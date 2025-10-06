Nový magazín právě vychází!

Češi vyvinuli nové EKG, které „vidí srdci do hloubky". Do pár let budou mít přístroj nemocnice po celém světě

Češi vyvinuli nové EKG, které „vidí srdci do hloubky“. Do pár let budou mít přístroj nemocnice po celém světě

EKG, ilustrační
Ilustrační foto, iStock
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Nový typ EKG, který vyvinuli čeští vědci, zásadně mění diagnostiku srdce a díky tomu pak pacientům nastavit správnou léčbu. Unikátní přístroj, který vyvinuli vědci z Akademie věd a z tuzemských fakultních nemocnic, nyní ve spolupráci s akademickým startupem VDI Technologies mají ambice rozšířit do řady zemí ve světě. Mají na to už i první patenty a ocenění.

Padesátníkovi Martinovi se špatně dýchalo, když šel na výletě jen tak do kopce. Domníval se, že za to může alergie, a tak to moc neřešil. Léky na alergii mu ale moc nezabraly a jeho zdravotní situace se zhoršovala. U lékaře na starém typu EKG ovšem nebylo zřejmé, co se přesně děje a když Martina praktická lékařka odeslala do nemocnice, teprve tam se podařilo na ultra-vysokofrekvenčním EKG zjistit problém porušeného elektrického vedení v jednom ze svazků v jeho srdci. Lékaři mu tak mohli nasadit cílenou léčbu, díky níž dnes sportuje a je prakticky plně vyléčen, jak popisuje Martinův případ kardiolog Karol Čurila z Kardiocentra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK, který je současně i výzkumníkem Národního institutu CardDia.

Zásadní změna po 120 letech

Za původní technologii EKG založené na frekvencích do 40 až 50 Hz, kdysi byla udělena Nobelova cena a následně se přístroje na měření EKG rozšířily téměř do každé větší ordinace praktického lékaře. Pomohlo to za těch 120 let, co tato technologie existuje, zachránit každoročně statisíce, respektive miliony pacientů po celém světě.

Kardiovaskulární onemocnění jsou totiž mimo jiné příčinou až 45 procent úmrtí v Evropě. A jen za posledních deset let se tak počet pacientů, kteří zemřeli na srdeční selhání podle statistik zdvojnásobil. „Se srdečním selháním se u nás v České republice nyní léčí přibližně 400 tisíc lidí a očekáváme, že v průběhu dalších deseti let toto číslo naroste na minimálně 600 tisíc nemocných,“ konstatuje přednosta Kardiologické kliniky FNKV a 3. lékařské fakulty UK Petr Toušek. Novinka, která může pomoci s léčbou kardiologických onemocnění, tak je podle něj velkým přínosem a může zachránit tisíce dalších kardiologických pacientů.

Nejnovější verze ultra-vysokofrekvenčního EKG, jehož myšlenka se zrodila v České republice před 12 lety, je totiž snad ještě unikátnější než to původní. Pracuje s frekvenčními složkami až do 1kHz i výše a umí tak ještě podrobnější zobrazení činnosti srdce a tím přináší další zásadní posun pro jeho diagnostiku i léčbu. „Standardní 12-ti svodové EKG dnes patří mezi základní vyšetřovací metody v diagnostice srdečního selhání a vedle ultrazvuku srdce pomáhá určit příčinu poruchy struktury nebo funkce srdce. Každé další zlepšení diagnostiky a informace o detailech srdeční činnosti může ale pomoci lépe a cíleně zvolit léčbu a zlepšit tím osudy nemocných,“ vysvětluje Petr Toušek a dodává, že hlavním bonusem nové technologie EKG mimo jiné je, že umožňuje zjistit přesné informace o elektrické aktivaci srdce, které nejsou identifikovatelné na běžném EKG.

