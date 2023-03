Ruská realita na silnicích. Každé třetí auto teď pochází z Číny

Každé třetí auto v Rusku teď pochází z Číny. Značky Toyota nebo Volkswagen se ze země po ruské vojenské invazi na Ukrajinu stahují a jejich místo obsazují čínští výrobci jako Geely, Chery a Great Wall, uvedla agentura Bloomberg. V Rusku se loni zaregistrovalo o 60 procent méně aut než o rok dříve. Čínským výrobcům se ale podařilo podíl na ruském trhu zvýšit na 17 procent.

Od té doby si čínské firmy upevnily postavení na trhu ještě mnohem více. Čísla za loňský rok totiž ještě zahrnovala měsíce leden a únor před začátkem ruské invaze. Čínské automobilky také vývoz do Ruska zvyšovaly jen postupně. Jak silné jejich pozice mezitím jsou, ukazují prodejní čísla za leden, kdy už měly 38procentní podíl na trhu. Zaplňují tak mezeru, kterou po sobě zanechávají značky jako Volkswagen, jehož aut se zaregistrovalo o 94 procent méně, a dále Hyundai (minus 98 procent) a Toyota (minus 99 procent).

Čínský úspěch

Zároveň se Rusku a Číně ještě zcela nepodařilo nahradit značky ze západních zemí, Koreje a Japonska. Navzdory rostoucímu prodeji čínských značek se počet registrací nových automobilů v Rusku v lednu meziročně snížil o 63 procent.

Také ruský výrobce vozů Lada, automobilka AvtoVAZ, se v lednu zatím nedostal na objem výroby z ledna loňského roku. Jeho odbyt byl o tři procenta nižší. I to je ale úspěch, píše na svém webu německý týdeník Der Spiegel, protože po odchodu mnoha západních dodavatelů musela firma výrobu ve svých závodech na několik týdnů zcela přerušit.

Prodej ruských aut v posledním desetiletí prudce kolísal a v roce 2015 se propadl o 36 procent, když část zemí zavedla proti Rusku sankce za jeho anexi Krymu. Podle sdružení AEB se objemy prodaných aut nevrátily na maximum, které činilo přibližně 2,9 milionu zaznamenaných v letech 2008 a 2012.

Čínský trh s novými auty loni představoval jen pět procent velikosti toho ruského, píše Bloomberg. Čínský automobilový trh je největší na světě.