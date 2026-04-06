Írán i Trump odmítli příměří. Válka pokračuje, v sázce je i Hormuzský průliv
Návrh na okamžité příměří mezi USA a Íránem neuspěl – odmítly ho obě strany. Zatímco Washington pokračuje ve vojenské operaci, Teherán trvá na tvrdých podmínkách včetně zrušení sankcí. Konflikt dál destabilizuje region i světové trhy s ropou.
Návrh příměří mezi Spojenými státy a Íránem narazil na odpor na obou stranách. Americký prezident Donald Trump podle agentury AFP odmítl plán předložený Pákistánem a hodlá pokračovat ve vojenské operaci. Írán návrh rovněž zamítl a zdůraznil, že místo dočasného klidu zbraní požaduje trvalé ukončení války.
Podle agentur Reuters a AP návrh počítal s okamžitým příměřím, otevřením Hormuzského průlivu pro lodní dopravu a následnými jednáními o dlouhodobém řešení konfliktu.
Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum: otevřete Hormuzský průliv, nebo přijde „peklo". Teherán ale zatím neustupuje a světové trhy začínají počítat s jedním z největších výpadků ropy v historii.
Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum: otevřete Hormuzský průliv, nebo přijde „peklo“. Teherán ale zatím neustupuje a světové trhy začínají počítat s jedním z největších výpadků ropy v historii.
Zdroj z Bílého domu uvedl, že jde pouze o „jeden z mnoha nápadů“, který prezident neschválil. „Operace Epic Fury pokračuje,“ citovala AFP. Trump má k dalšímu postupu promluvit na tiskové konferenci v průběhu dne.
Teherán ve své odpovědi předané prostřednictvím Pákistánu stanovil deset podmínek pro ukončení bojů. Požaduje například zrušení sankcí, zajištění bezpečné plavby v Hormuzském průlivu nebo širší uklidnění situace na Blízkém východě. Írán tak odmítl jak dočasné příměří, tak rychlé otevření strategické námořní trasy bez dalších záruk.
Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří, včetně otevření Hormuzského průlivu, klíčového pro dopravu ropy. Poté by následovala jednání o trvalé dohodě.
Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří, včetně otevření Hormuzského průlivu, klíčového pro dopravu ropy. Poté by následovala jednání o trvalé dohodě.
Mluvčí íránské armády Mohammad Akramínijá uvedl, že země je připravena ve válce pokračovat tak dlouho, jak to politické vedení uzná za nutné. Podle něj musí konflikt skončit tak, aby se v budoucnu neopakoval.
Návrh příměří, označovaný jako „Islámábádská dohoda“, počítal s několikatýdenním klidem zbraní a následným jednáním o širší regionální dohodě. Do zprostředkování se zapojily i další země, včetně Egypta a Turecka, které věří, že by dočasné příměří mohlo vytvořit prostor pro diplomacii.
Boje mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem vypukly na konci února a rychle přerostly v širší regionální konflikt. Írán v reakci útočí drony a raketami nejen na vojenské cíle, ale i na infrastrukturu v okolních zemích.
Dopady konfliktu už výrazně zasáhly světovou ekonomiku. Íránská blokáda Hormuzského průlivu, klíčové trasy pro přepravu ropy, vedla k prudkému růstu cen ropy a plynu na globálních trzích.