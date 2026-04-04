newstream.cz Enjoy Blíž k Měsíci než k Zemi. Mise Artemis II překonala klíčový milník

Blíž k Měsíci než k Zemi. Mise Artemis II překonala klíčový milník

Posádka mise Artemis II překonala polovinu trasy mezi Zemí a Měsícem
ČTK
nst
nst

Posádka mise Artemis II je na půli cesty k Měsíci. Loď Orion podle informací NASA překonala klíčový milník zhruba dva dny po startu a nyní se vzdaluje od Země rychleji, než se k ní vrací. Čtyři astronauti tak míří k historickému průletu kolem Měsíce, který lidstvo nezažilo od roku 1972.

„Nyní jste blíže Měsíci, než k nám na Zemi,“ oznámilo posádce řídicí středisko kolem šesté hodiny ráno středoevropského letního času. V té době se Orion nacházel více než 219 tisíc kilometrů od Země. „Právě teď můžeme vidět Měsíc z dokovacího otvoru, je to krásný pohled,“ reagovala astronautka Christina Kochová.

Oblet Měsíce je fascinující, ale veřejnost by víc chtěla něco jiného

Kosmičtí fandové tleskají, běžní Američané jsou nadšeni míň. Půl století od návratu posledních lidí, kteří vstoupili na povrch Měsíce, zamířila k našemu kosmickému sousedovi nová pilotovaná kosmická loď. Avšak jen na jediný oblet bez „mezipřistání". Tehdy šlo o reputační závod se Sovětským svazem. Teď jde Spojeným státům o to, aby je nepředběhla Čína. Běžní Američané však od kosmických letů čekají spíše užitečný přínos než dobrodružnou podívanou.

Vstup do gravitačního vlivu Měsíce

Podle NASA zvládla loď polovinu trasy za dva dny, pět hodin a 24 minut od startu. Dalším zásadním okamžikem bude vstup do gravitačního vlivu Měsíce, který má přijít pátý den letu. K samotnému průletu kolem Měsíce by mělo dojít v pondělí.

Agentura AP mezitím upozornila na první snímky Země, které astronauti během letu pořídili. Jeden z nich zachycuje celou planetu s oceány, pevninou i oblaky. Po změně orientace kabiny se v oknech objevila i polární záře. „Byl to ten nejúžasnější okamžik,“ uvedl velitel mise Reid Wiseman.

Na síti X zveřejnil společně s čerstvou fotografií také podobný snímek, který pořídila mise Apollo 17 v roce 1972. „Za posledních 54 let jsme ušli tak daleko, ale jedna věc se nezměnila: Náš domov vypadá z vesmíru úžasně!“ okomentoval vesmírný úřad fotografie.

Země se na novém záběru jeví vzhůru nohama, je na ní vidět Atlantický oceán, vlevo je západní část Sahary a Pyrenejský poloostrov, vpravo východní část Jižní Ameriky, uvedla stanice BBC a podotkla, že NASA planetu jasně viditelnou vpravo dole identifikoval jako Venuši. NASA zveřejnil také snímek, který ukazuje Zemi v téměř úplné tmě, kde jsou na některých místech vidět umělá lidská osvětlení, podotkla BBC.

Raketa odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě po opakovaných odkladech způsobených technickými problémy. Artemis II je dalším krokem programu NASA, jehož cílem je návrat lidí na Měsíc. Ten je nyní plánován na rok 2028.

Samotná posádka má i historický rozměr. Poprvé se k Měsíci vydala žena, Afroameričan i astronaut z jiné země než USA. Velitel Wiseman je navíc ve svých 50 letech nejstarším člověkem, který kdy k Měsíci zamířil. Celkem se k němu dosud vydalo 24 astronautů, z nichž 12 stanulo přímo na jeho povrchu.

Posádka mise Artemis II překonala polovinu trasy mezi Zemí a Měsícem ČTK

Hlavní inženýr společnosti Axiom Space Jim Stein předvádí prototyp skafandru ve středu 15. března 2023 v Houstonu. NASA si vybrala Axiom Space, aby navrhla skafandry, které budou její astronauti nosit po vstupu na měsíční povrch, což by se mělo stát koncem tohoto desetiletí.

Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (Motoristé) je od čtvrtka místopředsedou Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Uvedl to s tím, že ze svých pozic má poměrně zásadní vliv na dotace a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích Turek v týdnu sdružení hrozil, že dotace, o něž žádalo, nedostane. Že se stal Turek místopředsedou Rady fondu, potvrdil na síti X exministr Petr Hladík (KDU-ČSL). Statut fondu byl 6. února změněn účelově a funkce místopředsedy nově vytvořena jako funkce, kterou obsazuje předseda, napsal Hladík.

SFŽP je státní institucí resortu životního prostředí, zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí. Turek patří podle webu fondu mezi členy Rady fondu, která doporučuje ministrovi, jak používat peníze fondu. Skládá se z dvacítky stálých členů, jsou mezi nimi zákonodárci a ekologičtí experti a zástupci státní správy a samosprávy. "Rada projednává zásadní otázky tvorby a užití finančních prostředků Fondu a současně doporučuje ministrovi výši čerpání podpory pro jednotlivé projekty," uvádí web SFŽP. „Na první zasedání včera (ve čtvrtek) Filip Turek nepřišel. O tom, že je místopředseda, nás informovala předsedkyně (poslankyně ANO) Berenika Peštová,“ napsal na síti X Hladík.

Letos bude fond hospodařit s výdaji 45,64 miliardy korun, stejné se předpokládají i příjmy. Loňský schválený rozpočet SFŽP byl rovněž vyrovnaný, činil 45,49 miliardy korun. Největší podíl letošních příjmů fondu, asi 35 miliard korun, tvoří Modernizační fond, který má mimo jiné pomoct s přechodem tuzemské energetiky na šetrné zdroje.

Turek tento týden pohrozil ekologické organizaci Hnutí Duha újmou na dotacích v reakci na příspěvek, kterým hnutí zve na protest na Hradčanské náměstí. Odehrát se má 19. dubna a navazovat bude na obdobný protest, který kritici Motoristů uspořádali na stejném místě na podzim. „V posledních měsících se děje přesně to, před čím jsme varovali. Vláda rozvrací veřejné instituce a ministerstvo životního prostředí je toho jasným příkladem. Na ministerstvu probíhají rozsáhlé čistky, škrtají se peníze na fungování národních parků a vede se svatá válka proti rozvoji větrné energie,“ uvádějí organizátoři demonstrace.

Mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí sdělila serveru iRozhlas, že Hnutí Duha s žádostí o dotaci uspěla a peníze jí už byly přiděleny.

„Projekty schválené v minulosti se nechávají doběhnout, stávající projekt Duhy se týká tuším divokých šelem, tam problém nevidím. Na příští období mají ovšem aktivisté z Duhy a jim podobní smůlu a toto doporučení jsem učinil ještě před tím, než jsem tušil o nějaké jejich bezvýznamné demonstraci,“ napsal Turek.

Ve výčtu funkcí, z nichž může ovlivňovat rozdělování dotací, Turek také připomenul, že je předsedou vládní rady fondu pro využití výnosů z emisních povolenek.

„Teroristická organizace“

Podobně jako Turek se o chystané demonstraci vyjádřil dnes i předseda Motoristů Petr Macinka. Uvedl, že Hnutí Duha považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán. Proti označení Duhy za teroristickou organizaci se ohradil programový ředitel sdružení Jiří Koželouh.

Turek (40 let) byl rok a čtvrt poslancem Evropského parlamentu, od loňského října je českým poslancem. Ve sněmovních volbách byl jedničkou středočeské kandidátky Motoristů sobě, získal přes 20 tisíc preferenčních hlasů. Motoristé se po volbách stali součástí vládní koalice a navrhovali, aby Turek vedl ministerstvo zahraničí, což vyvolalo řadu nesouhlasných reakcí. Motoristé ho nakonec navrhli na post ministra životního prostředí. Prezident Petr Pavel ale Turka odmítl jmenovat členem vlády, podle prezidenta opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Turek se stal v polovině ledna vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem životního prostředí je od února Igor Červený (Motoristé).

Fidesz drží venkov, ale Tisza dotahuje. Bitva o Maďarsko vrcholí

Viktor Orbán
ČTK
nst
nst

V malé obci Mályinka na severovýchodě Maďarska vede Sándor Tóth hospodu už více než čtyři desetiletí. Za tu dobu zažil nejen pád komunismu, ale i opakovaná volební vítězství strany Fidesz premiéra Viktora Orbána. Stejně jako většina místních jí i on dlouhodobě dává svůj hlas, píše agentura Reuters.

