Čeští solárníci dobývají Evropu. Greenbuddies hlásí miliardový obrat

Greenbuddies mění fotovoltaiku v miliardový byznys
Greenbuddies, užito se svolením
Česká energetická skupina Greenbuddies hlásí rekordní rok. Obrat firmy za tři čtvrtletí překonal miliardu korun, čímž o čtvrtinu převýšil celoroční výsledek z loňska. Firma rozšiřuje své aktivity po celé Evropě. Letos zatím dokončila 180 megawatt solárních instalací.

Česká energetická skupina Greenbuddies, která se zaměřuje na komerční fotovoltaické instalace a bateriová úložiště, zvýšila za první tři čtvrtletí letošního roku svůj obrat na více než miliardu korun. Firma tak o čtvrtinu překonala celoroční výsledek z loňska a dosáhla historického maxima. Celkem letos dokončila solární projekty o výkonu 180 megawattů, uvedla společnost v tiskové zprávě.

Poptávka po velkých solárních parcích roste

„Hlavní část našich letošních realizací tvořily pozemní fotovoltaické elektrárny. Naopak poptávka po střešních instalacích napříč Evropou zpomaluje. Přesto zůstáváme aktivní i v této oblasti,“ uvedl Aleš Spáčil, spolumajitel společnosti Greenbuddies.

V současnosti je Greenbuddies generálním dodavatelem největšího solárního parku s bateriovým úložištěm v České republice. Projekt o výkonu téměř 42 MW a s bateriovým úložištěm o kapacitě 42 MWh vzniká v Modlanech na severu Čech. Investice přesahuje 1,2 miliardy korun.

Bateriovová úložiště, solární střechy i parkoviště

Letos společnost pracuje na bateriových systémech o celkové kapacitě 84 MWh. Nedávno dokončila také projekt v Radvanicích u Trutnova, který zahrnuje fotovoltaickou elektrárnu o výkonu sedm MW a bateriové úložiště s kapacitou 12,1 MWh. Hodnota projektu dosáhla 150 milionů korun.

Z fotovoltaiky firma letos realizovala například střešní solární elektrárnu o výkonu 2,7 MW u německého města Goch nebo instalace na osmi prodejnách řetězce Albert v Česku s celkovým výkonem přes 4,5 MW.

Greenbuddies se specializuje také na agrivoltaické systémy a solární carporty. V Rakousku letos dokončila největší solární parkoviště v zemi, které má výkon 3,35 MW a nachází se u obce Lannach (na úvodním snímku).

Evropský hráč s českými kořeny

Společnost Greenbuddies založili v roce 2017 podnikatelé Ondřej Vodsloň a Aleš Spáčil. Firma dnes působí na 18 evropských trzích a specializuje se na výstavbu průmyslových fotovoltaických elektráren i infrastrukturu pro elektromobilitu.

V Rakousku se Greenbuddies prosadili také díky carportům. Na snímku střešní fotovoltaika a carport u výrobce automobilových komponentů v Lannachu.

ANALÝZA: Češi nemusejí být na evropském trhu otloukánky. Příklady z praxe

Úspěšné působení na západoevropském trhu, zaměstnávání pracovníků z východních členských států EU a vše řídí „mozek“ v Česku. Takhle nevypadá tradiční představa o exportu tuzemských firem do zemí na západ od našich hranic. Ukazuje se ale, že české firmy nemusí být jenom v nezdravě podřízeném postavení dodavatelů součástek (jak to často bývá v autoprůmyslu), ale dokážou se prosadit i díky finálním dodávkám produktů, služeb nebo výsledkům špičkového výzkumu, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie, který vydává ministerstvo zahraničí.

Jan Žižka

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Společnost Slovenské elektrárne Česká republika se od podzimu pustí do rozšiřování osvědčených řešení pro vysokohorské chaty ve Vysokých Tatrách a Krkonoších, aby je bylo možné uplatnit i na dalších místech.

Slovenské elektrárne Česká republika instalují „Nekonečnou energii“ pro vysokohorské chaty: fotovoltaika s bateriemi nahradí dieselový agregát

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Ve Vršovicích roste nový dům s wellness a střešní terasou. Garsonka vyjde na osm milionů

Projekt Jitro ve Vršovicích
Užito se svolením PSN
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Wellness se saunou, střešní terasa s kuchyní a společná zahrada uprostřed města. Tak bude vypadat nový bytový dům ve Vršovicích.

