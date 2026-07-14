Král AI. Zakladatel DeepSeeku pohádkově zbohatl. Jeho majetek se vyšplhal na 765 miliard
Majetek zakladatele čínského startupu DeepSeek Lianga Wenfenga se po posledním investičním kole více než zdvojnásobil na 36 miliard dolarů, tedy zhruba 765 miliard korun. Podle agentury Bloomberg se tak stal nejbohatším podnikatelem mezi zakladateli firem, jejichž hlavním byznysem jsou modely umělé inteligence. Pomohl mu především mimořádně vysoký podíl, který si ve firmě ponechal.
Majetek zakladatele společnosti DeepSeek Lianga Wenfenga se po nejnovějším investičním kole jeho firmy vyšplhal na 36 miliard dolarů, v přepočtu přibližně 765 miliard korun. Oproti dřívějším 16,7 miliardy dolarů, tedy asi 355 miliardám korun, se tak více než zdvojnásobil.
Liang se díky tomu stal nejbohatším člověkem mezi zakladateli společností vyvíjejících modely umělé inteligence. Podle textu agentury Bloomberg se v žebříčku dostal výrazně před spoluzakladatele společnosti Anthropic Daria Amodeie i Grega Brockmana z OpenAI.
Bloomberg do srovnání zahrnul pouze firmy, jejichž hlavní podnikání a většina tržeb pocházejí přímo z modelů umělé inteligence. Vynechal proto diverzifikované technologické skupiny, jako jsou Alibaba a Tencent, stejně jako provozovatele datových center nebo výrobce polovodičů.
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DeepSeek má hodnotu přes bilion korun
Většina Liangova majetku pochází z jeho podílu ve společnosti DeepSeek. Silná poptávka investorů zvýšila ocenění startupu přibližně pětinásobně oproti původním deseti miliardám dolarů, tedy zhruba 212 miliardám korun, o nichž se informovalo v dubnu.
Při červnovém investičním kole získal DeepSeek 7,4 miliardy dolarů, přibližně 157 miliard korun. Investoři přitom celou firmu ocenili na 50 miliard dolarů, tedy asi 1,06 bilionu korun.
Sám Liang do investičního kola vložil tři miliardy dolarů, v přepočtu téměř 64 miliard korun. Jeho podíl se po transakci podle Bloomberg Billionaires Index snížil přibližně na 78 procent.
Právě mimořádně vysoký podíl ve firmě odlišuje Lianga od většiny jeho konkurentů ze Silicon Valley. Zakladatelé amerických technologických startupů obvykle při získávání kapitálu přenechají významné části svých firem technologickým gigantům a fondům rizikového kapitálu.
Liangovi podíl kolem 78 procent zajišťuje nejen silnou kontrolu nad DeepSeekem, ale také mimořádně rychlý růst osobního majetku.
Evropský obranný startup Helsing získal od investorů 1,8 miliardy dolarů, tedy zhruba 38,2 miliardy korun. Nové investiční kolo ocenilo výrobce dronů a vojenských systémů s umělou inteligencí na 18 miliard dolarů, v přepočtu téměř 382 miliard korun, uvedla agentura CNBC.
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Zprávy z firem
Evropský obranný startup Helsing získal od investorů 1,8 miliardy dolarů, tedy zhruba 38,2 miliardy korun. Nové investiční kolo ocenilo výrobce dronů a vojenských systémů s umělou inteligencí na 18 miliard dolarů, v přepočtu téměř 382 miliard korun, uvedla agentura CNBC.
Začínal s obchodováním během finanční krize
Liang Wenfeng se narodil v roce 1985 ve městě Čan-ťiang v jihočínské provincii Kuang-tung. Jeho otec byl učitelem na základní škole. Na prestižní Čeťiangské univerzitě v Chang-čou vystudoval elektronické inženýrství a následně získal magisterský titul v oboru informačního a komunikačního inženýrství.
DeepSeek založil v roce 2023 jako odnož divize umělé inteligence hedgeového fondu Zhejiang High-Flyer Asset Management. Fond vybudoval společně se dvěma bývalými spolužáky z univerzity. Trojice začala obchodovat už během studií v době globální finanční krize.
High-Flyer později využil vysoké zisky z obchodování k nákupu pokročilých grafických čipů. Zásoby budoval ještě před zpřísněním amerických omezení jejich vývozu do Číny. Tyto investice poskytly DeepSeeku výpočetní výkon potřebný k vývoji vlastních modelů, aniž by firma byla závislá na tradičním rizikovém kapitálu.
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DeepSeek šokoval technologický svět
DeepSeek na začátku roku 2025 překvapil světový technologický sektor představením modelu, který dosahoval výkonu srovnatelného s americkými konkurenty včetně OpenAI, avšak za zlomek nákladů.
Čínský startup se následně snažil získanou pozici udržet. Nedávno představil svůj nejnovější model V4 a upozornil na jeho kompatibilitu s čipy vyráběnými čínskou technologickou společností Huawei Technologies.
Příliv státního a firemního kapitálu podle Bloombergu ukazuje, že se DeepSeek proměňuje ze soukromého softwarového experimentu ve strategicky významné čínské aktivum.
Éru internetových magnátů střídá AI
Čínskému technologickému bohatství po dlouhou dobu dominovali podnikatelé ze spotřebitelského internetu, například zakladatel Alibaby Jack Ma. Nyní je postupně nahrazují podnikatelé spojení se státem podporovaným rozvojem umělé inteligence.
Americké společnosti OpenAI a Anthropic sice podle textu dosahují ocenění blížícího se jednomu bilionu dolarů, tedy přibližně 21,24 bilionu korun, jejich vlastnictví je ale rozděleno mezi větší počet investorů a spoluzakladatelů.
Liangův majetek ve výši 36 miliard dolarů z něj zároveň činí osmého nejbohatšího člověka v Číně. V žebříčku se nachází těsně za Čchen Tchien-š’em, spoluzakladatelem výrobce čipů Cambricon Technologies.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.