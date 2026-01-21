Nový magazín právě vychází!

Trump v Davosu: Grónsko chceme, ale silou ho brát nebudeme

Americký prezident Donald Trump využil své vystoupení na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu k ostré kritice Evropy i k zesílení tlaku na Grónsko. Spojené státy podle něj po druhé světové válce udělaly zásadní chybu, když ostrov vrátily Dánsku. Dánové jsou podle Trumpa dnes „nevděční“ a USA Grónsko potřebují nejen pro vlastní bezpečnost, ale i kvůli rostoucím ambicím Ruska a Číny. Trump nicméně poprvé vyloučil, že by USA k získání arktického ostrova použily vojenskou sílu.

Donald Trump v Davosu znovu otevřel téma Grónska a tvrdě se opřel do Evropy. „Spojené státy nepoužijí sílu, aby Grónsko získaly,“ řekl Trump v projevu. Dosud přitom odmítal možnost vojenského řešení jednoznačně vyloučit, což vyvolávalo nervozitu mezi evropskými spojenci.

„Spojené státy byly velmi hloupé, když po válce Grónsko vrátily. Je to velký a krásný kus ledu a my ho potřebujeme pro národní bezpečnost,“ prohlásil Trump. Kontrolu nad autonomní součástí Dánského království označil za strategickou nutnost, a to zejména v kontextu rostoucího geopolitického napětí v Arktidě.

Trump: Evropa se změnila. A ne k lepšímu

Výrazně kritický byl Trump také k vývoji v Evropě. Podle něj se některé části kontinentu změnily k nepoznání – a rozhodně ne k lepšímu.

„Některá místa v Evropě už ani nejde poznat. A nemyslím to pozitivně. Evropu miluji, ale nemíří správným směrem,“ řekl prezident. Hlavní problémy podle něj pramení ze zelené politiky Evropské unie a z masového přistěhovalectví, které podle Trumpa evropské vlády nezvládají.

Trump tím navázal na dlouhodobou kritiku Bruselu, který podle něj klade přehnaný důraz na klimatická opatření na úkor ekonomického růstu a zároveň selhává v boji s nelegální migrací.

Světové ekonomické fórum v Davosu

Amerika vzkvétá

Na rozdíl od Evropy Trump opakovaně chválil stav americké ekonomiky. Už v úvodu projevu, kdy pozdravil „přátele i několik nepřátel“, což publikum přijalo se smíchem, si připsal zásluhy za hospodářský vývoj ve Spojených státech.

„Po roce, co jsem ve funkci, ekonomika vzkvétá. Žádná inflace, vysoký ekonomický růst,“ prohlásil. Dodal, že současnou úroveň výkonu amerického hospodářství nikdo jiný než on nepředvídal a že USA jsou podle něj „hospodářským motorem planety“.

Davos jako vzkaz Evropě

Trumpovo vystoupení v Davosu nebylo jen bilančním projevem, ale i politickým vzkazem evropským lídrům. Zatímco Spojené státy se podle něj vracejí k síle a sebevědomí, Evropa podle Trumpa ztrácí směr.

Oživení tématu Grónska navíc ukazuje, že americký prezident nehodlá ustupovat ani v otázkách, které už jednou vyvolaly ostré reakce evropských spojenců. Davos tak Trump využil k tomu, aby znovu jasně vymezil, kdo je podle něj vítěz.

Lukáš Kovanda: Dluhy děsí svět. A zlato z toho těží

Trhy

Japonsko, USA, Evropa. Dluhy rostou všude. Trhy hledají pojistku. A zlato ji nabízí. Cena zlata přepisuje historické rekordy. Více v komentáři ekonoma Lukáše Kovandy.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Šéf Ryanairu si rýpl do Muska: Ne všechno si můžeš koupit
Šéf Ryanairu Michael O’Leary znovu provokuje Elona Muska. Tvrdí, že Ryanair by Muskovi vydělával víc než sociální síť X. Koupit si nízkonákladovku ale nemůže. Evropské právo to zakazuje.

Nejbohatší muž světa Elon Musk je zvyklý, že když něco chce, tak to dostane. Ve slovní přestřelce na síti X s šéfem aerolinky Ryanair Musk v nadsázce pronesl, že když bude chtít, nízkonákladovku si koupí. O’Leary, který Muska označil za idiota, mu nyní přes média vzkázal, že ačkoli by pro něj byla koupě Ryanairu rozhodně výnosnější byznys než síť X, musí si nechat zajít chuť. Evropské právo mu stojí v cestě. 

