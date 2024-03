Připlatíme si za letenky? Letectví Boeing potřebuje, ale jen v dobré formě

Problémy Boeingu se vrší jeden na druhý. Americký výrobce čelí výzvám, které se nevyřeší přes noc. Letecký průmysl i aerolinky však jeho problémy pocítí také. A možná i peněženky pasažérů.

Boeing v posledních letech a hlavně v posledních několika týdnech utrpěl takovou ztrátu reputace, že se bude muset ještě dlouho snažit své chyby odčinit. Ačkoli po desetiletí letecký gigant býval až kultovní značkou, kterou znal prakticky každý, dnes se k jeho strojům staví rezervovaně veřejnost, úřady i sami piloti.

„Jsem ve stavu pohotovosti, v jakém jsem v letadle Boeing ještě nikdy nebyl,“ uvedl pro BBC Dennis Tajer, který je mluvčím svazu pilotů Allied Pilots Association, a tedy jedním z mediálně nejviditelnějších amerických letců. „Protože nevěřím, že dodržují procesy, které mě dříve v letadlech Boeing udržovaly v bezpečí po více než tři desetiletí,“ dodal.

Přes zdrcující kritiku si však Tajer a jeho kolegové nepřejí sledovat neúspěchy Boeingu či jeho zkázu. Naopak jejich přístup k firmě je podle mluvčího podobný jako k „problematickému dítěti“. Záleží ale, jak dlouho segmentu trpělivost vydrží. Například šéf Emirates Tim Clark se nechal slyšet, že Boeing je v „salonu poslední šance“.

Zisk před bezpečnosti?

Další skandál firmu potkal v lednu, kdy se po startu z portlandského letiště na zbrusu nové 737 MAX uvolnily a zcela odpadly dveře. Letadlo sice poté přistálo a celý incident se obešel bez vážné újmy na zdraví pasažérů, ale pozornost se namířila k bezpečnostním standardům Boeingu. Opět. V paměti jistě máme dvě pět let staré katastrofy, které si vyžádaly skoro 350 obětí.

V případě portlandského přešlapu se následně zjistilo, že čtyři šrouby, které měly dveře držet na svém místě, byly nedotažené. Americký letecký regulátor našel několik pochybení, kdy nebyly dodržené výrobní a bezpečnostní standardy. A zdá se, že to nebyla nějaká výjimečná náhoda.

BBC cituje bývalého manažera z programu 737 MAX Adama Dicksona, který tvrdí, že kultura důvěry je ve společnosti už více než deset let toxická. I další informace naznačují, že vztahy mezi managementem a lidmi ve výrobě v poslední době nebyly nejlepší. Zaměstnanci se například se prý rozpakovali oznamovat problémy a chyby, protože se obývali odplaty vedení. Je jasné, že v takovém prostředí nemohou formální kontroly a procedury efektivně fungovat.

Nedávno zesnulý bývalý manažer kvality letadel 787 Dreamliner John Barnett, zase tvrdil, že firma kladla důraz na co nejrychlejší produkci a tím zvyšování zisků. Zaměstnanci prý byli pod tlakem a mnohdy namontovali i nevyhovující díly.

Dopady na cestující

Výrobce proto potřebuje výraznou změnu kultury. Šéf firmy Dave Calhoun si to podle vyjádření uvědomuje. „Budeme postupovat pomalu, abychom mohli postupovat rychle, a budeme podporovat a odměňovat zaměstnance za to, že se ozvou, aby věci zpomalili, pokud to bude potřeba,“ oznámil.

Letecký průmysl Boeing v dobré kondici zoufale potřebuje. Zpomalení však přinese další náklady. Aerolinky po celém světě čekají na nové letouny a jak Boeing, tak i evropský Airbus mají pořadníky plné. Pokud se dodávky zpozdí, může to vyústit i v růst cen letenek. Například irský nízkonákladový dopravce Ryanair v únoru uvedl, že by kvůli tomu mohli zdražit o deset procent.

Dopravci nemají moc alternativ. Někomu se třeba podaří změnit objednávku z Boeingu na Airbus, ale zvláště pro americké aerolinky nejsou dodávky od evropského výrobce příliš vhodné. Boeingu i Airbusu by rád konkuroval čínský výrobce Comac, ale minimálně v příštích letech budou jeho kapacity ve srovnání s dlouhými seznamy rezervací velmi omezené.