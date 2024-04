Záchrana pro jindřichohradeckou úzkokolejku? Provozovat ji chce dopravce z Brna

Dopravcem na jindřichohradecké úzkokolejce by mohla být od půlky června společnost Gepard Express. Záměr na podepsání smlouvy s dopravcem schválila rada Jihočeského kraje, který je objednavatelem služeb.

Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), jimž úzkokolejka patří, jsou od října 2022 v úpadku a provoz na trati dočasně ukončily. Věřitelé JHMD schválili na lednovém zasedání u insolvenčního soudu v Českých Budějovicích reorganizaci společnosti.

„Smlouvu (se společností Gepard Express) podle zákona na dva měsíce zveřejňujeme. A pokud v tu chvíli bude na druhé straně provozovatel a bude si chtít službu objednat, jsme na to připraveni. Zároveň jsme deklarovali, že se nebudeme podílet na nákupu kolejí a jakéhokoliv jiného majetku. Dostávají se k nám informace, že jsou na to připraveny obce, což nás překvapilo, protože se jedná o částku převyšující 120 milionů korun, kterou by musely investovat,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

JHMD dluží věřitelům přibližně 350 milionů korun. Do konce května by měla společnost ukončit reorganizaci a 1. června by opět mohla zahájit provoz. Reorganizační návrh kromě jiného počítá s tím, že by dráhu i vozy koupily obce.

Návrh smlouvy mezi krajem a společností Gepard Express se týká letošního turistického období od půlky června do konce října. JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně na Pelhřimovsku a do Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. „Neusilujeme pouze o letní jízdy, které jsou samozřejmě pro turisty nejlákavější. Ale naším cílem je dlouhodobé obnovení turistického provozu,“ řekl Michal Žižlavský, advokát Jana Kysely, který pracuje na reorganizaci JHMD.

Železnici však v minulosti využívali ke každodenním cestám do práce i obyvatelé. Nyní tyto služby zajišťují autobusové spoje. Ale koordinuje si je vždy daný kraj. Jenže třeba řada lidí z Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku dojíždí do 20 kilometrů vzdáleného jihočeského Jindřichova Hradce. „A nyní, když nefunguje úzkokolejka, tak musí (vlaky) jezdit přes Žirovnici a Počátky, kdy jedna cesta s přestupy trvá třeba hodinu a půl,“ řekl Jan Šatava, jeden ze zakladatelů firmy JHMD a někdejší předseda představenstva.