Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Írán i Trump odmítli příměří. Válka pokračuje, v sázce je i Hormuzský průliv

Írán i Trump odmítli příměří. Válka pokračuje, v sázce je i Hormuzský průliv

Donald Trump
Profimedia
nst
nst

Návrh na okamžité příměří mezi USA a Íránem neuspěl – odmítly ho obě strany. Zatímco Washington pokračuje ve vojenské operaci, Teherán trvá na tvrdých podmínkách včetně zrušení sankcí. Konflikt dál destabilizuje region i světové trhy s ropou.

Návrh příměří mezi Spojenými státy a Íránem narazil na odpor na obou stranách. Americký prezident Donald Trump podle agentury AFP odmítl plán předložený Pákistánem a hodlá pokračovat ve vojenské operaci. Írán návrh rovněž zamítl a zdůraznil, že místo dočasného klidu zbraní požaduje trvalé ukončení války.

Podle agentur Reuters a AP návrh počítal s okamžitým příměřím, otevřením Hormuzského průlivu pro lodní dopravu a následnými jednáními o dlouhodobém řešení konfliktu.

„Všechno vyhodím do vzduchu,“ šokoval Trump svět

Politika

Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum: otevřete Hormuzský průliv, nebo přijde „peklo“. Teherán ale zatím neustupuje a světové trhy začínají počítat s jedním z největších výpadků ropy v historii.

nst

Přečíst článek

Zdroj z Bílého domu uvedl, že jde pouze o „jeden z mnoha nápadů“, který prezident neschválil. „Operace Epic Fury pokračuje,“ citovala AFP. Trump má k dalšímu postupu promluvit na tiskové konferenci v průběhu dne.

Teherán ve své odpovědi předané prostřednictvím Pákistánu stanovil deset podmínek pro ukončení bojů. Požaduje například zrušení sankcí, zajištění bezpečné plavby v Hormuzském průlivu nebo širší uklidnění situace na Blízkém východě. Írán tak odmítl jak dočasné příměří, tak rychlé otevření strategické námořní trasy bez dalších záruk.

Pákistán předložil Íránu a USA návrh na okamžité příměří

Politika

Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří, včetně otevření Hormuzského průlivu, klíčového pro dopravu ropy. Poté by následovala jednání o trvalé dohodě.

ČTK

Přečíst článek

Mluvčí íránské armády Mohammad Akramínijá uvedl, že země je připravena ve válce pokračovat tak dlouho, jak to politické vedení uzná za nutné. Podle něj musí konflikt skončit tak, aby se v budoucnu neopakoval.

Návrh příměří, označovaný jako „Islámábádská dohoda“, počítal s několikatýdenním klidem zbraní a následným jednáním o širší regionální dohodě. Do zprostředkování se zapojily i další země, včetně Egypta a Turecka, které věří, že by dočasné příměří mohlo vytvořit prostor pro diplomacii.

Boje mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem vypukly na konci února a rychle přerostly v širší regionální konflikt. Írán v reakci útočí drony a raketami nejen na vojenské cíle, ale i na infrastrukturu v okolních zemích.

Dopady konfliktu už výrazně zasáhly světovou ekonomiku. Íránská blokáda Hormuzského průlivu, klíčové trasy pro přepravu ropy, vedla k prudkému růstu cen ropy a plynu na globálních trzích.

Související

Blízký východ může kvůli válce přijít až o 200 miliard dolarů

Ceny ropy po rekordním růstu klesají. Trh uklidňují signály o příměří i částečné otevření Hormuzského průlivu

Trhy

nst

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Trump hrozí „peklem“. A burziáni to přijímají s chladnou hlavu

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Po prudkém čtvrtečním zdražení se ropa na světových trzích vrací k poklesu. Investoři sledují vývoj na Blízkém východě, kde se mísí naděje na příměří s novým napětím mezi Spojenými státy a Íránem.

Ceny ropy v pondělí oslabují poté, co ve čtvrtek zaznamenaly nejvýraznější růst za několik let. Obchodníci nyní vyhodnocují protichůdné signály z Blízkého východu – na jedné straně diplomatické snahy o příměří, na druhé pokračující tlak Spojených států na Írán.

Kolem třetí odpoledne středoevropského letního času severomořská ropa Brent ztrácela zhruba 0,5 procenta a obchodovala se za 108,48 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate klesala ještě výrazněji, asi o 1,2 procenta, na 110,24 dolaru za barel. Ve čtvrtek přitom ceny prudce vyskočily – ropa West Texas Intermediate zdražila o 11 procent a Brent o osm procent, což byl největší absolutní denní nárůst od roku 2020.

„Všechno vyhodím do vzduchu,“ šokoval Trump svět

Politika

Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum: otevřete Hormuzský průliv, nebo přijde „peklo“. Teherán ale zatím neustupuje a světové trhy začínají počítat s jedním z největších výpadků ropy v historii.

nst

Přečíst článek

Pozornost trhu se soustředí především na situaci kolem Hormuzského průlivu, klíčové tepny světové energetiky, kudy v době míru proudí zhruba pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. O víkendu zde podle dostupných dat zesílil lodní provoz a některá plavidla začala průliv znovu využívat, což částečně zmírnilo obavy z výpadků dodávek.

