Oblet Měsíce je fascinující, ale veřejnost by víc chtěla něco jiného

Posádka vesmírného programu Artemis II
Josef Tuček
Kosmičtí fandové tleskají, běžní Američané jsou nadšeni míň. Půl století od návratu posledních lidí, kteří vstoupili na povrch Měsíce, zamířila k našemu kosmickému sousedovi nová pilotovaná kosmická loď. Avšak jen na jediný oblet bez „mezipřistání“. Tehdy šlo o reputační závod se Sovětským svazem. Teď jde Spojeným státům o to, aby je nepředběhla Čína. Běžní Američané však od kosmických letů čekají spíše užitečný přínos než dobrodružnou podívanou.

Při šesti misích programu Apollo mezi červencem 1969 a prosincem 1972 přistálo na Měsíci celkem dvanáct astronautů. Program byl ovšem pekelně drahý. Když Spojené státy přesvědčivě dokázaly, že Američané na Měsíc doletí a Sověti to nedokážou, zrušily plánované pokračování letů.

Jak připomíná list The New York Times, v době Apolla představovaly roční výdaje na Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) až 4,4 procenta federálního rozpočtu USA.

Průzkumy veřejného mínění tehdy ukazovaly, že podle většiny Američanů za ty peníze program Apollo nestál. S jedinou výjimkou: těsně po prvním přistání na Měsíci, kdy se Spojené státy rozjásaně (a oprávněně) radovaly z prokázané kosmické převahy, mírná většina (53 procent dotázaných) uvedla, že vynaložené peníze přece jenom dávaly smysl. Pak nadšení zase opadlo.

Po více než půl století se lidstvo znovu vydalo k Měsíci

Historický let: Lidé znovu míří k Měsíci. Artemis II je na cestě

Po více než půl století se lidstvo znovu vydalo k Měsíci. V noci na dnešek odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě raketa Space Launch System s lodí Orion a čtyřčlennou posádkou na palubě. Mise Artemis II má jediný cíl – obletět Měsíc a bezpečně se vrátit zpět na Zemi.

Levnější než Apollo

Od té doby dolétli astronauti nejdále na opravu Hubbleova kosmického dalekohledu 540 kilometrů nad Zemí. Obvykle létají na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) 400 kilometrů nad Zemí. Až nyní se stará historie opakuje.

Pokusný let mise Artemis II kolem Měsíce má ověřit možnosti výkonné nosné rakety Space Launch System a kosmické lodi Orion. Žádné přistání se konat nebude. I tak je to pořád fascinující záležitost ukazující možnosti lidské techniky dopravit člověka až k Měsíci, 400 tisíc kilometrů od Země. A takhle by to mělo pokračovat. Loni v prosinci vydal americký prezident Donald Trump exekutivní výnos, podle nějž by měli Američané přistát na Měsíci do roku 2028.

Ani dnes nejsou lety do vesmíru za hubičku. Jenom nynější start nosné rakety stál 4,1 miliardy dolarů. Z ročního rozpočtu NASA ve výši 24,44 miliardy dolarů pohlcují pilotované lety polovinu. Do veřejných výdajů je to však výrazně menší zásek než v době Apolla. Nynější stále seškrtávaný rozpočet NASA představuje jen třetinu procenta celkových výdajů amerického federálního rozpočtu.

Soukromé firmy, ale také americké Ministerstvo energetiky si objednaly úplně první surovinu, která by se měla těžit mimo Zemi. Může jít o technický, ale i právní průlom v přístupu k využívání nerostů z vesmíru. A to platí i pro situaci, pokud by prodej helia nakonec úplně selhal.

Měsíc a Mars až na konci priorit veřejnosti

Nicméně i tak se plány NASA a veřejnosti neshodují. Poslední rozsáhlý výzkum kosmonautice uskutečnilo nezávislé Pewovo výzkumné středisko v roce 2023. Účastnilo se ho více než deset tisíc dospělých obyvatel USA. Jeho výsledky byly téměř podobné stejnému výzkumu z roku 2018, což naznačuje určitou stálost názorů.

V první řadě se ukázalo, že většina Američanů kosmickým aktivitám fandí. Konkrétně 69 procent oslovených si myslí, že pro USA je nezbytné zastávat vůdčí roli ve výzkumu vesmíru.

Jinou věcí však je, jakou roli při tom mají podle názoru veřejnosti hrát lidské kosmické lety. Z devíti oblastí, jejichž význam dotazovaní ze svého pohledu hodnotili, se lidský let na Měsíc dostal až na osmé místo a let na Mars až na místo poslední.

Co považovali zúčastnění za mnohem důležitější? Na první místo zařadili sledování asteroidů a jiných objektů ve vesmíru, které by se mohly srazit se Zemí. Pak se na řadu dostalo sledování zemského klimatického systému, základní vědecký výzkum kosmu a vývoj technologií, které se dají uplatnit mimo kosmonautiku. Přitom do těchto oblastí jdou z rozpočtu NASA jen drobečky.

