Selhal algoritmus. Aerolinka prodávala letenky za zlomek ceny

Rychlí a pozorní cestovatelé mohli tento týden zakoupit letenky s japonskou leteckou společností All Nippon Airways v byznys třídě za méně než cenu třídy ekonomické. Letenky v první třídě pak byly k mání cenu „economy“. Aerolinka zatím ale nerozhodla, zda jsou takto levně vystavené letenky platné.

Byznys třídou za pár tisícovek

Připravení „jetsetteři“ si před pár po chybě při převodu měn zakoupili výrazně zlevněné letenky v prémiových kabinách na All Nippon Airways. Jeden cestovatel například zaplatil jen 890 dolarů (19 tisíc korun) za lety v první třídě celou cestu z Jakarty do Karibiku přes Tokio a New York a zpět, píše agentura Bloomberg.

Tato cesta dlouhá 14,5 tisíce kilometrů by obvykle stála spíše 400 tisíc korun. Jiní získali vstupenky do business třídy za pouhých pár stovek dolarů, od sedmi tisíc korun, místo obvyklých zhruba 200 tisíc korun. Nejoblíbenější itinerář vedl z Jakarty přes tokijské letiště Haneda na newyorkské letiště JFK, v byznys třídě se dal pořídit již za zhruba 6,3 tisíce korun.

Jen cesta z Jakarty do Tokia trvá přes sedm hodin, cesta z Tokia do New Yorku pak 12,5 hodiny. Za pár tisícovek si tak pár šťastlivců koupila bezmála 40 hodin v byznys třídě.

Cesty levných výletů začínaly na indonéských letištích, především v tamní metropoli Jakartě. Letenky vystavovala vietnamská filiálka japonské aerolinky a vzhledem k tomu, že jedna koruna má hodnotu 1100 vietnamských dongů, ceny letenek za hubičku se stále pohybovaly ve vyšších milionech dongů.

Aerolinka později zasáhla a raději letenky i ve Vietnamu začala účtovat za japonské jeny. Zpráva o chybném tarifu se rychle šířila na sociálních sítích, ale i přesto se ještě většinu pondělí daly ultra levné letenky zakoupit. Letecká společnost All Nippon Airways neuvedla, kolik lidí si zajistilo zlevněné vstupenky, dodala, že vyšetřuje příčinu chyby a velikost jejího poškození.

Zatím neví, zda odletí

Tiskový odbor All Nippon Airways původně uvedl, že letecká společnost bude ctít letenky pro ty, kteří si je koupili, ale později dopravce uvedl, že konečné rozhodnutí nebylo zatím učiněno a dodal, že k němu dojde do konce měsíce. Zlevněné letenky budou stále platné pro lidi, kteří poletí před tímto rozhodnutím.

Není to poprvé, co letecká společnost neúmyslně prodala prémiová sedadla s výraznou slevou. Cathay Pacific Airways omylem prodala na Nový rok 2019 letenky první a byznys třídy z Vietnamu do Spojených států za pouhých 675 dolarů (14,5 tisíce korun), zatímco běžná cena na stejné trase byla až 16 tisíc dolarů (340 tisíc korun). Cathay Pacific tyto letenky uznal a nechal cestující s těmito levnými letenkami letět.