Ultra-vysokofrekvenční EKG vyvinuté českými vědci. AV ČR

Díky ultra-vysokofrekvenčnímu EKG lékaři tak mohou dnes vidět detaily srdeční činnosti pacientů, které dříve nebyly zachytitelné. Podle Čurily je novinka přínosem hlavně při zavádění kardiostimulátorů, protože lékaři už během jejich implementace mohou okamžitě v reálném čase zkontrolovat efektivitu stimulace srdce a v případě potřeby přenastavit elektrodu a tím zásadně zlepšovat funkci srdečního svalu. A tato nová technologie tak podle Čurily zvyšuje účinnost léčby vybraných pacientů a snižuje navíc i riziko komplikací

Zobrazovací mapa ultra-vysokofrekvenčního EKG, které vyvinuli čeští vědci. Věra Tůmová pro newstream.cz

Kdo je za unikátním přístrojem

Nový typ EKG, který je chráněný patenty a oceněný i v zahraničí, byl vyvinutý v Brně v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR ve spolupráci s kardiologickými pracovišti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Fakultní nemocnici u sv. Anny a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, a to i za finanční podpory GAČR, AZV, TAČR, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a projektu CarDia (Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění).

Technologie ultra-vysokofrekvenčního EKG (UHF-ECG) po úspěšném testování už získala evropskou certifikaci CE a stává se tím dostupnou v lékařské praxi v českých i evropských nemocnicích. To nyní pomáhá uvést do praxe, podle expertů z inovačního centra „Charles University Innovation Prague“, akademický start-upu VDI Technologies založený v roce 2022.

Kardiochirurg Miloš Táborský

Kardiolog Táborský: Srdečním chorobám lze předcházet důslednou prevencí

Leaders

Každý den zemře v Česku 100 až 150 lidí na onemocnění srdce nebo cév. Děsivou statistiku by pomohlo zlepšit například i to, kdyby častěji chodili na preventivní prohlídky. A podle jednoho z nejznámějších tuzemských kardiologů Miloše Táborského by tomu mohla pomoci i digitalizace medicíny. Rozhovor s prestižním lékařem přinesl magazín Newstream CLUB.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Uznávaný kardiolog, pedagog a profesor Miloš Táborský z FN Olomouc.

Kardiolog: Češi kašlou na prevenci, nemocí srdce a cév neubývá

Leaders

Češi jsou leniví, nechtějí se hýbat a nepečují o své tělo. Jsou národem kuřáků a milovníků piva. A právě to spolu s genetickou zátěží významně přispívá k vysokým počtům onemocnění srdce a cév, říká v rozhovoru uznávaný kardiolog, pedagog a profesor Miloš Táborský z FN Olomouc.

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Mladí vědci nevědí, že to nejde. A tak to udělají, dokazuje důkladná studie

Enjoy

Enjoy

Věda, stejně jako svět, který popisuje, je složitá. A přesto v ní dosahují úspěchů, a někdy převratných, mladí lidé, kteří ještě neměli dost času na to, aby pochopili, že něco prostě není možné. A tak se do toho pustí. A někdy toho – navzdory předpokladům zkušenějších kolegů – dosáhnou. A neplatí to jenom ve vědě, i když právě v ní se to dá dobře doložit.

Josef Tuček

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Belgicko-český výzkum slibuje nové materiály pro rekonstrukční i plastickou chirurgii měkkých tkání, nejdříve v prsu, později i v obličeji a na dalších místech.

Upravená želatina může opravit lidské tělo, ukazuje výzkum, na němž se podílejí čeští vědci

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek

Biohacking: Metylace restartuje tělo na buněčné úrovni. Rozhoduje, jak se cítíme každý den

Metylace restartuje tělo na buněčné úrovni. Rozhoduje, jak se cítíme každý den
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Není to magie, ale biochemický proces. Metylace určuje, kolik máte energie, jak spíte i jak reagujete na stres. Pokud vázne, tělo i mysl se rozladí. Naštěstí existují jednoduché způsoby, jak ji znovu nastartovat.

Metylace je základní biochemický proces, který probíhá v každé buňce našeho těla nepočítaně krát denně. Spočívá v přidávání metylových skupin k různým molekulám, čímž ovlivňuje jejich funkci a její dopad je obrovský. Metylace reguluje aktivitu genů, tvorbu neurotransmiterů, detoxikaci, opravu DNA a činnost imunitního systému. Ovlivňuje, jak dobře tělo zvládá stres, regeneruje se a udržuje rovnováhu. Pokud je metylace narušena, může se objevit široké spektrum obtíží jako únava, psychické problémy, hormonální výkyvy nebo chronické nemoci, často bez jasné příčiny.

