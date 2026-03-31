Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Jindřichohradecká úzkokolejka brzy sveze první cestující. Časem může vést až do Rakouska

Jindřichohradecká úzkokolejka brzy sveze první cestující. Časem může vést až do Rakouska

Jindřichohradecká úzkokolejka
Jindřichohradecká úzkokolejka se připravuje na pravidelný turistický provoz, který po tříleté přestávce začne v pátek. Provozovatel Gepard Express dokončuje obnovu tratí a pokračuje veřejná sbírka na opravu podbíječky. Majitel Albert Fikáček už ale v hlavě nosí dlouhodobé plány, na které se chystá, až se situace uklidní. Jeho snem je propojit trať z Nové Bystřice do rakouského Litschau. Předchozí záměry na přeshraniční propojení dvou úzkorozchodných železnic ztroskotaly.

Bez nadšení všech kolem by se záchrana historické železnice podle Fikáčka nepodařila. „Je to vlastně modelová železnice jedna ku dvěma, takže je to takový vyšší level modelařiny. K vláčkům jsem měl vždycky blízko, ale spíše jako častý a nadšený cestující než jako šotouš nebo odborník,“ řekl Fikáček. Ocenil úsilí dobrovolníků, kteří pomáhali s obnovou tratí, i štědrost dárců, kteří na Doniu dosud přispěli přes 2,6 milionu korun. Většina si vybrala pojmenovaný pražec. Cedulky s jejich jménem umístí na zvolené stanice po ukončení sbírky 7. dubna.

FOTOGALERIE: Na trati probíhají poslední úpravy

7 fotografií v galerii

Pravidelný provoz je podle majitele Gepard Express pomyslným pozitivním koncem dlouhodobého úsilí. „Úzkokolejce nic nebrání v cestě dalších několik let jezdit, protože i podpora kraje je domluvená od dnešního dne na pět let. Těšíme se a rádi bychom měli, kromě tohoto a loňského divokého roku také klidné roky. Budeme pracovat na dráze, dohánět technický dluh, zlepšovat její stav a budeme na ty divoké roky u piva vzpomínat,“ uvedl Fikáček.

Jindřichohradecká úzkokolejka Jindřichohradecká úzkokolejka Jindřichohradecká úzkokolejka 8 fotografií v galerii

Návrat po třech letech

Vlaky se od pátku na obě tratě do Nové Bystřice a Obrataně budou vydávat třikrát denně tam a zpět. V květnu se také rozjedou parní lokomotivy. Pravidelné jízdy se na 79 kilometrů dráhy s úzkým rozchodem kolejí vrátí po třech letech, kdy vlaky zastavila insolvence předchozího majitele. Jako zachránce vstoupil do hry právě Gepard Express. „Myslím si, že některé věci jsou někde napsané a pak se prostě stanou. Předcházel tomu velice náročný proces. Ukončovali jsme vlakovou linku z Brna do Vídně na letiště, prodávali jsme celou autobusovou společnost, jistou zásobu kolejových vozidel a tak dále, abychom to zvládli nějak ufinancovat,“ poznamenal Fikáček.

Jeho tým teď zpracovává plány na první pětiletku. Chystá částečnou obnovu a modernizaci vozového parku a naopak navrácení historického vzhledu některým vlakům. „A určitě v prvních pěti letech nebude protáhnutí tratě do Litschau. Samozřejmě s tím počítáme, rádi bychom to stihli, než umřeme. Ale v první pětiletce to určitě nebude,“ popsal majitel. K napojení z Nové Bystřice k rakouské úzkorozchodné trati z Gmündu do Litschau schází necelých 15 kilometrů.

O propojení dvou historických železnic se na obou stranách hranice snažili i na přelomu tisíciletí, snahy ale ztroskotaly. „Spojení, si myslím, že vyvolá velkou radost, protože bylo plánované už před první světovou válkou. Nestihlo se to ale propojit dřív, než přišla válka. Takže třeba to stihneme teď, nějakých 130 let poté, ale když ne, tak to stihnou další generace,“ dodal Fikáček.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Modrá pyramida zvyšuje sazby. Spoření nově nabídne až 3,5 procenta

Průměrná mzda loni ve 4. čtvrtletí stoupla na 46 013 korun, reálně opět klesla
ČTK
nst
nst

Modrá pyramida stavební spořitelna ze skupiny Komerční banky od 1. dubna zvyšuje úročení stavebního spoření. Nové smlouvy nově nabízejí garantovanou sazbu 3,5 procenta ročně na dobu šesti let, a to pro zůstatek až do jednoho milionu korun. Podle společnosti jde aktuálně o jedno z nejvyšších garantovaných úročení na trhu. Akční nabídka platí do 30. června 2026.