„Pokud chce investovat do Ryanairu, byla by to pro něj velmi dobrá investice. Rozhodně výrazně lepší než jeho finanční výnosy ze sítě X,“ prohlásil O’Leary na tiskové konferenci. Zároveň ale dodal, že převzetí nepřipadá v úvahu. Důvod je prostý: pravidla Evropské unie výrazně omezují zahraniční vlastnictví leteckých společností.

Příliš drahý Starlink

Spor mezi oběma muži rozhořel poté, co O’Leary letos definitivně odmítl zavedení satelitního internetu Starlink na palubách letadel Ryanairu. Podle něj byl projekt po ročním vyjednávání příliš drahý a ekonomicky nesmyslný.

„Starlink tvrdí, že by za wi-fi platilo 90 procent pasažérů. Naše data říkají, že by to bylo méně než deset procent,“ uvedl O’Leary. Krátce poté Musk na síti X nadhodil, že by Ryanair mohl prostě koupit. O’Leary reagoval bez obalu – Muska označil za „idiota“ a nyní mu vzkazuje, že Evropa není Twitter.

Proč Musk nemá šanci

Podle evropských pravidel musí být většina letecké společnosti vlastněna subjekty z EU. Jde o klíčovou podmínku pro provozní licenci a přístup na evropské nebe. 

O’Leary tak Muskovi vzkazuje, že ani 668 miliard dolarů (14 bilionů korun) – což je podle žebříčku Bloomberg odhad hodnoty Muskova majetku – nestačí. Na akcie společnosti Ryanair neměly spory O’Learyho s Muskem žádný výraznější vliv. Podle Reuters to naznačuje, že většina investorů nebere Muskovy výroky o převzetí vážně.

Když konflikt vydělává

Zatímco Musk mlčí, O’Leary si mediální přestřelku evidentně užívá. Tvrdí, že hádka s jedním z nejznámějších podnikatelů planety Ryanairu pomohla. „V posledních pěti dnech byly rezervace o dvě až tři procenta vyšší. Při našem objemu prodeje je to velmi výrazné,“ uvedl.

Pro šéfa Ryanairu nejde o nic nového. O’Leary je dlouhodobě známý tím, že konflikty a provokace vědomě využívá jako marketingový nástroj. V tomto případě ale přidal i jasnou zprávu směrem k Muskovi: ne všechno si můžeš koupit – zvlášť ne v Evropě.

Cena zlata poprvé překonala 4700 dolarů za unci
Cena zlata se dostala nad 4800 dolarů. Trumpovy hrozby vůči spojencům z NATO znervózňují investory, kteří hledají jistotu.

Cena zlata ve středu poprvé překonala hranici 4 800 dolarů (zhruba 99 670 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Investoři vnímají tento kov jako bezpečné útočiště po rozsáhlém výprodeji amerických aktiv v důsledku zvýšeného napětí mezi Spojenými státy Donald Trump a NATO ohledně Grónsko.

Zvyšují se i ceny dalších drahých kovů. Stříbro se sice obchoduje pod maximem 95,87 dolaru za unci, kam se vyšplhalo v úterý, hranici 2 500 dolarů za unci však ve středu poprvé překonala platina.

Na spotovém trhu, kde se drahé kovy prodávají a kupují k okamžitému dodání, mělo zlato kolem 7:45 SEČ k dobru 2,6 procenta a pohybovalo se v blízkosti 4 888 dolarů za unci.

Analytici: Jde o ztrátu důvěry v USA

„Je to ztráta důvěry v USA způsobená Trumpovými kroky z víkendu, kdy uvalil cla na evropské země a zvýšil nátlak ve snaze získat Grónsko. Pohyb ceny zlata odráží obavy z globálního geopolitického napětí,“ uvedl analytik Kyle Rodda ze společnosti Capital.com.

Americký prezident Trump v úterý prohlásil, že „není cesty zpět“ od jeho cíle ovládnout Grónsko. Odmítl vyloučit možnost obsazení arktického ostrova silou a slovně ostře zaútočil na spojence z NATO.

Růstu ceny zlata pomáhá i slábnoucí dolar, který kov zlevňuje držitelům jiných měn. Americká měna se pohybuje v blízkosti měsíčního minima. Hrozby Bílého domu ohledně Grónska vyvolaly rozsáhlý výprodej amerických aktiv, od měny přes akcie na Wall Street až po státní dluhopisy.

Cena platiny dnes vystoupala až na 2 511,80 dolaru za unci, následně se však vrátila pod hranici 2 500 dolarů.

