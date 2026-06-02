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newstream.cz Money PŘEHLEDNĚ: Kolik peněz z brigády skutečně zůstane? Studenti musí hlídat limity i daně

PŘEHLEDNĚ: Kolik peněz z brigády skutečně zůstane? Studenti musí hlídat limity i daně

Chmelové brigády bývaly oblíbené. Dnes zájem opadá
Newstream Michal Nosek
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Studenti míří na letní brigády a s prvními většími výdělky často řeší i daně a odvody. Největší chyby vznikají u dohod, souběhu více brigád a takzvaného růžového formuláře. Právě tyto detaily rozhodují o tom, kolik peněz nakonec studentům dorazí na účet.

Nejčastěji studenti pracují na dohodu o provedení práce, tedy DPP, nebo na dohodu o pracovní činnosti, zkráceně DPČ. U DPP se v roce 2026 neplatí sociální ani zdravotní pojištění při výdělku do 11 999 korun měsíčně u jednoho zaměstnavatele. Jakmile odměna dosáhne 12 tisíc korun, odvody už vznikají. U DPČ je hranicí 4 500 korun měsíčně.

„Právě typ smlouvy často rozhoduje o tom, zda se z výdělku odvádí pouze daň, nebo také sociální a zdravotní pojištění. Mnoho studentů přitom automaticky předpokládá, že brigáda znamená nulové odvody, což dnes zdaleka neplatí ve všech situacích,“ upozorňuje Anna Kevorkyanová, ředitelka pracovního portálu JenPráce.cz.

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Růžový formulář může zvýšit čistou výplatu

Důležitý je také takzvaný růžový formulář, tedy Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Pokud ho student u zaměstnavatele podepíše, může mu zaměstnavatel uplatnit základní slevu na poplatníka už během roku. Ta v roce 2026 činí 30 840 korun ročně, tedy 2 570 korun měsíčně.

U nižších studentských výdělků může tato sleva snížit daň až na nulu. Student tak často dostane vyšší čistou mzdu. Platí ale zásadní pravidlo: v jednom měsíci lze mít růžový formulář podepsaný pouze u jednoho zaměstnavatele.

„Častým omylem je představa, že růžový formulář lze podepsat u více zaměstnavatelů současně. Ve skutečnosti je možné mít v jednom měsíci podepsané prohlášení pouze u jednoho zaměstnavatele,“ říká Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.

Studenti by zároveň měli vědět, že samostatná sleva na studenta už neexistuje. Finanční správa připomíná, že byla od roku 2024 zrušena. Klíčová tak zůstává hlavně základní sleva na poplatníka.

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Kdy se vyplatí podat daňové přiznání

Daňové přiznání se netýká jen podnikatelů. Povinnost může vzniknout i studentovi, například když má současně příjmy od více zaměstnavatelů daněné zálohovou daní, nebo když si k brigádě přidá podnikání, pronájem či jiné zdanitelné příjmy.

Obvykle naopak přiznání podávat nemusí ten, kdo měl příjmy jen od jednoho zaměstnavatele, případně postupně od více zaměstnavatelů, u všech podepsal prohlášení k dani a nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 20 tisíc korun.

Daňové přiznání ale může být i výhodné. Pokud studentovi zaměstnavatel během roku srážel daň a student nevyužil celou roční slevu na poplatníka, může po skončení roku požádat o roční zúčtování nebo podat daňové přiznání. Sleva na poplatníka se nekrátí podle počtu odpracovaných měsíců a uplatňuje se v plné roční výši 30 840 korun.

Více brigád? Hlídejte hlavně jednotlivé měsíce

Nejvíce chyb vzniká, když student během léta kombinuje více brigád najednou. Důležité není jen to, kolik si vydělá za celý rok, ale také zda se mu jednotlivé pracovní vztahy překrývají ve stejném měsíci.

„Rizikové bývají zejména měsíce, ve kterých student pracuje současně na více brigádách. Mnoho studentů se mylně domnívá, že rozhodující je pouze celkový počet brigád během roku,“ uvádí Kevorkyanová.

Před podpisem dohody se proto vyplatí ptát nejen na hodinovou mzdu, ale také na typ smlouvy, očekávaný měsíční výdělek a způsob zdanění. U více zaměstnavatelů je dobré schovávat si potvrzení o příjmech, která se mohou hodit při ročním zúčtování nebo daňovém přiznání.

Rodiče o daňové zvýhodnění většinou nepřijdou

Samotná brigáda obvykle neznamená, že rodiče automaticky přijdou o daňové zvýhodnění na dítě. Rozhodující je hlavně to, zda dítě stále splňuje podmínky vyživovaného dítěte a soustavně se připravuje na budoucí povolání, tedy například studuje střední nebo vysokou školu.

„Výše výdělku sama o sobě ve většině případů nehraje hlavní roli. Komplikace mohou nastat zejména při ukončení studia, přerušení školy nebo při přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávání,“ dodává Jana Jáčová z UOL Účetnictví.

Nejbezpečnější postup je jednoduchý: ještě před nástupem na brigádu si ověřit typ dohody, předpokládanou měsíční odměnu, možnost podepsat prohlášení poplatníka a to, zda student ve stejném měsíci nepracuje i jinde. Právě tyto detaily často rozhodnou o tom, kolik peněz z letní brigády skutečně zůstane.

