Exportéři vyhlížejí příští rok s obavami, letos jim výrazně pomáhá oslabení koruny

Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by mohl podle Asociace exportérů letos vzrůst přibližně o šest procent na rekordních zhruba šest bilionů korun z loňských 5,67 bilionu korun. Růstu exportu v korunovém vyjádření výrazně pomáhá letošní oslabení kurzu koruny vůči euru. Na dnešním Exportním fóru v Mladých Bukách na Trutnovsku to řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Pro rok 2025 asociace čeká snížení vývozu.

„Oslabení kurzu koruny se na růstu vývozu v korunách podílí zhruba třemi čtvrtinami. Z tohoto pohledu nejsou výsledky exportu nijak skvělé,“ uvedl Daněk. Při slabší koruně získávají vývozci za euro utržené ze zahraničí více peněz.

Zahraniční obchod ČR by měl letos podle odhadu Asociace exportérů skončit přebytkem na úrovni 700 miliard korun. Loni byla bilance zahraničního obchodu, tedy rozdíl mezi hodnotou vývozu a dovozu, v plusu 526 miliard korun.

Za první tři čtvrtletí vývoz meziročně vzrostl o 7,2 procenta na 4,5 bilionu korun. „V přepočtu na eura ale nárůst činil jen 1,9 procenta na 179,7 miliardy eur, oslabení kurzu koruny bylo přibližně pětiprocentní," uvedl Daněk. Vázne podle něj hlavně odbyt do Německa a na Slovensko, což jsou hlavní odbytiště pro české vývozce.

U Německa, kam jde asi třetina českého exportu, byl za leden až září v přepočtu na eura růst vývozu nulový. U Slovenska, kam směřuje přes sedm procent exportu, byl v eurech meziroční pokles zhruba o dvě procenta.

Brzdy českého exportu: Trump, Putin a evropská zelená agenda

Tahounem růstu vývozu jsou letos automobily. Jejich export za prvních devět měsíců letošního roku meziročně vzrostl téměř o 30 procent na 594 miliard korun.

Podle Asociace exportérů je však velmi nejisté, zda český autoprůmysl bude v růstu exportu pokračovat. Zásadní hrozbou jsou pokuty, které od roku 2025 začne Evropská unie uplatňovat vůči automobilkám, jež neprodají dostatečný podíl elektromobilů. Pokud automobilky kvůli pokutám za nesplnění limitů emisí oxidu uhličitého omezí výrobu, přenese se to podle Daňka i na jejich dodavatele a zásadně to omezí export. I proto asociace očekává, že letošní hodnoty export v roce 2025 zřejmě nezopakuje.

Druhou hrozbou, která může negativně ovlivnit český export v příštím roce, budou podle Daňka ochranářské opatření, která hodlá zavést administrativa budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Na český vývoz by to dopadlo prostřednictvím Německa, pro které jsou USA nejdůležitějším zákazníkem," uvedl Daněk. Trvajícími hrozbami jsou podle Asociace exportérů vývoj na Ukrajině a na Blízkém Východě.

