Kdysi udávalo směr, dnes nestíhá. Rusko dál ztrácí pozice ve vesmíru

Kdysi udávalo směr, dnes nestíhá. Rusko dál ztrácí pozice ve vesmíru

Rusko dál ztrácí pozice ve vesmíru, píše server
Rusko dál ztrácí pozice na světovém vesmírném trhu, kde bývalo průkopníkem a vůdcem. V loňském roce státní korporace Roskosmos uskutečnila 17 startů raket do vesmíru, stejně jako o rok dříve. Mezitím Spojené státy zvýšily počet startů ze 145 na 181 a Čína z 68 na 91, napsal server The Moscow Times.

Pokud se pomine období pandemie, pak počet startů vesmírných raket zůstává v Rusku druhý rok za sebou na nejnižší úrovni od roku 1961, kdy Jurij Gagarin uskutečnil první let člověka do vesmíru - tehdy bylo takových startů devět za rok. V polovině 60. let Sovětský svaz posílal do vesmíru ročně více než čtyři desítky raket, na začátku 70. let počet startů dosáhl 80 až 86 za rok a v roce 1982 dosáhl rekordního počtu 99 startů.

Stejně startů jako Nový Zéland

Od té doby se tento počet natolik snížil, že se Rusko ocitlo na pokraji vypadnutí z první trojky vesmírných velmocí. Nový Zéland loni také uskutečnil 17 vesmírných startů (oproti 13 v roce 2024 a sedmi v roce 2023), poznamenal portál.

Na oběžnou dráhu Země míří miliardáři a ambiciózní startupy

Hned dvě vesmírné stanice by letos měly přibýt na oběžné dráze kolem Země. Pozoruhodné je, že obě budou mít poprvé v historii soukromé vlastníky. Měly by pomoci proměnit okolí naší planety v prosperující ekonomickou zónu.

Podle popularizátora kosmonautiky Vitalije Jegorova Roskosmos původně plánoval v loňském roce nejméně 20 startů vesmírných raket, ale na konci listopadu se porouchala startovací rampa na kosmodromu Bajkonur, což vedlo ke zrušení startu vesmírné lodi Progress MS-33. Ze startovací rampy musela být odvezena raketa Proton-M s meteorologickou družicí. A z prosince na březen se odložil zkušební start perspektivní rakety Sojuz-5. Všechna selhání měly různé příčiny, ale celkově podle Jegorova ukazují stav ruského vesmírného odvětví nikoliv v nejlepším světle.

Ještě před čtvrt stoletím bylo Rusko v počtu startů na oběžnou dráhu ve vůdčí pozici: Roskosmos jich zvládal více než 30, oproti 28 v případě USA, 12 u Evropy a pěti u Číny, podle údajů za rok 2000. Od té doby USA zvýšily počet startů více než pětinásobně a Čína téměř čtrnáctkrát.

Posádka vesmírného programu Artemis II

Věda 2026: Umělá inteligence, nové zásahy do genů v medicíně a ruch v kosmu

Momentálně nejuznávanější světový vědecký časopis Nature načrtl pro letošní rok několik oblastí, v nichž se dá čekat zajímavý vývoj, který posune zejména techniku a medicínu, a bude tak mít dopad i na byznys.

V naději na návrat do klubu hlavních vesmírných velmocí Kreml schválil v roce 2025 národní projekt dobývání kosmu za 4,4 bilionu rublů (1,17 bilionu korun), v jehož rámci se plánuje vynést skoro 900 družic projektu Rassvet (což je obdoba Starlinku). Podle plánu se má do roku 2030 zvýšit počet startů na 68 ročně a za 12 let překonat sovětský rekord, tedy vyslat více než stovku raket do vesmíru.

Nehledě na ambiciózní očekávání, v podmínkách technologické izolace je Rusko odsouzeno k zaostávaní za vesmírnými lídry, míní expert na kosmonautiku Ivan Timofejev. Spoléhat se na Čínu, kterou Kreml označuje za strategického partnera, nemá podle něj smysl: „Čína nechce spolupracovat, vše si udělá sama. A (Rusko) jí nemá co nabídnout,“ prohlásil podle The Moscow Times.

