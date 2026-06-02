PŘEHLEDNĚ: Kolik peněz z brigády skutečně zůstane? Studenti musí hlídat limity i daně
Studenti míří na letní brigády a s prvními většími výdělky často řeší i daně a odvody. Největší chyby vznikají u dohod, souběhu více brigád a takzvaného růžového formuláře. Právě tyto detaily rozhodují o tom, kolik peněz nakonec studentům dorazí na účet.
Nejčastěji studenti pracují na dohodu o provedení práce, tedy DPP, nebo na dohodu o pracovní činnosti, zkráceně DPČ. U DPP se v roce 2026 neplatí sociální ani zdravotní pojištění při výdělku do 11 999 korun měsíčně u jednoho zaměstnavatele. Jakmile odměna dosáhne 12 tisíc korun, odvody už vznikají. U DPČ je hranicí 4 500 korun měsíčně.
„Právě typ smlouvy často rozhoduje o tom, zda se z výdělku odvádí pouze daň, nebo také sociální a zdravotní pojištění. Mnoho studentů přitom automaticky předpokládá, že brigáda znamená nulové odvody, což dnes zdaleka neplatí ve všech situacích,“ upozorňuje Anna Kevorkyanová, ředitelka pracovního portálu JenPráce.cz.
Letní brigády už nejsou jen studentskou cestou k penězům na festivaly a prázdniny. Stále častěji se z nich stává nástroj, kterým si Češi včetně seniorů, rodičů na rodičovské nebo nezaměstnaných dorovnávají příjmy. Vedlejšák má podle ekonoma Lukáše Kovandy už každý třetí zaměstnanec.
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Názory
Letní brigády už nejsou jen studentskou cestou k penězům na festivaly a prázdniny. Stále častěji se z nich stává nástroj, kterým si Češi včetně seniorů, rodičů na rodičovské nebo nezaměstnaných dorovnávají příjmy. Vedlejšák má podle ekonoma Lukáše Kovandy už každý třetí zaměstnanec.
Růžový formulář může zvýšit čistou výplatu
Důležitý je také takzvaný růžový formulář, tedy Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Pokud ho student u zaměstnavatele podepíše, může mu zaměstnavatel uplatnit základní slevu na poplatníka už během roku. Ta v roce 2026 činí 30 840 korun ročně, tedy 2 570 korun měsíčně.
U nižších studentských výdělků může tato sleva snížit daň až na nulu. Student tak často dostane vyšší čistou mzdu. Platí ale zásadní pravidlo: v jednom měsíci lze mít růžový formulář podepsaný pouze u jednoho zaměstnavatele.
„Častým omylem je představa, že růžový formulář lze podepsat u více zaměstnavatelů současně. Ve skutečnosti je možné mít v jednom měsíci podepsané prohlášení pouze u jednoho zaměstnavatele,“ říká Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.
Studenti by zároveň měli vědět, že samostatná sleva na studenta už neexistuje. Finanční správa připomíná, že byla od roku 2024 zrušena. Klíčová tak zůstává hlavně základní sleva na poplatníka.
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Kdy se vyplatí podat daňové přiznání
Daňové přiznání se netýká jen podnikatelů. Povinnost může vzniknout i studentovi, například když má současně příjmy od více zaměstnavatelů daněné zálohovou daní, nebo když si k brigádě přidá podnikání, pronájem či jiné zdanitelné příjmy.
Obvykle naopak přiznání podávat nemusí ten, kdo měl příjmy jen od jednoho zaměstnavatele, případně postupně od více zaměstnavatelů, u všech podepsal prohlášení k dani a nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 20 tisíc korun.
Daňové přiznání ale může být i výhodné. Pokud studentovi zaměstnavatel během roku srážel daň a student nevyužil celou roční slevu na poplatníka, může po skončení roku požádat o roční zúčtování nebo podat daňové přiznání. Sleva na poplatníka se nekrátí podle počtu odpracovaných měsíců a uplatňuje se v plné roční výši 30 840 korun.
Více brigád? Hlídejte hlavně jednotlivé měsíce
Nejvíce chyb vzniká, když student během léta kombinuje více brigád najednou. Důležité není jen to, kolik si vydělá za celý rok, ale také zda se mu jednotlivé pracovní vztahy překrývají ve stejném měsíci.
„Rizikové bývají zejména měsíce, ve kterých student pracuje současně na více brigádách. Mnoho studentů se mylně domnívá, že rozhodující je pouze celkový počet brigád během roku,“ uvádí Kevorkyanová.
Před podpisem dohody se proto vyplatí ptát nejen na hodinovou mzdu, ale také na typ smlouvy, očekávaný měsíční výdělek a způsob zdanění. U více zaměstnavatelů je dobré schovávat si potvrzení o příjmech, která se mohou hodit při ročním zúčtování nebo daňovém přiznání.
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Rodiče o daňové zvýhodnění většinou nepřijdou
Samotná brigáda obvykle neznamená, že rodiče automaticky přijdou o daňové zvýhodnění na dítě. Rozhodující je hlavně to, zda dítě stále splňuje podmínky vyživovaného dítěte a soustavně se připravuje na budoucí povolání, tedy například studuje střední nebo vysokou školu.
„Výše výdělku sama o sobě ve většině případů nehraje hlavní roli. Komplikace mohou nastat zejména při ukončení studia, přerušení školy nebo při přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávání,“ dodává Jana Jáčová z UOL Účetnictví.
Nejbezpečnější postup je jednoduchý: ještě před nástupem na brigádu si ověřit typ dohody, předpokládanou měsíční odměnu, možnost podepsat prohlášení poplatníka a to, zda student ve stejném měsíci nepracuje i jinde. Právě tyto detaily často rozhodnou o tom, kolik peněz z letní brigády skutečně zůstane.
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