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Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Češi letos vytáhnou úspory. Větší výdaj plánuje každý druhý

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nst
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Více než polovina Čechů letos plánuje větší výdaj nebo investici. Podle průzkumu agentury Ipsos pro úvěrovou společnost Home Credit se k tomu chystá 51 procent lidí. Nejčastěji půjde o dražší dovolenou, rekonstrukci bydlení nebo vybavení domácnosti.

Češi se přitom většinou nechtějí zadlužovat. Větší výdaj plánují zaplatit hlavně z vlastních peněz. Z těch, kteří letos chystají mimořádnou investici, chce 54 procent sáhnout do úspor a 22 procentům má stačit běžný příjem. Úvěr nebo půjčku chce využít jen pět procent lidí.

Nejčastěji lidé počítají s výdaji na domov. Do rekonstrukce chce investovat 14 procent oslovených a stejný podíl plánuje nákup vybavení domácnosti. Dražší dovolenou si chce dopřát 12 procent lidí.

Investice do vzdělání, ale i do auta

Další větší výdaje míří do mobility a elektroniky. Koupi auta zvažuje devět procent respondentů, nákup elektroniky osm procent. Pět procent lidí plánuje investovat do vzdělání nebo kurzů a stejný podíl chce letos koupit nemovitost.

Rozdíly jsou patrné i mezi regiony. V Praze plánuje větší nákup nebo investici 55 procent lidí. V českých regionech mimo Prahu je to 53 procent a na Moravě 46 procent.

Průzkum tak ukazuje, že Češi sice chtějí letos utrácet za větší položky, ale opatrně. Většina spoléhá na naspořené peníze nebo aktuální příjmy a jen minimum lidí chce kvůli mimořádným výdajům sahat po půjčce.

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Světové ekonomické fórum: Pozitivní dopady AI přijdou později, než si všichni mysleli

Dopady zavedení AI budou nerovnoměrné napříč sektory i světem
iStock
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Umělá inteligence má potenciál změnit globální ekonomiku. Nicméně bude to pomaleji, než se očekávalo. Vychází to z nového reportu Světového ekonomického fóra, jehož zástupci analyzovali predikce využití AI v průmyslu od ekonomů z celého světa. Nejpomaleji se přitom umělá inteligence pozitivně projeví v zemědělství a rybolovu.

Sektory IT a telekomunikací patří k ekonomickým oblastem, v nichž dochází k dopadům zavádění umělé inteligence nejrychleji. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu Světového ekonomického fóra mezi ekonomy z celého světa, který fórum představilo na konci května. Oslovení ekonomové očekávají, že pozitivní dopady zejména na zvýšení produktivity se v těchto sektorech projevují méně než do šesti měsíců. Navíc se tento čas ještě zkrátil proti obdobnému průzkumu z letošního ledna.

„Více než devět z deseti respondentů souhlasí nebo rozhodně souhlasí s tvrzením, že míra adopce AI se během příštích dvanácti měsíců dále zvýší. Tempo zavádění je natolik vysoké, že se již začínají objevovat známky významných omezení na straně nabídky. Současně je zřejmé, že adopce AI postupuje nerovnoměrně, a to jak z geografického hlediska, tak mezi jednotlivými typy podniků,“ stojí v reportu. „První vlna produktivních přínosů se objevuje zejména tam, kde je samotná práce plně digitální a umělá inteligence může přímo pracovat s kódem, daty a pracovními procesy,“ píše se dále v reportu Světového ekonomického fóra.

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Ochlazení očekávání

Při srovnání aktuálního reportu s tím lednovým ekonomové sledují ještě jednu oblast, kde dochází k pozitivním dopadům rychleji, než se očekávalo: v oblastní vzdělávání.

„Zavádění umělé inteligence do vzdělávání totiž nabízí značný potenciál pro proměnu výukových metod, personalizaci vzdělávacích zkušeností a zefektivnění administrativních procesů,“ myslí si autoři reportu.

V ostatních oblastech ale dochází k ochlazování očekávání. A to v některých případech i o několik let. Týká se to například zdravotní péče, kde se dříve očekávaly pozitivní dopady po 12 měsících, aktuálně ekonomové očekávají, že k tomu dojde spíše až za dva a půl roku. Nejvyšší posun zažila oblast stavebnictví a technických prací, kde se původně očekával nárůst produktivity za 15 měsíců, aktuálně odhady hovoří o třech a půl letech. Nejdelší horizont pozitivních dopadů pak ekonomové z celého světa očekávají v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu, kde jde o téměř čtyři roky.

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Pozvolnější a nerovnoměrný vývoj

Ve srovnání s předchozím vydáním průzkumu tak respondenti napříč většinou odvětví mírní očekávání ohledně krátkodobého dopadu AI na produktivitu. Historie podle reportu ukazuje, že přínosy univerzálních technologií často vyžadují roky doplňkových investic.

„Současná vlna AI navíc zůstává soustředěna především ve velkých firmách a ve službách založených na znalostech, zatímco právní, datové, dovednostní a infrastrukturní překážky zpomalují její širší rozšíření,“ upozorňuje report.

Výsledkem tak může být pozvolnější a nerovnoměrnější vývoj, než naznačovala původní očekávání. Viditelné úspěchy budou přicházet postupně a makroekonomické přínosy se projeví až ve chvíli, kdy se jim přizpůsobí manažerské postupy, energetická infrastruktura i pracovní síla.

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