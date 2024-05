Obyčejná práce: Poplatky u lékařů měly zůstat, říká zdravotní sestra

Pracovní portály jsou stále plné nabídek pro zdravotní sestry. Jsou opravdu žádanou profesí a platové ohodnocení se proti minulosti výrazně zvýšilo. Nabídky začínají zhruba na třiceti tisících a končí až na dvojnásobku. Ani to však k obsazení volných pozic nestačí.

Reklama

Mladých zdravotníků nastupuje stále méně a řadu z nich brzy realita práce v nemocnici znechutí, že odchází mimo obor nebo do zahraničí. Sedmatřicetiletá Lenka Jeřábková pracuje jako zdravotní sestra již téměř dvě desítky let. Nejdříve v nemocnici, nyní u soukromé lékařky. „Je to výrazně důstojnější práce, navíc mám v podstatě pevnou pracovní dobu bez nočních služeb,” říká s tím, že zdravotníkům v nemocnicích stále přibývá práce, personálu ale ubývá a ti zbývající zaměstnanci přestávají být schopni vše zvládat.

Obyčejný byznys: Opravám televizorů se roky vyhýbám, říká elektrotechnik Zprávy z firem V Česku je mnoho zajímavých provozů a podniků, prodejen a trhů, které zákazníci milují a majitelé pro ně dělají maximum. Představujeme je na newstream.cz v novém seriálu Obyčejný byznys. Tentokrát se vydáme za odborníkem na opravy a instalace audiotechniky a majitelem firmy DJ Servis Milanem Úblem. Michal Nosek Přečíst článek

Přínosem pro nemocnice i praktické lékaře dle ní byly poplatky ve zdravotnictví. To omezilo počet zbytečných návštěv s prkotinami. „Když mají lidé pocit, že je něco zadarmo, tak mají tendenci to zneužívat. Stačilo třicet korun a už si to řada z nich rozmyslela,” vzpomíná na dobu, kdy ještě pracovala v nemocnici.

Klidnější práce

Práce zdravotní sestry není pro každého a člověk musí v první řadě cítit, že chce pomáhat. „Toto povolání je hlavně o podpoře, empatii a komunikaci,” popisuje, co ji na práci již roky baví.

Obyčejná práce: Lidé dokáží být strašná prasata, říká uklízečka Zprávy z firem Práce uklízečky patří mezi nejpodceňovanější a nejpřehlíženější. To se snaží vyvrátit Jana Růžková, která se úklidu věnuje již osmým rokem. „Začala jsem si tím přivydělávat na mateřské. Postupně se má klientela rozrostla, tak jsem u úklidu zůstala. A nelituju,” říká. Michal Nosek Přečíst článek

Po letech dřiny na oddělení si práci u praktické lékařky pochvaluje, i když se krom práce zdravotní sestry věnuje veškeré administrativě i objednávkám pacientů. „Je příjemné, že už nemusím lítat po oddělení, ze cviku ale nevyjdu. Dělám tady prakticky vše. Od měření zraku po odběry krve,” usmívá se a hned dodává, že injekce od ní vůbec nebolí a pacienti se mnohdy ani nevšimnou, že je píchla.

Jediným problémem, který Jana v práci má, je kouření. „Paní doktorka to nesnáší, tak si musím jít dát občas šluka z vaporizéru na tajné místo,” prozradit kde to je, ale nikomu nechce.

Obyčejná práce: Kromě práce na hřbitovech si kopáním i přivydělám, říká hrobník Zprávy z firem Zaměstnání hrobníka bylo v dřívějších letech synonymem pro místního stárnoucího opilce, který kope jámy na hřbitově. Tento pohled se postupně mění a ke zmíněné práci se dostávají i mladší lidé. Michal Nosek Přečíst článek