Změna přináší dvě hlavní novinky. Vedle vyšší úrokové sazby se výrazně zvyšuje i limit, na který se úročení vztahuje. Z dosavadních 300 tisíc korun se nově rozšiřuje až na jeden milion korun. Klienti mají zároveň jistotu, že se jim úrok po dobu šesti let nezmění.

Vedle samotného úroku mohou klienti využít také státní podporu až 1 000 korun ročně. Při běžném nastavení spoření tak může celkové průměrné zhodnocení dosahovat až zhruba 4,95 procenta ročně. Vklady jsou navíc ze zákona pojištěny až do výše 100 tisíc eur.

Zvýhodněné podmínky se netýkají jen nových klientů. Modrá pyramida umožní pokračovat ve spoření s úročením až 3,5 procenta ročně i těm, kteří již splnili nebo brzy splní šestiletou vázací dobu. Na stávající smlouvy tak mohou plynule navázat.

Petr Syrůček

Zakladatel Smarty.cz Petr Syrůček: Když podnikáte, nikdy nemáte volno

Leaders

Petr Syrůček je úspěšný byznysmen. Za několik let se mu podařilo vybudovat úspěšný obchod Smarty.cz, prémiového prodejce Applu iWant a před pěti lety koupil od Michala Šnobra gamingový koncept JRC. Byť jsem očekával geeka ověšeného řadou technologických novinek, přišel chlapík s kafem, telefonem a klasickými hodinkami. „Vyjde rozhovor jen online, nebo i tištěný?“ ptá se mě. Odpovídám, že i tištěný. „A dostanu svoje vydání? Já totiž velmi rád čtu print. Sednu si v restauraci, vezmu si sluchátka, odpojím se a jen si čtu noviny nebo časopis.“

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Aktuální sazby zářijových spořicích účtů. Víme, kde vám dají nejlepší sazbu

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
První velká banka snižuje sazbu spořicího účtu. Při nesplnění podmínek úročí jen za půlku

První velká banka snižuje sazbu spořicího účtu. Při nesplnění podmínek úročí jen za půlku

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Podezřelé načasování: makléř Hegsetha mířil do zbrojařských investic

Pete Hegseth a Donald Trump
ČTK
nst
nst

Makléř amerického ministra obrany Peta Hegsetha se podle deníku Financial Times pokusil krátce před americko-izraelskými útoky na Írán zainvestovat miliony dolarů do zbrojařských firem. Pentagon tato tvrzení odmítá a žádá stažení zprávy.

Podle tří zdrojů obeznámených se situací kontaktoval Hegsethův makléř z banky Morgan Stanley v únoru investiční společnost BlackRock. Jeho cílem bylo vložit peníze do fondu Defense Industrials Active ETF, zaměřeného na obranný průmysl. K tomu došlo jen krátce před útokem Spojených států a Izraele na Írán z 28. února.

Plánovaná investice se nakonec neuskutečnila. Fond, který vznikl loni v květnu, totiž v té době ještě nebyl klientům Morgan Stanley dostupný. Financial Times zároveň neuvádí, zda měl makléř oprávnění jednat jménem ministra, ani jestli o jeho aktivitě Hegseth věděl.

Blízký východ může kvůli válce přijít až o 200 miliard dolarů

Špatná zpráva pro arabské země. Blízký východ může kvůli válce přijít až o 200 miliard dolarů

Money

Válka Spojených států a Izraele proti Íránu může výrazně zasáhnout ekonomiku Blízkého východu. Podle zprávy Organizace spojených národů, na kterou upozornila agentura Bloomberg, by region mohl přijít až o 200 miliard dolarů ekonomického růstu.

nst

Přečíst článek

Pentagon žádá stažení zprávy

Pentagon reagoval odmítavě. Mluvčí Sean Parnell označil zprávu na síti X za „zcela nepravdivou a vymyšlenou“ a vyzval k jejímu stažení. Podle něj ministr ani jeho zástupci BlackRock kvůli žádné podobné investici nekontaktovali.

Zpráva přichází v době zvýšené pozornosti kolem obchodování souvisejícího s politickými rozhodnutími administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Některé transakce totiž podle agentury Reuters vyvolávají podezření na možné zneužití neveřejných informací.

Související

Blízký východ může kvůli válce přijít až o 200 miliard dolarů

Špatná zpráva pro arabské země. Blízký východ může kvůli válce přijít až o 200 miliard dolarů

Money

nst

Přečíst článek
Doporučujeme