Diplomatické úsilí mezitím pokračuje. Írán reagoval na návrh příměří, který zprostředkoval Pákistán, a naznačil, že má vlastní podmínky. Podle dostupných informací návrh počítá s okamžitým zastavením bojů a obnovením plného provozu v průlivu, na což by měla navázat další jednání.

Situace však zůstává napjatá. Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán koncem února, na což Teherán odpověděl sérií útoků v regionu včetně zásahů energetické infrastruktury a obchodních lodí. I přes dílčí uvolnění provozu tak zůstává Hormuzský průliv citlivým bodem, který může ceny ropy výrazně ovlivňovat i v dalších dnech.

Související

Ceny pohonných hmot rostou

Stát inkasuje miliony navíc z drahých paliv. Řidiči platí víc, rozpočet ale zároveň krvácí jinde

Trhy

nst

Přečíst článek
Protesty proti válce v Íránu

USA zvažují vyslání až deseti tisíc vojáků na Blízký východ. Rostoucí napětí s Íránem dál ohrožuje klíčovou ropnou trasu

Politika

nst

Přečíst článek

Marmeláda gate. Britové kývli EU na definici oblíbené ovocné zavařeniny, má to ale háček

Pomerančová marmeláda s rakytníkem
Se svolením MarmelLady
ČTK
ČTK

Marmeláda je už dlouho ikonickým britským pokladem. Recepty některých rodin se předávají z generace na generaci. Již brzy by se ale mohla na pultech britských obchodů mírně změnit její etiketa. Podle nové potravinářské dohody s EU bude muset být klasická marmeláda prodávána jako "citrusová marmeláda", upozornil server televize BBC.

Důvodem této změny je, že Británie při snaze podpořit obchod a zjednodušit export znovu přijme evropská pravidla pro označování potravin. Jenže s jedním rozdílem - Brusel uvolnil pravidla pro označování a poprvé rozšiřuje právní definici marmelády pro evropské trhy i na jiné zavařeniny než ty z citrusových plodů.

Mluvčí britské vlády se snažil uklidnit veřejnost, že britská marmeláda se nemění. Je to jen úprava názvu. Produkt zůstane stejný a dohoda má podle něj podnikům ušetřit starosti s byrokracií.

Politika

Brexit svého času vzbuzoval vlny emocí jako málokteré politické téma. Dnes však už nikoho moc nezajímá. Vláda se pokouší o dílčí nápravu, populisté téma pomalu opouštějí a veřejnost by podle průzkumů raději obětovala část suverenity za lepší ekonomiku. Podnikatelé, pěstitelé a potravináři na brexit však jen tak nezapomenou, protože jim dodnes značně ukrajuje z jejich zisků.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Evropská pravidla, která byla před brexitem začleněna do britského zákona, stanovila, že označení marmeláda (angl. marmalade) smí v obchodech používat jen pomazánky z citrusových plodů. Ostatní druhy ovocných pomazánek se musí prodávat pod názvem džem (jam) nebo jeho ekvivalentem v místním jazyce. Tato pravidla vznikla díky britskému lobbingu v 70. letech, kdy Británie prosadila speciální obchodní status marmelády z hořkých sevillských pomerančů - směsi, která se díky literární a filmové postavě medvídka Paddingtona stala po celém světě symbolem Británie.

Pravidlo týkající se názvu marmelády se od svého zavedení stalo jazykovou pastí a zdrojem konfliktů mezi potravinářskými regulátory v celé Evropě. V roce 2004 EU pravidlo uvolnila pro prodejce na farmářských trzích v Rakousku a Německu, ale spotřebitele stále mate v zemích jako Španělsko a Itálie, kde se výraz "mermelada" či "marmellata" běžně používá pro pomazánky z jiného ovoce, například švestek nebo fíků.

Jazyková tradice

Jeden německý europoslanec, který po brexitu prosazoval změnu, v roce 2017 uvedl, že pravidla odporují německé jazykové tradici. Nyní Brusel pravidla aktualizoval a od června budou moci všechny členské státy EU prodávat pod názvem marmeláda i zavařeniny z jiného ovoce než z citrusů. V souladu s mezinárodními normami ale budou muset být citrusové zavařeniny odlišené jako samostatný druh, a budou se tak nově prodávat pod názvem citrusová marmeláda.

Britská vláda uvedla, že vyhláška o marmeládách patří mezi 76 aktualizovaných potravinářských předpisů EU, které budou platit v celé zemi, pokud bude dohodnuta širší dohoda o potravinách. Časový rámec pro zavedení pravidla v Británii zatím není známý. Očekává se, že dohoda vstoupí v platnost v polovině roku 2027.

Zatím není jasné, jak moc si změny všimnou zákazníci a zda "dlouhá ruka marmeládového zákona" změní, co si Britové pod marmeládou představují. Soutěž World Marmalade Awards, která se koná v hrabství Cumbria v severozápadní Anglii, ale zůstane i nadále vyhrazená citrusovým pomazánkám s cílem ukázat poctivou britskou marmeládu - tu pravou, kterou Britové jedí už po staletí, od Alžběty I. až po Jamese Bonda, uvedla ředitelka soutěže Beatrice McCoshová.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek
Doporučujeme