Veřejnost tedy už od kosmonautiky čeká spíše něco užitečnějšího, než nabízejí lidmi pilotované lety na Měsíc nebo dokonce na Mars. I když jsou strhující, dobrodružné a neskutečně úchvatné.

Jak americká veřejnost hodnotí význam oblastí výzkumu vesmíru
Oblast výzkumu Nejvyšší priorita (% dotázaných) Významné (% dotázaných) Nepříliš významné / netřeba dělat (% dotázaných)
Monitorování asteroidů a dalších objektů schopných srazit se se Zemí 60 30 9
Monitorování klíčových částí zemského klimatického systému 50 34 15
Provádění základního výzkumu k lepšímu poznání vesmíru 40 45 13
Vývoj technologií použitelných i mimo kosmonautiku 35 48 16
Výzkum toho, jak pobyt ve vesmíru ovlivňuje lidské zdraví 29 45 24
Hledání surovin a materiálů použitelných na Zemi 29 46 24
Hledání života a planet, na nichž by život mohl být 16 44 39
Vyslání lidské posádky zkoumat Měsíc 12 45 41
Vyslání lidské posádky zkoumat Mars 11 45 43

Zdroj: Pew Research Center, poslední výzkum tohoto tématu z roku 2023, 10 329 dospělých účastníků, dopočet do 100 procent představují dotazovaní, kteří na příslušnou otázku neodpověděli.

Malířova představa letu nové rakety Ariane 6.

Evropská kosmonautika má vyšší rozpočet. A poprvé si otevřeně klade vojenské cíle

Názory

V padesátileté historii Evropské kosmické agentury (ESA) se teprve nyní stalo, že tato mezivládní organizace získala do rozpočtu prakticky tolik peněz, kolik chtěla – 22,1 miliardy eur. Je to o třetinu víc než pro minulé tříleté období. A poprvé ve své historii bude agentura připravovat projekty určené i pro vojenské účely, shrnuje v analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Budoucnost cestování? Luxusní hotely, které nezanechají stopu

Na vrcholu výběru stojí ootoolno ZEM na Vysočině, projekt založený na principu nulové stopy.
Petra Nehasilová
Od off-grid chat po chytré apartmány. Česká ubytování ukazují, jak může vypadat udržitelný turismus nové generace.

Udržitelnost v cestování se rychle mění z doplňku na rozhodující faktor. Stále více lidí řeší, jaký dopad má jejich pobyt na okolní krajinu,  a je ochotno si za šetrnější variantu připlatit. Spolu s tím roste i nabídka projektů, které kombinují moderní design, technologie a minimální ekologickou stopu.

Portál Amazing Places proto vybral deset míst v Česku, která podle něj ukazují směr, kterým se bude udržitelný turismus ubírat. Nejde přitom jen o „zelené“ deklarace, ale o konkrétní řešení v oblasti energetiky, hospodaření s vodou nebo architektury. „Chceme ukázat, že moderní glamping nebo luxusní hotel mohou fungovat v symbióze s přírodou, aniž by ji zatěžovaly,“ říká zakladatel Amazing Places Petr Kotík.

Na vrcholu výběru stojí ootoolno ZEM na Vysočině, projekt založený na principu nulové stopy. Off-grid chatička funguje bez napojení na inženýrské sítě, energii získává ze slunce a je koncipována jako mobilní objekt. Pokud by z místa zmizela, krajina by se podle autorů projektu okamžitě vrátila do původního stavu. Silný důraz na ekologický provoz má také Bohemian Cottage v Českém Švýcarsku. Penzion využívá vlastní hlubinný vrt a kořenovou čistírnu odpadních vod, která vrací vyčištěnou vodu přirozeně zpět do krajiny. Za příklad architektury citlivě zasazené do krajiny označuje Amazing Places Gurdau Vinařství v Kurdějově. 12 fotografií v galerii

Udržitelnost už není jen o ručnících

V cestovním ruchu se pojem udržitelnost dávno neposuzuje jen podle omezení výměny ručníků. Do popředí se dostávají témata jako cirkulární ekonomika, energetická soběstačnost nebo neinvazivní architektura, která krajinu nezatěžuje a přirozeně do ní zapadá. Právě tento aspekt se podle Amazing Places stává jedním z klíčových kritérií při výběru výjimečných míst.

Deset míst, kde dává udržitelnost smysl

Na vrcholu výběru stojí ootoolno ZEM na Vysočině, projekt založený na principu nulové stopy. Off-grid chatička funguje bez napojení na inženýrské sítě, energii získává ze slunce a je koncipována jako mobilní objekt. Pokud by z místa zmizela, krajina by se podle autorů projektu okamžitě vrátila do původního stavu.