Jeho podnik se loni zařadil mezi stovky venkovských hospod, které získaly státní podporu. Díky dotaci tři miliony forintů (zhruba 191 tisíc korun) mohl investovat do nových oken a klimatizace. Vláda podobné podniky označuje za „duši vesnic“ a jejich podporu považuje za klíčovou.

Právě venkovské regiony patří k hlavním oporám Fideszu. Místní ekonomika i komunitní projekty jsou často závislé na financování z veřejných zdrojů, které mají pod kontrolou struktury napojené na vládní stranu. V mnoha oblastech tak podle Reuters splývá stát s Fideszem jako hlavním poskytovatelem práce i podpory.

Mediální vliv

Silnou pozici vlády doplňuje i mediální vliv. Spojenci Fideszu kontrolují velkou část soukromých médií a veřejnoprávní média vystupují v souladu s vládní linií. Kabinet ale odmítá, že by tím omezoval svobodu médií.

Orbánova politika, zdůrazňující ochranu „maďarských zájmů“ vůči Bruselu a odmítání pomoci Ukrajině, nachází na venkově výraznou podporu. Právě zde, zejména mezi staršími voliči, má vláda nejsilnější zázemí. Před parlamentními volbami 12. dubna se tak venkov stává rozhodujícím faktorem – většina mandátů se totiž rozděluje v jednomandátových obvodech.

Tóth při čepování višňového piva nepochybuje, že místní zůstanou věrní vládní straně. „Všeobecně si myslím, že lidé tady volí Fidesz, protože pomáhá důchodcům i mladým lidem,“ říká. Zároveň připomíná, že „ne všechny strany“ by nabízely podobnou podporu podnikům.

Jeho hospoda, vybavená předměty z 80. let a jukeboxem z 90. let, slouží jako přirozené centrum obce s 450 obyvateli. Leží vedle fotbalového hřiště a má licenci na prodej tabáku.

„Vesnice, naše přímé spojení s přírodou, se zemí ... patří mezi základní části lidského života, které je nutné chránit,“ prohlásil Orbán v lednu. V tomto volebním obvodu jeho strana v roce 2022 získala přes 54 procent hlasů. Letos ale čelí silnější konkurenci.

Tou je nová středopravicová strana Tisza vedená Péterem Magyarem, který se z bývalého spojence premiéra stal jeho rivalem. Podle průzkumů má Tisza v celostátním měřítku náskok, přesto zůstává velká část voličů nerozhodnutá.

Těsný rozdíl

Z dat vyplývá, že Tisza dominuje mezi voliči mladšími 50 let, zatímco Fidesz si udržuje převahu mezi seniory. Na venkově je rozdíl těsný – Fidesz podporuje 37 procent lidí, Tiszu 33 procent.

Opozice proto výrazně posiluje přítomnost mimo velká města. Magyar v posledních dvou letech objíždí menší obce a slibuje investice do infrastruktury, pracovních míst i zdravotnictví.

Volby v Maďarsku budí obavy o férovost demokracie

„Toxická atmosféra.“ Volby v Maďarsku budí obavy o férovost demokracie

Před parlamentními volbami v Maďarsku panuje podle mezinárodních pozorovatelů „toxická atmosféra“. Uvedla to delegace Parlamentního shromáždění Rady Evropy, která tento týden navštívila Budapešť.

Podle analytiků se přitom mění i atmosféra. „Nálada v menších městech a na vesnicích je oproti minulým volbám jiná... Nyní lidé přicházejí a poslouchají, co se snaží Magyar říct,“ uvádí zpráva společnosti Eurasia Group.

Kandidáti Tiszy nyní vsadili na osobní kontakt. Dobrovolníci obcházejí domácnosti a snaží se přesvědčit voliče přímo v terénu. „Toto je klíčová věc, myslím, že toto v minulých kampaních zásadně chybělo, musíme zajít do každé ulice,“ říká kandidát Csaba Hatala-Orosz. „Můžeme slíbit, že podpoříme místní malé a střední podniky, že opravíme silnice,“ dodává.

Podle něj je rozhodující dlouhodobá práce v regionech. „Dělám tady práci v terénu už skoro dva roky a těch 82 vesnic jsem poznal a opravdu jsem do toho dal srdce,“ uzavírá.

