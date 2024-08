OBRAZEM: Jindřichohradecká úzkokolejka žije. První vlak vyjede po dvou letech již tento víkend

Vlaky Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) se v sobotu téměř po dvou letech opět rozjedou. První vlak vyjede z Nové Bystřice do stanice Hůrky v 9:00, další jízdy budou v 11:00, 14:00 a 16:00. Otevřená trať je dlouhá šest kilometrů.

Práce na dalších úsecích trati budou pokračovat tak, aby se na ně mohly vlaky vrátit na začátku září, uvedl Jan Kysela, jenž připravil reorganizační plán JHMD. Firma je od roku 2022 v úpadku.

Drážní úřad vydal 1. srpna osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy pro úsek tratě Hůrky - Nová Bystřice na Jindřichohradecku. „Jednoznačnou prioritou je pro nás bezpečnost trati, proto bude otevírání dalších úseků vždy až ve chvíli, kdy budou splněny všechny bezpečnostní předpoklady a podmínky,“ uvedl Viliam Perknovský, jednatel společnosti Swietelsky RAIL CZ, která připravuje koleje. Kysela chtěl obnovit provoz už v červnu, to však bez osvědčení od Drážního úřadu nebylo možné.

Vagony potáhne dieslová lokomotiva

Od dnešního pozdního odpoledne bude možné zakoupit jízdenky na parní jízdy on-line na stránkách uzkokolejky.cz nebo ve stanici Nová Bystřice, z níž budou vlaky každý den vyjíždět. Historická souprava, tažená parní lokomotivou, pojede na trase čtyřikrát denně. V případě údržby parní lokomotivy soupravu s historickými vagony potáhne dieselová lokomotiva. Ve stanici Hůrky cestující budou moct při krátké technické přestávce sledovat práci vlakové čety při přepřahání lokomotivy.

Sobotní slavnostní zahájení provozu doprovodí otevření nového občerstvení ve stanicích Nová Bystřice a Hůrky. „Návštěvníci České Kanady si mohou užít jedinečnou atmosféru a ubytovat se v některých nádražních budovách úzkokolejky. V rámci spolupráce s aplikací Bezkempu je možné na dvou nádražích zaparkovat a přenocovat v obytných vozech, dodávkách nebo třeba i ve stanu,“ dodal Kysela, který připravuje reorganizaci společnosti JHMD od konce letošního ledna.

JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně na Pelhřimovsku a do Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Podle Kysely JHMD po reorganizaci nebudou fungovat jako denní linkový provoz pro obyvatele, kteří žijí u železnice a dojíždějí do zaměstnání, což platilo před úpadkem. Zaměří se na turistiku. Firma je v úpadku od října 2022, kdy provoz vlaků zastavila. Dlužila 350 milionů korun.