Silný důraz na ekologický provoz má také Bohemian Cottage v Českém Švýcarsku. Penzion využívá vlastní hlubinný vrt a kořenovou čistírnu odpadních vod, která vrací vyčištěnou vodu přirozeně zpět do krajiny.

Za příklad architektury citlivě zasazené do krajiny označuje Amazing Places Gurdau Vinařství v Kurdějově. Betonová stavba je zapuštěná do terénu a krytá zelenou střechou, která pomáhá s termoregulací i zadržováním dešťové vody.

V Bílých Karpatech zaujalo místo 4úhly, které pracuje s lokálními materiály i podporou biodiverzity. Rozlehlý areál slouží jako pastevní plocha pro ovce, které přirozeně udržují luční ekosystém.

Mezi průkopníky patří také Chateau Mcely ve středních Čechách, jeden z mála pětihvězdičkových hotelů v Česku s certifikací Green Key. Hotel využívá ekologické čisticí prostředky, vlastní biodynamickou zahradu i bio-kotelnu.

Pozornost si zaslouží i Salori u Hradce Králové, kde vsadili na přírodní principy v oblasti wellness. Saunová zahrada využívá koupací biotop bez chloru a kuchyně pracuje se sběrem divokých bylin.

Ukázkou energeticky úsporného přístupu je Domesi Concept House v Budíkově, dřevostavba v pasivním standardu s minimální spotřebou tepla.

Na principu citlivé rekonstrukce stojí Vejminek v Chřibské, kde se podařilo obnovit sto let staré stavení s maximálním využitím původních materiálů.

Na ekologii dopravy se zaměřuje Hotel Orlík v Adršpachu, který podporuje bezemisní pohyb hostů díky nabíječkám pro elektromobily a cyklogaráži.

Desítku uzavírá Aparthotel Svatý Vavřinec v Krkonoších s inteligentním řízením spotřeby energií a důrazem na lokální dodavatele.

Trend, který poroste

Podle Amazing Places roste poptávka po udržitelném ubytování zhruba o 20 procent ročně. Eco-friendly místa dnes tvoří asi desetinu jejich nabídky a jejich podíl dál roste.

Hosté přitom čím dál častěji nehledají jen komfort, ale i smysl. Udržitelný turismus se tak z okrajového segmentu posouvá do hlavního proudu  a redefinuje, co dnes znamená kvalitní cestování.

Společnost SpaceX zvažuje v rámci plánovaného vstupu na burzu (IPO) cílovou valuaci přesahující dva biliony dolarů. Podle zdrojů agentury Bloomberg obeznámených se situací firma tuto hodnotu představuje potenciálním investorům před sérií schůzek, které mají proběhnout v následujících týdnech.

Firma miliardáře Elona Muska zaměřená na raketovou techniku, satelitní služby a umělou inteligenci se v tuto dobu připravuje na takzvané „testing-the-waters“ prezentace, které mají ověřit zájem investorů o její plánovanou primární nabídku akcií. Detailnější informace podporující navrhovanou valuaci by měly zaznít právě během těchto jednání.

Hodnota přes dva biliony dolarů by znamenala výrazný nárůst oproti nedávnému ocenění. Po akvizici společnosti xAI byla kombinovaná hodnota firmy podle dřívějších informací zhruba 1,25 bilionu dolarů. Pokud by se IPO uskutečnilo za těchto podmínek, SpaceX by se zařadila mezi nejhodnotnější firmy světa. Překonala by například Meta Platforms i druhou Muskovu firmu, Teslu, a zaostávala by pouze za pěticí gigantů v indexu S&P 500, mezi něž patří Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft a Amazon.

SpaceX Elona Muska míří na burzu a může přepsat historii. Ocenění firmy by mohlo přesáhnout 1,7 bilionu dolarů a samotné IPO by překonalo všechny dosavadní rekordy.

Společnost již podle dostupných informací podala důvěrnou žádost o IPO, které by se mohlo uskutečnit v červnu. Šlo by o první z očekávané vlny velkých technologických emisí, následovat by mohly firmy OpenAI a Anthropic. Podle analytiků tvoří hlavní část příjmů SpaceX nadále raketové starty a satelitní internetová služba Starlink - jejich kombinované tržby by se mohly v roce 2026 blížit 20 miliardám dolarů. Aktivity v oblasti umělé inteligence zatím generují výrazně nižší příjmy.

IPO by mohlo firmě vynést až 75 miliard dolarů, což by výrazně překonalo dosud největší primární emisi akcií, kterou byla v roce 2019 nabídka Saudi Aramco v objemu 29 miliard dolarů. Získané prostředky chce firma využít mimo jiné na rozvoj datových center pro umělou inteligenci ve vesmíru a projekty spojené s výrobou ve vesmíru či na Měsíci.

Na přípravě IPO se podílejí velké investiční banky včetně Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase a Morgan Stanley. Firma podle zdrojů plánuje v nejbližších dnech jednání s bankovním syndikátem a v průběhu dubna také prezentaci pro analytiky.

