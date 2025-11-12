Čeští solárníci dobývají Evropu. Greenbuddies hlásí miliardový obrat
Česká energetická skupina Greenbuddies hlásí rekordní rok. Obrat firmy za tři čtvrtletí překonal miliardu korun, čímž o čtvrtinu převýšil celoroční výsledek z loňska. Firma rozšiřuje své aktivity po celé Evropě. Letos zatím dokončila 180 megawatt solárních instalací.
Česká energetická skupina Greenbuddies, která se zaměřuje na komerční fotovoltaické instalace a bateriová úložiště, zvýšila za první tři čtvrtletí letošního roku svůj obrat na více než miliardu korun. Firma tak o čtvrtinu překonala celoroční výsledek z loňska a dosáhla historického maxima. Celkem letos dokončila solární projekty o výkonu 180 megawattů, uvedla společnost v tiskové zprávě.
Poptávka po velkých solárních parcích roste
„Hlavní část našich letošních realizací tvořily pozemní fotovoltaické elektrárny. Naopak poptávka po střešních instalacích napříč Evropou zpomaluje. Přesto zůstáváme aktivní i v této oblasti,“ uvedl Aleš Spáčil, spolumajitel společnosti Greenbuddies.
V současnosti je Greenbuddies generálním dodavatelem největšího solárního parku s bateriovým úložištěm v České republice. Projekt o výkonu téměř 42 MW a s bateriovým úložištěm o kapacitě 42 MWh vzniká v Modlanech na severu Čech. Investice přesahuje 1,2 miliardy korun.
Bateriovová úložiště, solární střechy i parkoviště
Letos společnost pracuje na bateriových systémech o celkové kapacitě 84 MWh. Nedávno dokončila také projekt v Radvanicích u Trutnova, který zahrnuje fotovoltaickou elektrárnu o výkonu sedm MW a bateriové úložiště s kapacitou 12,1 MWh. Hodnota projektu dosáhla 150 milionů korun.
Z fotovoltaiky firma letos realizovala například střešní solární elektrárnu o výkonu 2,7 MW u německého města Goch nebo instalace na osmi prodejnách řetězce Albert v Česku s celkovým výkonem přes 4,5 MW.
Greenbuddies se specializuje také na agrivoltaické systémy a solární carporty. V Rakousku letos dokončila největší solární parkoviště v zemi, které má výkon 3,35 MW a nachází se u obce Lannach (na úvodním snímku).
Evropský hráč s českými kořeny
Společnost Greenbuddies založili v roce 2017 podnikatelé Ondřej Vodsloň a Aleš Spáčil. Firma dnes působí na 18 evropských trzích a specializuje se na výstavbu průmyslových fotovoltaických elektráren i infrastrukturu pro elektromobilitu.
Úspěšné působení na západoevropském trhu, zaměstnávání pracovníků z východních členských států EU a vše řídí „mozek“ v Česku. Takhle nevypadá tradiční představa o exportu tuzemských firem do zemí na západ od našich hranic. Ukazuje se ale, že české firmy nemusí být jenom v nezdravě podřízeném postavení dodavatelů součástek (jak to často bývá v autoprůmyslu), ale dokážou se prosadit i díky finálním dodávkám produktů, služeb nebo výsledkům špičkového výzkumu, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie, který vydává ministerstvo zahraničí.
ANALÝZA: Češi nemusejí být na evropském trhu otloukánky. Příklady z praxe