Společnost PSN zahájila výstavbu nového rezidenčního projektu Jitro, který vzniká v Litevské ulici v pražských Vršovicích. Komplex nabídne 144 bytových jednotek v hlavní rezidenční budově a 35 městských domů typu townhouse. Architektonický návrh pochází z dílny studia Qarta Architektura. Projekt doplní stávající strukturu čtvrti o moderní bydlení s důrazem na kvalitu architektury, dlouhodobou udržitelnost a komfort pro každodenní život.

14 fotografií v galerii

Vršovice se v posledních letech zařadily mezi nejdynamičtěji se rozvíjející pražské čtvrti. Dříve činžovní a částečně průmyslová oblast se postupně proměňuje v žádanou rezidenční lokalitu, která těží z kombinace městského života, služeb, výborné dopravní dostupnosti a blízkosti parků, jako jsou Grébovka nebo Havlíčkovy sady.

Nové Jitro tuto proměnu dále posiluje. Projekt vzniká v dolních Vršovicích, na adrese Litevská 8, nedaleko Kubánského náměstí. Lokalita prošla přirozenou obměnou. Nový městský blok nahradí původní zástavbu, doplní ulici a zároveň vytvoří polosoukromý vnitroblok se zelení a zázemím pro obyvatele.

Nový symbol Vinohrad? Projekt za 3,5 miliardy nahradí zbouraný Transgas

Reality

Na místě bývalého Transgasu vznikne Vinohradská 8. Projekt za 3,5 miliardy od Penty a PSN má ambici proměnit toto místo v živý městský blok s byty, kancelářemi a obchody.

pej

Přečíst článek

„Naším cílem bylo vytvořit prostředí, které respektuje charakter Vršovic a zároveň nabídne vysoký standard bydlení s důrazem na detail a funkčnost,“ doplňuje architekt Jiří Řezák ze studia Qarta Architektura.

Bydlení s důrazem na komunitu a kvalitu života

Součástí projektu budou i sdílené prostory pro relaxaci a komunitní život – wellness se saunou, fitness, kolárna, prádelna, střešní terasa s kuchyní a společná zahrada s dětským hřištěm. Projekt tak reaguje na trend, kdy obyvatelé města stále více oceňují, tedy kombinaci soukromí a komunitního zázemí.

„Chtěli jsme nabídnout bydlení, které reflektuje rozmanitost životních stylů. Díky propojení kvalitní architektury, promyšlených dispozic a sdílených prostor nabídne Jitro obyvatelům vyvážený poměr soukromí a komunity,“ říká projektová manažerka PSN Ľubomíra Gallová.

top´rezidence Pomezí získala v Londýně na prestižní mezinárodní soutěži European Property Awards čtyři ocenění a dvě nominace do finálních kol

Češi na mapě evropského developmentu. Vily z pražských Košíř bodovaly v „urbanistickém Oskarovi“

Reality

Pražský rezidenční projekt top’rezidence Pomezí zaujal porotu European Property Awards. Druhá etapa výstavby z dílny KKCG Real Estate si z Londýna odvezla čtyři ocenění Five Star Award a zároveň postoupila do evropského finále jedné z nejprestižnějších realitních soutěží světa.

nst

Přečíst článek

Podle aktuálních dat z realitních portálů se průměrná cena bytů ve Vršovicích pohybuje kolem 147 tisíc korun za metr čtvereční. Menší jednotky o velikosti 40 až 50 metrů čtverečních se prodávají nejčastěji v rozmezí 6 až 8 milionů korun. Díky architektonickému nadstandardu, sdílenému zázemí a privátním venkovním prostorům se očekává, že Jitro se zařadí do vyššího cenového segmentu lokality. Byt o dispozici 1,5 kk vyjde na osm milionů a dispozice 4kk na 26 milionů korun.

Projekt se nachází v prostředí s výbornou občanskou vybaveností. V pěší dostupnosti jsou tramvajové a autobusové linky, školy, sportoviště i síť obchodů a služeb. Vršovice navíc profitují z postupné modernizace a návaznosti na úspěšné projekty v Edenu či na Vinohradech.

Stavební práce na projektu Jitro již začaly, kolaudace je plánována na druhou polovinu roku 2027. PSN chce, aby se projekt stal referenčním příkladem současného městského bydlení, které propojuje architektonickou kvalitu, udržitelnost a komunitní rozměr.

