Trump v Davosu: Grónsko chceme, ale silou ho brát nebudeme
Americký prezident Donald Trump využil své vystoupení na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu k ostré kritice Evropy i k zesílení tlaku na Grónsko. Spojené státy podle něj po druhé světové válce udělaly zásadní chybu, když ostrov vrátily Dánsku. Dánové jsou podle Trumpa dnes „nevděční“ a USA Grónsko potřebují nejen pro vlastní bezpečnost, ale i kvůli rostoucím ambicím Ruska a Číny. Trump nicméně poprvé vyloučil, že by USA k získání arktického ostrova použily vojenskou sílu.
Donald Trump v Davosu znovu otevřel téma Grónska a tvrdě se opřel do Evropy. „Spojené státy nepoužijí sílu, aby Grónsko získaly,“ řekl Trump v projevu. Dosud přitom odmítal možnost vojenského řešení jednoznačně vyloučit, což vyvolávalo nervozitu mezi evropskými spojenci.
„Spojené státy byly velmi hloupé, když po válce Grónsko vrátily. Je to velký a krásný kus ledu a my ho potřebujeme pro národní bezpečnost,“ prohlásil Trump. Kontrolu nad autonomní součástí Dánského království označil za strategickou nutnost, a to zejména v kontextu rostoucího geopolitického napětí v Arktidě.
Trump: Evropa se změnila. A ne k lepšímu
Výrazně kritický byl Trump také k vývoji v Evropě. Podle něj se některé části kontinentu změnily k nepoznání – a rozhodně ne k lepšímu.
„Některá místa v Evropě už ani nejde poznat. A nemyslím to pozitivně. Evropu miluji, ale nemíří správným směrem,“ řekl prezident. Hlavní problémy podle něj pramení ze zelené politiky Evropské unie a z masového přistěhovalectví, které podle Trumpa evropské vlády nezvládají.
Trump tím navázal na dlouhodobou kritiku Bruselu, který podle něj klade přehnaný důraz na klimatická opatření na úkor ekonomického růstu a zároveň selhává v boji s nelegální migrací.
Světové ekonomické fórum v Davosu je podivnou sešlostí. Sice se tu koncentruje velká část světové politické a ekonomické moci, ale tato smetánka se povětšinou nejdůležitějším tématům vyhýbá. Ani letos to nebude jiné, všechnu pozornost totiž vysává Donald Trump. Přitom by se mělo mluvit o nerovnostech, daňových únicích a spravedlivějším rozdělení bohatství. I zámožní by si měli uvědomit, že je to i v jejich zájmu.
Davos jako pozlacené divadlo. Pozornost vysaje Trump a na důležitá témata se opět nedostane
Názory
Amerika vzkvétá
Na rozdíl od Evropy Trump opakovaně chválil stav americké ekonomiky. Už v úvodu projevu, kdy pozdravil „přátele i několik nepřátel“, což publikum přijalo se smíchem, si připsal zásluhy za hospodářský vývoj ve Spojených státech.
„Po roce, co jsem ve funkci, ekonomika vzkvétá. Žádná inflace, vysoký ekonomický růst,“ prohlásil. Dodal, že současnou úroveň výkonu amerického hospodářství nikdo jiný než on nepředvídal a že USA jsou podle něj „hospodářským motorem planety“.
Davos jako vzkaz Evropě
Trumpovo vystoupení v Davosu nebylo jen bilančním projevem, ale i politickým vzkazem evropským lídrům. Zatímco Spojené státy se podle něj vracejí k síle a sebevědomí, Evropa podle Trumpa ztrácí směr.
Oživení tématu Grónska navíc ukazuje, že americký prezident nehodlá ustupovat ani v otázkách, které už jednou vyvolaly ostré reakce evropských spojenců. Davos tak Trump využil k tomu, aby znovu jasně vymezil, kdo je podle něj vítěz.
