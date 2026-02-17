Nový magazín právě vychází!

Další obcházení sankcí. Přes Čínu do Ruska proudí auta západních značek
ČTK
ČTK
ČTK

Ruští prodejci automobilů prostřednictvím čínských zprostředkovatelů obcházejí sankce a dovážejí do Ruska desetitisíce aut s evropskými, japonskými či jihokorejskými značkami. Informovala o tom agentura Reuters, která se odvolává na rozhovory s lidmi zapojenými do těchto obchodů a na údaje o registracích aut.

Ruský automobilový trh po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu zasáhly sankce, po kterých začaly zahraniční automobilky z Ruska odcházet. Neoficiální prodejní kanály zahrnující čínské zprostředkovatele však nadále umožňují dovážet do Ruska širokou škálu zahraničních vozů, od japonských značek Toyota a Mazda po německé luxusní značky.

Většina těchto vozů se vyrábí přímo v Číně, kde má řada automobilek společné podniky s místními partnery. Čím dál častější praktikou je, že obchodníci nové automobily naoko prodají v Číně, následně je překlasifikují na ojeté a vyvezou do Ruska. Tímto postupem se vyhnou potřebě získat od příslušných automobilek povolení k prodeji na ruském trhu, píše Reuters.

Obtížná práce

Podle ruských prodejců existuje řada zákazníků, kteří chtějí vlastnit a řídit pouze automobily západních značek, jako je například Mercedes. Západní automobilky tvrdí, že prodej svých vozů v Rusku zakazují a že dělají vše, co je v jejich silách, aby nepovolenému vývozu do Ruska zabránily. Upozorňují však, že je to obtížné.

Odborník na sankce Sebastiaan Bennink z evropské právnické společnosti Bennink Dunin-Wasowicz uvedl, že existuje tolik různých způsobů, jak obejít sankce, že je „téměř nemožné zabránit tomu, aby se určité automobily dostaly do Ruska“.

Maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin

Putin „zavařil“ Orbánovi, jenž před blížícími se volbami čelí závažnému výpadku dodávek ruské ropy

Názory

Slovensko, stejně jako Maďarsko učinily kroky k zahájení nouzového čerpání ropy ze svých strategických rezerv. Obě země tak činí v reakci na snížení a posléze úplné zastavení dodávek ropy potrubím Družba. Tím surovina neteče už takřka tři týdny.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Moskva

Válka na Ukrajině rozdělila Rusko. Moskva bohatne, regiony chudnou

Politika

Ruské regiony jsou dlouhodobě ekonomicky velmi rozdílné, ale válka na Ukrajině podle odborníků tyto rozdíly ještě výrazně prohloubila. Zatímco Moskva a oblasti napojené na vojenský průmysl zaznamenávají růst, jiné regiony – zejména exportně orientované či závislé na státním rozpočtu – čelí poklesu životní úrovně.

nst

Přečíst článek

Francie vstupuje do předvolební fáze, která se neodehrává jen na mítincích, ale i v zákulisí státních institucí a zasedaček velkých firem. Jak upozorňuje server Politico, prezident Emmanuel Macron urychluje klíčová personální jmenování, aby ochránil svůj odkaz a omezil manévrovací prostor případného krajně pravicového nástupce. Agentura Reuters zároveň popisuje, že Národní sdružení (RN) Marine Le Penové a Jordana Bardelly zatím nedokázalo přesvědčit francouzskou podnikatelskou elitu.

Podle Politica Macron dosazuje loajální spojence do vrcholných funkcí ve státní správě, diplomacii i armádě. Více než 60 ambasád má v příštích měsících získat nové velvyslance, včetně postů ve Washingtonu, Londýně, Berlíně či Kyjevě. Předčasná rezignace guvernéra Bank of France mu navíc umožní jmenovat nového šéfa centrální banky se šestiletým mandátem ještě před volbami v květnu 2027.

Změna ve vedení armády má podle zdrojů zajistit silný hlas pro případ, že by se k moci dostalo RN – zejména pokud by otevřelo otázku odchodu z integrovaného velení NATO. Macron tak podle kritiků „zabetonovává“ instituce. Bardella hovoří o snaze udržet kontrolu nad státem i po skončení mandátu. Sám Macron připustil, že jde o „důležitou otázku“, ale odmítl ji veřejně rozvádět.

Emmanuel Macron

Macron tepe do Trumpa: Z USA přišla vůči EU jasná agrese

Politika

Evropská unie čelí každý den a týden novým hrozbám, které nově přichází i ze Spojených států, kde převládá ideologie naladěná proti Evropě. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru, který vydal deník El País. Podle něj z USA přišla jasná agrese. Macron kritizuje také strategii některých vlád, které se snaží demonstrovat svou ideologickou afinitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

ČTK

Přečíst článek

Boj o důvěru

Zatímco Macron upevňuje vliv uvnitř státu, RN bojuje o důvěru ekonomického establishmentu. Jak píše Reuters, ačkoli průzkumy dávají Le Penové či Bardellovi solidní šanci na vítězství, byznys zůstává zdrženlivý. Manažeři upozorňují na nejasnou ekonomickou doktrínu, proměnlivé postoje k daním a důchodům i na rozdílné proudy uvnitř vedení strany.