Powella v kauze s Trumpem podpořili bývalí šéfové Fedu, ministři i prominentní ekonomové

Šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella podpořili tři jeho předchůdci i několik bývalých ministrů financí a prominentních ekonomů. Vyjádření podpory je reakcí na zprávu, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa začala Powella vyšetřovat v souvislosti s jeho loňskými výroky před Kongresem ohledně projektu renovace budov centrální banky.

„Oznámené trestní vyšetřování šéfa Fedu Jeroma Powella je bezprecedentním pokusem využít státní zastupitelství k podkopání nezávislosti (Fedu). Takto se dělá měnová politika na rozvíjejících se trzích se slabými institucemi, což má velmi negativní důsledky pro inflaci a širší fungování jejich ekonomik. Nemá to místo ve Spojených státech, jejichž nejsilnější stránkou je právní stát, který je základem našeho ekonomického úspěchu,“ stojí v dokumentu, který podepsali mimo jiné bývalí šéfové Fedu Ben Bernanke, Alan Greenspan a Janet Yellenová.

Mezi signatáře prohlášení patří rovněž bývalí američtí ministři financí Henry Paulson, Timothy Geithner, Robert Rubin a Jacob Lew či ekonomové Glenn Hubbard, Kenneth Rogoff a Jared Bernstein. Nezávislost centrální banky je podle podepsaných klíčová pro její schopnost plnit Kongresem stanovené cíle, včetně zajišťování stability cen a maximální zaměstnanosti.

Grónsko

Grónsko se vzpírá Trumpovi. V sázce je i budoucnost NATO

Grónsko odmítá tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obranu ostrova chce zajistit v rámci NATO.

Vyšetřování jako záminka

Powell o vyšetřování informoval v neděli večer a označil ho za pouhou záminku. Trump si totiž přeje výrazně nižší úrokové sazby a Powella opakovaně kritizoval, že to nezajistil. „Jde o to, zda Fed bude moci nadále určovat úrokové sazby na základě dat a ekonomických podmínek, nebo zda bude měnovou politiku určovat politický nátlak a zastrašování,“ uvedl Powell.

Trump serveru NBC News řekl, že o krocích ministerstva spravedlnosti nic neví. „Nic o tom nevím, ale on rozhodně není ve Fedu moc dobrý a není moc dobrý ani ve stavbě budov,“ řekl Trump o Powellovi.

Trump opakovaně vyzýval k Powellově odvolání z čela Fedu, přitom ho sám do funkce v roce 2018 jmenoval. Kritizuje ho především za to, že nesnížil úrokové sazby tak rychle, jak by si prezident přál.

Babiš útočí na Fialovu vládu: Muniční iniciativa byla netransparentní. Expremiér zareagoval

Politika

České firmy zajistily v muniční iniciativě pro Ukrajinu vojenský materiál za 274 miliard korun, řekli po jednání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Bývalá vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše o projektu mlžila a skrývala ho v rozpočtu Vojenského zpravodajství. Fiala veřejná vyjádření o detailech iniciativy kritizoval. Uvedl, že ohrožují bezpečnost zúčastněných lidí a firem a působí i ekonomické škody.

Už loni Trump podpořil i případné kongresové vyšetřování, zda Powell při červnovém slyšení bankovního výboru Senátu nelhal. Právě toto slyšení se týkalo překročení nákladů na renovace budov v komplexu sídla Fedu ve Washingtonu. Powell tehdy odpovídal na dotazy k projektu poté, co jej bulvární list New York Post přirovnal k paláci ve Versailles.

Powellovi končí druhé funkční období letos v květnu. Prezident už na konci loňského roku uvedl, že jméno svého kandidáta na příštího šéfa Fedu se chystá oznámit tento měsíc. Naznačil také, že ve vedení Fedu by mohl stanout jeho ekonomický poradce Kevin Hassett. Kritici v tom vidí Trumpův záměr oslabit nezávislost centrální banky, která stanovuje úrokové sazby nezávisle na přání administrativy.

