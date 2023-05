Definitivní konec továrny Škody v Rusku. Kreml posvětil prodej domácí firmě Avilon

Ruská vládní komise schválila prodej hlavní továrny německé automobilky Volkswagen v Rusku. Agentuře TASS to řekl ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov. Továrnu, která stojí v ruském městě Kaluga, koupí ruský prodejce automobilů Avilon. V Kaluze se montovaly rovněž vozy české automobilky Škoda Auto.

Závod v Kaluze s roční kapacitou 225 tisíc vozů Volkswagen otevřel v roce 2007. Loni v březnu však provoz zastavil v souvislosti se sankcemi, které západní země uvalily na Rusko za jeho útok na Ukrajinu. Firma rovněž zastavila vývoz automobilů do Ruska.

Manturov podle agentury TASS uvedl, že dokumentace potřebná pro prodej továrny se nyní dokončuje. Podrobnosti o podmínkách prodeje zpráva agentury TASS neobsahuje.

Výroba aut v Rusku je nejnižší od rozpadu Sovětského svazu

Západní sankce zasadily ruskému automobilovému sektoru tvrdou ránu. Celková výroba osobních automobilů v Rusku se loni propadla o 67 procent na 450 tisíc vozů, což je nejnižší úroveň od pádu Sovětského svazu v roce 1991.

Odchody zahraničních podniků z Ruska nejsou jednoduché. Smlouvy, ve kterých figurují firmy z takzvaných znepřátelených zemí, potřebují souhlas ruské vládní komise. Za znepřátelené Moskva považuje ty země, které na Rusko uvalily sankce. Podniky do smluv často zařazují ustanovení o možnosti pozdějšího odkupu, které jim mají jednoho dne usnadnit případný návrat.

