Složité ověření totožnosti u letů s Ryanair nezmizí. Kiwi.com prohrálo soud s irskou aerolinkou

Český prodejce letenek Kiwi.com bude muset nadále po cestujících požadovat složité ověření totožnosti u letů s irskou aerolinkou Ryanair.

Reklama

Český prodejce letenek Kiwi.com zatím neuspěl u Obchodního soudu v Madridu s žádostí o vydání předběžného opatření ve sporu s irskými nízkonákladovými aerolinkami Ryanair. Aerolinky po zákaznících, kteří si nekoupí letenky přímo od nich, ale zprostředkovaně od Kiwi.com, vyžadují ověření zákazníka pomocí rozpoznání obličeje, což Kiwi rozporuje a chtěla to s pomocí soudu Ryanairu zakázat. O soudním rozhodnutí informoval v tiskové zprávě Ryanair a ČTK rozhodnutí potvrdila mluvčí Kiwi.com Daniela Chovancová. Podstatou žaloby se bude madridský soud teprve zabývat a Ryanair může v dosavadní praxi pokračovat. Kiwi zvažuje, zda se proti tomuto rozhodnutí odvolá.

Letenky jdou na dračku. Prodejci letenek hlásí nejlepší výsledky za poslední tři roky Enjoy Zájem o letenky je největší za poslední tři roky, uvedli v anketě prodejci letenek. Nárůst zájmu oproti minulému roku je v závislosti na prodejci od deseti do 50 procent. Nejvíce chtějí toto léto Češi cestovat do Španělska a Itálie. Prodeje rostou i přes zdražování letenek. ČTK Přečíst článek

Ryanair si jde tvrdě za svým

Spor mezi českým prodejcem letenek a irskou společností je táhlý. Zatímco Kiwi prodává letenky i těch dopravců, s nimiž nemá smlouvu, což je tento případ, tak Ryanair si to nepřeje. Kvůli témuž podala žalobu na Kiwi například americká společnost American Airlines a už dříve ve sporu s Kiwi uspěla americká společnost Southwest Airlines.

„Je zklamáním, že nyní nedošlo k okamžitému pozastavení tohoto procesu ověřování totožnosti cestujících, který poškozuje jak spotřebitele, tak cestovní agentury a zprostředkovatele,“ uvedla Chovancová. Společnost považuje ověřování totožnosti za „zbytečně rozsáhlé, složité a invazivní shromažďování osobních údajů. V případech, kdy on-line proces ověření totožnosti selže, navíc dochází k následnému účtování poplatků na letišti, které jsou někdy vyšší než cena samotného letu“.

Létání zezelená. Bude to stát 5 bilionů dolarů a zaplatí to cestující Zprávy z firem Celosvětové snahy o snižování emisí se v následujících letech úzce dotknou i leteckého průmyslu. Ten se po přežití pandemie covidu chystá na radikální dekarbonizaci. Podle poradenské společnosti McKinsey & Company, kterou cituje agentura Bloomberg, bude potřeba investovat zhruba pět bilionů dolarů, aby letectví dosáhlo do roku 2050 uhlíkové neutrality. Transformaci na zelenější létání ale zaplatí především cestující. fry Přečíst článek

Ryanair naopak rozhodnutí přivítal a zdůraznil, že si nepřeje, aby jeho letenky Kiwi prodávalo. Apeluje na zákazníky, aby důsledně nakupovali letenky pouze přímo od aerolinek. Ryanair uvádí, že k ověřování zákazníků, kteří si letenky koupili prostřednictvím vyhledávače nebo jiného zprostředkovatele, přistoupil z bezpečnostních důvodů. U cestujících, kteří si letenky koupili prostřednictvím oficiálních kanálů, irský dopravce žádné kontroly zahrnující rozpoznávání obličejů nepraktikuje. Obchodní model je také založen na prodeji dodatečných služeb, jako je možnost dalšího zavazadla či rezervace konkrétního sedadla. Pokud si ale cestující zakoupí letenku přes Kiwi.com, nemůže Ryanair tyto služby cestujícím nabízet, uvedla firma.

Byznys Kiwi je ztrátový

Postupy Ryanairu prošetřuje například italský antimonopolní úřad či polský úřad na ochranu osobních údajů.

Kiwi.com je společností, jejíž byznys je postavený na tom, že vyhledává spojení a kombinuje lety i nespolupracujících aerolinií a nabízí zákazníkům pomoc v případě, že přípojný let nestihnou. Vznikla v roce 2012 v Brně, po celém světě zaměstnává zhruba 1100 lidí. Loni hospodařila s téměř půlmiliardovou ztrátou, o rok dříve se ztrátou přes 300 milionů korun a zisk očekává až v roce 2025. V prvním covidovém roce dosáhla ztráta dosud nejvyšší hodnoty, přes jednu miliardu korun.

Česká Kiwi.com čelí další žalobě. Od největší aerolinky v USA American Airlines Zprávy z firem Česká společnost Kiwi.com čelí další žalobě kvůli předprodeji letenek velkých aerolinek. Tentokrát se ale do úspěšného start-upu založeného Oliverem Dlouhým opřel opravdu velký hráč - největší americké aerolinky Američan Airlines, napsal deník E15. ČTK Přečíst článek