Češi vyvinuli nové EKG, které „vidí srdci do hloubky“. Do pár let budou mít přístroj nemocnice po celém světě
Nový typ EKG, který vyvinuli čeští vědci, zásadně mění diagnostiku srdce a díky tomu pak pacientům nastavit správnou léčbu. Unikátní přístroj, který vyvinuli vědci z Akademie věd a z tuzemských fakultních nemocnic, nyní ve spolupráci s akademickým startupem VDI Technologies mají ambice rozšířit do řady zemí ve světě. Mají na to už i první patenty a ocenění.
Padesátníkovi Martinovi se špatně dýchalo, když šel na výletě jen tak do kopce. Domníval se, že za to může alergie, a tak to moc neřešil. Léky na alergii mu ale moc nezabraly a jeho zdravotní situace se zhoršovala. U lékaře na starém typu EKG ovšem nebylo zřejmé, co se přesně děje a když Martina praktická lékařka odeslala do nemocnice, teprve tam se podařilo na ultra-vysokofrekvenčním EKG zjistit problém porušeného elektrického vedení v jednom ze svazků v jeho srdci. Lékaři mu tak mohli nasadit cílenou léčbu, díky níž dnes sportuje a je prakticky plně vyléčen, jak popisuje Martinův případ kardiolog Karol Čurila z Kardiocentra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK, který je současně i výzkumníkem Národního institutu CardDia.
Zásadní změna po 120 letech
Za původní technologii EKG založené na frekvencích do 40 až 50 Hz, kdysi byla udělena Nobelova cena a následně se přístroje na měření EKG rozšířily téměř do každé větší ordinace praktického lékaře. Pomohlo to za těch 120 let, co tato technologie existuje, zachránit každoročně statisíce, respektive miliony pacientů po celém světě.
Kardiovaskulární onemocnění jsou totiž mimo jiné příčinou až 45 procent úmrtí v Evropě. A jen za posledních deset let se tak počet pacientů, kteří zemřeli na srdeční selhání podle statistik zdvojnásobil. „Se srdečním selháním se u nás v České republice nyní léčí přibližně 400 tisíc lidí a očekáváme, že v průběhu dalších deseti let toto číslo naroste na minimálně 600 tisíc nemocných,“ konstatuje přednosta Kardiologické kliniky FNKV a 3. lékařské fakulty UK Petr Toušek. Novinka, která může pomoci s léčbou kardiologických onemocnění, tak je podle něj velkým přínosem a může zachránit tisíce dalších kardiologických pacientů.
Nejnovější verze ultra-vysokofrekvenčního EKG, jehož myšlenka se zrodila v České republice před 12 lety, je totiž snad ještě unikátnější než to původní. Pracuje s frekvenčními složkami až do 1kHz i výše a umí tak ještě podrobnější zobrazení činnosti srdce a tím přináší další zásadní posun pro jeho diagnostiku i léčbu. „Standardní 12-ti svodové EKG dnes patří mezi základní vyšetřovací metody v diagnostice srdečního selhání a vedle ultrazvuku srdce pomáhá určit příčinu poruchy struktury nebo funkce srdce. Každé další zlepšení diagnostiky a informace o detailech srdeční činnosti může ale pomoci lépe a cíleně zvolit léčbu a zlepšit tím osudy nemocných,“ vysvětluje Petr Toušek a dodává, že hlavním bonusem nové technologie EKG mimo jiné je, že umožňuje zjistit přesné informace o elektrické aktivaci srdce, které nejsou identifikovatelné na běžném EKG.
Díky ultra-vysokofrekvenčnímu EKG lékaři tak mohou dnes vidět detaily srdeční činnosti pacientů, které dříve nebyly zachytitelné. Podle Čurily je novinka přínosem hlavně při zavádění kardiostimulátorů, protože lékaři už během jejich implementace mohou okamžitě v reálném čase zkontrolovat efektivitu stimulace srdce a v případě potřeby přenastavit elektrodu a tím zásadně zlepšovat funkci srdečního svalu. A tato nová technologie tak podle Čurily zvyšuje účinnost léčby vybraných pacientů a snižuje navíc i riziko komplikací
Kdo je za unikátním přístrojem
Nový typ EKG, který je chráněný patenty a oceněný i v zahraničí, byl vyvinutý v Brně v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR ve spolupráci s kardiologickými pracovišti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Fakultní nemocnici u sv. Anny a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, a to i za finanční podpory GAČR, AZV, TAČR, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a projektu CarDia (Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění).
Technologie ultra-vysokofrekvenčního EKG (UHF-ECG) po úspěšném testování už získala evropskou certifikaci CE a stává se tím dostupnou v lékařské praxi v českých i evropských nemocnicích. To nyní pomáhá uvést do praxe, podle expertů z inovačního centra „Charles University Innovation Prague“, akademický start-upu VDI Technologies založený v roce 2022.
