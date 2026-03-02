Francie zvýší počet jaderných zbraní, oznámil Macron
Francie navýší počet svých jaderných zbraní, aby posílila evropské jaderné odstrašení v době, kdy bezpečnostní závazky Spojených států vůči kontinentu podle Paříže oslabují. Oznámil to prezident Emmanuel Macron při projevu na základně ponorek Île Longue v Bretani.
„Posílení našeho arzenálu je nezbytné,“ uvedl Macron. Zároveň připustil, že Spojené státy budou i nadále hrát klíčovou roli v evropské obraně. Současně však varoval, že nedávná rétorika z Washingtonu ukazuje, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za vlastní bezpečnost, cituje francouzského prezidenta agentura Bloomberg.
Projev přichází v době, kdy evropské vlády čelí podle něj nejvážnějším bezpečnostním výzvám od konce studené války. Ruská invaze na Ukrajinu, která trvá už pátým rokem, narušila představy o stabilitě na kontinentu. Prezident Donald Trump navíc zpochybnil závazek USA vůči NATO a Evropě.
Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.
Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka
Názory
Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.
Nepřímá podpora krajně pravicových stran
Trumpova administrativa ve strategii národní bezpečnosti uvedla, že bude podporovat „odpor vůči současnému směřování Evropy uvnitř evropských států“. Tento krok je vnímán jako nepřímá podpora krajně pravicových stran.
Macron jako lídr jediné země Evropské unie disponující jadernými zbraněmi čelí rostoucím otázkám, zda by rozšířil francouzské jaderné záruky i na další evropské státy.
Podle údajů Bulletinu atomových vědců má Francie zhruba 290 jaderných hlavic, což odpovídá úrovni z roku 1984. Vrcholu dosáhl francouzský arzenál na počátku 90. let, kdy zahrnoval až 540 hlavic. Ty jsou rozděleny mezi letecké nosiče a balistické střly M51 společnosti ArianeGroup, odpalované z ponorek.