Grónsko se vzpírá Trumpovi. V sázce je i budoucnost NATO

Grónsko odmítá tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obranu ostrova chce zajistit v rámci NATO.

Grónsko zintenzivní své úsilí, aby zajistilo obranu ostrova v rámci Severoatlantické aliance, uvedla v pondělí grónská vláda. Znovu zároveň odmítla opakované výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se ostrov – autonomní území Dánského království a členské země NATO – stal součástí Spojených států. Informovaly o tom agentury Reuters a Agence France-Presse.

Trump: Ostrov „tak či onak“ převezmu

Trump tvrdí, že Spojené státy potřebují Grónsko kvůli národní bezpečnosti, ale také proto, aby se největšího světového ostrova, bohatého na nerostné suroviny, v budoucnu nezmocnily Čína či Rusko. V neděli zopakoval své dřívější tvrzení, že USA ostrov „tak či onak“ převezmou a že toto území potřebují „fyzicky vlastnit“.

Americký prezident Donald Trump

Trump: Pokud to neuděláme my, vezme si Grónsko Rusko nebo Čína

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy podniknou kroky k získání Grónska „ať se jim to líbí, nebo ne“. Výrokem výrazně vyostřil dosavadní rétoriku administrativy, která dlouhodobě usiluje o převzetí kontroly nad dánským autonomním územím.

Grónská vláda: To je nepřijatelné

„Spojené státy opět potvrdily své přání zmocnit se Grónska. Grónská koaliční vláda to nemůže v žádném případě akceptovat,“ uvedla vláda v prohlášení. Zároveň dodala, že zintenzivní své úsilí, aby zajistila, že obrana Grónska se uskuteční v rámci NATO.

„Všechny členské státy NATO, včetně Spojených států, mají na obraně Grónska společný zájem,“ zdůraznil kabinet premiéra Jense-Frederika Nielsena.

NATO a EU varují

Generální tajemník NATO Mark Rutte v pondělí při návštěvě Chorvatska uvedl, že aliance pracuje na dalších krocích k posílení bezpečnosti v Arktidě a že se na prioritním významu tohoto regionu shodují všechny členské země.

Komisař EU pro obranu a vesmír Andrius Kubilius varoval, že vojenské převzetí Grónska Spojenými státy by znamenalo konec NATO.

Vojenská hrozba otřásla aliancí

Trump v uplynulém týdnu šokoval členské státy NATO, když pro získání Grónska odmítl vyloučit použití vojenské síly. Připustil rovněž, že si možná bude muset vybrat mezi zachováním integrity NATO a ovládnutím tohoto dánského území.

Trump chce Grónsko. I za cenu vojenského konfliktu

USA zvažují různé scénáře, jak získat Grónsko. Vedle diplomatického řešení připouštějí i použití síly, což znepokojuje Evropu.

Historie a status ostrova

Grónsko, které obývá zhruba 56 tisíc lidí, bylo do 50. let minulého století dánskou kolonií. V roce 1979 získalo částečnou autonomii se vznikem vlastního parlamentu. Kodaň má dosud pod kontrolou zahraniční politiku, obranu a měnovou politiku ostrova. Od roku 2009 má Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.

Nuuk

Imperiální politika se vrací. Proč Trump tak tlačí na Grónsko?

Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa objevují kouzlo velmocenské politiky. Vidíme to ve Venezuele, ale hlavně v nátlaku na Grónsko. Americká armáda se tam už teď těší velké svobodě. Trumpovo kroky tedy dávají smysl jen v případě, že se svými spojenci už nepočítá.

Vlivný muž Bílého domu Stephen Miller

USA si mohou s Grónskem dělat, co chtějí. Nikdo se jim nepostaví na odpor, hlásal hlavní Trumpův poradce Miller