Kaple Panny Marie Bolestné

Zázrak z dřeva: Kaple v poli u Brna ohromila svět a získala architektonického Oskara

Reality

Když se víra spojí s architekturou, vznikne ticho, které mluví. A také dřevěná kaple v polích u Brna, která letos porazila velké projekty i slavné ateliéry. Stavěli ji ručně, z darů věřících. Teď je z ní nejkrásnější novostavba v Česku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Neustále se snažíme překonávat samy sebe, říkají Zuzana Melicharová, Zuzana Michalíková a Yuliia Barbotko

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Je lepší se situacím, které v nás budí obavy, vyhýbat, nebo se jim postavit? Mohou být některé genderové stereotypy oprávněné? A jak těžké je rozhodnutí jít se prezentovat do podcastu? Do studia podcastu #FinŽeny zavítaly zakladatelka a výkonná ředitelka společností Nexus Ventures a Just Love Zuzana Melicharová, society manažerka CFA Society a expansion expertka CzechInvestu Zuzana Michalíková a senior manažerka PwC Yuliia Barbotko.

Barbotko se v poradenské společnosti PwC věnuje finančnímu i nefinančnímu auditu. Michalíková má v CzechInvestu na starosti program akcelerace startupů, což se dobře pojí s její druhou pozicí v CFA Society, která se soustředí na investory. To je svět dobře známý i Melicharové skrze Nexus Ventures. Její druhé „dítko“ Just Love je pak módní značkou, která se specializuje na kašmírové oděvy.

Když mě to znervózňuje, jdu do toho

Tento díl podcastu #FinŽeny je specifický tím, že se do něj účastnice pozvaly samy. Všechny tři jsou totiž čerstvými laureátkami Síně slávy projektu #FinŽeny, kam byly zařazeny v rámci letošního výběru 131 inspirativních žen ve světě financí, a právě na galavečeru u této příležitosti zareagovaly na výzvu moderátora Jaroslava Kramera, tak trochu v duchu „kdo chce, ať se přihlásí“. Byla to tedy zároveň prověrka, jak jsou na tom nové laureátky se sebevědomím.

Melicharová tvrdí, že pro ni bylo rozhodování snadné, neboť chtěla představit své firmy. Pokud by ale měla prezentovat jen sebe, rozmýšlela by se déle. „Budování sebevědomí je pro mě téma dodnes, takže kdyby šlo jen o mě, asi bych pár minut váhala,“ přiznává.

Sebevědomí přichází se zvládnutými úkoly, říkají Alica Koblovská, Eva Moniová a Dagmar Palková

Money

Co vše obnáší zásadní kariérní obrat po čtyřicítce? Je možné se na dovolené těšit zpátky do práce? A jakým způsobem se dá na nové pracovní pozici budovat sebevědomí? Nejen o tom si do další epizody podcastu #FinŽeny přišly popovídat vedoucí právního oddělení v Arete Alica Koblovská, CRM & Data Specialist v Partners Bance Eva Moniová a International Controller v Sev.en Global Investment Dagmar Palková.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Barbotko navazuje s tím, že její taktikou je vždy se obavám postavit. „Asi pět minut jsem o tom přemýšlela. Ale já nesnáším pocit strachu a nikdy ho nenechávám řídit svá rozhodnutí. Takže když jsem cítila, že mě to znervózňuje, řekla jsem si, že do toho určitě jdu,“ předkládá inspirativní strategii.

Z pohledu Michalíkové je účast v podcastu také součástí psychologického tréninku. „Též se snažím překonávat strach. Již delší dobu mívám stavy úzkosti, proto jsem se jakýmkoli vystoupením snažila vyhýbat, ale pak mi došlo, že to v mé profesi není možné, a tak se poslední dva roky naopak snažím moderovat různé akce, porady, zapojuji se do různých komisí. Je to nejlepší způsob, jak nervozitu odfiltrovat,“ říká s tím, že v účasti ji podpořila i její kolegyně a „seniorní finžena“ Jana Brodani.

Tvoříme bezpečné prostředí ke sdílení a podpoře mezi ženami, říkají v podcastu #FinŽeny Eva Poláchová, Jaroslav Kramer a Lucie Urválková

Leaders

I u těch nejúspěšnějších žen vidím opravdu velkou touhu po komunitním sdružování s cílem si pomoci, sdílet zkušenosti a podporovat se, říká ve speciálním díle podcastu #FinŽeny zakladatel stejnojmenného projektu Jaroslav Kramer. V rolích moderátorek se atypicky představily jedny z nejúspěšnějších manažerek ve světě financí – Eva Poláchová, členka představenstva Kooperativy a České podnikatelské pojišťovny a Lucie Urválková, finanční ředitelka v Uniqa pro Česko a Slovensko.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Souboj s pověstí

Ukrajinská rodačka Barbotko je součástí rodiny PwC již 14 let. První čtyři roky ve své domovině, poslední dekádu v Česku. Láska na první pohled to ale nebyla. „Spíš náhoda na první pohled. Na vysoké škole jsem viděla letáček, že PwC nabírá. Ani jsem nevěděla, co to je audit. Ale hned na začátku si to sedlo a pořád to funguje,“ vzpomíná.

