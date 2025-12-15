Lukáš Kovanda: Fialova vláda končí s úplně stejným ratingem dluhu, s jakým začínala
Dnes končící kabinet Petra Fialy předává štafetu vládnutí s úplně stejným ratingovým hodnocením dluhu České republiky, s jakým jej na sklonku roku 2021 přebíral. Tehdy ovšem říkal, že veřejné finance ČR jsou „v rozvratu“, zatímco nyní praví, že jsou „v pořádku“.
Ratingové hodnocení od světově významných agentur přitom představuje mezinárodně vůbec nejautoritativnější posudek stavu veřejných financí. Celosvětově se investoři podle něj rozhodují, například, zda a za jakých podmínek českému státu půjčí. Bez těchto půjček by se přitom chod českého státu – včetně třeba výplat důchodů – obešel jen stěží. Už jen proto, že kvůli trvaleji deficitnímu hospodaření na jeho chod jen vybrané daně a odvody dlouhodobě nestačí.
Jakou „známku“ tedy měly ve světě české veřejné finance a jejich dluh přesně před čtyřmi lety, v prosinci 2021, kdy Fialova vláda začínala? Agentury Standard & Poor’s a Fitch Ratings je hodnotily známkou „AA-“, v obou případech se stabilním ratingovým výhledem. Agentura Moody’s, jež používá jinou známkovací škálu, jim pak přisuzovala hodnocení „Aa3“, ovšem rovněž se stabilním výhledem.
Přitom ovšem Fialova vláda tehdy říkala, že české veřejné finance jsou v rozvratu. Vlastně ve volbách roku 2021 uspěla z velké části proto, že podstatná část tuzemské veřejnosti jí uvěřila, že české státní hospodaření se v rozvratu nachází, ba málem spěje do bankrotu, a že právě Fialův kabinet jej dá do pořádku.
Přesně to dnes, po čtyřech letech, Fialův kabinet také říká. „Veřejné finance se nám podařilo dát do pořádku.“
Pokud ale dnes veřejné finance jsou vskutku v pořádku, jak mohly být před čtyřmi lety v rozvratu, když přitom hned od všech třech uvedených světově významných ratingových agentur mají nyní navlas stejné hodnocení – včetně výhledu – jako tehdy?
Něco tady zkrátka neštymuje.
Buď totiž tedy tehdy české veřejné finance nebyly v rozvratu, nebo nyní nejsou v pořádku…
Česko je prý šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou světa. To teď slýcháme často. Ale dosti vlhkých snů, jaká je tvrdá realita?
Lukáš Kovanda: Česko coby šestý světový tygr? Kdeže, jde o klamání veřejnosti