Nejdůležitější pro správnou metylaci jsou aktivní formy folátu (kyseliny listové neboli vitamínu B9), další vitamíny skupiny B, metionin a cholin. Pokud tyto látky tělu chybí, nebo pokud enzymy nezpracovávají folát správně, metylace se zpomalí.

Naše genetické predispozice hrají při metylaci významnou roli, protože mutace některých genů jí může negativně ovlivnit. Je to zejména mutace genu MTHFR, který přeměňuje kyselinu listovou na metylfolát. Pokud je aktivita tohoto enzymu snížená, tělo nemá dostatek aktivního folátu a celý proces metylace se zpomaluje. To může vést ke zvýšené hladině homocysteinu, slabší detoxikaci, snížené tvorbě neurotransmiterů a dalším projevům nerovnováhy.

Infarkt - ilustrační foto

Biohacking: Tělo vytváří nebezpečné látky. Homocystein musí odbourat, jinak hrozí infarkt

Enjoy

Až polovině populace hrozí závažný problém. V důsledku genetické mutace některých enzymů se jejich organismu nedaří odbourávat látku zvanou homocystein. Té se přitom tělo musí zbavit, jinak působí jako vnitřní zabiják. Biohackeři naštěstí vědí, jak organismu pomoct.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Existují další geny, jejichž mutace ovlivňuje metylaci, ale jejich dopad není tak výrazný a jejich vliv je tím většinou subtilnější. Často se projeví jen v kombinaci s dalšími genetickými variantami, stresem, stravou nebo přítomností toxinů. Mutace na MTHFR mají citelnější dopady, protože leží na klíčovém místě cyklu a slabá aktivita se okamžitě přenáší na další procesy. Touto mutací v nějaké její formě navíc trpí až polovina evropské populace. Přišlo se i na to, že lidé s touto mutací mají horší průběh i dopady onemocnění COVID-19.

Tajemství energie a klidu v hlavě

Nerovnováha metylace se může projevit dvěma směry. Nedostatečná metylace bývá spojena s nízkou hladinou serotoninu a dopaminu, což se projevuje depresí, úzkostmi a nízkou odolností vůči stresu. Přirozená detoxikace je slabší, homocystein často vyšší, což zatěžuje kardiovaskulární systém. Objevují se alergie, histaminová intolerance a chronická únava.

Naopak nadměrná metylace znamená přebytek serotoninu a dopaminu, což se projevuje nespavostí, podrážděností, vnitřním napětím, přecitlivělostí na doplňky s vitaminy B a častými migrénami nebo hormonálními výkyvy. Častější v populaci je nedostatečná metylace, právě i kvůli mutacím, ale i nevhodnému životnímu stylu. Vyšetření pro zjištění přítomnosti mutací může být vhodné při chronických obtížích, například depresích, úzkostech, migrénách, autoimunitních problémech, opakovaných potratech nebo vysokém homocysteinu.

Biohacking: Chcete ostřejší mysl? Běhejte, jezte ryby a dobře spěte

Enjoy

Enjoy

Kognitivní funkce představují komplexní soubor procesů, které umožňují získávat a zpracovávat informace, učit se, pamatovat si, plánovat a rozhodovat se v kontextu proměnlivého prostředí. Jejich úroveň není určena pouze genetickou výbavou, ale je výsledkem složité interakce biologických mechanismů a zkušeností získávaných během života. Klíčovým aspektem jejich dynamiky je neuroplasticita - schopnost nervového systému kontinuálně přizpůsobovat svou strukturu a funkci v reakci na měnící se venkovní podmínky.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Hackněte svou genetiku

Výborná zpráva je, že i horší genetické předpoklady lze minimálně ovlivnit lifestylovými opatřeními - poděkujme za to epigenetice, protože máloco dané v genech je opravdu pevně dáno. Podpora metylace začíná výživou. Základem je strava bohatá na metylové dárce a kofaktory - aktivní folát (5-MTHF) z listové zeleniny, rukoly, brokolice, kapusty, luštěnin, avokáda a klíčků, aktivní B12 ve formě methyl - nebo adenosyl - či hydroxycobalaminu a vitamin B6 v aktivní formě P5P, který podporuje enzymatické reakce. Ostatní B-komplex, jako B2, B3, B1, B5 či B7, působí spíše podpůrně a umožňuje enzymům fungovat optimálně.