Následný přesun do Prahy se neobešel bez emocí, což je přirozené. „Bylo těžké opustit rodinu a kamarády, ale chtěla jsem to vyzkoušet. Byla jsem mladá a řekla si, že je to nejvhodnější doba vyzkoušet si cestování a pobyt v zahraničí. Dala jsem si dva roky s tím, že když to nepůjde, vrátím se,“ přibližuje. Tehdejší start v Česku považuje za složitější, než mají příchozí z Ukrajiny dnes. „Bylo to jiné. I tehdy tu bylo dost Ukrajinců, ale zanechali tu pověst, která nebyla spojena s vysokým vzděláním a pozicemi. S tím jsem se tedy občas setkala, ale nikoli uvnitř PwC. Tam je běžné pracovat v mezinárodních týmech a hovořit anglicky, což jsem ze začátku, kdy jsem neuměla česky, využívala,“ dodává.

V představenstvu nesedíme jen se svou agendou. Všichni musíme být „malými CEOs“, říkají Katarína Bobotová, Lenka Kejíková a Katarína Andrašovská z Generali České pojišťovny

Money

Ve studiu podcastu #FinŽeny se tentokrát sešly tři dámy z nejvyššího vedení Generali České pojišťovny Katarína Bobotová, Katarína Andrašovská a Lenka Kejíková. Hlavní téma bylo nasnadě, jelikož pojišťovací společnost před nedávnem přijala novou tříletou strategii. Jako obvykle se však dostalo nejen na tvrdý byznys, ale i na měkčí témata související s kariérním rozvojem.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Zkušenost s různě znevýhodněným postavením na startu má podle Melicharové kdekdo. Sama si v dříve mužském světě privátního bankovnictví a investic prožila své, ale nebere to příliš úkorně. „Je důležité říci, že s muži pracuji ráda a dříve jsem se hodně pohybovala v mužském světě. Když jsem do něj vstoupila, nevypadala jsem jako 45letý zkušený bankéř, ale bylo mi 25 a spíše jsem vypadala, že neumím do pěti napočítat. Takže jsem byla zaškatulkována do nějakého stereotypu, ale vlastně oprávněně, protože jsem toho o privátním bankovnictví opravdu moc nevěděla. Musela jsem tvrdě pracovat a učit se,“ podává střízlivé hodnocení situace.

Když se pak ale v oboru rozkoukala a začala dosahovat úspěchů, vynořil se další stereotyp. „Začala jsem kolegy překvapovat a pak se stávalo, že když jsem dosáhla byznysového úspěchu, vysvětlovalo se to nějakými nebyznysovými taktikami, což si myslím, že by si u muže nikdo nedovolil poznamenat,“ dodává.

Motorem pro všechny tři dámy je překonávání sebe sama. Nejen svých obav, jak zmíněno výše, ale třeba i svých úspěchů. Michalíková si pro to vymyslela vlastní metodu. „Ráda si vymýšlím vlastní projekty a zapojuji se do aktivit, které jsou nad rámec mé práce, protože v každé práci, i té kreativní, člověk dospěje do bodu, kdy převládne rutina. Když si přiberete něco navíc, dodá vám to chuť a novou energii. Může to být spojeno s překročením vlastního limitu, ale to poznáte jednoduše. Podle toho, že už vás nebaví ani to, co si sami vymyslíte. Ostatně i work-life balance pro mě znamená především to, že mě musí práce bavit. Protože když pracujete 12 hodin denně a baví vás to, je to stále lepší, než když pracujete čtyři hodiny denně a nebaví vás to,“ říká manažerka.  

Co dámy přivedlo k jejich současným kariérám?

V čem se podle nich liší svět startupů a korporací?

A jaké techniky používají, když svým týmům potřebují dodat náladu a energii?

I to se diskutovalo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na Spotify nebo Apple Podcasts.

Cover Story, užito se svolením

Kohlmayer, Zahálková, Brixi, Kubelková. Kdo jsou nejvlivnější ženy ve finančním světě

Leaders

nst

Přečíst článek

Být zvídavý prospívá po všech stránkách, říkají o miliardových ambicích manažerky Jana Kapr a Monika Marečková

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek
Jaroslav Kramer, užito se svolením

Old Boys Club ve světě investic? Ani to nás neodradí, říkají Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová z One Family Office

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek
