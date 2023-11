Dotovaný růst. Světový vývoz aut stoupá díky státním podporám elektromobility

Vývoz automobilů z Evropy a z Asie prudce roste. Zejména však díky tomu, že Spojené státy a další země poskytují dotace na nákup elektromobilů. Prodejci navíc doplňují zásoby, které ani teď nedosahují úrovně před pandemií covid-19. Rozmach obchodu s automobily je v kontrastu s širším vývojem exportu, který naopak slábne, a to hlavně kvůli zpomalování světové ekonomiky. Tento trend nabízí pohled na to, jak snahy západních zemí o stimulace domácí výroby a odmítání fosilních paliv způsobují změny ve světovém obchodě, uvedl deník The Wall Street Journal (WSJ).

Z Německa, evropské průmyslové velmoci, vyvezli výrobci za deset měsíců do letošního října zhruba 2,6 milionu nových osobních aut. To je podle německého svazu automobilového průmyslu o deset procent více než před rokem. Jižní Korea a Japonsko zaznamenaly zrychlení vývozu aut, částečně díky daňovým úlevám pro elektromobily v USA. Čína začátkem letošního roku předstihla Japonsko a stala se největším vývozcem automobilů, částečně díky prodeji do Ruska a díky vývozu elektromobilů od domácích výrobců, jako je BYD, i od zahraničních značek, jako je například americká Tesla.

Ve srovnání s průměrným měsíčním vývozem v roce 2021 vzrostl vývoz aut z Číny ve třetím čtvrtletí o 71 procenta, uvedla společnost Oxford Economics. Vývoz aut z Jižní Koreje se ve stejném období zvýšil o 36 procent a z Japonska o 18 procent. Vývoz aut i automobilových dílů z Thajska pak stoupl o 13 procent. Neautomobilový vývoz z těchto čtyř zemí přitom ve stejném období o 5,4 procenta klesl. To ukazuje, jak se vývozu aut daří odolat širšímu trendu oslabení prodeje v zahraničí způsobenému tím, že spotřebitelé a podniky omezují výdaje v reakci na vyšší úrokové sazby.

Závody asijských automobilek

Automobilový průmysl patřil v době pandemie k nejvíce zasaženým odvětvím, protože nedostatek polovodičů měl negativní dopad na celosvětovou výrobu. Zásoby prodejců v USA a dalších velkých zemích se v roce 2021 vyčerpaly a doba vyřízení objednávek se prodloužila. Asijské automobilky se od té doby předhánějí, aby dohnaly ztrátu, uvedl ekonom Oxford Economics Alex Holmes. Potřeba doplnit skladové zásoby je jedním z faktorů, které letos podpořily vývoz.

Asijští vývozci aut pak těží z přechodu na elektromobily. Největší prospěch z toho má Čína, jež se na trhu s elektromobily dostává do popředí díky rostoucímu počtu domácích výrobců, kteří se snaží proniknout na zahraniční trhy, a také automobilka Tesla, která vyrábí mnoho svých aut v Šanghaji.

Přetlak výroby v Číně ale už zvyšuje napětí ve vztazích s obchodními partnery. Evropská unie v říjnu kvůli záplavě dovozu čínských elektromobilů zahájila vyšetřování, zda čínské automobilky nevyužívají nelegální státní subvence. Na americkém trhu se ale zatím čínské automobilky příliš neprosadily kvůli obchodním sporům mezi Pekingem a Washingtonem. Jiní asijští vývozci, zvláště z Japonska a Jižní Koreje, však využívají podpor americké vlády k nákupu elektromobilů.

U konce s dechem?

Velkou otázkou zůstává, jak dlouho tento růst potrvá. Ekonomové tvrdí, že postpandemický efekt doplňování zásob pravděpodobně brzy odezní. Očekává se, že americká ekonomika v příštím roce zpomalí, protože se projeví vliv dosavadního zvyšování úrokových sazeb. Očekává se také, že rovněž Evropa bude ztrácet dech, možná i sklouzne do recese.

„Je zde riziko, že dodávky aut z Asie mohou v příštím roce ochladnout,” uvedl ekonom banky HSBC Frederic Neumann. Dodal, že elektromobily z Číny budou pravděpodobně i nadále zvyšovat podíl na globálním trhu díky ohromné výrobní kapacitě v zemi. Širší obchodní signály z Asie, jako jsou nevyřízené vývozní objednávky, však naznačují, že globální obchod zůstane pravděpodobně ještě nějaký čas pod tlakem.