Dalšími zdroji metylových skupin je aminokyselina metionin a kvazi-vitamín B- cholin. Obsažené jsou v semenech, ořeších, luštěninách a celozrnných obilninách. U lidí s genetickými predispozicemi či v případě symptomů je vhodné je brát v doplňcích stravy- TMG dodá cholin a SAMe metionin.

Další vhodnou strategií pro podporu metylace je podpora jater a ledvin při detoxikaci těla. Dostatek vody, půsty, saunování a omezení alkoholu a dalších toxinů umožňuje, aby metylace probíhala plynule. Pravidelný pohyb, zvládání stresu a kvalitní spánek podporují regeneraci buněk, tvorbu neurotransmiterů a hormonální rovnováhu. Celkově tak můžeme aktivně ovlivnit, jak naše tělo využívá genetický potenciál, a podpořit zdraví, energii i odolnost každý den.

Biohacking: Fermentované potraviny a kořenová zelenina posilují obranyschopnost

Enjoy

Enjoy

Začátek podzimu je období, kdy si tělo i mysl žádají přechod do jiného režimu. Po létě musí lidský organismus zvládnout změnu počasí a denní rutiny a zároveň se připravit na období, kdy budou viry a bakterie mnohem aktivnější. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, zda se nám podaří projít tímto obdobím bez zbytečných nemocí, únavy a poklesu nálady, je stav střevního mikrobiomu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

I vitámíny se musí konzumovat s rozvahou

Biohacking: Každý vitamín má svůj čas. Jak je kombinovat?

Enjoy

Enjoy

Stejně zásadní, jako které vitamíny a minerály jsou pro zdraví důležité, je i otázka, kdy je užívat a s čím je kombinovat. Vstřebávání živin totiž není samozřejmost a v těle existují jak synergie, tak i rivalita mezi jednotlivými látkami.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Michal "Radar" Vrátný, zakladatel sítě posiloven Železná koule

Železná koule je pražský fitness hit. Recept na úspěch dle jejího zakladatele? Každý den se v něčem zlepšit

Enjoy

Patrik Borýsek

Přečíst článek
Multivitamíny, vitamíny

Biohacking: Jak zvolit multivitamín, co neudělá jen „drahou moč“

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Kouzlo menšinové vlády. S kým bude Babiš skutečně vládnout?

Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Pokud povolební vyjednávání dopadnou tak, jak si je Andrej Babiš kdysi vysnil, zhruba za tři měsíce bude Česku vládnout jednobarevná vláda hnutí ANO, které ve sněmovně dodají důvěru poslanci zvolení za SPD a Motoristy. Kouzlo jednobarevného kabinetu pak je, že Babišův tým bude moci (a zároveň muset) pro každý zákon hledat podporu u všech poslanců. A tady nastává poměrně široký prostor pro kreativitu. Jaké jsou skutečné programové shody hlavních partají?

Až opadnou povolební emoce, nastane čas tvrdé práce. Klíčovým hráčem v tuto chvíli bude Andrej Babiš, který jako vítěz voleb potřebuje najít podporu pro svou případnou vládu. Připomeňme, že minule (v roce 2017) se mu to napoprvé nepovedlo, sestavil jednobarevný kabinet, který ale nedostal podporu. Poté musel přemluvit sociální demokraty, aby do vlády vstoupili, a komunisty, aby ji podpořili.

25 fotografií v galerii

I tentokrát zdánlivě Babiš potřebuje dvě partaje. Motoristy a SPD. Jistě jej trápí, že mu nestačí jen jedna z těchto dvou stran, aby přesáhl 101 hlasů ve sněmovně. Nicméně obě partaje mu slíbily podporu, ať už v jakékoli podobě.

