Blíž k Měsíci než k Zemi. Mise Artemis II překonala klíčový milník
Posádka mise Artemis II je na půli cesty k Měsíci. Loď Orion podle informací NASA překonala klíčový milník zhruba dva dny po startu a nyní se vzdaluje od Země rychleji, než se k ní vrací. Čtyři astronauti tak míří k historickému průletu kolem Měsíce, který lidstvo nezažilo od roku 1972.
„Nyní jste blíže Měsíci, než k nám na Zemi,“ oznámilo posádce řídicí středisko kolem šesté hodiny ráno středoevropského letního času. V té době se Orion nacházel více než 219 tisíc kilometrů od Země. „Právě teď můžeme vidět Měsíc z dokovacího otvoru, je to krásný pohled,“ reagovala astronautka Christina Kochová.
Oblet Měsíce je fascinující, ale veřejnost by víc chtěla něco jiného
Kosmičtí fandové tleskají, běžní Američané jsou nadšeni míň. Půl století od návratu posledních lidí, kteří vstoupili na povrch Měsíce, zamířila k našemu kosmickému sousedovi nová pilotovaná kosmická loď. Avšak jen na jediný oblet bez „mezipřistání“. Tehdy šlo o reputační závod se Sovětským svazem. Teď jde Spojeným státům o to, aby je nepředběhla Čína. Běžní Američané však od kosmických letů čekají spíše užitečný přínos než dobrodružnou podívanou.
Vstup do gravitačního vlivu Měsíce
Podle NASA zvládla loď polovinu trasy za dva dny, pět hodin a 24 minut od startu. Dalším zásadním okamžikem bude vstup do gravitačního vlivu Měsíce, který má přijít pátý den letu. K samotnému průletu kolem Měsíce by mělo dojít v pondělí.
Agentura AP mezitím upozornila na první snímky Země, které astronauti během letu pořídili. Jeden z nich zachycuje celou planetu s oceány, pevninou i oblaky. Po změně orientace kabiny se v oknech objevila i polární záře. „Byl to ten nejúžasnější okamžik,“ uvedl velitel mise Reid Wiseman.
Na síti X zveřejnil společně s čerstvou fotografií také podobný snímek, který pořídila mise Apollo 17 v roce 1972. „Za posledních 54 let jsme ušli tak daleko, ale jedna věc se nezměnila: Náš domov vypadá z vesmíru úžasně!“ okomentoval vesmírný úřad fotografie.
Země se na novém záběru jeví vzhůru nohama, je na ní vidět Atlantický oceán, vlevo je západní část Sahary a Pyrenejský poloostrov, vpravo východní část Jižní Ameriky, uvedla stanice BBC a podotkla, že NASA planetu jasně viditelnou vpravo dole identifikoval jako Venuši. NASA zveřejnil také snímek, který ukazuje Zemi v téměř úplné tmě, kde jsou na některých místech vidět umělá lidská osvětlení, podotkla BBC.
Raketa odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě po opakovaných odkladech způsobených technickými problémy. Artemis II je dalším krokem programu NASA, jehož cílem je návrat lidí na Měsíc. Ten je nyní plánován na rok 2028.
Samotná posádka má i historický rozměr. Poprvé se k Měsíci vydala žena, Afroameričan i astronaut z jiné země než USA. Velitel Wiseman je navíc ve svých 50 letech nejstarším člověkem, který kdy k Měsíci zamířil. Celkem se k němu dosud vydalo 24 astronautů, z nichž 12 stanulo přímo na jeho povrchu.
