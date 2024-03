Král fast fashion Ortega si mne ruce. Zara a spol. obstály v konkurenci levného dovozu z Číny

Král fast fashion Španěl Amancio Ortega bohatne. Jeho módní impérium Inditex, které vlastní Zaru a další značky oděvů, loni zvýšilo čistý zisk o téměř třetinu.

Španělská společnost Inditex, která vlastní Zaru a další značky oděvů, loni zvýšila čistý zisk o 30,3 procenta na rekordních 5,4 miliardy eur (136,5 miliardy korun). Firma o tom informovala ve zprávě o výsledcích hospodaření. Gigant v odvětví cenově dostupné módy vsadil na zákazníky ochotnější více utrácet a nabídl výhodnější ceny než konkurence, jako je například švédský řetězec H&M. Zisk Inditexu odpovídá odhadu analytiků.

Tržby v obchodech a na internetu se ve finančním roce, který končí v lednu, zvýšily o 10,4 procenta na rekordních 35,9 miliardy eur. I v tomto případě Inditex coby největší světový prodejce levných oděvů naplnil odhad analytiků, kterých se dotazovala společnost LSEG. Inditex ale nesplnil vlastní loňskou předpověď, která počítala s nárůstem tržeb o 17,5 procenta.

Španělský miliardář Amancio Ortega ČTK

Inditex loni zvýšil náskok před H&M, a to díky schopnosti rychleji dodávat módní trendy od blízkých dodavatelů a prodávat více oblečení za vyšší ceny náročnějším zákazníkům. To podniku pomohlo ochránit se před rychlým růstem čínského konkurenta Shein, uvedla agentura Reuters.

„Inditexu se v roce 2023 podařilo to nejobtížnější - růst a vypořádat se s inflací. Dokázal to, protože má lepší nabídku hodnotných produktů než konkurenti jako H&M,“ uvedl manažer fondu Abante Advisors José Ramon Iturriaga. Tento fond drží akcie Inditexu. „Nemyslím si, že by letošní rok měl být pro Inditex obtížnější,“ dodal.

Akcie firmy krátce po začátku dnešního obchodování mírně zpevňovaly. Od začátku roku si připisují téměř pět procent.

Válka módních gigantů. Majitel Zary nasazuje proti Sheinu levný řetězec Lefties Zprávy z firem Největší prodejce rychlé módy na světě, španělská skupina Inditex, bojuje o udržení pozice. Aby ustála drtivou ofenzívu levné čínské konkurence v podobě Sheinu a Temu, rozšiřuje svoji diskontní značku Lefties. Ačkoli ta dosud nefiguruje ani mezi značkami Inditexu na jeho oficiálních webových stránkách, existuje Lefties už tři dekády. Zpočátku však fungovala jako obchod s outletovým zbožím své velké sestry Zary. Postupně se však z Lefties stala zbraň proti rychle expandujícímu Primarku a nyní i Sheinu. Denisa Holajová Přečíst článek

Mango chytilo druhý dech. Oděvní řetězec víc než zdvojnásobil zisk, tržby měl rekordní Zprávy z firem Španělský řetězec obchodů s módou Mango loni zvýšil čistý zisk na 172,1 milionu eur (4,35 miliardy korun), což je oproti zisku 81 milionů eur o rok dříve nárůst víc než dvojnásobný. Tržby se podobně jako v minulých letech dostaly na další rekord. Firmě pomohla expanze na trh ve Spojených státech, uvedla agentura Reuters. Mango je konkurentem oděvního řetězce Zara, který je rovněž ze Španělska. ČTK Přečíst článek