Jordan Bardella ČTK

Program RN staví na snižování daní, zejména u energií, omezení veřejných výdajů a francouzského příspěvku do rozpočtu EU či na úpravě sociálního systému ve prospěch občanů Francie. Podle šéfa podnikatelské lobby MEDEF Patricka Martina však chybí jasná a detailní ekonomická doktrína. To může být problém, pokud konzervativní voliči začnou pochybovat o schopnosti strany řídit druhou největší ekonomiku EU.

RN tvrdí, že jedná s představiteli poloviny firem z indexu CAC 40, konkrétní jména ale nezveřejňuje. Některé velké společnosti přiznávají, že stranu nelze ignorovat, jiné – zejména globální finanční domy – se schůzkám s jejím vedením vyhýbají.

Macron jako neplacený influencer přihrál výrobci brýlí stamiliony

Trhy

Francouzský prezident Emmanuel Macron si v Davosu nechtíc střihl roli módního influencera. Sluneční brýle ve stylu amerického snímku Top Gun, které měly zakrýt jeho zdravotní indispozici, se rychle vyprodaly. A akcie jejich výrobce vystřelily o desítky procent.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Rozpočtové rozpory

Podnikatelé také poukazují na rozpočtové rozpory. Úspory z omezení sociálních dávek pro migranty podle ekonomů nepokryjí náklady slibovaných opatření. Poslanci RN navíc při projednávání rozpočtu na rok 2026 podpořili zvýšení daní pro velké firmy v hodnotě téměř 34 miliard eur. Strana nyní zvažuje „zlaté pravidlo“ tříprocentního deficitu jako signál fiskální odpovědnosti investorům.

Do voleb zbývá zhruba 14 měsíců a nejistotu zvyšuje i fakt, že Le Penová se odvolává proti pětiletému zákazu kandidatury. Pokud by neuspěla, kandidoval by Bardella.

Francouzský prezidentský souboj se tak vede na dvou frontách: Macron se snaží institucionálně omezit možný obrat politiky, zatímco RN musí přesvědčit trhy a byznys, že je schopné stabilně řídit ekonomiku. Výsledek rozhodne nejen o Elysejském paláci, ale i o směru druhé největší ekonomiky Evropské unie.

Indický konglomerát Adani Group otevírá jednu z největších investičních kapitol své historie. Do roku 2035 plánuje vložit 100 miliard dolarů do výstavby datových center napájených obnovitelnou energií a připravených na éru umělé inteligence, píše agentura Bloomberg. Cílem je jediné: proměnit Indii v klíčový uzel globální AI a cloudové infrastruktury.

Podle vlajkové společnosti Adani Enterprises má tato částka během příští dekády „katalyzovat“ dalších 150 miliard dolarů investic do výroby serverů, pokročilé elektrické infrastruktury a navazujících sektorů. Trh reagoval okamžitě – akcie firmy po oznámení posílily až o 3,1 procenta.

Historický zlom

Zakladatel a předseda skupiny Gautam Adani mluví o historickém zlomu. „Svět vstupuje do revoluce inteligence hlubší než jakákoli předchozí průmyslová revoluce,“ uvedl v prohlášení. Druhý nejbohatší muž Asie tak zdvojnásobuje sázku na segment, kde vlády i korporace po celém světě utrácejí biliony dolarů v závodě o AI infrastrukturu.

Massachusettský technologický institut

Lukáš Kovanda: Ekonomy z MIT zaskočilo, jak na umělou inteligenci reagují dluhopisy

Názory

Jak na nezadržitelné posuny v umělé inteligenci reagují dluhopisové trhy? Ekonomy z Massachusettského technologického institutu (MIT) jejich reakce „velmi, velmi překvapila“, jak přiznávají.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Strategie zapadá do širší ambice premiéra Naréndry Módího učinit z Indie globální centrum umělé inteligence. Země zároveň hostí AI Impact Summit, jednu z významných světových akcí v oboru, které se účastní špičky technologického světa včetně Sundara Pichaie z Alphabetu a Sama Altmana z OpenAI.

Partnerství s Googlem

Adani už mezitím rozjíždí konkrétní projekty. Společný podnik AdaniConnex uzavřel partnerství s Googlem, který investuje zhruba 15 miliard dolarů do výstavby AI infrastrukturního hubu ve Visakhapatnamu na jihu Indie. Jde o dosud největší investici Googlu na rychle rostoucím indickém trhu.

Klíčovou roli v celé strategii má hrát energie. Skupina plánuje datová centra napájet ze svých obnovitelných zdrojů. Dceřiná společnost Adani Green Energy rozvíjí v oblasti Khavda na západě Indie projekt o výkonu 30 gigawattů, přičemž více než 10 GW je již v provozu.

AMD

AMD vyzývá Nvidii v Indii. Boj o AI datacentra nabírá na síle

Zprávy z firem

Americká společnost AMD posiluje ofenzivu proti dominantní Nvidii v oblasti čipů pro umělou inteligenci. Ve spolupráci s indickou firmou Tata Consultancy Services (TCS) plánuje v Indii nasadit svou nejnovější technologii datových center pro AI. Partnerství má podpořit vybudování infrastruktury s kapacitou až 200 megawattů.

nst

Přečíst článek

Současně konglomerát investuje desítky miliard dolarů do rozšiřování portfolia zelené energie, jehož součástí má být i jeden z největších bateriových úložných systémů na světě.

Adani tak propojuje dvě klíčová témata současných trhů – masivní rozvoj AI infrastruktury a transformaci energetiky. Pokud se plán podaří, může se Indie během příští dekády zařadit mezi hlavní globální centra datové a výpočetní kapacity.

