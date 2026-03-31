Jindřichohradecká úzkokolejka brzy sveze první cestující. Časem může vést až do Rakouska
Jindřichohradecká úzkokolejka se připravuje na pravidelný turistický provoz, který po tříleté přestávce začne v pátek. Provozovatel Gepard Express dokončuje obnovu tratí a pokračuje veřejná sbírka na opravu podbíječky. Majitel Albert Fikáček už ale v hlavě nosí dlouhodobé plány, na které se chystá, až se situace uklidní. Jeho snem je propojit trať z Nové Bystřice do rakouského Litschau. Předchozí záměry na přeshraniční propojení dvou úzkorozchodných železnic ztroskotaly.
Bez nadšení všech kolem by se záchrana historické železnice podle Fikáčka nepodařila. „Je to vlastně modelová železnice jedna ku dvěma, takže je to takový vyšší level modelařiny. K vláčkům jsem měl vždycky blízko, ale spíše jako častý a nadšený cestující než jako šotouš nebo odborník,“ řekl Fikáček. Ocenil úsilí dobrovolníků, kteří pomáhali s obnovou tratí, i štědrost dárců, kteří na Doniu dosud přispěli přes 2,6 milionu korun. Většina si vybrala pojmenovaný pražec. Cedulky s jejich jménem umístí na zvolené stanice po ukončení sbírky 7. dubna.
FOTOGALERIE: Na trati probíhají poslední úpravy
Pravidelný provoz je podle majitele Gepard Express pomyslným pozitivním koncem dlouhodobého úsilí. „Úzkokolejce nic nebrání v cestě dalších několik let jezdit, protože i podpora kraje je domluvená od dnešního dne na pět let. Těšíme se a rádi bychom měli, kromě tohoto a loňského divokého roku také klidné roky. Budeme pracovat na dráze, dohánět technický dluh, zlepšovat její stav a budeme na ty divoké roky u piva vzpomínat,“ uvedl Fikáček.
Návrat po třech letech
Vlaky se od pátku na obě tratě do Nové Bystřice a Obrataně budou vydávat třikrát denně tam a zpět. V květnu se také rozjedou parní lokomotivy. Pravidelné jízdy se na 79 kilometrů dráhy s úzkým rozchodem kolejí vrátí po třech letech, kdy vlaky zastavila insolvence předchozího majitele. Jako zachránce vstoupil do hry právě Gepard Express. „Myslím si, že některé věci jsou někde napsané a pak se prostě stanou. Předcházel tomu velice náročný proces. Ukončovali jsme vlakovou linku z Brna do Vídně na letiště, prodávali jsme celou autobusovou společnost, jistou zásobu kolejových vozidel a tak dále, abychom to zvládli nějak ufinancovat,“ poznamenal Fikáček.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Jeho tým teď zpracovává plány na první pětiletku. Chystá částečnou obnovu a modernizaci vozového parku a naopak navrácení historického vzhledu některým vlakům. „A určitě v prvních pěti letech nebude protáhnutí tratě do Litschau. Samozřejmě s tím počítáme, rádi bychom to stihli, než umřeme. Ale v první pětiletce to určitě nebude,“ popsal majitel. K napojení z Nové Bystřice k rakouské úzkorozchodné trati z Gmündu do Litschau schází necelých 15 kilometrů.
O propojení dvou historických železnic se na obou stranách hranice snažili i na přelomu tisíciletí, snahy ale ztroskotaly. „Spojení, si myslím, že vyvolá velkou radost, protože bylo plánované už před první světovou válkou. Nestihlo se to ale propojit dřív, než přišla válka. Takže třeba to stihneme teď, nějakých 130 let poté, ale když ne, tak to stihnou další generace,“ dodal Fikáček.
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.