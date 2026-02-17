Další obcházení sankcí. Přes Čínu do Ruska proudí auta západních značek
Ruští prodejci automobilů prostřednictvím čínských zprostředkovatelů obcházejí sankce a dovážejí do Ruska desetitisíce aut s evropskými, japonskými či jihokorejskými značkami. Informovala o tom agentura Reuters, která se odvolává na rozhovory s lidmi zapojenými do těchto obchodů a na údaje o registracích aut.
Ruský automobilový trh po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu zasáhly sankce, po kterých začaly zahraniční automobilky z Ruska odcházet. Neoficiální prodejní kanály zahrnující čínské zprostředkovatele však nadále umožňují dovážet do Ruska širokou škálu zahraničních vozů, od japonských značek Toyota a Mazda po německé luxusní značky.
Většina těchto vozů se vyrábí přímo v Číně, kde má řada automobilek společné podniky s místními partnery. Čím dál častější praktikou je, že obchodníci nové automobily naoko prodají v Číně, následně je překlasifikují na ojeté a vyvezou do Ruska. Tímto postupem se vyhnou potřebě získat od příslušných automobilek povolení k prodeji na ruském trhu, píše Reuters.
Obtížná práce
Podle ruských prodejců existuje řada zákazníků, kteří chtějí vlastnit a řídit pouze automobily západních značek, jako je například Mercedes. Západní automobilky tvrdí, že prodej svých vozů v Rusku zakazují a že dělají vše, co je v jejich silách, aby nepovolenému vývozu do Ruska zabránily. Upozorňují však, že je to obtížné.
Odborník na sankce Sebastiaan Bennink z evropské právnické společnosti Bennink Dunin-Wasowicz uvedl, že existuje tolik různých způsobů, jak obejít sankce, že je „téměř nemožné zabránit tomu, aby se určité automobily dostaly do Ruska“.
Slovensko, stejně jako Maďarsko učinily kroky k zahájení nouzového čerpání ropy ze svých strategických rezerv. Obě země tak činí v reakci na snížení a posléze úplné zastavení dodávek ropy potrubím Družba. Tím surovina neteče už takřka tři týdny.
Putin „zavařil“ Orbánovi, jenž před blížícími se volbami čelí závažnému výpadku dodávek ruské ropy
Názory
Slovensko, stejně jako Maďarsko učinily kroky k zahájení nouzového čerpání ropy ze svých strategických rezerv. Obě země tak činí v reakci na snížení a posléze úplné zastavení dodávek ropy potrubím Družba. Tím surovina neteče už takřka tři týdny.
Ruské regiony jsou dlouhodobě ekonomicky velmi rozdílné, ale válka na Ukrajině podle odborníků tyto rozdíly ještě výrazně prohloubila. Zatímco Moskva a oblasti napojené na vojenský průmysl zaznamenávají růst, jiné regiony – zejména exportně orientované či závislé na státním rozpočtu – čelí poklesu životní úrovně.
Válka na Ukrajině rozdělila Rusko. Moskva bohatne, regiony chudnou
Politika
Ruské regiony jsou dlouhodobě ekonomicky velmi rozdílné, ale válka na Ukrajině podle odborníků tyto rozdíly ještě výrazně prohloubila. Zatímco Moskva a oblasti napojené na vojenský průmysl zaznamenávají růst, jiné regiony – zejména exportně orientované či závislé na státním rozpočtu – čelí poklesu životní úrovně.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.