Slovenské elektrárne Česká republika instalují „Nekonečnou energii“ pro vysokohorské chaty: fotovoltaika s bateriemi nahradí dieselový agregát
Společnost Slovenské elektrárne Česká republika se od podzimu pustí do rozšiřování osvědčených řešení pro vysokohorské chaty ve Vysokých Tatrách a Krkonoších, aby je bylo možné uplatnit i na dalších místech.
Protože chaty není možné ve vysokohorských podmínkách připojit na elektrickou síť, jediný způsob, jak mohou získat elektřinu pro svůj provoz, je si ji vyrobit. Dosud to dělaly pouze pomocí dieselového agregátu umístěného u chaty, který sloužil jako primární zdroj elektřiny. Ten postupně nahradí fotovoltaické systémy s bateriovými úložišti.
Toto řešení přinese chatařům stabilnější a ekologičtější energetické systémy, díky nimž budou moci efektivněji provozovat svá zařízení. Turisté se zase mohou těšit na komfortnější podmínky během pobytu – například spolehlivé osvětlení, teplou vodu či možnost dobíjení elektroniky – i v odlehlých horských lokalitách. Cílem modernizace je snížit emise a hluk, omezit dovoz paliva a stabilizovat provoz v náročných vysokohorských podmínkách.
Realizace začne v září ve Vysokých Tatrách a v Krkonoších; projekt realizuje společnost Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., dceřiná společnost největšího výrobce elektřiny na Slovensku, Slovenské elektrárne, a.s.
Lidé, kteří vyrábějí elektřinu, ať už především pomocí fotovoltaických panelů, nebo díky jiným technologiím, mohou vyrobenou elektřinu sdílet. Je to nový trend. Když se za slunečného dne vyrobí dost elektřiny, a vy jste zrovna v práci, můžete elektřinu nasdílet smluvenému partnerovi, třeba příbuznému nebo sousedovi. A vydělají na tom všichni.
Slovenské elektrárne tímto projektem navazují na své aktivity pomoci vysokohorským chatám, kde v minulosti již realizovaly podobné projekty fotovoltaických systémů. Také například na mnoha chatách podpořily výměnu starých svítidel za nová, úsporná LED osvětlení, v minulosti rovněž zrevitalizovaly původní malou vodní elektrárnu na Chatě pri Zelenom plese (1551 m n. m.), známé jako Brnčalka.
Slovenské elektrárne Česká republika rozšiřuje své projektové portfolio ekologizace vysokohorských chat. Cílem je stabilní a tichý provoz v extrémních podmínkách s minimální uhlíkovou stopou.
Na Zbojnické chatě (1 960 m n. m.) Slovenské elektrárne už v roce 2022 vybudovaly ostrovní fotovoltaický systém s bateriovým úložištěm (LiFePO₄), který podle projektu pokrývá většinu spotřeby elektřiny a ročně snižuje emise přibližně o 15,5 t CO₂. Na tuto referenci nyní společnost navazuje rozšířením projektu na podzim tohoto roku.
Vysoké ceny energií a s nimi související zájem o fotovoltaiku a obnovitelné zdroje jako takové se staly tématem posledních let. Jaká je situace dnes, když už největší energetická krize pominula a ceny se vrátily na hodnoty, které dále nevyžadují vládní zastropování? A co nás čeká do budoucna? Zeptali jsme se Jana Zápotočného, místopředsedy představenstva společnosti E.ON Energie.
Kromě modernizace energetického řešení ve Vysokých Tatrách se v českých Krkonoších na Vosecké boudě připravuje podobná realizace. Po ní bude následovat i další česká chata, kterou aktuálně vybírají spolu s Klubem českých turistů. Fotovoltaické panely s bateriovými úložišti tak postupně nahradí dieselové agregáty, které dosud zajišťovaly výrobu elektřiny na chatách v odlehlých lokalitách.
„Naší ambicí je, aby chaty v horských lokalitách fungovaly ekologicky, tišeji a spolehlivě. Přechod na solární energii s akumulací sníží počet leteckých zásobování palivem a stabilizuje provoz i mimo sezónu. Navazujeme na projekty, které v Tatrách již fungují, a rozšiřujeme je na vysokohorských chatách, kde nám to dává největší smysl pro přírodu i návštěvníky,“ uvedl Martin Kumpan, jednatel společnosti Slovenské elektrárne Česká republika.
Jak bude probíhat realizace
Přípravy na Zbojnické chatě probíhají od začátku léta. Fotovoltaické panely budou vynášet horští nosiči, těžší baterie a konstrukce se dopraví vrtulníkem. Montáž a spuštění se plánuje od září, v závislosti na počasí a povolovacích procesech.
Technické řešení počítá s kotvením proti větru a sněhu, inteligentním řízením spotřeby a dostatečnou kapacitou baterií tak, aby se dieselový agregát spouštěl jen výjimečně. Agregát zůstane jako bezpečnostní záloha s minimálním využitím.
„Naše fotovoltaické systémy s bateriovými úložišti dimenzujeme tak, aby poskytovaly dostatek energie za každého počasí, i v noci, a aby se provoz chaty obešel bez zbytečného startu dieselového agregátu,“ doplnil Roman Korzec, manažer prodeje Slovenské elektrárne Česká republika.
Co bude následovat
Po podzimních instalacích budou chaty procházet zkušebním provozem. Společnost následně zveřejní souhrn přínosů, očekávané snížení emisí, pokles hlučnosti, logistiku paliva a aktualizovaný harmonogram dalších procesů.
Vyplatí se Čechům počkat s fixací cen energií? Cena elektřiny v Německu v pondělí spadla nejníže v letošním roce. Němci vyrábějí rekordní množství energie z větru.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal před několika dny varování před předáváním dat a vzdálenou správou zařízení původem z Čínské lidové republiky. Hrozby plynoucí z přímého propojení naší kritické infrastruktury s čínskými informačními systémy dokument hodnotí na úrovni „Vysoká,“ NÚKIB tedy jejich naplnění považuje za „pravděpodobné až velmi pravděpodobné.“ Jak by to mohlo vypadat v praxi, nastiňuje v komentáři Jan Palaščák ze skupiny Amper.