Babišem preferovaná přitom je pouhá podpora jednobarevného kabinetu, nikoli přímá účast jedné či obou stran ve vládě.

Petr Pavel
Aktualizováno

ONLINE: Podle prezidenta volby potvrdily, že si lidé přejí zachování prozápadní orientace Česka

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Redakce sledovala průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. Nyní začínáme povolební online. Česká politika se po volbách přeskupuje, Andrej Babiš hledá partnery pro novou vládu a ostatní strany vyhodnocují, co bude dál. Pověření k sestavení vlády od prezidenta v neděli zatím Babiš nezískal, sám tento případný krok označil zatím za předčasný. Prezident Pavel tento okamžik zasadil na začátek Listopadu. Sledujeme všechny klíčové momenty v reálném čase.

nst

Přečíst článek

SPD může zapomenout na referenda

A zde nastává situace, kterou v Česku v podstatě neznáme – fungování menšinové vlády s důvěrou sněmovny. Pro Andreje Babiše by to byla dílem luxusní pozice, která ale má mnohá úskalí.

Luxusní pozice by to byla zejména proto, že by mohl vládnout zcela dle vlastních tužeb a představ. Úskalí pak je, že by muselo ANO pro veškeré zákony hledat podporu u všech poslaneckých klubů.

To je problém pro SPD. Partaj, která je skutečným poraženým letošních voleb, totiž s ANO nemá prakticky žádné společné programové body. Babiš již krátce po vítězství vyvrátil veškerá očekávání směrem k vystupování z EU i NATO, taktéž příklon k Rusku nelze čekat. A je otázka, jak moc se Babiš bude chtít paktovat se slovenskou a maďarskou vládou, s jejichž lídry většinou nechce být nijak zásadně spojován.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ANO a Motoristé – sňatek proti Green Dealu?

Motoristé mají v tomto ohledu poněkud lepší pozici, ostatně někteří komentátoři a politologové odhadují, že Motoristé nakonec ve vládě budou. Ostentativní pravicovost Motoristů může Babišovi konvenovat zejména proto, že jeho vláda má připravenou celou řadu pro byznysových zákonů. Jistě se shodnou na zjednodušení stavebního řízení, které ANO velmi často označuje za jeden z prvních zákonů, které prosadí. Zároveň se shodnou na odmítání Green Dealu a podpoře uhlí.

Jenomže mezi priority Babišova kabinetu budou patřit také jiné zákony: návrat EET, podpora seniorů, navýšení výdajů na základě předvolebních slibů. Nic z toho nebude v souladu s tím, že by Motoristé chtěli snižovat daně. A tady budou vznikat opravdu velké třenice.

PROFIL: Filip Turek, Klausův závodník v první brázdě

Názory

Názory

Porušuje zákony, a také tradiční představy o tom, jak se má politik chovat. Filip Turek na vlně ostré protiliberální rétoriky a obdivem k duu Klaus-Trump docestoval do Evropského parlamentu. A nyní se pokouší dovést stranu Motoristé sobě do Poslanecké sněmovny. Uspět by mohl zejména u mužských prvovoličů, ostatně u studentů učňáků je populárnější než Tomio Okamura. A to není málo.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

S kým povládne ANO

A právě proto je poměrně možné, že nakonec Babišův případný jednobarevný kabinet prohlasuje klíčové zákony s úplně jinými stranami než s těmi, které kabinetu dodají potřebnou důvěru ve sněmovně. Lze si snadno představit, že pro EET najde ANO podporu u Pirátů a části STAN, pro zvýšení peněz pro seniory u SPD a části STAN, pro konkrétní projekty v regionech opět zejména u STAN.

A pokud bude chtít jakkoli proměnit, ale zároveň zachovat podporu Ukrajině, Spolu či některé strany z této koalice jistě nebudou proti.

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem

Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb

Názory

Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Šéf ANO Andrej Babiš

Volební diář Davida Ondráčky: Babišův koňský trh začíná

Názory

Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran.

David Ondráčka

Přečíst článek

