. Ceny stoupnou například u výčepního piva Radegast či Proud.
Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října část svých balených i čepovaných piv o necelá tři procenta, tedy o 68 haléřů na půllitr. Ceny nezvyšuje plošně, ale pouze u některých produktů, například části portfolia značek Velkopopovický Kozel, Radegast, Master nebo Primus.
Zdražení se nedotkne ležáků Pilsner Urquell a Proud, čepované „desítky“ Gambrinus, nealkoholického Birellu v lahvích a plechovkách a dalších produktů. Informaci od hostinských a obchodních řetězců potvrdil mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.
Naposledy pivovar ceny měnil před dvěma lety. Hospodští a obchody zatím nové ceny produktů z Prazdroje nestanovili. „Konečná cena je vždy na rozhodnutí toho, kdo pivo prodává či čepuje. Za restaurace ani obchody mluvit nemůžeme,“ uvedl Kovář.
Chmel, základ výroby pivovarů, má sklizeň téměř za sebou. Letos se česalo na více než 4,8 tisíce hektarů chmelnic, přičemž tradiční žatecký poloraný červeňák stále tvoří drtivou většinu. Zatímco dnes sklizeň probíhá s pomocí strojů, senzorů a počítačů, ještě před několika desetiletími znamenala především tvrdou ruční práci a nezapomenutelné brigádnické zážitky.
Starci na chmelu už jsou minulostí. Letošní sklizeň jde do finále, sklízejí stroje
Zprávy z firem
Pivovar loni zejména díky rostoucímu exportu zvýšil meziročně tržby o 6,7 procenta na 23 miliard korun. Čistý zisk klesl o 0,8 procenta na 5,9 miliardy korun. Společnost loni v Česku investovala 1,65 miliardy korun, meziročně o čtvrt miliardy méně. Vývoz loni vzrostl o desetinu na 1,97 milionu hektolitrů a loňské prodeje v ČR zůstaly na 7,3 milionu hektolitrů.
Z investic dal loni pivovar nejvíce peněz do nové stáčecí linky na skleněné vratné lahve v Plzni - 700 milionů korun, 420 milionů korun bylo na podporu hospod a restaurací v Česku. „Nepolevili jsme v investicích do našich pivovarů, podpory gastronomie a také do spolupráce s pěstiteli chmele a ječmene. Chceme dlouhodobě podporovat a rozvíjet českou pivní kulturu i všechna navázaná odvětví v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce,“ řekl obchodní ředitel Roman Trzaskalik.
Podle něj byl loňský výrazný nárůst prodejů do zahraničí tažen hlavně vývozem do zemí EU. „Pozitivní ale také je, že popularita našich piv dlouhodobě roste i ve vzdálenějších zemích, jako je třeba Jižní Korea a Vietnam,“ řekl Trzaskalik. Značky Prazdroje se loni prodávaly téměř v 50 zemích světa. K nejvýznamnějším teritoriím patřily tradičně Slovensko, Německo, Polsko, ale také Jižní Korea nebo Maďarsko. „Výrazné zvýšení zájmu o naše piva jsme loni zaznamenali ve Švédsku (+39 procent), Španělsku (+29 procent), Chorvatsku (+16 procent) a na Slovensku (+14 procent),“ dodal. Do Ruska a Běloruska pivovar od začátku války na Ukrajině nevyváží.
Plzeňský Prazdroj má pivovary v Plzni, Velkých Popovicích u Prahy a Radegast v Nošovicích na Frýdecko-Místecku.
